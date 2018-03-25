"Мы вкалывали даром". Как украинцев в Прибалтике продают в рабство

Владимир Веретенников, для РИА Новости

Значительная часть трудоспособного населения Литвы, Латвии и Эстонии перебралась в Западную Европу, и Прибалтика столкнулась с острой нехваткой рабочих рук. Беженцы из Африки и Ближнего Востока ехать туда категорически не хотят, да их и не очень ждут: слишком большая культурная разница. Другое дело — близкие по менталитету украинцы. Однако гастарбайтеров с Украины часто обманывают, а иногда даже продают в рабство.

"Больше дешевой рабочей силы"

Недавно в Эстонии опубликовали статистику: число нелегальных работников в прошлом году выросло в два с половиной раза. И в основном — за счет украинцев.

Сейчас миграционная квота в Эстонии составляет всего 0,1% численности населения страны в год. Депутат эстонского парламента Мартин Репинский сравнивает это с запретом на алкоголь: "Все равно будут привозить. Нужно устроить так, чтобы все можно было делать легально — и невыгодно было использовать разные схемы. Работодатели много раз это предлагали. Не надо бояться менять законы".

Он ссылается на личный опыт — на его ферму каждый год приезжают сезонные работники с Украины. "Есть виды труда, где требуется много людей на один-два месяца, — например, сбор клубники. В Эстонии нет необходимого количества работников на время сбора урожая, но есть возможность привезти временно людей с Украины, из Белоруссии. Я за то, чтобы официально можно было привозить больше дешевой рабочей силы для некоторых сфер экономики", — говорит депутат.

Платили в десять раз меньше

Многие украинские сезонники отправляются за границу по безвизу под видом туристов. Их в любой момент могут выслать — сотрудники правоохранительных органов часто проводят проверки и выявляют лиц без официального разрешения на работу. Украинцы нередко пытаются притвориться гражданами стран ЕС, считая, что так им грозят меньшие неприятности. Недавний случай: латвийские пограничники при содействии госинспекции по труду выловили 11 нелегалов, трудившихся на одном из предприятий в Кекавском крае. Они выдавали себя за граждан Болгарии и Румынии, но их идентификационные карты оказались фальшивыми. На самом деле это были восемь украинцев и трое граждан Молдавии.

Особенно много украинцев в Литве — только за прошлый год там выдали 34,5 тысячи трудовых виз или разрешений на жительство на основании наличия рабочего места. Примерно 20 тысяч — гражданам Украины.

По словам самих украинцев, Литва привлекает тем, что если на их родине средняя зарплата на руки — 250 евро, то в прибалтийской республике — свыше 600 евро. "Это совсем неплохо на фоне нехватки в рабочей силы в стране, они здесь создают продукцию и платят налоги", — с удовлетворением отмечает литовский премьер-министр Саулюс Сквернялис.

Однако далеко не все столь чинно и гладко. Во-первых, местные жители жалуются, что им теперь труднее найти работу, поскольку приезжие демпингуют. Во-вторых, самих гастарбайтеров нещадно обманывают. В прошлом году литовский портал 15min.lt опубликовал результаты расследования. Сварщик из Кривого Рога Олег Цома рассказал, как его обманули на металлургической фабрике в Клайпеде: ему платили в десять раз меньше, чем обещали, — 20 евро в неделю, да и то не всегда.

Портал 15min.lt выяснил, что в Литве налажена целая сеть по обману украинских гастарбайтеров — посредники присваивают их заработок, оставляя своим жертвам лишь жалкие крохи. Литовские журналисты установили, что трудоустройством Цомы и его товарищей занималась фирма Bimater, зарегистрированная в городе Плунге. Ее руководитель Мариус Урбонас заявил, что закрыл бизнес. Но журналисты узнали, что на самом деле он зарегистрировал в Клайпеде новую фирму под названием Perela.

Обманули работодатели и строителя с Западной Украины Александра Харченко. "Мы вкалывали в Вильнюсе четыре месяца, ремонтировали дома. Нам давали всего по 30 евро в неделю, но постоянно кормили обещаниями, что деньги вот-вот поступят. Наши семьи на Украине постоянно интересовались, почему мы не отправляем деньги. У меня там жена с детьми", — рассказывает Харченко. В итоге работодатель исчез, так и не расплатившись.

Сеть по торговле людьми

Недавно литовское издание Lietuvos rytas опубликовало интервью с жителем Полтавы Владимиром, устроившимся в Вильнюсе водителем. Его поселили на окраине и за помещение, которое он делил с несколькими другими украинцами, брали до 10 евро в сутки. На предприятии пообещали, что низкооплачиваемая стажировка продлится всего месяц, но обманули. Несколько месяцев Владимир, вкалывавший с утра до вечера, считался "стажером", получая за это всего 200 евро в месяц, то есть столько, сколько и в родной Полтаве. Причем на водителя возложили полную ответственность за практически аварийную машину, на которую его посадили, — заставляли оплачивать поломки из своих средств.

А минувшей осенью литовские пограничники вместе с коллегами из других стран раскрыли международную сеть торговли живым товаром: людей собирались вывозить в Великобританию для принудительного труда в рабских условиях. Задержаны три гражданина Литвы и гражданин Украины в возрасте от 41-го до 50 лет. Организатор — украинец, граждане Литвы помогали ему переправлять людей за границу.

Пограничники провели обыски в жилых и нежилых помещениях, принадлежащих задержанным, — в Шяуляйском и Мажейкском районах Литвы. Обнаружили восьмерых нелегалов с Украины.