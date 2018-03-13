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США ответили на русские ракеты — через подземный гипертуннель

08:0013.03.2018
(обновлено: 10:36 13.03.2018)
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© Фото : SpaceXПлан Илона Маска по колонизации МарсаПлан Илона Маска по колонизации Марса
© Фото : SpaceX

Виктор Мараховский, для РИА Новости

Вначале — немного прорывов в будущее. Великий инноватор Илон Маск, уже подаривший миру копеечные многоразовые ракеты, повсеместный спутниковый суперинтернет, сверхзвуковой поезд-гиперлуп в вакуумной трубе и (только что) подземный туннельный троллейбус, гоняющий со скоростью 200 километров в час, — анонсировал новый прорыв.

Уже в следующем году в первый тестовый полет будет отправлен первый грузовой марсианский корабль.

Спустя три года, в 2022 году, этот корабль отправится непосредственно на Марс. Как сообщается, конечная цель миссии — "высаживание на Марсе семян, чтобы создать там условия для появления человеческой колонии".

Глава SpaceX Илон Маск рассказывает о планах по колонизации Марса. Архивное фото
© AP Photo / Refugio Ruiz
Маск запланировал первый полет "марсианского" корабля на 2019 год
Ожидается, что многоразовая ракетная система SpaceX BFR будет способна совершать межпланетные путешествия, а один полет будет стоить меньше пяти-шести миллионов долларов. В дальнейшем на Марсе можно будет построить стеклянные купола и электростанции. После появления инфраструктуры на Красной планете "начнется предпринимательский бум, потому что Марсу понадобится все, начиная от литейных цехов и заканчивая пиццей".

Конечно, на пути к марсианским пиццериям есть некоторые трудности. Можно их даже перечислить. Мы зануды, нам несложно.

© AFP 2018 / Peter Parks Глава SpaceX Илон Маск во время демонстрации устройства ракеты BFR на Международной астронавтической конференции
© AFP 2018 / Peter Parks
Глава SpaceX Илон Маск во время демонстрации устройства ракеты BFR на Международной астронавтической конференции

Например:

1) У планеты Марс отсутствует магнитное поле. Это не значит, что ориентироваться там приходится по солнцу. Это значит, что поверхность планеты беззащитна перед жестким радиоактивным солнечным излучением. Защита экипажей будущих длительных космических миссий от радиации по-прежнему остается проблемой, далекой от практического решения.

Человек беззащитен перед опасностями космоса
© Елена Хавина, пресс-служба МФТИ
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2) Атмосфера планеты Марс содержит совершенно ничтожное количество кислорода, а погода даже на экваторе антарктическая. Так что посадить там семена — столь же практично, как отправка красной машины в глубины Солнечной системы под музыку Боуи.

3) Проекты купольных поселений, предлагавшиеся на Земле последние лет пятьдесят, до сих пор нигде не реализованы (даже там, где они бы очень пригодились, например на северных приисках). При столкновении с реальностью прожекты эти порождают дикое количество проблем, решить которые пока никому на практике не удалось.

4) Нынешние запуски ракет "Фалькон" на околоземные орбиты обходятся заказчикам Маска (а заказчики — сюрприз для прихожан Церкви Коммерческого Космоса — почти сплошь государственные/оборонные структуры) примерно в 90 миллионов долларов штука. Должно произойти что-то очень интересное, чтобы корабль, покрывающий в миллион раз большее расстояние, чем "фальконы", внезапно начал стоить в 18 раз дешевле.

С другой стороны, как метко пишут комментаторы в соцсетях, "ведь худо-бедно у него получается воплощать обещанное. Я бы не был так пессимистичен. Может, не в 22 году, может, не за пять миллионов, но есть подозрения, что таки запустит."

И вот об этом действительно стоит поговорить.

Штука вся вот в чем. В реальности все, что Маском выполнено, то не прорыв, а все, что прорыв, — не выполнено.

Пока, конечно.

На самом деле, уважаемые читатели, нет никакого гиперлупа — спустя шесть лет и 200 миллионов привлеченных долларов есть только макет дизайна капсулы гиперлупа, представленный недавно в Дубае. В макете можно посидеть и сделать себяшку.

© AP Photo / Damian DovarganesИлон Маск заглядывает в испытательный трек Hyperloop в Калифорнии
© AP Photo / Damian Dovarganes
Илон Маск заглядывает в испытательный трек Hyperloop в Калифорнии

Испытательная площадка Hyperloop One
© Фото : аккаунт Hyperloop One в Facebook
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На самом деле нет никакого подземного троллейбуса — есть только высококачественные (В. В. Путин с его ракетами должен горько плакать) компьютерные ролики, показывающие, как этот супертроллейбус спускается на лифте в мегатоннель и мчит вперед.

Кстати, на самом деле нет и никаких мегатоннелей.

На самом деле нет и космического маскового интернета — и пока не вполне понятно, как его реализовать.

На самом деле нет и никаких копеечных ракет. Как уже было сказано выше, заказчикам масковы "фальконы" обходятся на уровне или чуть дороже российских "Союзов".

Имеются, правда, картинно самосажающиеся первые ступени "фальконов", известные как многоразовые. Но, во-первых, никто до сих пор не в курсе, как глубоко эту многоразовость приходится восстанавливать после каждого запуска. А во-вторых — никто не знает, сколько это стоит.

Имеются также электромобили от Маска и солнечные панели от Маска. Но мы никак не можем назвать их прорывными. Потому что если бы они были столь прорывны, то какого черта США недавно влупили пошлины на ввоз китайских солнечных панелей? И почему Маск только что попросил Д. Трампа поднять в десять раз пошлины также и на ввоз китайских электромобилей?

Мы, кажется, забыли еще одно совершенно реальное изделие: огнеметы для вечеринок и защиты от инопланетян.

…Но проблема не в инноваторе Маске. В конце концов, реальному научно-техническому прогрессу он никакого вреда не наносит. А своим шоу-прогрессом даже поддразнивает и воодушевляет человеческое стремление к настоящим прорывам.

Погрузка торпеды. Архивное фото
© РИА Новости / Соломон Лулишов
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Российский дрон сеет панику в Вашингтоне
Проблема совсем в других людях, и она вскрылась недавно.

Если быть точным — она вскрылась после послания Федеральному собранию президента России В. В. Путина.

Путин, как мы помним, сообщил о созданных страной оборонных технологиях. Среди которых — неуловимая для американских ПРО ракета и подводный сверхскоростной дрон.

Так вот: интернет мира (в отличие от военных специалистов потенциальных противников) взорвался криками "не верим!"

И главным аргументом в пользу того, что Путин однозначно блефует, — сотни тысяч жителей нашей и зарубежных стран назвали вот что.

Во время послания Путин демонстрировал древнюю и примитивную компьютерную графику.

© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкВладимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию в ЦВЗ "Манеж". 1 марта 2018
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию в ЦВЗ "Манеж". 1 марта 2018

Ну разве может страна, которая не в состоянии нарисовать нормальный промотизер, соорудить настоящую ракету? Ну глупости же.

То есть давайте просто вдумаемся. Вооружения, уже поступающие в войска военной супердержавы, — нереальны, потому что у них нет нормальной презентации. И потому что о них рассказал человек, у которого даже твиттера нет.

(Тут, правда, есть небольшое противоречие. Если у Путина нет даже твиттера, то как он мог управлять армией хакеров и гениев сетевого воздействия, взломавших, как известно, по его приказу выборы в США, Новой Зеландии, референдумы в Великобритании и Каталонии и далее везде. Впрочем, не будем слишком занудными).

А вот технологии, которые пока состоят из 3D-концептов, роликов, макетов и шоу с возвращающимися ступенями, — реальны. Причем реальны для миллионов наших современников. Причем реальны куда более, чем не сопровожденные крутым 3D суперракеты и дроны, воплощенные только в грубом железе.

Все это говорит об одной пугающей вещи.

У нас на планете выросло поколение, измеряющее реальность чего бы то ни было качеством его виртуальной презентации. Не видящее разницы между миром материальным и многочисленными воображариумами, окружающими его.

Этот вид современников дивным образом верит только тому, что видит, — но при этом напрочь лишен критического восприятия того, что ему показывают. Функция "сверять показанное с источниками/знаниями" у него отключена. Потому что сверять некогда и зачастую не с чем.

Метро будущего: Маск показал подземный скоростной электробус
Метро будущего: Илон Маск показал подземный скоростной электробус
И поэтому в его мире не существует никаких "Кинжалов". Зато имеются гиперлуп, марсианское купольное поселение с пиццериями в 2020-х, а также, вероятно, такие образцы американского вооружения, как молот Тора, скипетр Локи и лассо Чудо-Женщины.

И конечно, гоночный подземный электробус, наносящий своей прорывной офигательностью сокрушительный удар по милитаристским потугам отсталой России и ее сказочного тирана.

И как лечить этот вид (в частности, его отечественных представителей) — честно говоря, непонятно. Не интернет же им отключать.

 

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Комментарии
35 пользователей оставили 39 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
Ильяс Димиров
Да, отрыв современной молодёжи от реальности (как в придурочном рекламном ролике - "Не запостила - значит, не было!) пугает...
08:33
13.03.2018
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младший брат
Полностью с афтаром согласен))
08:32
13.03.2018
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