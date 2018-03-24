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Как Запад поздравлял Путина. Фельетон-инсайд

08:0024.03.2018
04360
© Иллюстрация РИА Новости . Виталий ПодвицкийКак Запад поздравлял ПутинаКак Запад поздравлял Путина
© Иллюстрация РИА Новости . Виталий Подвицкий

Игорь Романович, автор блога Green Tea

Каждый коротал время ожидания как мог.

Макрон уже полчаса повторял в мобильник: "Нет, ты первая клади. Нет, ты. Нет, ты первая. Давай на раз-два-три. Три! Ты не положила! Нет, ты первая".

Сидящая рядом Меркель неодобрительно на него косилась, рассеянно поигрывая брелком в виде миниатюрной трубы с готической надписью "Nord Stream 2".

Председатель Европейского совета Дональд Туск. Архивное фото
© AFP 2018 / Dario Pignatelli
Туск рассказал, почему не поздравит Путина с победой на выборах
На брелок с ненавистью смотрел президент Польши Анджей Дуда.

Ангела перехватила его взгляд и принялась играть брелоком более активно, поднимая его двумя руками вверх и издавая звук "шшшш", имитируя течение недорого российского газа по трубопроводу.

Лицо Дуды немедленно стало одного цвета с нижней частью польского флага.

Тереза Мэй сидела молча, поджав губы и аристократично поблескивая стеклами противогаза.

© AFP 2018 / Adrian Dennis Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и президент Франции Эммануэль Макрон
© AFP 2018 / Adrian Dennis
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и президент Франции Эммануэль Макрон

У дверей, свернувшись на коврике, мирно посапывал Петр Алексеевич.

Наконец, из соседней комнаты в кабинет вошел Трамп.

Макрон тут же положил трубку первым, Меркель спрятала брелок, все замерли в ожидании.

Президент Литвы Даля Грибаускайте перед открытием саммита ЕС в Брюсселе
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Евродепутат раскритиковал Грибаускайте за отказ поздравить Путина
Дональд хмуро кивнул, подошел к окну и некоторое время смотрел на проходивший внизу парад только что созданных космических войск США.

— Хорошо идут, — задумчиво сказал он. — Особенно вон та группа в полосатых скафандрах на красных "Теслах".

После чего повернулся и коротко сообщил:
— Поздравил.

© AFP 2018 / Mandel NganПрезидент США Дональд Трамп
© AFP 2018 / Mandel Ngan
Президент США Дональд Трамп

Все ахнули.

— И правильно! — одобрил Макрон. — Я тоже поздравил, и он узнал гасконца де Макрона, даже сказал мне: "Спасибо, сынок".

Дуда побледнел, как верхняя часть польского флага, и умоляюще посмотрел на Терезу Мэй.

Президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
СМИ: Трамп пришел в ярость от утечки информации про поздравление Путину
Та решительно встала с места, поправив шланг противогаза.

— Взгляни на меня, Дональд! — заявила она. — Ты ничего не замечаешь?

Дональд окинул ее оценивающим взглядом.

— Ну брови выщипала, а что?

— Какие брови?! Британия находится под русской химической атакой, Дональд! Я даже ночную пижаму сменила на костюм химзащиты. А ты этого тирана поздравляешь. Ты ему еще бутылку портвейна пошли!

© AFP 2018 / Matt Dunham / Pool Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и президент США Дональд Трамп
© AFP 2018 / Matt Dunham / Pool
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и президент США Дональд Трамп

Услышав про портвейн, на коврике завозился Петр Алексеевич, улыбнувшись во сне.

— Господа, господа! — поморщился Трамп. — Во-первых, не будите мне Петра Алексеевича. Проснется — и опять у всех денег просить будет, жалобно заглядывая в глаза. А во-вторых, подумайте: ну всего шесть лет, ну давайте потерпим. А потом, может, кто-то посговорчивее придет. Путин же сам сказал, что до ста лет сидеть не собирается.

Американский сенатор Джон Маккейн. Архивное фото
© AFP 2018 / Mandel Ngan
Маккейн раскритиковал Трампа за поздравление Путина
В кабинет заглянул взволнованный Майк Помпео и попросил немедленно включить телевизор.

На экране появился Путин.

— Дорогие сограждане. У меня для вас хорошая новость. Благодаря нашей целевой федеральной программе "Инновационная медицина — 2024", российские ученые уже сегодня научились продлевать жизнь до 150 лет. Убежден, что такое достижение мало кого оставит равнодушным. Покажите видео, пожалуйста…

Раздавшийся в Белом доме вопль долетел до ограды, спугнув стайку голубей, скучающего копа и группу японских туристов.

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