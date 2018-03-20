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Великобритания проиграла России "футбольное сражение": чего ждать дальше

08:0020.03.2018
(обновлено: 08:39 20.03.2018)
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© РИА Новости / Павел ЛисицынПерейти в фотобанкОткрытие центра выдачи паспортов болельщика ЧМ-2018. Архивное фотоОткрытие центра выдачи паспортов болельщика ЧМ-2018. Архивное фото
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Дмитрий Лекух, для РИА Новости

…На самом деле предстоящий чемпионат мира оказался предметом для спекуляций сразу с того момента, когда стало ясно, что он пройдет у нас, в России.

© РИА Новости / Владимир Песня
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Глава ОКР Жуков считает, что бойкота ЧМ-2018 по футболу не будет

И нынешние британские правительственные призывы к его бойкоту — это просто последний и один из самых отчаянных актов затяжной драмы.

Что по-настоящему интересно, так это реакция спортивного мира. Прологом к ней послужила характеристика культового английского футболиста и тренера Гари Нэвила, назвавшего министра иностранных дел Бориса Джонсона с его идеями словосочетанием, в очень консервативном переводе звучащим как "бессмысленный осел".

Затем как-то уж очень спокойно по этому поводу выступил глава МВД ключевой для "европейской западной солидарности" Германии Хорст Зеехофер. Отвечая на вопрос, должна ли Германия на фоне ухудшения отношений между Западом и Россией бойкотировать чемпионат мира по футболу 2018 года, он сказал: "Политические проблемы должны решать представители политики, а не спорта".

Но это были еще, как выясняется, цветочки.

Пресс-конференция президента Украины Петра Порошенко в Киеве. 28 февраля 2018. Архивное фото
© AFP 2018 / Efrem Lukatsky
Порошенко пожелал "всестороннего бойкота" ЧМ-2018 в России
"Ягодки" подоспели чуть попозже в устах "главного футбольного человека планеты", главы FIFA, Джанни Инфантино, который по-своему прокомментировал информацию о возможном бойкоте чемпионата мира по футболу 2018 года.

"Мы не собираемся ни с кем воевать. Вы увидите футбольный праздник. А если кто-то захочет его испортить — у него будут серьезные проблемы. Русские хотят сделать турнир полностью успешным. Я еще никогда не видел такого уровня подготовки к мероприятиям, какой увидел в России. Особенно с точки зрения безопасности", — приводит его слова российский портал Sportbox.

А до этого Инфантино (в обидной, кстати, для российских футболистов форме) дезавуировал еще и любые "поиски российского футбольного допинга". И для начала просто сообщил, что все допинг-пробы, взятые у футболистов сборной России на трех предыдущих международных турнирах, дали отрицательный результат. Речь идет о чемпионате мира-2014 в Бразилии, чемпионате Европы-2016 и Кубке конфедераций-2017. И еще и добавил, что если бы российские футболисты ели допинг, то они бы наверняка играли лучше, чем сейчас.

Шутка, конечно (сам глава FIFA немедленно это и разъяснил), но едкая. И даже немного полезная для игроков отечественной сборной: может, разозлятся хотя бы и начнут играть своими ногами во что-то полезное для психического здоровья своих собственных болельщиков.

Вестминстерское Аббатство и Биг Бен в Лондоне. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Вильф
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Великобритания призывает союзников бойкотировать ЧМ-2018 в России
Но сейчас — речь не об этом.

Этот раунд "противостояния" наши нежно любимые англосаксонские партнеры, вне всякого сомнения, уступили. И президент Джанни Инфантино тут ничего от своего лица не выдумывал, а просто подвел итог.

В конце концов, европейские лидеры во главе с Ангелой Меркель просто даже отказались обсуждать идею "бойкота чемпионата мира" на предстоящем саммите лидеров Евросоюза в связи с "делом Скрипаля". По крайней мере, по словам Меркель, "обсуждение возможности бойкота чемпионата мира по футболу-2018 в план дискуссии не входит". О чем она и доложила журналистам на пресс-конференции в преддверии самого саммита.

Более того.

Подготовка к жеребьевке чемпионата мира по футболу 2018 года
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Американский певец представил песню к ЧМ-2018
По данным британской Daily Mail, против бойкота сейчас выступает даже Футбольная ассоциация Англии (FA). Как сообщает газета, в настоящий момент ассоциация готова противостоять любым призывам бойкотировать турнир, если футбол будет использован в качестве политического инструмента. И тут стоит отдельно отметить, что британский футбол, правда, на клубном уровне, уже однажды побывал в международной изоляции из-за несдержанности собственных болельщиков, и ему это очень не понравилось. И из-за дурости своих политиков он этот опыт отнюдь не горит желанием повторять.

Но победа в текущем тайме вовсе не значит, что ситуация полностью безоблачна и нам теперь не надо ничего плохого ожидать. Функционеры бывшей мировой империи — люди настырные. И возможностей у них по-прежнему достаточно.

Например, совсем рядом с территорией Российской Федерации находится территория люто независимой Украины. Которая, скажем, прямо во время чемпионата может случайно захотеть "немного повоевать Донбасс". А в нескольких десятках километров оттуда расположен Ростов-на-Дону, на новом красавце-стадионе которого планируются матчи чемпионата.

Так что надо быть постоянно готовыми к очередным креативным атакам — и в том числе готовиться давать на них максимально адекватный ответ.

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Стадионы ЧМ-2018 по футболу с высоты птичьего полета. Кадры из космоса
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