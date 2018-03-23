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О Слуцком, изнасиловании беременных и оторванных ногах

22:3723.03.2018
(обновлено: 22:42 23.03.2018)
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© РИА НовостиГлавный редактор агентства Россия сегодня и телеканала RT Маргарита Симоньян. Архивное фотоГлавный редактор агентства Россия сегодня и телеканала RT Маргарита Симоньян. Архивное фото
© РИА Новости
Маргарита Симоньян, главный редактор телеканала RT, главный редактор МИА "Россия сегодня"

Журналисты в Государственной Думе РФ. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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В Кремле прокомментировали конфликт Госдумы и журналистов‍
А чего это наши сотрудники "не могут присоединиться"? Хотят — присоединяются, не хотят — не присоединяются. У нас в редакции полно как присоединившихся, так и тех, кто считает бойкот — цитирую одного сотрудника — "энергичным и достойным лучшего применения доказательством, что законы толпы не меняются тысячелетиями".

Кто-то у нас полагает, что надо быть как все, солидаризироваться с коллегами и подписывать, что "все подписывают". Кто-то считает, что нет никаких "всех", а просто некоторые громче других. Кто-то у нас рвет рубашку, что наша международная аудитория любит нас как раз за то, что мы не как все и сторонимся массовых медийных трендов.


Скриншот сообщения от корреспондента "Медузы"
Скриншот сообщения от корреспондента "Медузы"

Кто-то злопамятный вспоминает, что, когда Жириновский под камеры приказал своим охранникам изнасиловать нашу беременную корреспондентку, никто из объявивших бойкот Слуцкому не поддержал наш бойкот Жириновскому. Потому что, цитирую, "Слуцкий на хрен никому не нужен, а Жир рейтинги делает и со многими главредами вась-вась, и кошмарил он не либеральную беременную журналистку, а государственную беременную журналистку — их можно". Кто-то парирует, что злопамятным быть плохо и надо же когда-то начинать быть сообществом, а не стадом баранов. Кто-то ему отвечает на это, что раздувать историю, явно инспирированную западной кампанией #миту, — как раз и есть первый признак стада баранов.

Кто-то говорит, что Слуцкий, безусловно, гнусен, но стыдоба уделять столько внимания движению внутренней стороны ладони вдоль лобка, когда люди гниют ни за что в тюрьме и хватило бы сотой доли слуцкого хайпа, чтобы их оттуда вытащить.

Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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"В Госдуме небезопасно": ряд СМИ объявили Слуцкому бойкот
Кто-то у нас харрасит своих коллег вопросами: "А ты подписалась, или ты за то, чтобы тебя лапали депутаты?" Кто-то мужлански хамит, мол: "Идите на @уй со своей демшизовой истерикой, у меня оператору вчера чуть ногу не оторвало, пока мы трансляцию из Гуты готовили".

Я главред либеральный, мне не приходит в голову решать за несколько тысяч очень разных своих сотрудников из очень разных стран (в некоторых из которых, например, разрешены гей-браки, а в некоторых положена смертная казнь за гомосексуализм), кого они поддерживают, а кого ненавидят — от Слуцкого до Асада с Трампом.

Поддерживайте, кого хотите.

Голосуйте тоже, за кого хотите. Не хотите — вообще не голосуйте. Главное, в эфир выходите вовремя и тексты пишите без ошибок.

А институт пионервожатых — и вообще пионерии — мне еще в детстве не понравился.

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