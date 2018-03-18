Савченко призналась во всем: траектория одной героини

Нюра Н. Берг, для РИА Новости
Любой мало-мальский наделенный воображением человек легко может представить себе этот адский треш. Все мы видели это в голливудских боевиках. В кино можно обрушить купол чего угодно, завалив обломками врагов, но остаться при этом невредимым настолько, чтобы добивать выживших из автомата и палить с обеих рук стоя и лежа.
На примере Надежды теперь можно объяснять студентам, что значит сакраментальное sic transit gloria mundi. А интернам курса психиатрии — иллюстрировать тему "массовые внушенные психозы".
Просто напомним боевой путь. В 2014 году Надежда Савченко, воевавшая в Донбассе, была, по украинской версии, незаконно задержана ополченцами и вывезена на территорию РФ (по данным следствия, сама приехала в Россию под видом беженки и была арестована за незаконное пересечение границы). Ей вменили пособничество в убийстве двоих российских журналистов, на которых она навела минометный огонь. Все время, пока Савченко ждала суда, украинские СМИ лепили из нее образ почетной святой и почетной великомученицы. Вся украинская власть, активисты и общественники, журналисты и правозащитники в самых возбужденных тонах потребовали свободы для героини. Они забросали международные инстанции жалобами и заявлениями, попутно призывая мировое сообщество наказать Россию новыми и новыми санкциями.
К украинским ходатаям мгновенно присоединился хор крайне возмущенных российских либеральных борцов с тоталитарным Мордором. Отдав сердце стране победившей "революции гидности" и Наде как ее символу, российская творческая интеллигенция написала несколько высокохудожественных писем с требованием немедленно освободить летчицу из узилища. Среди подписантов — задыхающиеся от мрака деспотии и параллельно успешные и состоятельные теле- и радиоведущие, редакторы известных СМИ, театральные деятели, писатели — лауреаты разнообразных премий, сатирики и светские львицы, невозбранно и свободно поливающие Родину чем попало. Отдельно прозвучала даже меметичная актриса Ахеджакова.
За время досудебной отсидки и после вынесения приговора Савченко успели присудить несколько международных премий, сделать кавалером нескольких орденов, назначить депутатом Верховной рады и представителем Украины в ПАСЕ, а также дали Героя Украины.
В аэропорту депутата встречала беспрецедентная по численности толпа журналистов. Надия вышла на летное поле босая, говорила туманно и странно, с явным пренебрежением к собравшимся, но никто и ухом не вел — все были в восхищении. И никто не придал значения ее пророческим словам — "Не дарите мне цветы, вы скоро будете бросать в меня камни"…
И точно. Спустя месяц у фанатов Савченко разом появилось неприятное ощущение, что ее несет сильно мимо мейнстрима.
Сначала она вдруг объявила, что войну нужно заканчивать, а для того — инициировать переговоры непосредственно с руководством непризнанных республик. С этого момента тон комментаторов и выражения их лиц резко изменились. Надя перестала быть "летчицей" и героиней. О ней начали раскапывать дурные подробности, а некоторые даже объявили ее предательницей и агентом Кремля. Не прошло и месяца, как в Героя Украины натурально полетели камни.
С тех пор Надежда не раз выступала с прокламациями и давала основания о себе судачить, но теперь уже исключительно в негативных и сатирических тонах. Юлия Тимошенко выгнала ее из фракции "Батькивщины", потом Надежду убрали из делегации Украины в ПАСЕ, но она Европу все же посещала и вела переговоры с депутатами Европарламента.
Вот и в этот раз на допрос в СБУ Надежда явилась сразу же после возвращения из Страсбурга, где, по ее словам, вела интенсивные консультации об обмене военнопленными.
Савченко также публично поддержала Владимира Рубана, которого обвиняют в подготовке терактов и перевозке оружия с территории непризнанных республик.
Ну и вот. Вчерашняя Жанна д’Арк низложена и низвергнута. Она более не почетная святая. Ее имя внесено на сайт "Миротворец". Она исключена из комитета по безопасности Рады, а сейчас всерьез рассматривается перспектива лишения ее орденов и званий, включая Героя Украины.
И тут вопрос: где же теперь стенания пожилой актрисы Ахеджаковой, где причитания либеральной общественности, где, наконец, открытые письма российских фанатов "революции гидности"?
При этом на обвинения в намерении обвалить купол Рады и перестрелять депутатов с министрами прямолинейная Надя прямо отвечает: а вы, украинцы, неужели ни разу не хотели взорвать к черту этот парламент и снести всю эту подлую власть?
Кстати, пара слов о главном представителе этой подлой власти и главном выгодополучателе всей этой истории. Порошенко сегодня имеет рейтинг в пределах статистической погрешности. Нет ничего перспективнее для его повышения, чем выявление врагов народа, замысливших покуситься на его превосходительство и власть в целом.
Но поскольку все это происходит не в России — едва ли это вызовет интерес международных любителей прав человека.