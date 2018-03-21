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Эта страшная русская молодежь. "Поколение Путина" добивает Запад

09:1521.03.2018
(обновлено: 09:24 21.03.2018)
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© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкМитинг-концерт на Манежной площади в МосквеМитинг-концерт на Манежной площади в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Иван Данилов, автор блога Crimson Alter

В американских, британских и австралийских изданиях, таких как Wall Street Journal, The Australian и The Daily Telegraph, практически одновременно опубликованы материалы с практически одинаковым посылом "новое поколение России выбирает не айфоны, а Путина. Это поколение ужасное, и на него нет особой надежды".

Судя по тому, что разным редакциям дали одинаковое задание, есть основание предполагать: изначально это должны были быть статьи о том, как "путинейджеры сметут Путина". Но в процессе изучения нового поколения российских избирателей что-то пошло совсем не так.

Владимир Путин во время посещения своего предвыборного штаба
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Нашлись миллионы Путина: их больше, чем все думали

"Путинейджеры", за исключением некоторых прозападных маргиналов, сильно не понравились западным исследователям. Есть подозрение, что между процессом знакомства наших западных "партнеров" с молодыми россиянами и тем, как изменяется их подход к антироссийской информационной политике, есть определенная связь.

Раньше в подавляющем большинстве случаев наши оппоненты старались придерживаться классического принципа американской пропаганды эпохи холодной войны, который заключался в том, что нужно всегда разделять и противопоставлять народ и его руководство, подчеркивая угнетенность и бесправие народа, который жаждет освобождения от тиранических и жестоких советских, а потом и российских, руководителей. Однако сейчас наблюдается своего рода откат к более ранним и примитивным формам пропаганды, и россиян зачастую демонизируют уже "оптом", без особого разделения на тех, кто руководит, и тех, кто за них голосует.

Видимо, раньше они надеялись на то, что можно будет натравить на власть и привлечь к повторному разрушению российской государственности молодое поколение, выросшее на сомнительной информационной диете, состоящей из чтения постов в соцсетях, просмотров голливудских фильмов и вирусных роликов на Youtube. Эти надежды активно подогревались "экспертным сообществом", состоящим из так называемых политических эмигрантов, от Маши Гессен до Чичваркина, а также многими антигосударственными активистами в самой России. Надежда на то, что новое поколение пойдет по майданному пути и захочет "разменять Родину на возможность почувствовать себя европейцами", была в некоторой степени оправдана. Во многих странах, от Египта до Украины, именно молодежь была одним из драйверов деструктивных политических процессов, которые активно подпитывались извне.

Владимир Путин. Архив
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Путин рассказал, доверил бы он мир современной молодежи

В российском случае произошел буквально катастрофический, но очень наглядный слом этой схемы.

Как сообщает Wall Street Journal, по опросам "Левада-центра" рейтинг одобрения Владимира Путина наиболее высок как раз среди возрастной группы от 18 до 24 лет, и составляет 86%, что просто рвет в лоскуты американские шаблоны о том, какими должны быть "молодые россияне, которые выросли во времена интернета". Американские журналисты провели серию интервью с этими самыми молодыми россиянами и отмечают, что они ценят те возможности, которые есть у них и которых не было у их родителей, а также очень скептически относятся к революциям, предпочитая эволюционные изменения к лучшему.

"Популярность Путина неопровержима, особенно среди молодых людей", — констатирует флагман австралийской прессы The Australian. "Российское "поколение Путина" активнее своих родителей и более прокремлевское, чем их родители", — сожалеет британская The Daily Telegraph.

© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на церемонии вручения премии "Доброволец России - 2017"
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения премии "Доброволец России - 2017"

Постепенно до наших западных партнеров начинает доходить, что Путин — это не историческая случайность, а историческая закономерность. И что все им не нравящееся в Путине на самом деле относится не только и не столько к нему как к политику и государственному деятелю, но к россиянам в целом. Очень долго западные эксперты воспринимали российского лидера как воплощение ресентимента поколения, которое не может забыть травму распада СССР. Но сейчас становится ясно, что Путин — выразитель ценностей и идеалов, разделяемых россиянами всех возрастов. Многие на Западе надеялись, что возрождение и активизация России на международной арене — временный феномен, который можно просто перетерпеть и переждать. Теперь выясняется, что ждать следующего размена по формуле "страна на джинсы" уже не приходится. Это вызывает откровенную озлобленность.

Объявление предварительных итогов выборов президента РФ в ЦИК
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Эксперт объяснил, что сплотило россиян вокруг кандидатуры Путина

Традиционная страсть западных политиков и СМИ к демонизации Путина постепенно дополняется готовностью или даже активным желанием клеймить всех россиян в целом. Из свежих примеров можно вспомнить заявление лидера одной из правящих партий Голландии "Демократы 66" Александра Пехтольда, который решил оригинальным образом оправдать ложь оскандалившегося министра Халбе Зейлстра. Последний, как мы помним, признался, что много лет лгал о встрече с Владимиром Путиным и о том, что он лично слышал о планах российского президента на Прибалтику. Речь в поддержку своего коллеги-лжеца Пехтольд закончил фразой: "Я не встречал еще русского, который сам исправлял бы свои ошибки". Едва ли у голландского политика хватило бы наглости или смелости сделать аналогичное заявление в адрес любой другой этнической группы. Этот печальный тренд уже слишком заметен, чтобы его игнорировать.

© AFP 2018 / ANP/ Bart MaatЧлен партии "Демократы 66" Александр Пехтольд
© AFP 2018 / ANP/ Bart Maat
Член партии "Демократы 66" Александр Пехтольд

Это только на первый взгляд может показаться, что переключение машины пропаганды на тотальное очернение всех россиян является сугубо нерациональным ходом. У такой стратегии есть свои плюсы. Как минимум пугать западных обывателей "русскими в целом" и "тысячелетними имперскими амбициями России" гораздо удобнее и эффективнее, чем концентрироваться исключительно на Путине.

Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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За что на самом деле проголосовала Россия

А еще у наших оппонентов есть шанс надавить на уникальную болевую точку нашей цивилизации, на наше желание "быть хорошими". СССР пал не только из-за предательства элит, размена страны на 300 сортов колбасы и экономических сложностей, но еще и потому, что определенная часть общества, поверила в то, что мы, коллективно, можем или даже должны "стать хорошими" в глазах так называемого "цивилизованного мира".

Вполне возможно, что именно ради повторения столь сладкого для Запада успеха в холодной войне нам и особенно нашей молодежи постоянно предлагают стыдиться и каяться за все — великое и малое, реальное и фантомное. За победу в Великой Отечественной и за отравление Скрипаля, за допинговую программу Родченкова и за поведение Путина, за "Газпром" и за "тысячелетние имперские амбиции России", за все исторические обиды прибалтийских лимитрофов и так далее. Поэтому мы как общество просто обязаны объяснить нашим молодым согражданам, что с нами, россиянами, все в порядке и мы никому ничего не должны. И что желающим привить нам какое-то национальное чувство вины нужно твердо отказывать, а также предлагать посмотреть в зеркало и увидеть там миллионы трупов граждан Ливии и Ирака, одесский пепел, да и далее вглубь — по самые отрубленные кисти рабов бельгийских каучуковых плантаций. Очень желательно, чтобы у нового поколения выработался стойкий рефлекс: когда их пытается пристыдить коллективный Запад, на самом деле Запад тянется к их кошельку.

Владимир Путин на митинге-концерте на Манежной площади в Москве
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Русские выиграли информационную войну: как теперь с ними справиться

Судя по тому портрету нового поколения, который рисуют западные СМИ, Россия будущего — в надежных руках, в руках деятельных, патриотичных, рациональных и очень изобретательных молодых россиян.

К сожалению, наши геополитические оппоненты не готовы оставить Россию будущего в покое. А значит, сегодняшней молодежи придется придумывать способы, методы и технологии, необходимые для защиты себя, своих близких, своих городов и сел, своей страны. Им придется совершать трудовые, научные и ратные подвиги. Им придется побеждать в условиях жесткой глобальной экономической, научной и военной конкуренции. Им придется изобретать новое оружие, новые идеологии и новые финансовые инструменты. У нового поколения россиян будет сложная, но невероятно интересная коллективная биография. В наших молодых нужно верить. Они со всем справятся.

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