Самострел Британии: высылкой российских дипломатов Запад раскалывает себя

Владимир Корнилов, обозреватель РИА Новости

Западные политики любят повторять, что главная цель Москвы — якобы в том, чтобы "разделять Запад". Вот и глава Пентагона на днях заявил, что "отравление Россией" перебежчика Сергея Скрипаля было предпринято с целью "разрушить единство западного союза". Однако последняя акция Великобритании вносит гораздо больший раскол. Высылка российских дипломатов и обвинения Москвы без всяких доказательств вызывают споры и непонимание в Болгарии, Германии, Новой Зеландии и других странах.

Болгария: предъявите доказательства

Глава болгарского правительства Бойко Борисов прямо запросил у Терезы Мэй хоть каких-то доказательств причастности России к инциденту в Солсбери, чтобы фразу "весьма вероятно" относительно обвинений в адрес Москвы заменить на полную уверенность. Это вызвало бурю возмущения в британской прессе: как можно требовать от Британии подтверждений, джентльменам надо верить на слово.

Но неуверенность Борисова вызвала беспокойство и у болгарской оппозиции: левая коалиция потребовала от премьера явиться в парламент и отчитаться. "На данный момент мы не увидели убедительных доказательств, вообще никаких доказательств того, что Россия замешана в "деле Скрипаля", — заявил секретарь парламентской фракции Болгарской социалистической партии Кристиан Вигенин. "Объединенные патриоты" — правые партнеры Борисова по очень шаткой коалиции — явно не в восторге от возможности присоединения к карательной акции Запада". Именно это вынуждает премьера лавировать между давлением ЕС и национальными интересами своей страны.

Эта ситуация демонстрирует, что акция по отзыву российских послов с целью демонстрации "единства" Запада породила раскол не только между государствами, но и между политическими партиями некоторых стран, в том числе внутри правящих коалиций.

Германия: коалиция под угрозой

Горячие споры разгорелись в Германии по поводу решения правительства выслать четырех наших дипломатов: и между партиями, и внутри их, и внутри коалиции, сформированной с таким трудом. Многие члены Социал-демократической партии Германии (СДПГ) потребовали конкретных доказательств причастности России к "делу Скрипаля".

Среди них — заместитель председателя партии Ральф Штегнер, замглавы фракции СДПГ в бундестаге Рольф Мютцених и влиятельный политик Гюнтер Ферхойген, бывший еврокомиссар по вопросам расширения ЕС.

Последний сравнил сомнительные аргументы Лондона с "судебным приговором, в котором говорится: мы не можем доказать, что подсудимый совершил преступление, но мы бы этого не исключили". Он также призвал отказаться от использования мантры "Путин и русские ответственны за все".

Пикантность этим фразам добавляет и тот факт, что Ферхойген отвечает за направление европейской интеграции в Агентстве модернизации Украины, которое намерено разработать "план Маршалла" для этой страны.

Еще более резко высказываются против действий правительства Германии его критики из "Альтернативы", требующие применять презумпцию невиновности и в международных отношениях. И даже представитель "Зеленых" Юрген Триттин назвал "опрометчивыми" попытки втянуть мир в новую холодную войну "без прочных доказательств, базируясь только на определенных намеках".

Новая Зеландия: шпионов не нашли

Бурно выясняют отношения и в другой части планеты — в Новой Зеландии. Премьер-министр Джасинда Ардерн пытается противостоять давлению, объясняя свой отказ высылать российских дипломатов тем, что Веллингтон не нашел ни одного шпиона в небольшом российском дипкорпусе.

Похоже, она так и не поняла, что те страны, которые высылали наших дипломатов, и не думали искать среди них "шпионов". Возмущенная британская пресса заявила, что тем самым Новая Зеландия поставила себя в положение "изоляции" . Как будто бы та оказалась единственной в списке "неприсоединившихся" государств.

Однако это спровоцировало нападки на премьер-министра и со стороны внутренних оппонентов. Ее заявление назвали "наивным" и даже посоветовали зайти в посольство России, чтобы она лично увидела, "сколько там офицеров разведки". Жаль, депутат, посоветовавшая это своему премьер-министру, не пояснила, по какому критерию она выделяет среди дипломатов "офицеров".

Подобные дискуссии ведут еще в целом ряде стран — и в тех, которые поддались давлению по поводу высылки российских дипломатов, и в тех, которые проявили сдержанность. Таким образом, акция, задуманная как демонстрация "единства" западного мира, усугубила раскол в его элитах, внесла дополнительные вызовы для истеблишмента и даже поставила под удар некоторые правительства.