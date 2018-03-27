РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Мнение

Россию полюбят в мире за ее ракеты

08:4327.03.2018
05140
© РИА Новости / Владимир СергеевПерейти в фотобанкВиды МосквыВиды Москвы
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Перейти в фотобанк

Сергей Черняховский, доктор политических наук, профессор, действительный член Академии политических наук

Заявление главы британского МИД Бориса Джонсона о том, что "многие в России любят Великобританию", породило у нас дискуссию о "любви как оружии".

Неизбежно в обсуждении возник и вопрос: может ли Россия "влюбить в себя мир" и нуждается ли она в этом.

Гладкоствольный самозарядный карабин Сайга-12 исполнение 340 (12к), автоматы АК-12 (5,45мм) и АК-200 (5,45мм). Архивное фото
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
Калашный ряд. Зачем российской армии разнокалиберные автоматы
Влюбить в себя весь мир, чтобы победить, — красивая идея. Напоминающая о силе всепобеждающей любви. Или созвучная фразе "красота спасет мир".

Красивая, но со множеством рисков и проблемных моментов.

Во-первых, на деле никого не "любят все". Потому что тех, кого, как кажется, "любят все", на деле и ревнуют, и ненавидят слишком многие. Потому что если любят одну, возникает комплекс у того, кто хочет, чтобы его любили в ответ больше.

Выстрел торпедой. Архивное фото
© Public domain
Российский "Кит" может в одиночку потопить вражеский авианосец
И даже те, кто, как кажется, действительно любит, начинают предъявлять претензии на вознаграждение: даже если их любовь сама по себе и бескорыстна. И подчас мстят тем и убивают именно тех, кого любят, — считая, что любимый в ответ любит недостаточно.

Во-вторых, чтобы позволить себе привилегию быть "первой красавицей", нужно иметь возможность позволить себе надежную охрану. И от любовных фанатов, и от отвергнутых почитателей, и от наемников других "первых красавиц".

Да и вообще, как говорилось в одном из фильмов: "Что значит быть звездой: снаружи мед и перец, внутри сталь и бетон".

Любят вообще часто именно силу — в обаятельном обличье. Иногда, правда, любят и слабость — но тогда уж не для того, чтобы позволить любить всем, а чтобы взять под свою охрану и опеку.

Любовь автоматически порождает риски и ненависть.

Германский бундестаг в Берлине
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Мнение: Берлин считает русофобию в Прибалтике полезной
А главное, если ставишь задачу влюбить в себя всех, оказываешься в ловушке собственного желания нравиться: "Путь Горбачева".

И, кстати, тут нужно выбирать: нравиться всем в мире или нравиться своему народу. И что важнее — обоготворение в мире или гордость и достоинство народа.

Нравиться всем — это нечто наподобие "женщины для всех". То есть женщины общедоступной.

А главное, чтобы тебя любили, начинаешь всем уступать. И платить за "любовь" национальными интересами страны.

Но парадокс именно в том, что стремящихся нравиться и влюбить в себя весь мир вообще любят не все. И в итоге все начинают ими же пренебрегать. Любят не тех, кто общедоступен, любят тех, кто силен и умеет отвергать.

Здание конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне. Архивное фото
© AP Photo / Susan Walsh
Антонов обвинил американский конгресс в русофобии
Создавать свой привлекательный образ, конечно, нужно. Только привлекательность не в гламурности, заискивании и общедоступности. Она разная и для разных народов, и для разных классов.

Призыв добиваться любви всего мира — своего рода Овертонов переход к призыву: "Не нужно ни с кем ссориться, нужно со всеми договариваться! Не нужно конфликтов — нужны уступки".

Если на то пошло, конфликты возникают не от непривлекательного образа — конфликты возникают от разницы интересов. Для одних представителей политического класса важны национальные интересы страны, для других — теплый дружественный прием на Западе. Политологи и журналисты, призывающие не конфликтовать и уступать, дорожат своими грантами и отношением коллег в странах-конкурентах. Политики, стремящиеся "всем нравиться", — сохранностью своих счетов и особняков. Бизнесмены той же ориентации — сохранностью своего бизнеса там же.

Нельзя быть привлекательным для всех. Как минимум потому, что одним ты окажешься неприемлем, потому что не разрешаешь однополые браки,  а другим потому, что не вводишь соответствующую смертную казнь.

А кроме того, потому, что разные культуры и разные народы вообще ценят разное. Одни сочтут привлекательной страну, где больше сортов ветчины и дешевле гамбургеры. Другие — где легче купить машину. Третьи — где лучше музыка и больше стоящих книг, а у людей больше времени, чтобы ходить в театры и читать эти книги.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй во время выступления в парламенте. 14 марта 2018
© REUTERS / Parliament TV
Воинственный марш Терезы Мэй, или Русофобия пуще неволи
Для одних будет ценностью более богатое и разнообразное потребление, для других — возможность иметь более интересную работу и находить себя в познании и созидании.

И к тому же, чем бы ни привлекала к себе страна, она одновременно будет привлекать и симпатии одних, и хищничество других. В мире разделенных интересов, каким является наш мир, всегда будут те, кто посягнет на ресурсы твоей привлекательности.

А это значит, что свою привлекательность нужно защищать. Значит, обладать достаточным и убедительным военным потенциалом ее защиты. Значит,  тратить на это деньги. И чтобы потенциал защиты был убедительным — демонстрировать не только его наличие, но и факты его применения. И опять же получается: с одной стороны — мед и сахар, с другой — сталь и бетон.

И если на то пошло: как только твои конкуренты увидят, что ты становишься объектом любви многих, они тут же увидят в этом угрозу и сделают все, чтобы в тебе увидели дракона. И покажут всем, что ты и есть Дракон. То есть, если на то пошло, если ты хочешь, сохранить любовь к себе, ты должен уметь не позволить конкурентам сделать из тебя Дракона.

Почему, кстати, многие девушки мечтают, чтобы их полюбил дракон — потому, что настоящего Дракона никто не посмеет назвать драконом. Или, что  то же самое, про него просто начнут говорить, что вообще Дракон — это именно то самое прекрасное, что может быть в жизни.

Антироссийская акция во Львове
© РИА Новости / Петр Задорожный
Перейти в фотобанк
"Щупальца русского мира". Кто в бывшем СССР насаждает русофобию
Не нужно гнаться за любовью всего мира. Нужно быть достойным уважения всего мира. И для этого не нужно со всеми дружить и всем нравиться — уважают и враги.

А для того чтобы уважали — надо быть самим собой. Не изменять себе, своим идеалам и своей истории. Иметь цели и проекты.

Иметь достоинство — и иметь силу.

Слабых не любят. И еще — не любят напрашивающихся на любовь. Ими пользуются и иногда делают подарки, но берут всегда больше.

Вызывает ли любовь монумент Родины-Матери над Мамаевым Курганом? Наверное, вызывает. Если речь идет об такой любви к России — тогда другое дело.

скачать видеоскопировать ссылкуполучить код
© Ruptly
Новое оружие России: кадры, показанные в послании Путина
Комментировать
Мнение
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена