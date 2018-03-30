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Илон Маск приближается к позорному банкротству

08:5830.03.2018
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© AP Photo / John RaouxЭлон Маск, основатель, генеральный директор и ведущий дизайнер SpaceX. Архивное фотоЭлон Маск, основатель, генеральный директор и ведущий дизайнер SpaceX. Архивное фото
© AP Photo / John Raoux

Иван Данилов, автор блога Crimson Alter

Предприниматель и основатель SpaceX Илон Маск
© AFP 2018 / Peter Parks
Обратный отсчет. Как Tesla оказалась в шаге от банкротства
Рейтинговое агентство Мудис решило нанести удар в спину Илону Маску и его компании Tesla Motors. Кредитный рейтинг Tesla Motors снижен до уровня B3 с негативным прогнозом, а индивидуальный рейтинг самого "свежего" выпуска ее облигаций, проданных инвесторам в августе прошлого года, был опущен до уровня Caa1. Финансовые инструменты и компании с такими рейтингами на финансовом сленге называются "мусорными" ("junk"), что намекает на то, что их инвесторы должны обладать повышенной толерантностью к риску и пониженной брезгливостью. Не зря сам процесс инвестирования в такие компании и бумаги называется "нырком в мусорный бак" ("dumpster diving") и зачастую становится темой карикатур в деловых СМИ.

Аналитик агентства Мудис Брюс Кларк изложил причины понижения оценки компании Илона Маска: "Рейтинги Tesla отражают серьезные недостатки в плане скорости производства электромобилей марки Model 3, а также проблемы с ликвидностью из-за большого негативного денежного потока и приближающихся выплат по долгам". В переводе с "аналитического" языка на человеческий это звучит примерно так: "Tesla производит мало автомобилей, постоянно теряет деньги и скоро компании нужно будет платить по долгам, хотя средств на это нет".

Неудивительно, что на таком информационном фоне акции Tesla Motors упали за неделю почти на 15 процентов. Сегодня в США выходной и торги не ведутся, но следующая неделя тоже откроется падением, потому что уже после закрытия торгов компания объявила об отзыве 120 тысяч (!) автомобилей из-за проблем с системой управления, которые могут подвергнуть физической опасности владельцев "Тесл".

Международная космическая станция. Архивное фото
© Фото : страница ГК "Роскосмос" в Twitter/Александр Мисуркин
Илон Маск намерен отправить астронавтов на МКС в апреле 2019 года
Аналитики агентства Блумберг провели расчет скорости, с которой Tesla Motors теряет деньги. По их оценке, детище Илона Маска "сжигает" чуть больше 6500 долларов в минуту — и делает это 24 часа в сутки, семь дней в неделю, 365 дней в году. Средства на ее счетах иссякнут к концу года, причем следует учитывать, что это заемные деньги, которые тоже придется каким-то образом возвращать. Для того чтобы хоть как-то исправить ситуацию, менеджмент перешел к использованию методов, которые чаще встречались в социалистических странах и вряд ли могут считаться нормальными для частной компании. Руководство Tesla Motors призывает рабочих на своих фабриках ускорить производство автомобилей, чтобы "выполнить план на первый квартал 2018 года" и "показать ненавистникам компании, насколько они неправы". Шансы на то, что рабочие Илона Маска в едином порыве изменят ситуацию на производстве, представляются мизерными, в том числе и потому, что Tesla Motors очень плохо заботится о собственном персонале. Несмотря на имидж высокотехнологичной, "хипстерской", современной и социально-ответственной компании, работать на Маска — удовольствие сильно ниже среднего, о чем свидетельствуют многочисленные жалобы рядовых сотрудников, которые публикуются в западных СМИ.

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© 2018 Associated Press
Автомобиль Tesla на орбите Земли и приземление ускорителей Falcon Heavy

В статье, опубликованной в 2017 году в британской газете "Гардиан", описываются довольно-таки нечеловеческие условия труда на производстве электрокаров. Так называемая "фабрика будущего", которую с помпой открывал лично Маск, на деле оказалась ближе к производственным моделям XIX века, ярко описанным в произведениях Диккенса: сотни вызовов скорой помощи в год и сверхурочная работа, которую нужно выполнять, несмотря на усталость и травмы.

По данным "Гардиан", на "фабрике будущего" в год происходят сотни инцидентов, связанных с безопасностью рабочих, — они, помимо травм на производстве, жалуются на "обмороки, тошноту, тремор, нарушения дыхания и боли в груди".

"Я видел, как люди просто валились в обморок, падали на пол, как блин на сковородку, и разбивали себе лица в кровь", — цитирует британское издание Джонатана Галеску, техника на заводе Tesla. "Они (менеджмент. — Прим. авт.) просто отправляли нас работать дальше, обходя упавшего, пока он все еще лежал на полу", — добавляет он. Вряд ли в этих условиях из рабочих Tesla Motors можно выжать дополнительную производительность или ожидать от них высокого качества труда. Что, впрочем, не помешает управляющим попробовать и дальше взывать к их "корпоративной гордости" и предполагаемой радости от участия в создании "машин, меняющих мир к лучшему".

Инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск
© AP Photo / Paul Sancya
Илон Маск запустит собственное юмористическое шоу
Детище Илона Маска уже неоднократно приближалось к банкротству, но каждый раз какая-нибудь удачная пиар-акция, восторженные реляции в СМИ и новая "порция" инвесторов, желающих "приобщиться к гению и инвестировать в будущее", продлевали жизнь его компании. Возможно, и на этот раз его спасут, но пока ситуация выглядит крайне пессимистичной.

"Дела идут все хуже и хуже, с каждым днем", — сообщил агентству Блумберг Билл Зокс, руководитель департамента облигационных инвестиций фонда Diamond Hill Investment Group. "В этом вся суть того, что "Тесла" находится в негативном цикле, который продолжается сам по себе. Все обеспокоены", — добавил он.

Негативный настрой инвесторов разделяет Джек Флаэрти, управляющий портфелем немецкого фонда GAM Holding AG: "Все смотрят в бездну. Они ожидают, что ситуация выйдет из-под контроля. Компания однозначно находится на грани".

Метро будущего: Маск показал подземный скоростной электробус
Метро будущего: Илон Маск показал подземный скоростной электробус
Положение осложняется тем, что с корабля Илона Маска бегут его ближайшие соратники. За последние несколько месяцев из Tesla Motors ушли главный бухгалтер, директор по развитию бизнеса, финансовый директор и еще несколько высокопоставленных сотрудников. Обычно такое поведение — один из ключевых признаков того, что компания готова пойти ко дну и что у нее, вполне возможно, будут еще и проблемы с законом из-за, мягко скажем, "креативного отношения к финансовой отчетности".

Благодаря усилиям определенного сегмента российских деловых СМИ и целой прослойки "модных лидеров общественного мнения" в России существует настоящий культ Илона Маска, автомобилей "Тесла" и всего, что с ними связано. Российские инвесторы в неформальном общении часто сетуют, что на российском фондовом рынке в основном присутствуют всякие скучные "Роснефти" и "Газпромы", а не гламурные компании, такие как Tesla Motors. В молодежной среде можно встретить жалобы на то, что в России нет таких же прекрасных, вдохновляющих и "высокотехнологичных" работодателей, как Илон Маск. Причем показательно, что, по большому счету, источник "вдохновляющего имиджа" — не какие-то реальные достижения, а именно пиар-акции или красивые ролики. Это печально. А еще очень печально, что эти же фанаты Маска критикуют российскую (крайне высокотехнологичную) оборонную промышленность просто из-за того, что ее презентационные ролики "не дотягивают" до уровня медийно-пиарной визуальной продукции Илона Маска.

Первый запуск ракеты-носителя Falcon Heavy американской компании SpaceX с мыса Канаверал в штате Флорида
© РИА Новости / SpaceX Flickr
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"Мы тоже так могли бы": в Киеве раскритиковали Илона Маска
С этим надо что-то делать. Когда-то СССР продали и предали за "300 сортов колбасы", но колбасу можно хотя бы съесть. А сейчас мы приближаемся к ситуации, когда часть общества готова ломать общественную систему за "красивые видосики", что просто поражает воображение. Несмотря на призывы любителей всего нового и западного, российскому государству вряд ли нужно пытаться "копировать Маска" и инвестировать деньги в появление его российских аналогов, но вот инвестировать деньги в то, чтобы научить общество отличать реальность от виртуальности и пиара, нужно было еще вчера. А сегодня это уже едва ли не ключевой вопрос долгосрочной национальной безопасности.

© РИА Новости / Tesla MotorsПерейти в фотобанкЭлектрический грузовик с функциями автопилота Tesla Semi
© РИА Новости / Tesla Motors
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Электрический грузовик с функциями автопилота Tesla Semi

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