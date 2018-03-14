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Отставка Тиллерсона лишь ослабит США

08:0014.03.2018
(обновлено: 09:41 14.03.2018)
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© РИА Новости / Сергей ГунеевПерейти в фотобанкРекс Тиллерсон. Архивное фотоРекс Тиллерсон. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, для РИА Новости

В США наконец-то (после 14 месяцев работы) был уволен госсекретарь Рекс Тиллерсон. Слухи об отставке главного дипломата США ходили уже минимум полгода.

Директор ЦРУ Майк Помпео. Архивное фото
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Чем знаменит новый госсекретарь США Майк Помпео
Тиллерсон был в статусном отношении единственным равным Трампу человеком в администрации (оба успешные бизнесмены, заработавшие большие деньги), и эксперты надеялись, что Трамп будет его уважать, прислушиваться к советам подчиненного. Однако очень быстро выяснилось, что взгляды Рекса и Дональда на ключевые мировые процессы расходятся.

Тиллерсон не соглашался с негативным отношением Трампа к вопросам глобальной торговли и изменению климата, импульсивностью в северокорейском вопросе, стремлению разорвать сделку с Ираном и поддержать блокаду Катара. В целом, как верно отметил лидер демократов в Комитете по международным делам Сената Бен Кардин, Рекс Тиллерсон проводил "стабильную внешнюю политику" и на северокорейском, и на иранском и на других направлениях. Причем госсекретарь не просто не соглашался с президентом — их разногласия выплескивались наружу. Например, Тиллерсон заявил о готовности вести с Ким Чен Ыном разговор "где угодно, когда угодно, о чем угодно", а Трамп затем публично осадил своего госсекретаря, денонсировав его слова.

Директор ЦРУ Майк Помпео. Архивное фото
© AFP 2018 / Jim Watson
Пушков прокомментировал назначение Помпео госсекретарем США
В результате Тиллерсон оказался отстранен от процесса принятия решений, а его взгляды на дипломатию — от реализации в программных документах администрации. Все ключевые доктрины по безопасности и внешней политике, принятые в последние месяцы, делают упор на силу или угрозу силы, а постпред США в ООН Никки Хейли выступает с куда более радикальных позиций, чем даже министр обороны — "Бешеный пес" Джеймс Мэттис. И последней каплей для Тиллерсона было, по всей видимости, игнорирование его позиции относительно потенциального саммита Трампа и Кима. Трамп его уволил в неуважительной манере — без личного разговора. Замгоссекретаря по публичной дипломатии Стивен Голдстейн (4-й человек в Госдепе) заявил, что Тиллерсон даже не получил разъяснений относительно причин увольнения — и тут же вылетел из Госдепа вслед за своим бывшим шефом.

Новым же шефом внешнеполитического ведомства стал теперь уже бывший директор ЦРУ Майк Помпео — полная противоположность Тиллерсону. Хотя бы потому, что Помпео пользуется благосклонностью президента и полностью поддерживает ястребиные взгляды Трампа на внешнюю политику. "В наших отношениях с Майком с самого начала сложилась хорошая химия", — говорит сам Трамп.
Радикалы такую замену поддерживают. "Майк пришел с агрессивной политикой по защите нашей родины. Никто не понимает угрозы, исходящие от Северной Кореи и Ирана, больше, чем он", — заявил сенатор Линдси Грэм. Эксперты же хватаются за голову, ведь Помпео с его радикальными взглядами точно не к месту в сегодняшней внешнеполитической ситуации.

© РИА Новости / Виталий Подвицкий Надолго не задержался
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
Надолго не задержался

Так, ведомство Тиллерсона должно было готовить важнейший американо-северокорейский саммит. Учитывая специфику отношений двух стран, процесс согласования требует терпения, уважения и тонких подходов. О каких тонких подходах Помпео можно говорить, когда он публично выступает за смену режима в КНДР и против "любых уступок" на переговорах с Кимом?

Директор ЦРУ Майк Помпео
© AFP 2018 / Getty Images North America / Drew Angerer
Политолог: Помпео на посту госсекретаря США предстоит "тяжелая война"
Второй проблемой является ситуация с Ираном. Рекс Тиллерсон (как и министр обороны Джеймс Мэттис) выступали против одностороннего разрыва ядерной сделки с Ираном, и поэтому сохранялась еще какая-то надежда, что Трамп к ним прислушается и не станет выкидывать на помойку важнейший документ в области нераспространения. Документ, который мог бы стать эффективным примером для денуклеаризации других стран. Однако Помпео еще при администрации Обамы был одним из самых ярых критиков иранской ядерной сделки. И выкинет ее с большим удовлетворением.

Что же касается российско-американских отношений, то для Москвы назначение Помпео на пост госсекретаря выглядит неоднозначным, точнее, многофакторным. С одной стороны, по мнению некоторых экспертов, ничего особо не изменится. Запад вовлечен в системное противостояние с Россией, Госдеп в этом противостоянии не имеет критически важной роли, поэтому замена его руководителя (если, конечно, речь не идет о назначении человека уровня Киссинджера) на ситуацию не сильно повлияет. Влияние личных взглядов Помпео тоже не стоит преувеличивать. "Особых пророссийских симпатий у Помпео нет, однако именно при его участии и содействии прошел обмен информацией с Россией относительно террористов в Санкт-Петербурге. Это было положительно оценено российской стороной", — говорит программный директор Валдайского клуба Андрей Сушенцов.

Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон
© AP Photo / Carolyn Kaster
Шестой самурай: Трамп избавился от еще одного соратника — Тиллерсона
Другие специалисты считают, что для России ситуация резко обострится. Как отмечалось выше, Тиллерсон был одним из немногих умеренных руководителей в администрации Трампа, и мог хоть как-то влиять на происходящие там процессы. Помпео же (как руководитель Госдепа и новый глава американской дипломатии) будет поддерживать Трампа во всех его испульсивных действиях. Да, возможно, не напрямую против Москвы, однако если американо-иранская конфронтация выходит на новый уровень, то она может привести к столкновениям вооруженных формирований двух стран в Сирии. (неслучайно глава российского Генштаба так резко очертил американцам последствия возможного авиаудара по Дамаску).

Однако если Помпео с Трампом окажутся взрослыми людьми, то радикализация американской внешней политики может сыграть России только на руку. Одной из немногих успешных ролей Тиллерсона на посту госсекретаря была роль пожарника. Тирекс приезжал к американским союзникам, ошарашенным очередным твитом Трампа, и тушил напряжение. Убеждал их, что все хорошо. Тем самым он играл стабилизирующую роль в отношениях между Трампом и союзниками в Европе, Восточной Азии и на Ближнем Востоке. Теперь пожарника уволили, и американские элиты уже беспокоятся за имидж страны. "Каковы бы не были мои разногласия с госсекретарем Тиллерсоном, снятие его сейчас посылает ужасный сигнал нашим друзьям и врагам по всему миру", — заявил лидер демократов в Комитете по международным делам Палаты представителей США Эллиот Энгель.

Демонстранты в масках, изображающих Дональда Трампа и Ким Чен Ына, во время митинга в Сеуле
© AFP 2018 / Ed Jones
Ким выпускает Трампа из ловушки и дает шанс заработать премию
Это беспокойство вполне оправданно, ведь на место пожарника пришел еще один поджигатель. Послушное исполнение Майком Помпео протекционистских и агрессивных инициатив президента приведет к стабильному ухудшению отношений Америки с союзниками. В том числе и европейскими. Даже Британия не поддерживает тот же выход США из иранской ядерной сделки или подрыв соглашения по климату. А это значит, что Москва может использовать трещины в трансатлантических отношениях для того, чтобы стабилизировать отношения с европейскими государствами. Не Британией, конечно (там все плохо со стабильностью умов), а с Италией, Германией, Австрией, возможно даже Францией.

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5 пользователей оставили 5 комментариев
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Гражданин А
Трамп - наш человек! Все, что ни сделает, все идет нам на пользу)
08:41
14.03.2018
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nikkore
"Каковы бы не были мои разногласия..." - друзья журналисты, вам ДВОЙКА за правописание!
09:11
14.03.2018
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