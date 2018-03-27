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Запад покарал Россию: сумеет ли он теперь оправиться

Сюжет:
Массовая высылка российских дипломатов (313)
08:2527.03.2018
(обновлено: 09:03 27.03.2018)
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© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкМосковский Кремль и Кремлевская набережная. Архивное фотоМосковский Кремль и Кремлевская набережная. Архивное фото
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Виктор Мараховский, для РИА Новости

Посол США в РФ Джон Хантсман. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Хантсман объяснил решение выслать дипломатов, несмотря на пожар в Кемерово
Вчера России было по понятным причинам не до того. Но дружная семья западных государств снова одержала над нами большую победу и показала нам свою силу.

Ну, если честно, то не совсем нам. Главным адресатом синхронной высылки российских дипломатов стала не Россия, а сам условный "Запад".

Действие разворачивалось динамично. Напомним: в пятницу на саммите глав ЕС британский премьер Мэй призвала коллег дисциплинированно, как и положено Свободному Миру, покарать Россию.

Посол России в США Анатолий Антонов. Архивное фото
© AFP 2018 / Mandel Ngan
Разница в дипломатии: как Хантсмана принимают в России и Антонова в США
Это был смелый ход, поскольку:

1) карать нас предлагалось за отравление британского шпиона Скрипаля. Хотя не только не установлены виновные, но и полицейское следствие в самом начале;

2) к европейской солидарности призвала премьер страны, уходящей из Евросоюза и отчаянно торгующейся с ним сейчас об условиях выхода.

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AFP 2018 / Mandel Ngan
Трамп призывал лидеров стран присоединиться к выдворению дипломатов
Миссия была непростой. Поэтому британские СМИ уже к вечеру пятницы радостно, как о большой победе, отрапортовали: Европа приняла навязанную Британией формулировку. Саммит согласился: "Весьма вероятно, что нет иного удовлетворительного объяснения отравлению Скрипаля, кроме российского участия".

На вопрос, почему, ответа снова не последовало. Канцлер Германии Меркель выразилась кратко: "Были представлены определенные доказательства". Расшифровки так никто и не дождался.

Затем свое решающее слово сказали США. Госдепартамент заявил — без всяких "вероятно" и "очень может быть" — напрямую: "Четвертого марта Россия применила военное отравляющее вещество в попытке отравить гражданина Великобритании". Всем заранее дали понять, что Америка отреагирует масштабно. Так и вышло: из Штатов решено было выслать в общей сложности 60 работников российского посольства. К ним примкнула неизбежная Канада (четыре работника).

Здание министерства иностранных дел РФ в Москве
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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США и страны ЕС массово высылают российских дипломатов
После этого Свободному Миру оставалось только покорно выстроиться в очередь для демонстрации лояльности.

Первыми в понедельник, как и ожидалось, о высылках объявили самые верные — прибалтийские тигры и Польша, объявившие нон грата суммарно девять российских дипломатов.

Германия и Франция ограничились каждая четырьмя. Троих выслала Чехия. По два сотрудника российских дипмиссий согласились выслать Италия, Дания, Нидерланды и Испания. Остальные европейцы (впрочем, в общей сложности лишь две трети членов ЕС) символически выслали по одному российскому дипломату: Финляндия, Швеция, Румыния, Хорватия. Не член ЕС, но зато член НАТО Норвегия также рассталась с одним россиянином.

Комическую суетливую ноту внесла, как положено, Украина. Сначала данная держава, которую вовремя о мнении США, видимо, забыли известить, не была уверена и даже сообщала, что высылать никого не будет. Зато когда до Киева донесли мнение руководства, он прыгнул выше всех, выслав 13 человек — больше, чем Германия, Франция, Испания и Италия, вместе взятые.

Люди покидают здание Постоянного представительства РФ при ООН в Нью-Йорке
© REUTERS / Mike Segar
Политолог о высылке дипломатов: Западу не удалось создать "общий кулак"
Наконец, торопливо объявили о высылке россиян внееэсовские, но зато проамериканские Албания и Македония. Им никакие "известные доказательства" оказались вообще не нужны, потому что суть акции они поняли бесхитростно: все целуют перстень США, надо поучаствовать.

Понедельничный флешмоб завершился очень прямым и откровенным заявлением Австрии, представитель правительства которой назвал вещи своими именами: "Мы не будем принимать никаких мер на национальном уровне, мы не будем высылать дипломатов. Причина для этого следующая: мы намерены держать открытыми каналы диалога с Россией. Австрия является нейтральной страной и своеобразным мостом между Востоком и Западом".

По факту австрийцы, вслух напомнив о своем нейтралитете, назвали происходящее холодной войной.

Ты с какого Альбиона?
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
Ты с какого Альбиона?

Посол России в США Анатолий Антонов. Архивное фото
© AFP 2018 / Mandel Ngan
Разница в дипломатии: как Хантсмана принимают в России и Антонова в США
Интереснее другое: что будет дальше.

Тут стоит отметить: речь не идет о сокращении российских дипломатических миссий. Просто на место сотни высылаемых сотрудников приедет другая сотня.

А главное — неизвестно, выйдет ли "новый антироссийский фронт" за пределы шоу.

Потому что Великобритания вообще-то хотела от Европы большего. Она хотела широкой заморозки отношений с Россией. Она хотела перевода дипломатического конфликта в экономическое пространство. Этим, кстати, объясняется и неожиданно жаркая поддержка инициативы со стороны Вашингтона. Очевидно, там решили: если основательно накрутить истерику — то, может быть, на ее волне удастся добиться настоящей победы: прекратить расширение газовых "потоков".

Вывоз автомобиля Сергея Скрипаля в специальном грузовом контейнере, Солсбери. 16 марта 2018
© AFP 2018 / Ben Stansall
Россия не имеет отношения к "делу Скрипаля", заявил Песков
Потому что отмена "Северного потока — 2" (с пересаживанием Европы с дешевой русской "трубы" на дорогой, в том числе американский, сжиженный газ) — это не просто выгодно. Это еще и автоматическое удорожание производства товаров в ЕС. А с Европой у США сейчас, если кто забыл, разгорается уже не холодная, а вполне конкретная экономическая война.

Однако Европа, исправно присоединяющаяся к антироссийской риторике, никакого энтузиазма в экономическом суициде не проявляет. Германия заранее сообщила, что "Северный поток — 2" никакого отношения к "скрипаль-гейту" не имеет. Австрия, также крайне заинтересованная в русском газе, — выразилась еще прямее.

В итоге одного Скрипаля может оказаться недостаточно. Более того — скорее всего, так и окажется.

И вот в чем вся штука. Европе сегодня может казаться, что она довольно удачно вырулила из ситуации. То есть, с одной стороны, соблюла формальности и устроила шумный праздник послушания (все как любят в Америке). А с другой — ничем реальным не пожертвовала.

Посольство Российской Федерации в Вашингтоне. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Агарышев
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Случаи высылки российских дипломатов из разных стран в 2007-2018 годах
Но сам факт, что ЕС повелся на "прецедент Скрипаля" и согласился с серьезным лицом повторять мозговыносящие формулы "виновата Россия, потому что кроме нее некому" — делает европейцев крайне уязвимыми.

Потому что у Америки и Британии в запасе еще много Скрипалей, и беглых российских олигархов, и "политэмигрантов", и всего такого. В конце концов, у них в закромах есть еще непрерывно меняющий внешность Родченков, то и дело выныривающий на поверхность с криком "Я скрываюсь от Путина, Путин хочет меня убить".

И ничего не стоит пустить в расход любого из них. После чего Европе будет объявлено, что безумный российский режим не понимает предупреждений — видите, как он продолжает расправляться со своими врагами. Давайте-ка все вместе за ваш счет покажем Кремлю свою силу и свое единство.

И сумеет ли тогда выстоять Европа — неизвестно.

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© РИА Новости / Виталий Подвицкий
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