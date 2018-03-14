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Большое британское наказание России: почему мир в изумлении

21:3014.03.2018
(обновлено: 22:11 14.03.2018)
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© AP Photo / Frank AugsteinПремьер-министр Великобритании Тереза Мэй перед еженедельной сессией Совета министров в парламенте в Лондоне. 14 марта 2018Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй перед еженедельной сессией Совета министров в парламенте в Лондоне. 14 марта 2018
© AP Photo / Frank Augstein

Виктор Мараховский, для РИА Новости

Фраза "случилось то, чего мы все так долго ждали" тут не подходит. Cобытия в Великобритании мчали стремительным галопом. Между инцидентом в городке Солсбери и страшной международной местью нашей стране прошло всего девять дней.

Не можем не перечислить вехи этого супербыстрого турбоскандала.

Вечером 4 марта у пиццерии в английской провинции в бессознательном состоянии были обнаружены пожилой мужчина и молодая женщина. Утром 5 марта все уже знали, что это экс-полковник ГРУ и экс-шпион британской разведки Скрипаль и его дочь.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй во время выступления в парламенте. 14 марта 2018
© REUTERS / Parliament TV
Воинственный марш Терезы Мэй, или Русофобия пуще неволи
Через сутки, к 7 марта, полиция едва успела установить, что Скрипаль отравлен "нервно-паралитическим веществом". А глава МИД Великобритании Борис Джонсон уже сообщил с трибуны: "все помнят отравление Литвиненко" и "если выяснится, что замешана Россия, ответ будет жестким".

Спустя еще четыре дня, 12 марта, премьер-министр Тереза Мэй сообщила, что британские ученые идентифицировали яд: это что-то вроде "Новичка", производившегося в СССР в 1980-х годах. Кроме России, ни у кого формулы яда нет. Тут же, не сходя с места, Мэй выдвинула Российской Федерации внезапный ультиматум с требованием "дать отравлению Скрипаля полное и исчерпывающее объяснение до полуночи 13 марта". И тогда мы решим — то ли она злодейка, то ли не контролирует свое химоружие. А если ответ будет "недостаточно убедительным", то случившееся будет приравнено к незаконному применению силы против Соединенного Королевства — со всеми вытекающими.

© AFP 2018 / Adrian Dennis Британские военнослужащие во время следственных мероприятий, связанных с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля
© AFP 2018 / Adrian Dennis
Британские военнослужащие во время следственных мероприятий, связанных с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля

Россия почему-то (видимо, окоченев от ужаса) не бросилась оправдываться. В. В. Путин в ответ на вопрос Би-би-си порекомендовал "сначала разобраться в деле", а уж потом беспокоить ядерную державу. МИД России вежливо попросил, в соответствии с Конвенцией о запрещении химоружия, дать доступ к материалам расследования, образец вещества — и вообще какой-нибудь конкретики (на это унизительное требование соблюдать международные нормы Британия, естественно, не отреагировала).

Сооснователь WikiLeaks Джулиан Ассанж. Архивное фото
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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Ассанж прокомментировал ситуацию с высылкой российских дипломатов
Попутно миру стало известно, что Мэй немного врет. Что Россия свои запасы химоружия давно и досрочно уничтожила (в отличие от США, у которых химоружие по-прежнему есть). Что создатель ОВ "Новичок" уже лет двадцать как эмигрировал в США, а десять лет назад издал книгу, в которой указал формулы прекурсов своего детища. И теперь о ней знают все желающие. И так далее.

Тем временем Великобритании начали протягивать со всех сторон руки помощи: первыми безоговорочно встали с нею плечом к плечу прибалтийские тигры и Польша, без которой было бы даже странно. Затем — не столь безоговорочно — "выразили поддержку" Франция и Германия. Последним решительно поддержал атакованную Британию госсекретарь США — спустя пару часов, впрочем, посланный в отставку.

Тем временем МИД королевства выпустил задумчивый агитролик, в котором сообщается, что "Россия стремится подорвать миропорядок".

Дождавшись полуночи тринадцатого и не получив ответа коварных казаков, премьер-министр собрала Совет национальной безопасности.

И в среду мир увидел то, что увидел.

© REUTERS / Daniel Leal-Olivas/pool Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй на заседании Объединенного комитета министров, Лондон. 14 марта 2018 года
© REUTERS / Daniel Leal-Olivas/pool
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй на заседании Объединенного комитета министров, Лондон. 14 марта 2018 года

Зал заседаний Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке. Архивное фото
© РИА Новости / Flickr МИД России
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Запад начал операцию по выведению России из Совбеза ООН, заявили в Совфеде
Теперь не осталось никаких иных вариантов: Скрипаля отравила Россия, сообщила Мэй. Мы дали ей возможность оправдаться, а она не стала. И вообще, Россия давно уже всюду вмешивается со своими хакерами, своими войсками и своей пропагандой (крики депутатов: "А еще малазийский боинг!"). Пора дать жесткий и решительный ответ. Мы вышлем 23 российских дипломата (крики: "И посла вышлите, он тоже вмешивается и влияет!"). Мы также отзываем свое приглашение Сергею Лаврову. Мы не отправим на чемпионат мира по футболу нашу королевскую семью и правительственную делегацию (крики депутатов: "А почему бы не забрать у России весь чемпионат?!"). Нет, мы так не можем. Мы обсудим с Европой нашу общую энергетическую независимость (крики: "Если Берлин наш союзник, пусть откажется от "Северного потока — 2!"). Мы соберем завтра встречу НАТО, чтобы обсудить этот вопрос (крики: "Пускай Россия опасается наших действий!"). Мы даже, может, будем арестовывать российские государственные активы в нашей стране, если решим, что они используются нам во вред. Российская экономика вдвое меньше нашей, пусть станет еще меньше (интересно, конечно, откуда Мэй это взяла: по номинальному ВВП британская экономика опережает российскую лишь на треть, по ППП — уступает нашей почти вдвое). Вместе со всем миром мы сдержим агрессию России (аплодисменты, переходящие в овацию, крики "Вы железная леди!").

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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"Политика Лондона абсолютно бестолкова". Политолог о "деле Скрипаля"
Я немного сжал в изложении, но ничего не выдумал.

…Ну и вот теперь — промежуточные итоги.

Мировой интернет — от простых пользователей до Джулиана Ассанжа — обидно хихикает над Мэй и интересуется, какие же все-таки ее доказательства. Русский интернет рисует обидные картинки и пишет обидные стихи. Британский интернет изобрел химоружие "Брексичок" и уверяет, что Мэй травит им королевство. Кто-то пытается спрашивать, на кой черт России травить предателя, отсидевшего несколько лет в российской тюрьме и давно пожертвованного Британии по обмену. И зачем делать это перед выборами. И все-таки, как там продвигается, собственно, расследование. Ответ, естественно, на все один: "Россия подрывает миропорядок".

Западноевропейские лидеры изящно сообщают, что применять химоружие очень нехорошо, что дело требует глубокого и тщательного расследования, и призывают Россию "принять участие".

Мужчина с флагами. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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Западу удалось: в России сложился "новый консенсус"
Российский МИД с каменным лицом рекомендует позвать кого-нибудь из взрослых, кто читал конвенцию о запрете химоружия и может общаться в соответствии с международным правом.

"Газпром" объявляет о том, что закрывает офис в Лондоне и прекращает там свои операции.

Аналитиками выдвигаются версии на тему "что это было?" и "зачем это они сейчас так опозорились?".

Мы отметим во всем этом лишь один аспект. Все мировое недоумение объясняется по большому счету одной причиной. Мир шокирован перепадом между тем, как в нем привыкли представлять Великобританию, и той горькой клоунадой, которую он наблюдал "в реале". Будь на месте Англии какая-нибудь Украина, никто бы и бровью не повел.

© REUTERS / Parliament TVСлушания в парламенте Великобритании по "делу Скрипаля". 14 марта 2018 года
© REUTERS / Parliament TV
Слушания в парламенте Великобритании по "делу Скрипаля". 14 марта 2018 года

Но вот в чем вся штука. Штампы, въевшиеся в нас (и активно пропагандируемые прекрасной британской масс-культурой), рисуют такую картину: в Лондоне сидят сдержанные снаружи и невероятно хитрые внутри леди и джентльмены, иронично отпускающие колкие замечания и втихую, без судорог и истерик, правящие миром.

Сотрудник британской полиции в Солсбери, Великобритания. 12 марта 2018
© AFP 2018 / Adrian Dennis
Постыдная тайна: за Скрипалем Британия прячет педофилов-убийц
А в реале мы наблюдаем нечто под музыку из Бенни Хилла по сценарию Монти Пайтона. Выбегает железная леди и кричит: "О боже! Кто-то отравил шпиона! Надо срочно выдвинуть ультиматум России". Немая сцена. "О боже! Россия игнорирует нас! Пусть Берлин откажется от газопровода и НАТО что-нибудь придумает!" Немая сцена. И так далее.

А ведь это совершенно нормально. История знает множество примеров, когда великая культура надолго переживала величие страны, ее породившей. Уже римляне, преклонявшиеся перед классической греческой культурой, недоумевали, что же за мелочные эллины достались им в современники. Марка Твена шокировал перепад между Италией опер и музеев и Италией, увиденной им в действительности.

А мы живем в XXI веке, когда мирно сосуществуют реальная Британия, где премьер катает истерики и выдает комическую логику, — и Британия виртуальная, в которой по-прежнему сверхлюди в твидовых пиджаках сдержанно пьют чай и хитроумно выстраивают комбинации.

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