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Савченко призналась во всем: траектория одной героини

Сюжет:
Ситуация на Украине. Март 2018 (279)
08:0018.03.2018
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© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкДепутат Верховной рады Украины Надежда Савченко перед брифингом в Киеве. 15 марта 2018Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко перед брифингом в Киеве. 15 марта 2018
© РИА Новости / Стрингер
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Нюра Н. Берг, для РИА Новости

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман. Архивное фото
© РИА Новости / Николай Лазаренко
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Гройсман верит, что Савченко хотела взорвать Раду
Даже на фоне "скрипализации" международной жизни Украина на этой неделе сумела урвать свой кусок новостного поля. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко объявил, что Герой Украины, депутат Верховной рады Надежда Савченко "лично планировала провести террористический акт в стенах парламента, уничтожив боевыми гранатами две ложи с министрами и депутатами. Затем минометами обрушить купол Верховной рады и автоматами добивать тех, кто выживет". Для этого, по словам Луценко, она вербовала исполнителей теракта и давала им указания. На что есть неопровержимые доказательства следствия, заверил генеральный прокурор, в связи с чем он немедленно инициирует открытие уголовного дела по обвинению депутата Савченко в государственной измене и терроризме.

Любой мало-мальский наделенный воображением человек легко может представить себе этот адский треш. Все мы видели это в голливудских боевиках. В кино можно обрушить купол чего угодно, завалив обломками врагов, но остаться при этом невредимым настолько, чтобы добивать выживших из автомата и палить с обеих рук стоя и лежа.

Депутат Верховной рады Надежда Савченко. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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"Не хочу рожать в этой стране": Савченко призналась, почему у нее нет детей
Впрочем, генпрокурор Луценко не нуждается в просмотрах старых боевиков — в своей собственной голове он бесперебойно совершает бесконечный трип, многократно воспетый всеми кому не лень. Почему генеральный прокурор не ухватил новейший тренд и не заявил, что Надя планировала распылить над Радой "Новичок" — бог весть, но и так получилось шикарно.

На примере Надежды теперь можно объяснять студентам, что значит сакраментальное sic transit gloria mundi. А интернам курса психиатрии — иллюстрировать тему "массовые внушенные психозы".

Просто напомним боевой путь. В 2014 году Надежда Савченко, воевавшая в Донбассе, была, по украинской версии, незаконно задержана ополченцами и вывезена на территорию РФ (по данным следствия, сама приехала в Россию под видом беженки и была арестована за незаконное пересечение границы). Ей вменили пособничество в убийстве двоих российских журналистов, на которых она навела минометный огонь. Все время, пока Савченко ждала суда, украинские СМИ лепили из нее образ почетной святой и почетной великомученицы. Вся украинская власть, активисты и общественники, журналисты и правозащитники в самых возбужденных тонах потребовали свободы для героини. Они забросали международные инстанции жалобами и заявлениями, попутно призывая мировое сообщество наказать Россию новыми и новыми санкциями.

Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко у входа в здание СБУ в Киеве. 15 марта 2018
© РИА Новости / Стрингер
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Из героев – в "Миротворец", а оттуда в президенты? Карьера Надежды Савченко
И да. Едва ли не громче всех тогда вопил народный депутат и глава порошенковской фракции в парламенте Юрий Луценко — его пламенные речи хранит кэш интернета.

К украинским ходатаям мгновенно присоединился хор крайне возмущенных российских либеральных борцов с тоталитарным Мордором. Отдав сердце стране победившей "революции гидности" и Наде как ее символу, российская творческая интеллигенция написала несколько высокохудожественных писем с требованием немедленно освободить летчицу из узилища. Среди подписантов — задыхающиеся от мрака деспотии и параллельно успешные и состоятельные теле- и радиоведущие, редакторы известных СМИ, театральные деятели, писатели — лауреаты разнообразных премий, сатирики и светские львицы, невозбранно и свободно поливающие Родину чем попало. Отдельно прозвучала даже меметичная актриса Ахеджакова.

За время досудебной отсидки и после вынесения приговора Савченко успели присудить несколько международных премий, сделать кавалером нескольких орденов, назначить депутатом Верховной рады и представителем Украины в ПАСЕ, а также дали Героя Украины.

Надежда Савченко на заседании Верховной рады Украины
© AFP 2018 / Genya Savilov
В Раде предостерегли от травли Савченко
…В конце мая 2016-го Надию выпустили, обменяв на двоих россиян, сидевших в украинской тюрьме. Как позже выяснилось, это было гениальным стратегическим решением российской власти, определенно изучившей гражданку Савченко и просчитавшей ситуацию надолго вперед.

В аэропорту депутата встречала беспрецедентная по численности толпа журналистов. Надия вышла на летное поле босая, говорила туманно и странно, с явным пренебрежением к собравшимся, но никто и ухом не вел — все были в восхищении. И никто не придал значения ее пророческим словам — "Не дарите мне цветы, вы скоро будете бросать в меня камни"…

И точно. Спустя месяц у фанатов Савченко разом появилось неприятное ощущение, что ее несет сильно мимо мейнстрима.

Ушла в себя
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
Ушла в себя

Сначала она вдруг объявила, что войну нужно заканчивать, а для того — инициировать переговоры непосредственно с руководством непризнанных республик. С этого момента тон комментаторов и выражения их лиц резко изменились. Надя перестала быть "летчицей" и героиней. О ней начали раскапывать дурные подробности, а некоторые даже объявили ее предательницей и агентом Кремля. Не прошло и месяца, как в Героя Украины натурально полетели камни.

Надежда Савченко во время брифинга в Киеве. 15 марта 2018
© РИА Новости / Стрингер
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Савченко заявила, что готова вернуть Порошенко звезду "Героя Украины"
Дело в том, что на Украине мало кто хочет всерьез заканчивать войну, которая жирно кормит десятки тысяч контрабандистов, силовиков, военнослужащих, активистов и волонтеров, профессиональных ботов в соцсетях и пропагандистов, непригодных ни к какой созидательной деятельности. На тучных пажитях разнообразных блокад Донбасса и Крыма сделаны и продолжают делаться многомиллионные состояния, и Савченко со своими разоблачениями и призывами смотрится совершенно чужеродно.

С тех пор Надежда не раз выступала с прокламациями и давала основания о себе судачить, но теперь уже исключительно в негативных и сатирических тонах. Юлия Тимошенко выгнала ее из фракции "Батькивщины", потом Надежду убрали из делегации Украины в ПАСЕ, но она Европу все же посещала и вела переговоры с депутатами Европарламента.

Вот и в этот раз на допрос в СБУ Надежда явилась сразу же после возвращения из Страсбурга, где, по ее словам, вела интенсивные консультации об обмене военнопленными.

Надежда Савченко во время брифинга в Киеве. 15 марта 2018
© РИА Новости / Стрингер
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Савченко подтвердила намерение баллотироваться на пост президента Украины
Что неприятно для власти: с идеологией у Савченко полный ажур. Россия — захватчик и агрессор, украинцы, сидящие в российских тюрьмах по обвинению в терроризме, — незаконно удерживаемые политзаключенные. К Путину обращается взыскательно и строго. Однако этим бдительную общественность не обманешь. Само предположение, что украинские майданы случились не с подачи России, а при полной поддержке цивилизованного Запада, которое Савченко высказала на коротком брифинге перед допросом в СБУ, — уже зрада. Указание на то, что главные враги Украины сидят не на Красной площади, а в резиденции украинского президента и здании парламента, — зрада в кубе. Прямое обвинение святого Майдана в том, что он и воспользовавшиеся протестами олигархи в итоге спровоцировали гражданскую войну, — государственная измена.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко во время пресс-конференции. Архивное фото
© Фото : Аккаунт ГПУ в Facebook
Савченко заявила, что у генпрокурора Украины "поехала крыша"
Но и это не все. Надежда заявила, что видела лично, как депутат Пашинский заводил снайперов, стрелявших по Майдану, в гостиницу, с крыши которой они потом и палили в толпу. Напомнила, что расследование этих преступлений глухо заблокировано украинской властью, а Луценко для того и поставлен генпрокурором, чтобы парализовать любое следствие на этот счет. Обвинила в коррупции президента, который "снова и снова покупает новые бизнесы в России и платит налоги в бюджет РФ".

Савченко также публично поддержала Владимира Рубана, которого обвиняют в подготовке терактов и перевозке оружия с территории непризнанных республик.

Ну и вот. Вчерашняя Жанна д’Арк низложена и низвергнута. Она более не почетная святая. Ее имя внесено на сайт "Миротворец". Она исключена из комитета по безопасности Рады, а сейчас всерьез рассматривается перспектива лишения ее орденов и званий, включая Героя Украины.

И тут вопрос: где же теперь стенания пожилой актрисы Ахеджаковой, где причитания либеральной общественности, где, наконец, открытые письма российских фанатов "революции гидности"?

Надежда Савченко во время брифинга в Киеве. 15 марта 2018
© РИА Новости / Стрингер
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Взяла "на слабо": Надежда Савченко призывает украинские власти к ответу
А нету.

При этом на обвинения в намерении обвалить купол Рады и перестрелять депутатов с министрами прямолинейная Надя прямо отвечает: а вы, украинцы, неужели ни разу не хотели взорвать к черту этот парламент и снести всю эту подлую власть?

Кстати, пара слов о главном представителе этой подлой власти и главном выгодополучателе всей этой истории. Порошенко сегодня имеет рейтинг в пределах статистической погрешности. Нет ничего перспективнее для его повышения, чем выявление врагов народа, замысливших покуситься на его превосходительство и власть в целом.

Но поскольку все это происходит не в России — едва ли это вызовет интерес международных любителей прав человека.

Наша крыша в опасности!
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
Наша крыша в опасности!
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