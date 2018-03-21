Нашлись миллионы Путина: их больше, чем все думали

Ирина Алкснис, для РИА Новости

Феномен только прошедших в России президентских выборов еще долго будет объектом анализа соответствующих специалистов — от политологов до социальных психологов, но основные причины, почему все сложилось именно так, а не иначе, в целом уже обозначены — и вполне точно.

На результат выборов сработал целый комплекс причин — от эффективной кампании по привлечению граждан к избирательным урнам до очередной серии антироссийских эскапад западных партнеров, которым стоит вынести отдельную благодарность за мобилизацию российских граждан в поддержке действий властей.

Однако все эти абсолютно верно указанные обстоятельства не дают ответа на вопрос, почему Владимир Путин получил именно такой результат. Нет, в его уверенной победе не было ни малейших сомнений. Но итоги выборов можно без преувеличения назвать триумфальными для российского президента, а это все-таки существенно иной расклад.

За Владимира Путина проголосовало 76,69 процента пришедших на выборы избирателей. Но даже эта впечатляющая цифра меркнет перед абсолютными показателями. Президент получил 56,411 миллиона голосов российских граждан, что стало рекордом не только для него лично, но и для всех президентских выборов в России. Более того, это составляет более 50 процентов (почти 52 процента, если точнее) от всех российских избирателей.

В чем причины подобного электорального успеха человека, находящегося на вершине власти в стране уже почти двадцать лет? Неужели указываемые специалистами обстоятельства, сыгравшие ему на пользу, создали кумулятивный эффект? Но почему тогда не дали результата очевидные противодействующие факторы, в частности — банальная "электоральная усталость российских граждан" и равнодушие к "и без того гарантированному избранию" Путина?

Ведь, казалось бы, эта самая усталость отчетливо проявила себя в 2012 году, когда Путин по всем параметрам ухудшил свои результаты по сравнению с выборами 2004 года. Было, казалось, закономерно ожидать усиления этой тенденции. Однако вместо этого произошло прямо обратное.

Почему?

Представляется, что ответ на этот вопрос стоит искать в том, что Россия 2012-го и 2018-го — это существенно разные России, а Путин 2012-го и 2018-го — это заметно отличающиеся в глазах общества фигуры. А все называемые экспертами и исследователями факторы и обстоятельства нынешних президентских выборов являются просто частью и отражением произошедших изменений и новой реальности, которой ныне живет страна.

Что воплощал для России Владимир Путин в нулевых? Ответ очевиден — ту самую стабильность, которая сначала выглядела долгожданной передышкой после девяностых, а затем многим начала надоедать.

Российское общество уважало своего президента и было ему благодарно за то, что он смог переломить катастрофический сценарий, по которому жила страна десять лет до этого, и подарить ей десятилетие покоя. Мир, благополучие, вовремя выплачиваемые пенсии и зарплаты, на которые можно жить, египетские и турецкие курорты, которые стали доступны даже для весьма небогатых граждан. Российское общество впервые в своей истории массово жило в потребительском раю — и наслаждалось этим.

Однако при этом общество видело и прекрасно отдавало себе отчет, что страна вошла в то, что можно назвать режимом дожития.

Грандиозные цели, титанические свершения, великие победы — это все осталось в прошлом, по которому проявлялась ностальгия, но все-таки весьма умеренная. Российское общество помнило, какую огромную цену приходилось платить за те достижения и успехи, и это не особо его вдохновляло, учитывая текущую мирную, спокойную и благополучную жизнь после предыдущих десятилетий бесконечных испытаний.

Что же касается настоящего и будущего, то не было ни целей, ни идей, ни достижений, к которым хотелось стремиться и которыми можно было бы гордиться перед потомками, предками и самими собой. В своем настоящем и будущем российское общество видело относительно благополучное проедание остатков задела прошлых поколений, деградацию доставшейся от предков инфраструктуры и неспешное движение некогда великой страны к состоянию скорее объекта, чем субъекта истории.

По-своему не худший вариант, учитывая, что девяностые наглядно показали, какой может быть альтернатива.

Можно понять, почему к началу 2010-х в российском обществе проявилась достаточно заметная часть, которая хотела хоть каких-нибудь перемен в этом, казалось, неподвижном болоте благополучной — и потихоньку деградирующей — стабильности. И ничего удивительного, что немалая часть этого недовольства оказалась обращена на фигуру Владимира Путина, который был воплощением этой системы.

Что произошло потом, известно всем. Восемнадцатого марта 2018 года на выборы пошла существенно иная страна, нежели 4 марта 2012 года.

Восемнадцатого марта на выборы пришла Россия живая, здоровая, преисполненная энергии, с массой амбициозных задач, которые по масштабу вполне способны сравниться с победами предыдущих эпох. На выборы пришла страна с уже реализованными грандиозными проектами, которые заслуженно встали в один ряд с масштабными достижениями прошлого.

Причем российское общество осознало, что многое из сделанного им было начато в те самые нулевые, когда, казалось, не делалось ничего, кроме грандиозных распилов. Выяснилось, что на самом деле и тогда делалось многое, причем в некоторых случаях под такой тщательной маскировкой со стороны государства, что страна сама (не говоря уже об остальном мире) не заметила, как это произошло. Обнаружилось, что многие казавшиеся случайными успехи и удачи являются результатом последовательной и системной работы, запущенной властью в тех же "сыто-бессмысленных" нулевых.

Восемнадцатого марта на выборы пришла Россия, которая за последние годы доказала, — в первую очередь самой себе, — что в ней жив исторический дух, что современное российское общество является достойным преемником предыдущих поколений, которые мы привыкли воспринимать как титанов.

К избирательным урнам пришла Россия, осознающая крайнюю сложность стоящих перед ней проблем и вызовов, причем внутренние даже важнее и сложнее внешнеполитических. Только вместо привычной унылой беспомощности последних двух десятилетий "ничего не изменить, все будет только хуже" в глазах российского общества горит азартный огонек "а попробуем сделать!".

И все это оказалось вновь сосредоточено в фигуре Владимира Путина.

Безусловно, заслуживает внимание сам феномен человека, который смог воплотить в себе два грандиозных перелома огромной страны, сначала выведя ее из национальной катастрофы, а затем вернув на "столбовую дорогу" ее истории. Но это вопрос скорее для исследователей будущего.

Для понимания же результатов президентских выборов достаточно просто факта, что в лице 56 миллионов своих граждан к избирательным урнам пришла эта "новая старая Россия" и, отдав свой голос за Владимира Путина, громко заявила: я вернулась.