Западу удалось: в России сложился "новый консенсус"

Ирина Алкснис, для РИА Новости
Спустя ровно два года — в июле 2016-го — русский сегмент интернета оказался охвачен флешмобом, пришедшим с Украины. На сей раз в виде откровений женщин, подвергшихся сексуальному насилию, под хештегом #ЯНеБоюсьСказать. Интернет-акция получила такой размах и даже политическое измерение, что о ней подробно писали многие СМИ, преимущественно оппозиционной части спектра и иностранные.
Ныне в мире бушует скандал, который, конечно, несопоставим с катастрофой "Боинга", но все равно весьма впечатляет. Речь, разумеется, об отравлении в Великобритании Сергея Скрипаля. Британские власти и медиа бьются в припадке, обвиняя в этом Россию.
И что?
А ничего.
Нет, российские СМИ обо всем этом пишут, эксперты комментируют, социальные сети обсуждают, но… вяло. Все очень вяло, без огонька.
Видно, что российскому обществу все эти темы, включая русофобскую истерику Лондона, не очень интересны, что они не цепляют людей за живое. Если в случае Слуцкого было еще хоть какое-то оживление политического сообщества, то в связи с Говорухиным главной обсуждаемой темой стала безграмотность самой журналистки, у которой в профиле в соцсети указано, что она "филолог-классик".
Несколько лет назад было модно говорить, что после возвращения Крыма в состав России российское общество оказалось в состоянии "крымского консенсуса", объединившего пресловутые 86 процентов населения страны.
Критики этого консенсуса отмечали: недостатком является то, что в его основе лежат взвинченные событиями весны 2014 года общественные эмоции. А из этого следует, что за эмоциональным всплеском неизбежно последует откат, отрезвление, и вот тогда ужо и российские граждане, и российские власти поймут, что они наворотили в приливе адреналина. Но будет поздно, и Россию ждет страшная расплата за все.
Следует признать, что до некоторой степени эти люди были правы — в том смысле, что послекрымский консенсус на самом деле имел остро эмоциональную природу, и она сыграла не последнюю роль в том, что общество со свистом проскочило самую острую фазу санкционной войны и экономического кризиса в стране.
Во всем же остальном критики послекрымского консенсуса ошиблись: от якобы неизбежного разочарования страны в произошедшем до не менее неизбежной расплаты России за все.
Однако самое неприятное осознание этим людям (а заодно и Западу) еще только предстоит. Как показывает практика, они вечно отстают от реалий и понимают происходящее с запозданием.
Принципиальная особенность этого нового консенсуса — такие черты большей части общества, как спокойная рациональность, сосредоточенность на собственной повестке и непроницаемость для внешних "штормов".
Надо отметить, что Запад внес свою немалую лепту в данный процесс. Если даже Британия, считающаяся в мире как бы образцом хладнокровного хитроумия, ныне ведет себя откровенно неуравновешенно, то что говорить про остальных.
Россия в глазах российского общества превращается в островок нормальной жизни, со всех сторон окруженный опасными безумцами.
В результате именно спокойствие, здравый смысл, конструктивность и нормальность — в широком понимании — становятся основами нового российского консенсуса.
Иметь проблемы и заниматься их решением — это нормально. Просто более продуктивно это делать без истерики, попытки заполучить свои пятнадцать минут славы или стремления свергнуть Кремль.
Именно тут стоит искать причины того, почему российское общество все хуже поддается на информационные провокации и вбросы.
Россия не изолирует себя от мира. Она просто не позволяет миру пробивать собственный контур безопасности, причем не только в области непосредственно обороны, но и в информационной сфере.