Илон Маск приближается к позорному банкротству

Иван Данилов, автор блога Crimson Alterопущен до уровня Caa1. Финансовые инструменты и компании с такими рейтингами на финансовом сленге называются "мусорными" ("junk"), что намекает на то, что их инвесторы должны обладать повышенной толерантностью к риску и пониженной брезгливостью. Не зря сам процесс инвестирования в такие компании и бумаги называется "нырком в мусорный бак" ("dumpster diving") и зачастую становится темой карикатур в деловых СМИ.
Аналитик агентства Мудис Брюс Кларк изложил причины понижения оценки компании Илона Маска: "Рейтинги Tesla отражают серьезные недостатки в плане скорости производства электромобилей марки Model 3, а также проблемы с ликвидностью из-за большого негативного денежного потока и приближающихся выплат по долгам". В переводе с "аналитического" языка на человеческий это звучит примерно так: "Tesla производит мало автомобилей, постоянно теряет деньги и скоро компании нужно будет платить по долгам, хотя средств на это нет".
Неудивительно, что на таком информационном фоне акции Tesla Motors упали за неделю почти на 15 процентов. Сегодня в США выходной и торги не ведутся, но следующая неделя тоже откроется падением, потому что уже после закрытия торгов компания объявила об отзыве 120 тысяч (!) автомобилей из-за проблем с системой управления, которые могут подвергнуть физической опасности владельцев "Тесл".
В статье, опубликованной в 2017 году в британской газете "Гардиан", описываются довольно-таки нечеловеческие условия труда на производстве электрокаров. Так называемая "фабрика будущего", которую с помпой открывал лично Маск, на деле оказалась ближе к производственным моделям XIX века, ярко описанным в произведениях Диккенса: сотни вызовов скорой помощи в год и сверхурочная работа, которую нужно выполнять, несмотря на усталость и травмы.
По данным "Гардиан", на "фабрике будущего" в год происходят сотни инцидентов, связанных с безопасностью рабочих, — они, помимо травм на производстве, жалуются на "обмороки, тошноту, тремор, нарушения дыхания и боли в груди".
"Я видел, как люди просто валились в обморок, падали на пол, как блин на сковородку, и разбивали себе лица в кровь", — цитирует британское издание Джонатана Галеску, техника на заводе Tesla. "Они (менеджмент. — Прим. авт.) просто отправляли нас работать дальше, обходя упавшего, пока он все еще лежал на полу", — добавляет он. Вряд ли в этих условиях из рабочих Tesla Motors можно выжать дополнительную производительность или ожидать от них высокого качества труда. Что, впрочем, не помешает управляющим попробовать и дальше взывать к их "корпоративной гордости" и предполагаемой радости от участия в создании "машин, меняющих мир к лучшему".
"Дела идут все хуже и хуже, с каждым днем", — сообщил агентству Блумберг Билл Зокс, руководитель департамента облигационных инвестиций фонда Diamond Hill Investment Group. "В этом вся суть того, что "Тесла" находится в негативном цикле, который продолжается сам по себе. Все обеспокоены", — добавил он.
Негативный настрой инвесторов разделяет Джек Флаэрти, управляющий портфелем немецкого фонда GAM Holding AG: "Все смотрят в бездну. Они ожидают, что ситуация выйдет из-под контроля. Компания однозначно находится на грани".проблемы с законом из-за, мягко скажем, "креативного отношения к финансовой отчетности".
Благодаря усилиям определенного сегмента российских деловых СМИ и целой прослойки "модных лидеров общественного мнения" в России существует настоящий культ Илона Маска, автомобилей "Тесла" и всего, что с ними связано. Российские инвесторы в неформальном общении часто сетуют, что на российском фондовом рынке в основном присутствуют всякие скучные "Роснефти" и "Газпромы", а не гламурные компании, такие как Tesla Motors. В молодежной среде можно встретить жалобы на то, что в России нет таких же прекрасных, вдохновляющих и "высокотехнологичных" работодателей, как Илон Маск. Причем показательно, что, по большому счету, источник "вдохновляющего имиджа" — не какие-то реальные достижения, а именно пиар-акции или красивые ролики. Это печально. А еще очень печально, что эти же фанаты Маска критикуют российскую (крайне высокотехнологичную) оборонную промышленность просто из-за того, что ее презентационные ролики "не дотягивают" до уровня медийно-пиарной визуальной продукции Илона Маска.