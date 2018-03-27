США требуют от Европы стать бедной

Дмитрий Лекух, для РИА Новости

В американских СМИ раздаются призывы к Европе "наказать Россию по-настоящему". То есть — что-то сделать с "Газпромом" и его "Северным потоком — 2".

Так, издание Daily Beast пишет: "В середине марта "Газпром" выпустил восьмилетние евробонды на 750 миллионов евро. Российское посольство в Лондоне отмечает, что спрос на них превышает предложение. Это дипломатический эквивалент среднего пальца, показанного Великобритании. <…> Если мы хотим наказать Россию по-настоящему, то Британия должна в первую очередь перестать быть международной прачечной коррумпированных российских чиновников".

В свою очередь, агентство Reuters рассуждает о тяжкой дилемме, стоящей перед маленькой Данией: страна должна решить, что делать с "Северным потоком — 2" вблизи ее берегов. Можно, конечно, пойти против России, но ведь и Германия выступает за газопровод. Нужна консолидированная общеевропейская позиция и так далее.

Все это происходит на фоне продолжения российско-украинского разбирательства в Стокгольмском арбитраже: "Газпром" на минувшей неделе обжаловал решение в пользу "Нафтогаза".

…В общем, в многосоставной истории пока поставлены не окончательные точки, а скорее многозначительные многоточия. Но мы уже можем попытаться спокойно разобраться в происходящем: кто, собственно, и с кем "воюет". И в чем и у кого тут реальные интересы.

И начнем, пожалуй, с наших заокеанских партнеров.

Во-первых — главное.

"Сланцевая революция" в США, напомним, началась задолго до появления там нынешнего президента Трампа с его политикой реиндустриализации и прочих "сделаем Америку снова великой". И едва ли не первым ее результатом стало понимание того факта, что без выхода на внешние рынки, без экспорта, поддержанного в том числе внешнеполитическими инструментами, вся эта революция — ни о чем.

© AP Photo / Eric Gay Добыча сланцевого газа на месторождении Eagle Ford, штат Техас © AP Photo / Eric Gay Добыча сланцевого газа на месторождении Eagle Ford, штат Техас

Кстати, судя по всему, изначально европейские рынки американских сланцевиков не очень-то интересовали: да, динамичные, да, быстрорастущие. Но не слишком конкурентные. Причем если с СПГ там еще как-то можно было "толкаться", то с трубопроводным русским, норвежским и африканским газом это было бы совсем тяжело. Ибо мало того что "сланец" серьезно отличается от обычного газа, причем не в лучшую сторону, по теплоемкости. Так еще и сжижение/разжижение продукта также весьма финансовоемкий процесс. Поэтому интересовали наших заокеанских партнеров куда больше премиальные рынки Юго-Восточной Азии. Но там уже и без них царствовал куда более развитый и вроде бы как союзный Катар.

Решение, в общем, напрашивалось: перенаправить катарский газ на конкурентные европейские рынки, освободив для себя рынки азиатские. Правда, были некоторые проблемы с логистикой. Например, Сирия. И мы не хотим сказать, что именно перспектива сирийского газового коридора послужила главной причиной гражданской войны в этой ближневосточной стране, но одной из ее экономических составляющих она была несомненно. И этого, по сути, даже никто и не скрывал.

Но вот ведь какая незадача, "проект не пошел". Россия утвердилась в Сирии, Башар Асад все-таки устоял. Турция, в которой арабы с подачи американцев видели "свой" нефтегазовый хаб, в области энергетики явно перешла на другую сторону баррикад. А потом еще и в самих Соединенных Штатах случился внезапный Трамп. После прихода к власти которого стала реальной смена тренда на ту самую реиндустриализацию США, а тема "дешевого газа для Европы" заметно утратила актуальность. С экономической точки зрения "старая" промышленно развитая континентальная Европа теперь рассматривается скорее не как партнер, а как конкурент. И в этой ситуации стала куда более актуальной тема не столько поставок в Европу американского СПГ, сколько лишение экономик субконтинента любых дешевых энергоносителей. Подчеркиваем, любых: русский, алжирский, ливийский, даже хоть катарский газ — это уже неважно.

Только СПГ. В таких обстоятельствах, особенно на фоне последовательной реализации Штатами трамповской налоговой реформы и очевидно более дешевого американского рынка труда (Европа в этом смысле куда более "социальна"), европейская продукция теряет конкурентоспособность.

"Старая Европа" согласиться с этим, естественно, просто не могла.

Для той же Германии или Австрии это не просто постепенное удушение экономики и высокие цены на газ для бюргеров. Немецкие домохозяйства и так платят за голубое топливо на 40% больше, чем в среднем по всей остальной Европе. Это еще и гибель целых отраслей промышленности: химической, электротехнической, частично — знаменитого германского машиностроения. Это потенциальная массовая безработица и бунты синих воротничков. И, разумеется, почти гарантированный приход к власти и так уже находящейся где-то неподалеку от нее АдГ.

Не устраивает такой расклад и Российскую Федерацию.

Нет, для нас нет особых проблем в переводе своей добычи в СПГ, опыт "Новатэка" на Ямале это блестяще доказывает. Но проблемы в германской промышленности для нас — это прежде всего потеря колоссального рынка сбыта. Поэтому мы готовы немцам "помогать" даже ценой немалых издержек. И именно поэтому, несмотря на все политические противоречия, у российской и германской властей наблюдается такое трогательное единодушие в вопросах "Северных потоков". Немцы готовы с легкостью сдать южный газовый коридор, что они блистательно проделали с балканским "Южным потоком". Но за северные маршруты будут стоять до конца. Это вовсе не значит, что они нам хоть как-то помогут с южным коридором или со Стокгольмским арбитражем: по NordStream и NordStream 2 мы играем за одну команду, конечно, а далее — каждый за себя.

С другой стороны, немцам с австрийцами тоже не нравится наш газовый роман с Китаем, плодом которого уже стала "Сила Сибири": китайцы, и без того конкурентоспособные, получив дешевый трубопроводный газ, заметно усилятся.

А ведь есть еще и корейцы: если потепление между Южной Кореей и КНДР все-таки произойдет, да еще всерьез и надолго, то вновь станет актуальной и давно лелеемая идея корейского газового коридора через коммунистические владения Ким Чен Ына. Есть даже проект "дальневосточного энергетического суперкольца", куда будут втянуты и японцы. Да и о проектах русского СПГ на Ямале ("Новатэк" буквально на днях выиграл тендер фактически под вторую Сабетту — проект "Арктик СПГ-2"), в Охотском море и на Сахалине тоже не следует забывать. Россия, заявившая о стремлении превратиться в энергетическую сверхдержаву, вовсе не собирается от этой задачи хотя бы чуточку отступать.

И вот именно таков сейчас расклад "больших газовых войн", в которых участвуют как производители, так и потребители топлива.

Поэтому крупные и богатые европейские страны выбирают сейчас не между дешевизной и энергетической независимостью, а банально между выживанием своих экономик и покорностью "старшему брату".