"Газпром" начинает и выигрывает. Как российская компания "завоевала" Европу

Ростислав Ищенко, обозреватель МИА "Россия сегодня"
"Газпром" разместил в Лондоне выпуск еврооблигаций на 750 миллионов евро сроком на восемь лет. Доходность составила 2,5% (первоначальный ориентир — 2,875%). То есть в процессе размещения "Газпром" отыграл почти полпроцента в свою пользу. Всего же за последние четыре года на мировых финансовых рынках "Газпром" привлек больше средств, чем получила Украина.
Аналогичным образом развивались события в конце февраля, когда "Газпром" разместил еврооблигации на сумму в 750 миллионов швейцарских франков на пять лет под 1,45% годовых. Тогда тоже первоначальный ориентир доходности был 2%, а открыта книга заявок была со ставкой 1,75%, после чего ставка снизилась еще на 0,3%.
Как видим, сроки сопоставимы, но деньги "Газпром" привлекает под рекордно низкий процент. Причем в процессе подписки доходность снижается. То есть желающих купить облигации "Газпрома" достаточно, чтобы снижать и так достаточно низкий процент доходности.
Между тем, как правило, государства считаются более надежными заемщиками, чем компании. Они редко исчезают без следа. В крайнем случае у них появляются правопреемники. У любого государства есть существенная зарубежная собственность: здания посольств, консульств, торговых представительств, государственных компаний, государственные авуары в иностранных банках. В пиковой ситуации ее можно обратить на покрытие части (или всех) долговых обязательств.
Наконец, государствам редко позволяют обанкротиться. Мы видели, как ЕС выкручивал руки греческим властям, но не разрешал объявить дефолт по неподъемным долгам, принуждая одалживать еще — для обслуживания старых обязательств. Аналогичным образом за своими клиентами следит МВФ. Возможность стать банкротом еще надо заслужить. За это время инвесторы не только покрывают свои расходы, но и прилично зарабатывают, а государство, после многочисленных реструктуризаций, оказывается должно им больше, чем раньше.
Компании не так надежны, а некоторые даже пользуются возможностью объявить себя банкротом просто для того, чтобы не платить по долгам. Поэтому компаниям чаще дают деньги под более высокий процент и на более короткие сроки. Есть исключения. Существуют компании, рассматривающиеся в одном ряду с государствами. Но мы ведь много раз слышали от наших "партнеров" за рубежом и их друзей внутри страны, что российские компании не чета западным. И менеджмент у них так себе, и капитализация далека от успехов "Эпла", и деньги они тратят неэффективно, и хищения ужасные, и государство использует их в политических целях в ущерб бизнесу. Заодно нам сообщали, что российской статистике и официально публикуемым показателям компаний верить не надо. Они, мол, что хочешь напишут — бумага стерпит.
Наиболее расходные проекты "Газпрома" на 2018 год — строительство газопроводов: "Северный поток — 2", "Турецкий поток", "Сила Сибири", а также развитие сети терминалов сжиженного природного газа. Все эти проекты связаны с расширением круга потребителей продукции "Газпрома", а также с расширением возможностей и диверсификацией путей и способов доставки газа потребителю. Ажиотажный спрос на облигации "Газпрома", определивший низкую ставку и ее дальнейшее снижение в процессе подписки, свидетельствует о том, что инвесторы считают эти проекты реальными и выгодными, а сам "Газпром", с их точки зрения, — надежная компания, которой в ближайшие восемь лет если что-то и грозит, то дальнейшие успехи. Поэтому ему можно давать денег много, давать их надолго и под низкий процент.
Есть и еще один важный — пожалуй, самый важный момент. Размещение облигаций "Газпрома" происходило 14 марта — в разгар истерики Терезы Мэй, когда на Россию сыпались угрозы, а ее экономику в очередной раз обещали раздавить, ссылаясь на то, что британская по объему больше (ничему не учит опыт Обамы). "Газпром" — важная составная часть российской экономики. Скажу больше: не "порвав в клочья" "Газпром", российскую экономику не обрушить.
Так что газпромовские евробонды — лучший "ответ Керзону".