О нет, только не Путин. Шокированная элита США пытается остановить Трампа

Авигдор Эскин, для РИА Новости

По обе стороны океана встревожены: президент США Трамп, похоже, не остановится и пойдет на интенсивные переговоры с Россией с целью улучшения отношений. Его звонок президенту Путину и поздравление с победой на выборах — это было больше, чем звонок и поздравление. Ибо это было сделано демонстративно в условиях продолжающейся "охоты на русских ведьм".

Сам Трамп, как известно, сообщил через твиттер: "Я позвонил президенту Путину, чтобы поздравить его с победой на выборах (в прошлом Обама тоже звонил ему). Фейковые СМИ впали в неистовство, потому что они хотели, чтобы я содрал с него кожу. И они не правы! Обустройство отношений с Россией (и другими) — это хорошее дело, а не плохое дело". А потом еще добавил: "Они (русские. — Прим. ред.) могут помочь нам решить проблемы с Северной Кореей, Сирией, Украиной, ИГИЛ, Ираном и даже с новым витком гонки вооружений. Буш пытался найти с ними общий язык, но у него не хватило способностей. Обама и Клинтон пытались, но у них не сложились отношения (вспомните "перезагрузку"). Мир через силу!"

…Итак, американский президент снова хочет перевернуть страницу в отношениях с Москвой. Пессимисты заметят, что Трамп говорит это не первый раз, а на практике "воз и ныне там". Оптимисты тоже заметят, что Трамп говорит это снова и снова, и увидят в этом повод для надежд на разрядку. Ибо, ежели он не изменил своих намерений после целого года нападок в СМИ и расследований его "порочащих" связей с Россией (которых не было), есть основания полагать, что Трамп претворит свои обещания в жизнь.

Газета "Вашингтон пост" день за днем публикует новости и комментарии, вселяющие оптимизм. На неделе это издание рассказало, что намечается "проблеск" в американо-российских отношениях и "нащупывается общая почва". Газета остановилась на проблематике гонки вооружений и донесла до читателей простую мысль, что такой ход событий вредит им самим. А на следующий день — что сотрудников Белого дома слова президента о намерении встретиться с российским коллегой застали врасплох.

Это приводит нас к недавнему решению комитета конгресса США по разведке, установившему, что никаких связей между президентом Трампом и российскими структурами не было. Глава комитета Майкл Конуэй подчеркнул: "Мы не нашли никаких свидетельств сговора, и я думаю, что спецпрокурор [Роберт Мюллер] также не найдет их". Это был сокрушительный удар по теории заговора в Вашингтоне.

© AP Photo / Jorge Silva, pool Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на саммите АТЭС во Вьетнаме. 11 ноября 2017 © AP Photo / Jorge Silva, pool Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на саммите АТЭС во Вьетнаме. 11 ноября 2017

Таким образом, американская политика в лице главы государства, возможно, освобождается от антироссийской узды в виде "расследующих и копающих".

Напомним, что американский президент сдержал свои обещания в вопросах налоговой реформы, ограничения на въезд граждан проблематичных для США мусульманских стран и перевода американского посольства в Израиле в Иерусалим. Похоже, Трамп будет верен своим предвыборным обещаниям и в части "полажу с Путиным".

Именно в этом контексте следует рассматривать и новые назначения в Вашингтоне. Вступающий на пост госсекретаря Майкл Помпео — отъявленный "ястреб". Однако сразу после заявления президента о назначении его на пост главы Госдепа он сообщил, что "вовсе не Россия, а Китай — основная угроза для США" (о том, насколько напряжены отношения США и КНР, скатывающиеся в торговую войну, наши читатели уже знают). Не менее важное назначение — ЦРУ впервые в истории возглавит женщина. Джина Хаспель — плоть от плоти этой организации. Считается, что она лояльна по отношению к Трампу и не попытается торпедировать его политику. Это фактор критической значимости.

© AP Photo / CIA Джина Хаспель © AP Photo / CIA Джина Хаспель

Как мы знаем, ранее сильнейшее противодействие в вопросе сближения с Россией президент Трамп обнаружил среди бывших управляющих ЦРУ, влиявших и на действующих там ныне сотрудников. В последние дни мы наблюдаем, как беспардонно распустил язык бывший глава ЦРУ Джон Бреннан. Он сказал прямым текстом, что "у русских может быть компромат на Трампа". Никакой конкретики, как водится, не последовало. Тем не менее Бреннана поддержал экс-директор ЦРУ Майкл Хайден. Он был осторожнее в своих выражениях, но повторил то же: как можно было поздравить российского президента после Солсбери… Все это подхватили те, кого Трамп называет "фейковыми СМИ".

В этой атмосфере организованных нападок Помпео и Хаспель могут сыграть очень важную роль в силу их лояльности Трампу и готовности претворять в жизнь его политику.