Как Запад хочет наказать Москву: отобрать бизнес и захватить "Аэрофлот"

Владимир Корнилов, обозреватель РИА Новости
В европейской и американской прессе активно обсуждают высылку российских дипломатов из разных стран. Западные медиа резко критикуют государства, не присоединившиеся к кампании. И предлагают дополнительные меры — от захвата собственности граждан России до применения "грубой силы".
"Доски позора"
Некоторые СМИ опубликовали "доски позора" с перечнем "неприсоединившихся" стран. Почему-то особый гнев вызвала Португалия, "старейший союзник Британии". Канал SkyNews даже решил пояснить, что португальцы — "старейший союзник Англии", а вовсе не Британии".
Причем подавляющее большинство комментаторов признает бесполезность подобных мер. Россия в ответ вышлет столько же дипсотрудников — и "страдания Москвы" уравновесятся теми же проблемами западных государств. Поэтому надо не останавливаться на достигнутом и "наказывать Россию" еще сильнее.
"Возвращайтесь домой в Россию"
Практически все требуют организовать охоту на имущество "российских олигархов". Без слова seize ("захватить") не обходится ни одна статья, где заходит речь о возможных санкциях. Причем под "олигархами" понимают уже просто тех, кто говорит по-русски и когда-либо сфотографировался вместе с кем-то из российских официальных лиц.
Кстати, один из этой троицы — Александр Темерко, объявленный Россией в розыск по делу ЮКОСа. Его британскую собственность тоже собираются "захватывать".
Беглые коммерсанты, давно покинувшие Россию, откровенно напряглись. Бизнесмен Евгений Чичваркин, с 2008 года проживающий в Лондоне, выглядел очень растерянным, когда давал комментарий на Euronews: "Вы спрашиваете, что вы должны сделать, чтобы наказать Владимира Путина? Я отвечу — наказать лично Путина, а не людей, которые живут здесь в течение 15 или 20 лет. Так нельзя, и если какой-то олигарх, который живет здесь, будет наказан за Путина, то Путин скажет: "Да, я был прав, они враги. А теперь забирайте деньги, сворачивайте инвестиции и возвращайтесь домой в Россию". Кто победитель? Путин".
"Деморализовать российский народ"
Призывы британских СМИ к "захвату" имущества россиян и экс-россиян не подкрепляются ссылками на какие-либо законы.
Есть и другие предложения. Например, Politico рассуждает о возможности "кибервойны" против России и проведении психологических операций, в частности, "разработать и реализовать пропаганду с целью замешательства и деморализации российского народа". Издание не исключает того, что подобные операции уже ведутся.
Наконец, один из вариантов — применение против России "грубой силы". То есть объявить войну.