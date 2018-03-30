Глобальное затемнение, или Новый сценарий апокалипсиса

Валерий Спиридонов, первый кандидат на пересадку головы, для РИА Новости





Как засорение атмосферы пылью и аэрозолями и связанный с ними дефицит света повлияет на жизнь человека и всю окружающую среду в целом в ближайшем будущем.





Темные небеса

Развитие цивилизации влечет за собой ряд последствий порой и планетарного значения. Озоновые дыры, компьютерная "проблема 2000 года", восстание машин — все это пугало население планеты до дрожи в коленях и вызывало бурю в СМИ.

Что же приготовили нам современные реалии? По мнению некоторых ученых, человечеству следует опасаться не только глобального потепления, но и глобального затемнения. Кто бы мог подумать, что угроза для жизни всей планеты кроется именно в дефиците солнечного света? Ведь скорее можно поверить в абсолютно противоположный сценарий "апокалипсиса", вызванного чрезмерной солнечной активностью.

Чем вызвано это явление? Этот эффект- результат природного и техногенного загрязнения атмосферы пылью и другими микрочастицами. Вокруг этих пылевых частиц скапливаются микроскопические капли влаги, действующие как центры конденсации. Такие облака из пыли поглощают и отражают солнечные лучи, не пропуская их к поверхности Земли.

По этой причине мы недополучаем большое количество солнечного света. Но есть в этом явлении и положительная сторона — он частично нейтрализует парниковый эффект.

Время первых

Впервые о глобальном затемнении заговорил японский ученый Ацуму Омура еще в 1980-х годах. В тот момент он работал в Швейцарской высшей технической школе Цюриха. В своей практике японец занимался вопросами изменения климата Земли, и уже тогда спрогнозировал, что на планету надвигается проблема, куда серьезнее проблемы "2000 года".

По расчетам Омуры, в ближайшие 10 лет жители Земли ощутят на себе острый дефицит солнечного света. Он изучил то, как менялся уровень освещенности поверхности планеты за 30 лет и выяснил, что суммарный показатель солнечного света снизился за это время на 10%.

В 1989 году, когда климатолог опубликовал свои расчеты, его идеи вызвали большой резонанс в узких научных кругах. Большинство его коллег посчитало такие исследования несерьезными. О его выкладках вспомнили в девяностых годах прошлого века, когда Ирландия, Япония, Скандинавия, Арктика и Антарктида столкнулась с проблемой уменьшения уровня солнечного света. Это послужило новым витком для исследований глобального затемнения.

Темный Север

Сегодня страной, которая меньше всего получает солнечного света, можно считать Китай. А вот до 1980-х годов лидерство было за Бельгией и Израилем. Можно предположить, что тенденция на улучшение вызвана снижением выбросов в атмосферу диоксида серы. Первые серьезные меры по защите окружающей среды эти государства начали развивать как раз с 1980 года.

Аномально затемненной была и зима 2017 года — резкое снижение солнечных дней отметили на северо-западе Европы. Более того, столица России, Москва, в декабре 2017 года получила всего 6 минут солнечного света! Таким образом, был установлен новый антирекорд. Ранее это было 3 часа в 2000 году. До этого средний показатель солнечной активности в Москве составлял около 18 часов. Новый антирекорд назвали "потрясающе аномальным".

Зима 2017 года стала аномальной в плане дефицита солнечного света и для многих европейских стран.. Когда в декабре прошлого года на большей территории Европы зафиксировали рекордно низкое солнечных часов, ученые принялись детальнее изучать концепцию глобального затемнения.

Существует и больше примеров того, что света сегодня начинает не хватать. К примеру, Брюссель получил всего 10 часов и 31 минуту Солнца за весь декабрь 2017 года. Есть и более свежие данные: северные города Франции в январе 2018 года освещались Солнцем всего 2 часа 42 минуты, тогда как в декабре 2017 — зафиксировали 26 часов.

Бельгийский Королевский метеорологический институт признал конец 2017 года самым темным месяцем с 1989 года. В Бельгии солнечная активность была зафиксирована лишь на отметке 10 часов 30 минут. Но, все же, в сравнении с Москвой и ее 6 минутами солнечного света, Франция и Бельгия кажутся достаточно солнечными странами.

Как глобальное затемнение влияет на планету и людей?

В последние годы мы начали активно говорить о самых разных проблемах, которые несут угрозу для нас, в том числе глобальное потепление, падения астероидов, перемена полюсов Земли, активизация вулканов. Все они может стать началом конца для человечества, по крайней мере, в теории.

С другой стороны, уже сейчас можно сказать, что население Земли вполне реально страдает от дефицита солнечного света. Кого винить? Все то же человечество. Промышленность и другие сферы деятельности людей являются главными источниками загрязнения атмосферы. С момента наблюдений японского ученого Омуры "пропало" примерно 20% света.

Чем опасно глобальное затемнение для нашей планеты, легко предугадать. Сильнее всего оно ударит по вегетационному периоду у всех растений. Проще говоря, они не смогут правильно расти, развиваться, жить и плодоносить. Как именно изменится цикл жизни растений, никто не знает. В худшем случае, человечеству грозит глобальный голод.

Также глобальное затемнение может негативно повлиять и на климат Земли, вызвав перестройки в движении ветров и в характере выпадения осадков. Примером этого, как передает "Би-би-си", была страшная засуха на окраинах Сахары в 1970-80 годах. Она привела к колоссальным жертвам — погибло более ста тысяч человек.

Профессор Калифорнийского университета Вирхабхадран Раманатан полагает, что глобальное затемнение нарушает работу Восточно-азиатского муссона, источника влаги для всей Восточной Азии, где живет треть населения планеты. Последствия таких изменений в климате могут быть катастрофическими не только для жителей Китая, Японии и других стран Азии, но и всего человечества в целом.

Методы решения проблемы

Как решить эту проблему? Для этого необходимо уменьшить влияние на природу ее главного источника — промышленных предприятий и их выбросов, способствующих формированию аэрозолей, плотных облаков и прочих источников "темноты".

Победа над мраком: как с помощью дизайна восполнить нехватку солнца © Из архива телепроекта "Школа Ремонта" на ТНТ Этой зимой нам всем очень не хватает теплого света, который обычно дает солнце. Частично восполнить его нехватку можно, если отказаться на время от осветительных приборов с "холодным" голубым или белым светом, рекомендует дизайнер Елена Козырева.



Проще всего это сделать, если повесить в доме яркие абажуры оранжевых, красных или желтых оттенков – свет сразу "потеплеет", и в доме поселится летняя, даже немного дачная атмосфера, продолжает она.



Однако постарайтесь выбрать достаточно светопроницаемый абажур, иначе комната может превратиться в "фотомастерскую", с густым красным освещением, и радости это точно не добавит. © Из архива телепроекта "Школа Ремонта" на ТНТ Этой зимой нам всем очень не хватает теплого света, который обычно дает солнце. Частично восполнить его нехватку можно, если отказаться на время от осветительных приборов с "холодным" голубым или белым светом, рекомендует дизайнер Елена Козырева.



Проще всего это сделать, если повесить в доме яркие абажуры оранжевых, красных или желтых оттенков – свет сразу "потеплеет", и в доме поселится летняя, даже немного дачная атмосфера, продолжает она.



Однако постарайтесь выбрать достаточно светопроницаемый абажур, иначе комната может превратиться в "фотомастерскую", с густым красным освещением, и радости это точно не добавит. © Дизайнер Мария Боровская Другой вариант, который может немного скрасить серые бессолнечные дни – это принцип "света много не бывает", предлагает дизайнер Мария Боровская.



В основе его лежит использование большого количества разных по цвету, дизайну и назначению светильников, расположенных в разных частях комнаты. © Дизайнер Мария Боровская Другой вариант, который может немного скрасить серые бессолнечные дни – это принцип "света много не бывает", предлагает дизайнер Мария Боровская.



В основе его лежит использование большого количества разных по цвету, дизайну и назначению светильников, расположенных в разных частях комнаты. © Дизайнер Мария Боровская Не забывайте о зеркалах, добавляет Боровская. Их размещение напротив источников света сделают комнату светлее. © Дизайнер Мария Боровская Не забывайте о зеркалах, добавляет Боровская. Их размещение напротив источников света сделают комнату светлее. © Дизайнер интерьеров Светлана Ильина Если вдруг вы не любите яркий свет, но из-за мрачной погоды все равно грустите, то есть смысл попробовать сменить время года в отдельно взятой квартире или даже комнате, предлагает дизайнер Светлана Ильина.



Например, самым консервативным решением будут занавески с крупным цветочным принтом – так вы сможете без радикальных перемен создать свою персональную весну. Кстати, чем ближе к природному облику будут цветы, тем проще вам будет заразиться весенним настроением, советует Ильина.

© Дизайнер интерьеров Светлана Ильина Если вдруг вы не любите яркий свет, но из-за мрачной погоды все равно грустите, то есть смысл попробовать сменить время года в отдельно взятой квартире или даже комнате, предлагает дизайнер Светлана Ильина.



Например, самым консервативным решением будут занавески с крупным цветочным принтом – так вы сможете без радикальных перемен создать свою персональную весну. Кстати, чем ближе к природному облику будут цветы, тем проще вам будет заразиться весенним настроением, советует Ильина.

© Из архива телепроекта "Школа Ремонта" на ТНТ Самый простой выход для тех, кому нужно солнце – просто взять и нарисовать его, уверена дизайнер Наталья Милявская.



Изображение светила вкупе с яркими оттенками в оформлении комнаты, растениями и креативными светильниками действительно создает "солнечное" настроение, даже если за окном серое небо. © Из архива телепроекта "Школа Ремонта" на ТНТ Самый простой выход для тех, кому нужно солнце – просто взять и нарисовать его, уверена дизайнер Наталья Милявская.



Изображение светила вкупе с яркими оттенками в оформлении комнаты, растениями и креативными светильниками действительно создает "солнечное" настроение, даже если за окном серое небо. © Из архива телепроекта "Школа Ремонта" на ТНТ Если солнца хочется очень-очень, то можно удариться в крайности и создать в комнате тропики c помощью принтов и красочного текстиля, предлагает дизайнер интерьеров Наталия Наумова. © Из архива телепроекта "Школа Ремонта" на ТНТ Если солнца хочется очень-очень, то можно удариться в крайности и создать в комнате тропики c помощью принтов и красочного текстиля, предлагает дизайнер интерьеров Наталия Наумова. © Дизайнер интерьеров Светлана Ильина Не менее "солнечный" вариант – вертикальный "газон" из живых цветов вдоль стены, отмечает Ильина.



Такой дизайн сможет выполнить двойную функцию: зимой с ним возникает "летнее" настроение, а в жаркую погоду зелень создает ощущение прохлады. © Дизайнер интерьеров Светлана Ильина Не менее "солнечный" вариант – вертикальный "газон" из живых цветов вдоль стены, отмечает Ильина.



Такой дизайн сможет выполнить двойную функцию: зимой с ним возникает "летнее" настроение, а в жаркую погоду зелень создает ощущение прохлады. /

К примеру, больших успехов можно было бы достичь, если человечеству удалось бы сократить использование угля, нефти, природного газа и древесины, при сжигании которых выделяется сернистый газ. Кроме того, глобальное затемнение можно было бы замедлить, активнее сражаясь с природными пожарами и восстанавливая леса, очищающие воздух от аэрозолей.

Хватит ли всех этих усилий для полной ликвидации затемнения? Естественно, что тот вред, который нанес природе антропогенный фактор невозможно полностью компенсировать сразу. Пока можно говорить лишь о минимизации его последствий. Полное решение этой проблемы потребует комплексных мер и консолидации усилий всех стран мира.