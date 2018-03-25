Разорвать и разбомбить. Что порекомендует Трампу его новый советник

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, для РИА Новости

Дональд Трамп продолжает расставлять ястребов-милитаристов на ключевые посты в Белом доме. Не успели все выдохнуть после назначения на пост госсекретаря Майка Помпео, как заслуженного и уважаемого генерала Герберта Макмастера на посту советника по национальной безопасности сменил один из самых одиозных сотрудников администрации Буша-младшего Джон Болтон.

В профессионализме и знаниях Болтона никто не сомневается. Он начал работать во власти еще при Рейгане, однако по-настоящему его звезда взошла в нулевых — у Буша-младшего Джон Болтон сначала служил в качестве заместителя госсекретаря по вопросам контроля над вооружениями и международной безопасности, однако затем занял кресло посла США в ООН. Учитывая такой багаж, эксперты прочили ему высокий пост при администрации Трампа. Что — пусть с запозданием — и произошло.

Сомнения вызывают не знания, а взгляды ветерана. За время своей дипломатической карьеры и после ухода в вольные эксперты Болтон произнес столько ярких и воинственных фраз, что очень четко обрисовал свое видение: мир создается лишь войной.

Так, он выступает за немедленный разрыв иранской ядерной сделки, которую считает крайне невыгодной с точки зрения американских национальных интересов, а также за "масштабное давление" на исламскую республику. Кроме того, Болтон (в отличие от того же Тиллерсона) поддерживает решение Трампа по Иерусалиму, причем исходя не из идеологических, а из практических оснований. "Ближневосточному мирному процессу давно нужны были ясность и инъекция реальности. Трамп сделал ее, приняв решение переместить посольство США в Израиле в Иерусалим".

Советник по нацбезопасности полностью поддерживает позицию Израиля и в других вопросах, например в деле строительства поселений. Он даже отрицает саму необходимость создания палестинского государства. Неудивительно, что его в США считают ярым исламофобом, и Болтон сам поддерживает это реноме, регулярно выступая в защиту идей о конфликте западной цивилизации с исламской.

Ястребиная у него позиция и в отношении КНДР. Северную Корею, по мнению Болтона, вполне можно бомбить (даже превентивно), а разговоры с ней "бесполезны". Разве что использовать встречу Трампа и Кима для того, чтобы американский президент мог лично обрисовать северокорейскому товарищу перспективы военной операции против него. Таким образом, получается, что в процессе тщательной подготовки северокорейско-американских переговоров Трамп назначает двух ключевых для этой подготовки чиновников, один из которых (Помпео) выступает за смену режима в Пхеньяне, а второй — Болтон — предлагает разбомбить КНДР "на всякий случай".

Наконец, в отношении России Джон Болтон довольно мягок: как эксперт он в последнее время выступал за "стратегический ответ" на новые системы вооружений. И призывает развернуть "ответную" кибервойну против нашей страны.

Конечно, после назначения Болтон поспешил заявить, что его радикальные высказывания "остались в прошлом".

"Рано или поздно Болтон должен был оказаться в Белом доме Трампа. Его взгляды на мир, а точнее, против мира, ближе к трамповским, чем у большинства советников нынешнего президента", — говорит профессор Колумбийского университета Ричард Гован. Будущий советник по нацбезопасности очень часто комментировал события для канала Fox News, который так любит смотреть нынешний президент, и в конце концов Трамп решил, что столь достойный человек должен работать в Белом доме.

Помимо советов от Болтона, требуют наведения порядка в Совете по нацбезопасности. Судя по всему, Герберт Макмастер не смог нормально организовать работу этого ведомства — информация оттуда реками текла в прессу (взять хотя бы последнюю историю со звонком Трампа Путину). Он уже анонсировал массовые увольнения тех сотрудников, которые работали еще при Обаме. "Успех я определяю как реализацию политики президента, — писал Болтон. — Бюрократический аппарат понимает успех иначе — кто где сидит во время ежедневной утренней планерки, чье имя стоит первым в строке "от кого" в служебной записке госсекретарю, кто куда съездил в последнее время и другие подобные весомые показатели".

Конечно, далеко не факт, что все советы Болтона будут воплощаться в указах Трампа. Влиятельность советника по нацбезопасности напрямую зависит от того, насколько он близок к президенту, а степень близости пока не ясна. Однако очевидно одно — Дональд Трамп окружает себя удобными ему людьми, своими полными единомышленниками.

Плюс для самого Трампа тут в том, что скандалов вокруг него теперь будет меньше. Болтон уже пообещал "не забывать, кто здесь президент". Однако единомыслие является и минусом — система сдержек и противовесов предполагает, что в окружении хозяина Белого дома должны быть разные люди с разными точками зрения.

Тот же Макмастер уравновешивал нынешнего главу государства, и теперь, после его отставки, "не осталось никого, кто бы мог спасти мир от Трампа", — считает The New York Times. Конечно, издание неправо — в администрации есть еще голос умеренности, и он принадлежит Бешеному Псу, как называют главу Пентагона Джеймса Мэттиса. Точнее, пока еще главу Пентагона.

Либералы в США требуют не назначать Болтона и не посылать "плохой сигнал" всему миру, однако думать об этом поздно. И не только по причине того, что Помпео и Болтон уже назначены. Госсекретаря и Советника по нацбезопасности легко сменить, а вот программные документы в области внешней политики и безопасности переписать сложно.

Именно в этих документах, принятых в конце прошлого года и в начале нынешнего (взять ту же Доктрину национальной безопасности), Трамп уже транслирует фактическую точку зрения Болтона — упор на жесткую силу в ущерб дипломатии, которая становится бесполезной. А значит, миру стоит ожидать еще более ястребиной и милитаристской политики Дональда Трампа.

Плюс для России тут в том, что агрессивность США будет чревата ошибками, а также еще большим расколом в отношениях с Евросоюзом и другими союзниками Америки.

"Болтон? Правда? Где бункер?" — отозвался на назначение экс-премьер Швеции Карл Бильдт. В свое время он считался в западной коалиции ястребом.