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Постыдная тайна: за Скрипалем Британия прячет педофилов-убийц

Сюжет:
Отравление экс-офицера ГРУ в Британии (205)
08:0014.03.2018
(обновлено: 09:58 14.03.2018)
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© AFP 2018 / Adrian Dennis Сотрудник британской полиции в Солсбери, Великобритания. 12 марта 2018Сотрудник британской полиции в Солсбери, Великобритания. 12 марта 2018
© AFP 2018 / Adrian Dennis

Иван Данилов, автор блога Crimson Alter

Обсуждение геополитических последствий "ультиматума Терезы Мэй в адрес России" стало главной темой для российских политологов и СМИ.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй перед началом заседания Совета Европы в Брюсселе. 19 октября 2017
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Детектив с предсказуемой развязкой. Тереза Мэй указала пальцем на Россию

Однако есть серьезные сомнения в том, что действия британского премьера следует интерпретировать в контексте предполагаемого вмешательства в российские президентские выборы, британского ответа на "милитаристское послание Путина" или подготовки Великобритании к началу настоящей войны с Россией.

Гораздо более вероятное объяснение действий госпожи Мэй кроется во внутренней британской политике. Правильное понимание политической логики, которой руководствуются наши британские оппоненты на Даунинг Стрит, 10, может позволить найти максимально чувствительную для них и минимально затратную для нас реакцию на этот инцидент и на все последующие действия британских властей.

Каждый политик — немного фокусник, и почти всегда выступает в роли вербального иллюзиониста. Есть важное правило для тех, кто желает раскусить фокус — нужно смотреть не на манипуляции фокусника, а на то, от чего фокусник отвлекает ваше внимание. Давайте попробуем посмотреть на текущую британскую внутриполитическую ситуацию глазами британского правительства. Сразу же перед глазами возникает несколько очень серьезных проблем и скандалов с далеко идущими последствиями.

Ресторан в Солсбери, который был закрыт после госпитализации бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля. 5 марта 2018
© AP Photo / PA/Steve Parsons
Покушение на Скрипаля оперативно "раскрыто". Теперь надо придумать "мотив"

Переговоры по выходу Великобритании из Евросоюза, которые ведет премьер Мэй, превратились в публичное национальное унижение. Переговоры идут не просто плохо, а ужасно. По оценкам правительства, Великобритании предстоит заплатить около 52 миллиардов долларов за выход из Евросоюза, и это, скорее всего, не окончательная сумма. По независимым оценкам, платить придется больше (до 104 миллиардов долларов) и дольше — то есть до 2064 года. Британская публика — в бешенстве, причем это относится и к тем, кто голосовал против выхода из ЕС, и к тем, кто голосовал за. Ведь они голосовали за разрыв отношений, а не за выплату многомиллиардной дани и национальное унижение.

Более того: в контексте переговоров о Brexit выяснялось, что Великобритании наверняка придется и дальше выполнять многие обязанности члена Евросоюза (например, сохранить социальные гарантии для многочисленных "польских гастарбайтеров", которые так раздражают британских избирателей) в обмен на шанс сохранения доступа к рынку Евросоюза. Представьте себе, что британский премьер-министр читает едва ли не каждый день в британских и европейских СМИ смачные рассказы о том, как ее унижают брюссельские чиновники, а также анализы того, насколько плохо придется британской экономике без членства. Как раз во вторник в британском парламенте должна была состояться "политическая порка" министра финансов Филиппа Хэммонда по поводу далеко не радужных экономических перспектив, но это событие прошло практически незамеченным на фоне медийной истерики вокруг отравления Скрипаля. 

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© Ruptly
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Гораздо более страшен еще один скандал, который сейчас усиленно прячут от глаз рядовых британцев. В британском городе Телфорде была раскрыта сеть педофилов, жертвами которых стали более 1000 детей. Эта сеть совершала преступления на протяжении десятилетий, с конца 80-х годов прошлого века, но ее систематически игнорировали как местные власти, так и британская полиция. С учетом того, что организаторы преступлений, по предварительной информации, — выходцы из "стран Южной Азии" и мигранты в первом, втором или третьем поколении, скандал немедленно приобрел соответствующий политический оттенок, тем более что это уже вторая педофильская сеть такого рода, раскрытая за последние годы. Западные СМИ активно намекают на то, что "телфордские педофилы" смогли оставаться безнаказанными на протяжении десятилетий просто потому, что чиновники и сотрудники правоохранительных органов боялись расследовать дело из-за возможных обвинений в "расизме" и "ксенофобии". 

Тауэрский мост и расположенный на северном берегу Темзы фонтан Девочка с дельфином в Лондоне
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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От деталей преступлений "телфордских педофилов", которые утекли в СМИ, стынет кровь: трех жертв сожгли заживо, нескольких зарезали. А местные чиновники предпочитали игнорировать сообщения о том, что у них под носом работает хорошо организованная сеть продажи несовершеннолетних секс-рабынь. Для полноты картины следует отметить, что дело сети педофилов было раскрыто не полицией, а журналистами (!). Причем они много раз жаловались, что власти делали все, чтобы им помешать. В любой стране мира этот скандал должен был быть главной темой СМИ на протяжении многих месяцев и главной темой для политических баталий, но не в Великобритании. В Великобритании очень вовремя "случилось" отравление Скрипаля, и почти все системные СМИ "взяли под козырек" и переключили внимание публики. И если раньше Би-би-си подвергалось жесткой критике за подозрительное нежелание уделять соответствующее внимание делу политического прикрытия "телфордских педофилов", то сейчас любой, кто осмелится напомнить о скандале, будет легко обвинен в попытке отвлечь общественное внимание от происков внешнего врага, то есть России. С точки зрения политической целесообразности вряд ли было бы жалко отравить хоть десять "скрипалей" ради того, чтобы избавиться от того медийного и политического кошмара, в котором находилась Тереза Мэй.

Доцент кафедры международной безопасности факультета мировой политики МГУ им. М.В. Ломоносова Алексей Фененко. Архивное фото
© РИА Новости / Антон Денисов
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В данном случае не имеет особого значения, были ли Скрипали специально отравлены ради последующей медийной кампании или "просто подвернулись под руку". Тем, кто сейчас предлагает "хоть как-то пойти навстречу Великобритании" и очень боятся "как бы не довести до войны", следует понимать, что, вероятнее всего, наши британские оппоненты руководствуются внутриполитической логикой, и скандал, независимо от действий России, будет продолжаться ровно столько, сколько нужно правительству Терезы Мэй для решения своих внутренних проблем.

© REUTERS / Toby MelvilleРесторан в Солсбери, который был закрыт после госпитализации бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля. 6 марта 2018
© REUTERS / Toby Melville
Ресторан в Солсбери, который был закрыт после госпитализации бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля. 6 марта 2018

Особое удивление вызывают те, кто "ради мира на земле" предлагают дать противоположной стороне что-то, что она может предъявить своей целевой аудитории. Конечно, без особой необходимости не следует публично трясти ракетами перед лицом Лондона, но лишь потому, что демонстрации такого рода для начало нужно проводить в приватном режиме.

Ни о каких уступках британцам, чтобы Мэй "было что предъявить аудитории", речи идти не может, и это абсолютно принципиальный вопрос, причем по нескольким причинам. Во-первых, если хоть раз подыграть Лондону в процессе решения внутриполитических проблем за счет России, то можно быть на 100% уверенными, что такие скандалы и сопутствующие ультимативные требования будут выдвигаться вновь и вновь. Тереза Мэй, по сути, ведет себя как террорист, который пытается взять в заложники Россию, а этого нельзя допускать.

Баннер чемпионата мира по футболу 2018
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Во-вторых, если Россия "пойдет навстречу", то буквально на следующий же день выстроится очередь американских и европейских политиков, которые захотят повторить успех британского премьера и тоже решить свои внутриполитические проблемы за счет России, и желательно не один раз. Этого тоже нельзя допустить.

В идеале стоит добиться того, чтобы наши западные оппоненты поняли: такого рода действия будут приводить к максимально болезненным результатам.

Для этого необязательно сразу же бряцать оружием. Например, на каждое заявление британской стороны можно отвечать в следующем ключе: "Мы выражаем сочувствие рядовым британцам, которых правительство Терезы Мэй хочет отвлечь от чудовищного педофильского скандала с помощью грязных медийных трюков и попыток развязать настоящую войну".

Также можно использовать все формальные и неформальные возможности для того, чтобы донести эту позицию до британской публики, что в современную эпоху не представляет особой сложности. Любые попытки цензуры в данном контексте нанесут еще более серьезный ущерб имиджу британского правительства, которое будет выглядеть защитником педофилов в глазах собственных избирателей. В случае применения таких ответных мер британскому правительству быстро разонравится его нынешняя стратегия на российском направлении.

Британские полицейские дежурят возле дома в Солсбери, где жил бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль. 10 марта 2018
© AFP 2018 / Daniel Leal-Olivas
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Есть только один способ выйти из сложившейся ситуации в выигрыше: нужно поступить по-европейски. Политики Евросоюза делают все, чтобы на примере Великобритании, которая пытается выйти из ЕС, все поняли, насколько это плохая идея. Выход из Евросоюза — это боль, расходы и унижение.

Так вот: следует сделать так, чтобы попытки решать внутриполитические проблемы за счет России ассоциировались с не менее негативными последствиями.

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