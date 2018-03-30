РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Мнение

Самострел Британии: высылкой российских дипломатов Запад раскалывает себя

Сюжет:
Массовая высылка российских дипломатов (476)
08:0030.03.2018
(обновлено: 08:03 30.03.2018)
02800
© REUTERS / Kacper PempelАвтомобиль выезжает с территории посольства России в Варшаве. 26 марта 2018Автомобиль выезжает с территории посольства России в Варшаве. 26 марта 2018
© REUTERS / Kacper Pempel

Владимир Корнилов, обозреватель РИА Новости

Западные политики любят повторять, что главная цель Москвы — якобы в том, чтобы "разделять Запад". Вот и глава Пентагона на днях заявил, что "отравление Россией" перебежчика Сергея Скрипаля было предпринято с целью "разрушить единство западного союза". Однако последняя акция Великобритании вносит гораздо больший раскол. Высылка российских дипломатов и обвинения Москвы без всяких доказательств вызывают споры и непонимание в Болгарии, Германии, Новой Зеландии и других странах.

Болгария: предъявите доказательства

Глава болгарского правительства Бойко Борисов прямо запросил у Терезы Мэй хоть каких-то доказательств причастности России к инциденту в Солсбери, чтобы фразу "весьма вероятно" относительно обвинений в адрес Москвы заменить на полную уверенность. Это вызвало бурю возмущения в британской прессе: как можно требовать от Британии подтверждений, джентльменам надо верить на слово.

Лондонская фондовая биржа. Архивное фото
© РИА Новости / Алекс Макнотон
Перейти в фотобанк
В Кремле оценили риски возможного ограничения России на лондонской бирже
Но неуверенность Борисова вызвала беспокойство и у болгарской оппозиции: левая коалиция потребовала от премьера явиться в парламент и отчитаться. "На данный момент мы не увидели убедительных доказательств, вообще никаких доказательств того, что Россия замешана в "деле Скрипаля", — заявил секретарь парламентской фракции Болгарской социалистической партии Кристиан Вигенин. "Объединенные патриоты" — правые партнеры Борисова по очень шаткой коалиции — явно не в восторге от возможности присоединения к карательной акции Запада". Именно это вынуждает премьера лавировать между давлением ЕС и национальными интересами своей страны.

Эта ситуация демонстрирует, что акция по отзыву российских послов с целью демонстрации "единства" Запада породила раскол не только между государствами, но и между политическими партиями некоторых стран, в том числе внутри правящих коалиций.

Не верю!
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
Не верю!

Германия: коалиция под угрозой

Горячие споры разгорелись в Германии по поводу решения правительства выслать четырех наших дипломатов: и между партиями, и внутри их, и внутри коалиции, сформированной с таким трудом. Многие члены Социал-демократической партии Германии (СДПГ) потребовали конкретных доказательств причастности России к "делу Скрипаля".

Президент Международной ассоциации Породненные города Маттиас Платцек. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Немецкий политик раскритиковал Германию за подход к делу Скрипаля
Среди них — заместитель председателя партии Ральф Штегнер, замглавы фракции СДПГ в бундестаге Рольф Мютцених и влиятельный политик Гюнтер Ферхойген, бывший еврокомиссар по вопросам расширения ЕС.

Последний сравнил сомнительные аргументы Лондона с "судебным приговором, в котором говорится: мы не можем доказать, что подсудимый совершил преступление, но мы бы этого не исключили". Он также призвал отказаться от использования мантры "Путин и русские ответственны за все".

Пикантность этим фразам добавляет и тот факт, что Ферхойген отвечает за направление европейской интеграции в Агентстве модернизации Украины, которое намерено разработать "план Маршалла" для этой страны.

Еще более резко высказываются против действий правительства Германии его критики из "Альтернативы", требующие применять презумпцию невиновности и в международных отношениях. И даже представитель "Зеленых" Юрген Триттин назвал "опрометчивыми" попытки втянуть мир в новую холодную войну "без прочных доказательств, базируясь только на определенных намеках".

Новая Зеландия: шпионов не нашли

Бурно выясняют отношения и в другой части планеты — в Новой Зеландии. Премьер-министр Джасинда Ардерн пытается противостоять давлению, объясняя свой отказ высылать российских дипломатов тем, что Веллингтон не нашел ни одного шпиона в небольшом российском дипкорпусе.

Флаги России и США. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Хантсман не исключил ареста российских активов в США‍
Похоже, она так и не поняла, что те страны, которые высылали наших дипломатов, и не думали искать среди них "шпионов". Возмущенная британская пресса заявила, что тем самым Новая Зеландия поставила себя в положение "изоляции". Как будто бы та оказалась единственной в списке "неприсоединившихся" государств.

Однако это спровоцировало нападки на премьер-министра и со стороны внутренних оппонентов. Ее заявление назвали "наивным" и даже посоветовали зайти в посольство России, чтобы она лично увидела, "сколько там офицеров разведки". Жаль, депутат, посоветовавшая это своему премьер-министру, не пояснила, по какому критерию она выделяет среди дипломатов "офицеров".

Подобные дискуссии ведут еще в целом ряде стран — и в тех, которые поддались давлению по поводу высылки российских дипломатов, и в тех, которые проявили сдержанность. Таким образом, акция, задуманная как демонстрация "единства" западного мира, усугубила раскол в его элитах, внесла дополнительные вызовы для истеблишмента и даже поставила под удар некоторые правительства.

Какие страны высылают российских дипломатов
© РИА Новости, Инфографика
Перейти в фотобанк
Какие страны высылают российских дипломатов
Комментировать
Мнение
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена