РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Мнение

"Мы вкалывали даром". Как украинцев в Прибалтике продают в рабство

08:0025.03.2018
0640
© Depositphotos / kalinovskyРабочий на стройкеРабочий на стройке
© Depositphotos / kalinovsky

Владимир Веретенников, для РИА Новости

Значительная часть трудоспособного населения Литвы, Латвии и Эстонии перебралась в Западную Европу, и Прибалтика столкнулась с острой нехваткой рабочих рук. Беженцы из Африки и Ближнего Востока ехать туда категорически не хотят, да их и не очень ждут: слишком большая культурная разница. Другое дело — близкие по менталитету украинцы. Однако гастарбайтеров с Украины часто обманывают, а иногда даже продают в рабство.

"Больше дешевой рабочей силы"

Недавно в Эстонии опубликовали статистику: число нелегальных работников в прошлом году выросло в два с половиной раза. И в основном — за счет украинцев.

Гражданка Украины во время сбора урожая яблок в Польше
© AFP 2018 / Janek Skarzynski
Работа за еду и без паспорта: как Европа принимает украинцев
Сейчас миграционная квота в Эстонии составляет всего 0,1% численности населения страны в год. Депутат эстонского парламента Мартин Репинский сравнивает это с запретом на алкоголь: "Все равно будут привозить. Нужно устроить так, чтобы все можно было делать легально — и невыгодно было использовать разные схемы. Работодатели много раз это предлагали. Не надо бояться менять законы".

Он ссылается на личный опыт — на его ферму каждый год приезжают сезонные работники с Украины. "Есть виды труда, где требуется много людей на один-два месяца, — например, сбор клубники. В Эстонии нет необходимого количества работников на время сбора урожая, но есть возможность привезти временно людей с Украины, из Белоруссии. Я за то, чтобы официально можно было привозить больше дешевой рабочей силы для некоторых сфер экономики", — говорит депутат.

Граждане Украины на международном пункте пропуска через украинско-польскую границу. Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
"Просто рабы": украинцы рассказали об условиях работы в ЕС
Многие украинские сезонники отправляются за границу по безвизу под видом туристов. Их в любой момент могут выслать — сотрудники правоохранительных органов часто проводят проверки и выявляют лиц без официального разрешения на работу. Украинцы нередко пытаются притвориться гражданами стран ЕС, считая, что так им грозят меньшие неприятности. Недавний случай: латвийские пограничники при содействии госинспекции по труду выловили 11 нелегалов, трудившихся на одном из предприятий в Кекавском крае. Они выдавали себя за граждан Болгарии и Румынии, но их идентификационные карты оказались фальшивыми. На самом деле это были восемь украинцев и трое граждан Молдавии.

© РИА Новости / Сергей МелконовПерейти в фотобанкМашина полиции на улице Старой Риги
© РИА Новости / Сергей Мелконов
Перейти в фотобанк
Машина полиции на улице Старой Риги

Платили в десять раз меньше

Особенно много украинцев в Литве — только за прошлый год там выдали 34,5 тысячи трудовых виз или разрешений на жительство на основании наличия рабочего места. Примерно 20 тысяч — гражданам Украины.

Семья мигрантов из Афганистана входит в автобус после прибытия на железнодорожную станцию Шенефельд, Германия
© AFP 2018 / Bernd Settnik/ dpa
Почему дешевые украинцы — "второй сорт ЕС", а дорогие афганцы — первый
По словам самих украинцев, Литва привлекает тем, что если на их родине средняя зарплата на руки — 250 евро, то в прибалтийской республике — свыше 600 евро. "Это совсем неплохо на фоне нехватки в рабочей силы в стране, они здесь создают продукцию и платят налоги", — с удовлетворением отмечает литовский премьер-министр Саулюс Сквернялис.

Однако далеко не все столь чинно и гладко. Во-первых, местные жители жалуются, что им теперь труднее найти работу, поскольку приезжие демпингуют. Во-вторых, самих гастарбайтеров нещадно обманывают. В прошлом году литовский портал 15min.lt опубликовал результаты расследования. Сварщик из Кривого Рога Олег Цома рассказал, как его обманули на металлургической фабрике в Клайпеде: ему платили в десять раз меньше, чем обещали, — 20 евро в неделю, да и то не всегда.

Портал 15min.lt выяснил, что в Литве налажена целая сеть по обману украинских гастарбайтеров — посредники присваивают их заработок, оставляя своим жертвам лишь жалкие крохи. Литовские журналисты установили, что трудоустройством Цомы и его товарищей занималась фирма Bimater, зарегистрированная в городе Плунге. Ее руководитель Мариус Урбонас заявил, что закрыл бизнес. Но журналисты узнали, что на самом деле он зарегистрировал в Клайпеде новую фирму под названием Perela.

Племенные коровы на дойке. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
На правах скота. Как украинские крестьяне превратились в батраков

Обманули работодатели и строителя с Западной Украины Александра Харченко. "Мы вкалывали в Вильнюсе четыре месяца, ремонтировали дома. Нам давали всего по 30 евро в неделю, но постоянно кормили обещаниями, что деньги вот-вот поступят. Наши семьи на Украине постоянно интересовались, почему мы не отправляем деньги. У меня там жена с детьми", — рассказывает Харченко. В итоге работодатель исчез, так и не расплатившись.

© РИА Новости / Надежда КульбинеПерейти в фотобанкОдна из улиц Старого города в Вильнюсе
© РИА Новости / Надежда Кульбине
Перейти в фотобанк
Одна из улиц Старого города в Вильнюсе

Сеть по торговле людьми

Недавно литовское издание Lietuvos rytas опубликовало интервью с жителем Полтавы Владимиром, устроившимся в Вильнюсе водителем. Его поселили на окраине и за помещение, которое он делил с несколькими другими украинцами, брали до 10 евро в сутки. На предприятии пообещали, что низкооплачиваемая стажировка продлится всего месяц, но обманули. Несколько месяцев Владимир, вкалывавший с утра до вечера, считался "стажером", получая за это всего 200 евро в месяц, то есть столько, сколько и в родной Полтаве. Причем на водителя возложили полную ответственность за практически аварийную машину, на которую его посадили, — заставляли оплачивать поломки из своих средств.

КПП на границе Украины с Польшей. Архивное фото
© AFP 2018 / Yuri Dyachyshyn
На польском заводе украинцев заставили носить желто-синюю форму
А минувшей осенью литовские пограничники вместе с коллегами из других стран раскрыли международную сеть торговли живым товаром: людей собирались вывозить в Великобританию для принудительного труда в рабских условиях. Задержаны три гражданина Литвы и гражданин Украины в возрасте от 41-го до 50 лет. Организатор — украинец, граждане Литвы помогали ему переправлять людей за границу.

Пограничники провели обыски в жилых и нежилых помещениях, принадлежащих задержанным, — в Шяуляйском и Мажейкском районах Литвы. Обнаружили восьмерых нелегалов с Украины.

Комментировать
Мнение
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена