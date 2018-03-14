Отставка Тиллерсона лишь ослабит США

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, для РИА Новости
В США наконец-то (после 14 месяцев работы) был уволен госсекретарь Рекс Тиллерсон. Слухи об отставке главного дипломата США ходили уже минимум полгода.
Тиллерсон не соглашался с негативным отношением Трампа к вопросам глобальной торговли и изменению климата, импульсивностью в северокорейском вопросе, стремлению разорвать сделку с Ираном и поддержать блокаду Катара. В целом, как верно отметил лидер демократов в Комитете по международным делам Сената Бен Кардин, Рекс Тиллерсон проводил "стабильную внешнюю политику" и на северокорейском, и на иранском и на других направлениях. Причем госсекретарь не просто не соглашался с президентом — их разногласия выплескивались наружу. Например, Тиллерсон заявил о готовности вести с Ким Чен Ыном разговор "где угодно, когда угодно, о чем угодно", а Трамп затем публично осадил своего госсекретаря, денонсировав его слова.
Новым же шефом внешнеполитического ведомства стал теперь уже бывший директор ЦРУ Майк Помпео — полная противоположность Тиллерсону. Хотя бы потому, что Помпео пользуется благосклонностью президента и полностью поддерживает ястребиные взгляды Трампа на внешнюю политику. "В наших отношениях с Майком с самого начала сложилась хорошая химия", — говорит сам Трамп.
Радикалы такую замену поддерживают. "Майк пришел с агрессивной политикой по защите нашей родины. Никто не понимает угрозы, исходящие от Северной Кореи и Ирана, больше, чем он", — заявил сенатор Линдси Грэм. Эксперты же хватаются за голову, ведь Помпео с его радикальными взглядами точно не к месту в сегодняшней внешнеполитической ситуации.
Так, ведомство Тиллерсона должно было готовить важнейший американо-северокорейский саммит. Учитывая специфику отношений двух стран, процесс согласования требует терпения, уважения и тонких подходов. О каких тонких подходах Помпео можно говорить, когда он публично выступает за смену режима в КНДР и против "любых уступок" на переговорах с Кимом?
Что же касается российско-американских отношений, то для Москвы назначение Помпео на пост госсекретаря выглядит неоднозначным, точнее, многофакторным. С одной стороны, по мнению некоторых экспертов, ничего особо не изменится. Запад вовлечен в системное противостояние с Россией, Госдеп в этом противостоянии не имеет критически важной роли, поэтому замена его руководителя (если, конечно, речь не идет о назначении человека уровня Киссинджера) на ситуацию не сильно повлияет. Влияние личных взглядов Помпео тоже не стоит преувеличивать. "Особых пророссийских симпатий у Помпео нет, однако именно при его участии и содействии прошел обмен информацией с Россией относительно террористов в Санкт-Петербурге. Это было положительно оценено российской стороной", — говорит программный директор Валдайского клуба Андрей Сушенцов.
Однако если Помпео с Трампом окажутся взрослыми людьми, то радикализация американской внешней политики может сыграть России только на руку. Одной из немногих успешных ролей Тиллерсона на посту госсекретаря была роль пожарника. Тирекс приезжал к американским союзникам, ошарашенным очередным твитом Трампа, и тушил напряжение. Убеждал их, что все хорошо. Тем самым он играл стабилизирующую роль в отношениях между Трампом и союзниками в Европе, Восточной Азии и на Ближнем Востоке. Теперь пожарника уволили, и американские элиты уже беспокоятся за имидж страны. "Каковы бы не были мои разногласия с госсекретарем Тиллерсоном, снятие его сейчас посылает ужасный сигнал нашим друзьям и врагам по всему миру", — заявил лидер демократов в Комитете по международным делам Палаты представителей США Эллиот Энгель.