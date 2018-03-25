Разорвать и разбомбить. Что порекомендует Трампу его новый советник

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, для РИА Новости
В профессионализме и знаниях Болтона никто не сомневается. Он начал работать во власти еще при Рейгане, однако по-настоящему его звезда взошла в нулевых — у Буша-младшего Джон Болтон сначала служил в качестве заместителя госсекретаря по вопросам контроля над вооружениями и международной безопасности, однако затем занял кресло посла США в ООН. Учитывая такой багаж, эксперты прочили ему высокий пост при администрации Трампа. Что — пусть с запозданием — и произошло.
Сомнения вызывают не знания, а взгляды ветерана. За время своей дипломатической карьеры и после ухода в вольные эксперты Болтон произнес столько ярких и воинственных фраз, что очень четко обрисовал свое видение: мир создается лишь войной.
Советник по нацбезопасности полностью поддерживает позицию Израиля и в других вопросах, например в деле строительства поселений. Он даже отрицает саму необходимость создания палестинского государства. Неудивительно, что его в США считают ярым исламофобом, и Болтон сам поддерживает это реноме, регулярно выступая в защиту идей о конфликте западной цивилизации с исламской.
Наконец, в отношении России Джон Болтон довольно мягок: как эксперт он в последнее время выступал за "стратегический ответ" на новые системы вооружений. И призывает развернуть "ответную" кибервойну против нашей страны.
Конечно, после назначения Болтон поспешил заявить, что его радикальные высказывания "остались в прошлом".
Помимо советов от Болтона, требуют наведения порядка в Совете по нацбезопасности. Судя по всему, Герберт Макмастер не смог нормально организовать работу этого ведомства — информация оттуда реками текла в прессу (взять хотя бы последнюю историю со звонком Трампа Путину). Он уже анонсировал массовые увольнения тех сотрудников, которые работали еще при Обаме. "Успех я определяю как реализацию политики президента, — писал Болтон. — Бюрократический аппарат понимает успех иначе — кто где сидит во время ежедневной утренней планерки, чье имя стоит первым в строке "от кого" в служебной записке госсекретарю, кто куда съездил в последнее время и другие подобные весомые показатели".
Плюс для самого Трампа тут в том, что скандалов вокруг него теперь будет меньше. Болтон уже пообещал "не забывать, кто здесь президент". Однако единомыслие является и минусом — система сдержек и противовесов предполагает, что в окружении хозяина Белого дома должны быть разные люди с разными точками зрения.
Тот же Макмастер уравновешивал нынешнего главу государства, и теперь, после его отставки, "не осталось никого, кто бы мог спасти мир от Трампа", — считает The New York Times. Конечно, издание неправо — в администрации есть еще голос умеренности, и он принадлежит Бешеному Псу, как называют главу Пентагона Джеймса Мэттиса. Точнее, пока еще главу Пентагона.
Либералы в США требуют не назначать Болтона и не посылать "плохой сигнал" всему миру, однако думать об этом поздно. И не только по причине того, что Помпео и Болтон уже назначены. Госсекретаря и Советника по нацбезопасности легко сменить, а вот программные документы в области внешней политики и безопасности переписать сложно.
Плюс для России тут в том, что агрессивность США будет чревата ошибками, а также еще большим расколом в отношениях с Евросоюзом и другими союзниками Америки.
"Болтон? Правда? Где бункер?" — отозвался на назначение экс-премьер Швеции Карл Бильдт. В свое время он считался в западной коалиции ястребом.