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Послание Путина, которое с трудом доходит до Запада

08:0016.03.2018
017912
© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию в ЦВЗ МанежПрезидент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию в ЦВЗ Манеж
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Андраник Мигранян, для РИА Новости

Люди старшего поколения в бывшем Советском Союзе помнят, в каком шоковом состоянии пребывали как советское руководство, так и значительная часть советского общества, когда Рейган выступил со своей программой звездных войн в начале 80-х годов прошлого века. Многим казалось, что угроза технологического разрыва между США и СССР становится реальностью и в обозримой перспективе советские межконтинентальные ядерные ракеты превратятся в ненужный хлам, так как новые американские системы противоракетной обороны уничтожат их даже на стадии взлета (выхода) из шахты.

Советская система при господстве КПСС была отягощена многими проблемами, с которыми была не в состоянии справиться, — от нехватки мыла и туалетной бумаги в магазинах до стагнации экономики и возникновения механизма торможения в советской экономической и политической системах. Всем была очевидна необходимость модернизации советской социальной системы, с тем чтобы выдержать конкуренцию с Западом и в первую очередь с США.

Однако Стратегическая оборонная инициатива Рейгана стала сильнейшим катализатором суетливых и лихорадочных реформ эпохи горбачевской перестройки, закончившейся распадом ядерной сверхдержавы. Все тогда думали в СССР, что реализация программы СОИ — экзистенциальная угроза существованию страны и что надо что-то этому противопоставить.

Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию в ЦВЗ Манеж. 1 марта 2018
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Стали известны возможные названия нового российского оружия
Не хочу сказать, что то, что продемонстрировал Путин в своем послании о российских достижениях в сфере стратегических ядерных сил, оказало аналогичное воздействие на американские власти и большинство населения. Притом что, в отличие от СОИ Рейгана, Путин показал образцы реально работающих систем оружия. Одно очевидно: если это все летает, бьет и взрывается, то это явление уже иного порядка. Это демонстрация технологического разрыва между Россией и США — причем явно в пользу России. Возник очевидный вопрос как у политиков, так и у аналитиков: почему Путин это все продемонстрировал сейчас.

© Минобороны РФИзображение российского ракетного комплекса стратегического назначения с гиперзвуковым планирующим крылатым блоком
© Минобороны РФ
Изображение российского ракетного комплекса стратегического назначения с гиперзвуковым планирующим крылатым блоком

На мой взгляд, ответ очевиден. Последние несколько лет США во главе с Западом постоянно выражают недовольство поведением России как у себя дома, так и на мировой арене. Консолидация власти, укрепление госинститутов, восстановление суверенитета страны и возвращение Россией своей субъектности в международных отношениях вызывают сильное недовольство наших партнеров на Западе. Это воспринимается как бунт против установившегося с распада СССР порядка в мире при доминировании США. Неслучайно во всех последних американских стратегиях — национальной безопасности, в ядерной доктрине и других стратегических документах международной политики — Россия (наряду с Китаем) рассматривается как "ревизионистская страна".

В связи с этим в США, по мнению как российского руководства, так и серьезных экспертов-международников, принята стратегия по отношению к России, суть которой: поставить на место, изолировать, подвергнуть самым разнообразным санкциям с целью финансово-экономического удушения, добиться подавляющего военно-технического превосходства, особенно через создание глобальной системы противоракетной обороны; расколоть 1) элиты, 2) власть и элиты, 3) вызвать недовольство народных масс, 3) расколоть Путина и народные массы, 4) осуществить смену режима и 5) привести к власти в России людей, которые будут выполнять волю Вашингтона.

Логотип и флаги стран-участниц НАТО. Архивное фото
© Flickr / Downing Street
НАТО обеспокоена модернизацией вооруженных сил России
Но на этот раз американские элиты нарвались в России совсем на другого лидера и совершенно другой ответ. Есть мнение (как на Западе, так и в России), что выступление и демонстрация военной мощи и качественного рывка в военных технологиях — это для внутреннего потребления и часть избирательной кампании. Ничего не может быть дальше от реальности. Всем очевидно, что для победы на выборах Путину не нужны никакие демонстрации внутри страны. Главная цель этой демонстрации — США и Запад. Она сводится к следующему: да, вы богаты, у вас на порядок выше военный бюджет, но мы хотим, чтобы вы знали — мы не допустим, чтобы вы нас шантажировали своей военной мощью и угрозой качественного разрыва в военно-технической сфере. Это демонстрация того, что излюбленный лозунг Рейгана "мир посредством силы", который как мантру повторяет Трамп, в нынешних условиях не работает. Это демонстрация того, что с Россией языком силы и ультиматумов нельзя разговаривать и что США и Западу в обозримой перспективе придется потратить триллионы, чтобы преодолеть технологический разрыв и догнать Россию в военно-технологической сфере.

© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию в ЦВЗ "Манеж"
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Президент России Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию в ЦВЗ "Манеж"

Помимо демонстрации военно-технических достижений, Путин в первой части послания много говорил о необходимости поднять экономику страны на качественно новый уровень за следующие шесть лет. Это и рост зарплат и пенсий, и сокращение бедности, и резкое увеличение доходов на душу населения, и улучшение качества образования и медицинского обслуживания. В результате всего этого — рост средней продолжительности жизни до 80+ лет.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в штаб-квартире Североатлантического союза в Брюсселе, Бельгия. 15 марта 2018
© REUTERS / Yves Herman
НАТО заявила о приверженности договоренностям по контролю за вооружениями
Некоторые аналитики скептически относятся к перспективам достижения всех заявленных в послании целей. Многие российские либералы и профессиональные оппозиционеры говорят, что второй раздел, о новейших образцах оружия, перечеркивает шансы реализовать первую часть, где изложены экономические ориентиры страны на ближайшие годы. Не вдаваясь в длительную полемику со сторонниками этих взглядов, хочу лишь отметить, что эти люди даже не хотят вникнуть в то, что было сказано в послании. А там было сказано следующее: основные расходы на новое оружие уже сделаны, оружие качественно иного порядка или уже поступает в армию, или на подходе. Это означает, что Россия, обеспечив себе качественный разрыв в вооружениях, может на время, пока другие будут догонять, отправить значительную часть денег, предназначенных для обороны, на нужды образования, медицинского обслуживания, науки и других сфер народного хозяйства.

И последнее: президент поручил правительству обеспечить опережающий рост экономики по сравнению со среднемировым и реализовать поставленные в послании задачи, которые будут оформлены, скорее всего, в новые "майские указы". Сможет ли нынешнее правительство стать локомотивом экономического роста? Прошедшие годы свидетельствуют, что если эти цели и могут быть достигнуты, то только лишь в одном случае: если сам Путин станет, фигурально говоря, премьер-министром и президентом одновременно. Объединит администрацию президента и аппарат правительства в единый кулак и, собрав новую команду молодых амбициозных исполнителей, попробует осуществить необходимый прорыв, используя свой огромный политический опыт и авторитет у народа.

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