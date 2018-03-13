Порошенко пообещал блогерам "победу и платежи"

Нюра Н. Берг, для РИА Новости

Президент Украины Петр Порошенко очень любит выступать. Как любой публичный человек, прошедший курс нейролингвистического программирования, Петр Алексеевич умеет принимать красивые позы, делать суггестивные жесты, играть интонациями и паузами, давить на любимые точки G своего избирателя. Их не так уж и много — пафос, ненависть и фирменное явление "зрадопереможная ганьба", воцарившееся на Украине после победы "революции гидности". Оно означает, что в любой момент победа может обернуться предательством, а позор — победой, и в этом уроборосе страна существует уже пятый год.

В последнее время на первое место уверенно выходит перемога. Страна нуждается в перемогах. В них крайне нуждается президент, перед которым замаячили предстоящие выборы, а собственный рейтинг колеблется около плинтуса. В отсутствие реальных побед президент критически нуждается в посредниках, которые смогли бы навеять украинцам сон золотой — пусть даже и муляжами достижений.

И вот все эти исходные счастливо объединились в одной важной затее, которую реализовала администрация украинского президента. А именно — в закрытой встрече Порошенко с народными блогерами. Пожалуй, даже хуже, чем народными, — это были лучшие люди города. Приглашение на встречу получили избранные функционеры украинского сегмента фейсбука. Их называют порохоботами, да и сами они с гордостью несут это звание.

Если бы что-то подобное затеял прежний президент, Виктор Янукович, та же общественность порвала бы его в тряпки, — к нему и на публичные пресс-конференции лучшие люди нашего города приходили в картонных намордниках, символизирующих мрак диктатуры в стране.

Но вернемся к встрече. Проходила она, как уже было сказано, в режиме "без записи", в тесном и крайне ограниченном кругу. Но после ее окончания блогеры наперегонки бросились описывать впечатления и делать отчеты. В подавляющем большинстве, кстати, по-русски, хотя и с большим количеством ошибок.

Даже самый поверхностный контент-анализ позволяет легко вычленить основные точки, на которые всеми сделан упор.

Так вот. Такого горячего оптимизма, который буквально прожигает мониторы читающих, вы не найдете больше нигде.

Порошенко предстает: 1. Непоколебимым победоносным гением и отважным полководцем. 2. Бескомпромиссным патриотом, жертвующим сокровища свои на поддержку армии (никто, разумеется, не спросил — откуда у президента, который 20 лет занимает высокие должности в стране и по закону не имеет права ни на какой бизнес, взялись сокровища. Откуда надо, оттуда и взялись). 3. Последовательным борцом с врагами державы, откуда бы они ни происходили, а происходят они преимущественно с севера и востока, ну, вы поняли. 4. Субъектом мировой политики, жестко ставящим свои условия другим игрокам и диктующим правила игры МВФ. 4. Реинкарнацией Черчилля (да!).

Особенно старательные, желающие непременно победить в жесткой конкурентной борьбе на лучшее гимнопение, усилили тему Черчилля темой преданной жены Порошенко. Впрочем, некоторые заходятся так, что всякие мелкие черчилли лежат неразличимой массой в ногах у украинского исполина.

Показательны вопросы, которые в ходе довольно краткой встречи задали блогеры, и ответы Порошенко.

В качестве самого неотложного и насущного почти все отметили разрешение платежной системе PayPal выйти на рынок Украины. И это логично — что важнее для украинского народа сегодня, чем PayPal? Спросил ли кто-нибудь о коммунальных тарифах, которые неуклонно растут, несмотря на обещания их снижать, или на очередное окончательное преодоление энергетической зависимости от России? Нет, об этом никто не спросил. Никто также не спросил, что делать с ростом преступности, незаконным оборотом оружия, диктатурой "радикалов" (хотя это последнее, в общем, логично — уважаемые блогеры в большинстве своем и есть нациствующие "радикалы").

Зато, судя по отчетам, лучших людей Украины страшно волновал вопрос, как президент собирается победить пятую колонну в лице агентов Кремля и выявить антигосударственные заговоры. Президент успокоил: давить гадину в зародыше, а если и не в зародыше, то в ходе плетения ею коварных планов свержения законной власти. Пока блогеры хрустели хрящами пойманного накануне полковника Рубана, переговорщика по обмену пленными с ЛДНР, президент анонсировал новые и новые разоблачения, задержания, процессы и посадки. Пишут — "с металлом в голосе". А при упоминании Путина, пишут, грохнул тяжелой ладонью по столу, чуть ножки не отломились.

© AFP 2018 / Sergii Kharchenko Руководитель Центра обмена военнопленными "Офицерский корпус" Владимир Рубан во время судебного заседания в Киеве, Украина. 9 марта 2018 © AFP 2018 / Sergii Kharchenko Руководитель Центра обмена военнопленными "Офицерский корпус" Владимир Рубан во время судебного заседания в Киеве, Украина. 9 марта 2018

Чего еще желать?

То, что дело того же Рубана явно и топорно шито белыми нитками, демократических блогеров не смущает. Так что процессы обязательно будут. Впереди выборы, и главный кандидат с ничтожным рейтингом нуждается, как мы уже напоминали, в перемогах. А разве есть лучшие перемоги, чем выявление и нейтрализация врагов народа? Нет, лучше таких перемог ничего нет.

Блогеры также жаждали крови приспешников выдворенного из страны Саакашвили, его клики и банды, и здесь им президент тоже дал оптимистические клятвы. Никто не может безнаказанно свергать законно избранную власть, заверил собравшихся Порошенко. Всем посягателям на законно избранную власть будет даваться жесткий окорот — не хуже, чем недавний разгон палаточного городка. Это, разумеется, вызвало решительное одобрение блогеров, желающих больше ада.

© REUTERS / Gleb Garanich Сотрудники полиции и протестующие в палаточном городке у Верховной рады в Киеве, Украина. 3 марта 2018 © REUTERS / Gleb Garanich Сотрудники полиции и протестующие в палаточном городке у Верховной рады в Киеве, Украина. 3 марта 2018

Блогеры также дружно отметили, что президент гордится проведенными реформами — образования и здравоохранения, судебной и полицейской систем.

Мы, кстати, много писали о сути и результативности всех этих реформ, просто мы не оптимисты. А президент оптимист, и блогеры тоже.

Один из них так сформулировал интенции Порошенко — за Украину порвет, за реформы порвет, за полицию порвет. Кого порвет и, главное, что это даст — не совсем понятно, но, согласитесь, каков пафос.

Нет никаких признаков того, что блогеры хоть как-то озаботились проблемой реинтеграции жителей Донбасса, обеспечением приемлемого качества жизни переселенцев, которые в жестяных объятиях Украины чувствуют себя изгоями. А вот тема возвращения территорий возникала. В частности, говорили о миротворцах. Президент пообещал, что они там будут, и не просто на линии соприкосновения, но и на границе с Россией. Большинство блогеров этим сообщением и ограничились. Но один из них выложил довольно подробный план действий "президента мира", как любит себя именовать П. Порошенко. Речь идет о своего рода блицкриге. "Сначала миротворцы заходят и перекрывают границу на всей ее протяженности. Потом заходят ВСУ и зачищают Донбасс, в стиле "без оружия — живи, с оружием — смерть", — уверен блогер с ником Мартин Брест. — Выпускать вооруженных сепаров с Донбасса на территорию России сами русские не будут ни за что, а давать им амнистию у нас никто не собирается", — пишет блогер, очевидно, излагая сказанное Порошенко близко к тексту.

Если сцедить из блогерских отчетов слюну восторга, в сухом остатке имеем весьма переможный и оптимистический императив, тщательное умалчивание социально-экономической катастрофы и жесткое презрение к зрадофилам (украинская разновидность пессимистов).

Кстати. Почему встреча была закрытой? Думается, по двум причинам. Первая — где-то в районе ее могла иметь место раздача темников (инструкции для троллей и порохоботов, часто с уже готовыми текстами или болванками текстов). Вторая — раздача вознаграждений. И, хотя блогеры массово клянутся, что работают за идею, народ в ответ сатанински ржет. Благосостояние так называемых блогеров неуклонно растет, а мозгов, чтобы тихо и скромно держать эту перемогу при себе, катастрофически не хватает — хвастовство хлещет из всех щелей. Популярен формат — "живем все лучше, интернета навалом, кофе на улице можно выпить везде, еда в кафе вкусная, мест на парковках не хватает, столько развелось машин. Все колосится и прет вверх. Так что нечего ныть".

Конечно, Порошенко начхать на блогеров, как и вообще на всех. Однако содержание "полезных идиотов" не так уж и разорительно и при этом крайне важно в видах информационной войны, которая их жирно кормит.

Их энтузиазм будет только расти — чем хуже ситуация, тем больше истерики требуется, чтобы заразить массы восторгом.

…А вот как относится президент к остальной биомассе — совершенно бесполезной, с какой стороны ни глянь. За пару дней до его встречи с блогерами кортеж главы государства на большой скорости сбил на пешеходном переходе 87-летнего старика и поехал дальше. Тот попал в реанимацию, где и объявил, что виноват в случившемся сам. Дедушка — бывший полковник МВД, так что знает, что к чему. На данный момент старик все еще в реанимации в стабильно тяжелом состоянии.

Януковича за такое порезали бы на ремни, но Порошенко свой сукин сын. А народу объяснят.