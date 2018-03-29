Британия раскулачит российских олигархов. Почему это прекрасно

Олег Макаренко, для РИА Новости
Современная Британия не является ни самой сильной, ни самой промышленно развитой страной. Она считается одним из центров планеты, благодаря своей стабильности: состоятельные люди по всему миру убеждены, что британские суды выносят решения в строгом соответствии с законами, без каких-либо поправок на политическую конъюнктуру.
Разумеется, в случае рядовых граждан (Джулиана Ассанжа, например) джентльмены в париках особо на условности не глядят; они вполне могут прислушаться к голосу политиков, просящих учесть при вынесении решения те или иные щекотливые обстоятельства. Тем не менее, когда речь заходит о больших деньгах, британские судьи становятся очень щепетильными: привлекательность Лондона для обеспеченных людей основана исключительно на всеобщем доверии к юридической системе Британии.
Большой ошибкой было бы думать, что раз Тереза Мэй обвинила Россию в отравлении Скрипалей на основании логических построений в духе "только у России был мотив", значит, и британская Фемида спокойно может закрыть глаза на законы и здравый смысл.
Россию такая политика Британии раздражала и продолжает раздражать. Даже если временно закрыть глаза на то, что в Лондоне нашли себе приют многие разыскиваемые у нас преступники, для российской экономики было бы куда выгоднее, если бы инвесторы рассматривали в качестве надежного "сейфа" для сбережений в первую очередь Россию. К сожалению, противопоставить что-либо Британии мы не могли: многовековую репутацию невозможно заработать за 10-15 лет.
Нам оставалось бы только смириться с отставанием от лидера, если бы неожиданный подарок не решили сделать сами британцы. Власти Британии объявили, что по случаю отравления семьи Скрипалей будет начато "раскулачивание" некоторых российских граждан, держащих свои активы в Лондоне. Речь идет об "имуществе сомнительного происхождения", но вполне очевидно, что под эту размытую формулировку можно подвести любое имущество любого состоятельного выходца из России.
На днях на "Фонтанке" вышло интервью с примечательным юристом Дмитрием Гололобовым. Во время известных событий господин Гололобов работал в "ЮКОС", потом бежал в Британию, затем, что весьма необычно для наших эмигрантов, начал преподавать право в Лондонском университете. Излишне пояснять, что нужно быть действительно незаурядным специалистом, чтобы англичане доверили вам преподавание им их же собственных законов.
Если вкратце: юрист полагает, что все грозные законы о "богатстве необъясненного происхождения" работать не будут. С точки зрения уголовного права обвинить Россию в отравлении семьи Скрипалей невозможно — никаких доказательств не существует, а Скотланд-Ярд прямо заявил, что у него пока что нет даже подозреваемых. Позиция у Великобритании откровенно слабая.
С точки зрения бизнеса все еще хуже — попытка хотя бы слегка "пощипать" выходцев из России немедленно приведет к исходу из страны капиталов, что выльется как минимум в обрушение местного рынка недвижимости. Мало того: многие российские коррупционеры вписались уже и в британские серые схемы. Если начать их судить, они выдадут имена лордов и министров, бравших у них взятки.
Глобальный мир быстро раскалывается на отдельные куски. У держащей нос по ветру Британии была важная причина покинуть Евросоюз: мировая финансовая система сейчас выглядит крайне нестабильной, а ожидаемый финансовый шторм надежнее переждать в границах своего национального государства. Лондон, очевидно, не хочет ни принимать беженцев, ни решать чьи бы то ни было финансовые проблемы. Королевство собирается перейти в режим "каждый за себя".
Стрижка олигархов, в том числе российских, вписывается в эту стратегию. С одной стороны, Британия потеряет статус гостиницы для богатых. С другой стороны, она сможет разово обратить в пользу государства значительные суммы и укрепить свои виртуальные границы, создав заграждения на пути капиталов.
Отрицательным для России будет, пожалуй, только одно: глядя на столь положительные последствия инцидента со Скрипалями, многие и правда начнут подозревать российские спецслужбы в отравлении бывшего шпиона — с целью организовать невероятно мудрую много-много-многоходовку.