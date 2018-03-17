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Смартфоны, говорите. Россия уходит в отрыв на сверхзвуке

08:0017.03.2018
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© AFP 2018 / Miguel MedinaБортпроводница авиакомпании Аэрофлот на Международном авиасалоне в Ле-Бурже. Архивное фотоБортпроводница авиакомпании Аэрофлот на Международном авиасалоне в Ле-Бурже. Архивное фото
© AFP 2018 / Miguel Medina

Дмитрий Лекух, для РИА Новости

Стюардесса компании Аэрофлот. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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"Аэрофлот" временно отказался от идеи стать лучшей авиакомпанией Европы
Как заявил в эфире "Россия 24" генеральный директор "Аэрофлота" Виталий Савельев, авиакомпания будет рада стать первым заказчиком нового гражданского сверхзвукового самолета. "Это жизненная необходимость. Наверное, мы к этому вернемся все вместе, во всей мировой авиации, в ближайшее время", — добавил он.

"Аэрофлот", отметим, сейчас котируется в мире как одна из самых профессиональных компаний-перевозчиков. С точки зрения бизнеса у него все в порядке: в этом году группа ожидает роста перевозок пассажиров на уровне не менее 15%.

Зачем тут, казалось бы, какой-то "сверхзвук". Особенно если учесть тот факт, что даже когда в январе президент России, присутствовавший на демонстрационном полете нового сверхзвукового стратегического ракетоносца ТУ-160 "Петр Дейнекин", предложил делать гражданскую версию этого самолета, — он имел в виду модификацию "бизнес-джет". И говорил о версии, покупателями которой могут быть, например, крупные отечественные сырьевые компании: они в чем-то подобном нуждаются и могут себе это позволить. А отнюдь не машину для регулярных гражданских линий, что, согласитесь, вовсе не одно и то же.

Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160
© РИА Новости, Инфографика
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Так в чем же дело?

Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160 Николай Кузнецов
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Ответ прост.

Горизонт планирования у компаний, основным владельцем которых выступает государство, по определению гораздо выше. И отнюдь не всегда этот горизонт определяется кратко- или среднесрочной коммерческой выгодой. Когда у тебя за спиной гигантская сверхдержава, ты, во-первых, несколько более уверен в своем завтра. А во-вторых, обязан думать о "позапослезавтра".

А это означает — задумываться на десятилетия вперед.

И тут стоит напомнить, что проекты сверхзвуковых гражданских лайнеров уже были, причем вполне реализованные и технологически успешные. Просто опыт эксплуатации российского Ту-144 и французского Concorde показал: работа с аппаратами такого типа имеет целый ряд недостатков, прежде всего коммерческих. Их было очень сложно сделать прибыльными. Нет, сама-то по себе прибыль — особенно тут показателен опыт как раз Concorde — была. Но просто она была ниже, чем при регулярных рейсах на дозвуковых машинах. А это для любой эксплуатационной конторы, чья деятельность акционерами оценивается исключительно с точки зрения рыночных механизмов, фактически приговор.

Опытный образец самолета Ту-160М2 во время выкатки на Казанском авиационном заводе имени С.П. Горбунова. 16 ноября 2017
© РИА Новости / Искандер Асабаев
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Но у государства-то есть и другие задачи, помимо прибылей отдельных "эксплуататоров".

Государство, будучи основным акционером перевозчика, хоть и не забывает про экономические показатели, может себе позволить заглянуть туда, куда интерес обычного частного акционера не проникает по вполне банальной и уважительной причине: ему не очень-то любопытно, что там будет в отрасли через пару-тройку десятилетий.

Он не зло. Просто это не по его специальности. Неслучайно даже у наших заклятых заокеанских партнеров прорывные технологии рождаются прежде всего в ВПК (а затем сдаются на допил и эксплуатацию частным "предпринимателям-визионерам" и "гениям технического прогресса").

© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПассажиры и бортпроводница в самолете авиакомпании "Аэрофлот" во время полета
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Пассажиры и бортпроводница в самолете авиакомпании "Аэрофлот" во время полета

Проблема возникает, когда подобно скромным частникам начинают мыслить государственные мужи в министерствах. Когда они искренне полагают, что смысл экономики — всего лишь "зарабатывать быстрые деньги". Причем желательно хранить их потом в иностранной валюте и на счетах иностранных государств.

Грузовой самолет. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Аньков
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К счастью, этот тренд уже со всей очевидностью становится уходящим. И сменяется тем самым "проектным мышлением", о котором, в частности, говорилось в недавнем послании Федеральному собранию.

Эта перемена заметна не только на уровне государственных ведомств (а если честно — то и не столько). Прежде всего — на уровне вполне коммерчески успешных российских государственных предприятий. И тут очень показательна аргументация главы "Аэрофлота". Он просто отмечает, что оказавшиеся в свое время красивыми и удобными, но нерентабельными сверхзвуковые самолеты Concorde и Ту-144 "обогнали свое время". А сейчас, при наличии новых технологий и уже существующих и эксплуатирующихся композитных материалов, есть возможность создать более экономичный лайнер. То есть человек уже ментально настроен мыслить интересами даже не отдельно взятого предприятия, а целой отрасли. А с учетом интересов смежников — экономики в целом.

Стенд компании Аэрофлот. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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"Аэрофлот" вошел в 20-ку крупнейших авиакомпаний по версии Airline Business
Предприятие для государева собственника — уже не только инструмент извлечения коммерческой прибыли, но и инструмент комплексного развития страны. А экономике страны уж точно нужна сверхзвуковая авиация. И как средство "необходимой мобильности", что весьма значимо при наших-то пространствах. И как средство коммуникаций. Да и просто как задел на будущее, в котором она внезапно может оказаться не просто необходимой. А, например, таким же "залогом существования", каким однажды стали ракеты калужского мечтателя Циолковского.

© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкСтюардессы на трапе у сверхзвукового пассажирского самолета Ту-144 на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2017 в Жуковском. 18 июля 2017
© РИА Новости / Илья Питалев
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Стюардессы на трапе у сверхзвукового пассажирского самолета Ту-144 на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2017 в Жуковском. 18 июля 2017
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