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Почему они так стремятся в Европу. О страшной судьбе молдавского министра

08:2912.03.2018
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© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкМолдавия. Архивное фотоМолдавия. Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
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Дмитрий Лекух, для РИА Новости

В небольшой стране Молдавии министр юстиции Александр Тэнасе заявил об отставке. Он написал с горечью в своем фейсбуке, что причиной такого шага стал "подрыв доверия".

Президент Молдавии Игорь Додон. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Борьба за избирателей: в Молдавии назначили министров в обход президента

Причина утраты доверия — скандал с публикацией прослушки его телефонного разговора.

О чем, собственно, речь. Три года назад, будучи на посту главы Конституционного суда республики Молдова, министр Тэнасе пообщался чисто по-дружески с бизнесменом Вячеславом Платоном, который сейчас отбывает свои восемнадцать лет "за хищения". Пацаны обсудили тогдашний громкий скандал с кражей миллиарда евро из трех молдавских банков, который привел к политическому кризису и падению двух правительств правящей проевропейской коалиции. Платон, в частности, рассказал главному на тот момент судье Молдовы Тэнасе, что к краже причастны лидер правящей проевропейской Демократической партии Молдовы (ДПМ) Владимир Плахотнюк, бывший глава Нацбанка Дорин Дрэгуцану и бизнесмен Илан Шор.

Тэнасе "не поверил", хотя Платон был довольно убедителен.

Прослушку с неверием опубликовал в конце минувшей недели молдавский телеканал Jurnal TV.

Президент Молдавии Игорь Додон. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Додон считает незаконным запрос по поводу своего временного отстранения
Проблема в том, что Александр Тэнасе был назначен министром юстиции в январе этого года волей того самого "олигарх-демократа" Владимира Плахотнюка. Президент Молдавии Игорь Додон отказался подписать указ о его назначении, сказав, что не доверяет министру, который, будучи главой КС, участвовал в принятии "сомнительных решений". В итоге указ о назначении Тэнасе вместо Додона завизировал еще один "соратник Плахотнюка", спикер парламента Андриан Канду, также один из лидеров ДПМ (в Молдавии такое, оказывается, возможно).

И вот теперь — такая незадача.

Бывший глава Конституционного суда, мило общавшийся с рейдерами на ты, а позднее за успехи в проделанной работе назначенный министром юстиции с "целью проведения реформы правовой системы", — горит на какой-то телефонной прослушке. Но самое интересное не это.

Самое интересное, что ему за это ничего, кроме отставки, и не грозит.

Более того.

Мотивирует освобождение должности министр исключительно "европейскими ценностями":

"Это в духе европейских ценностей, чтобы занятие любой государственной должности основывалось в первую очередь на доверии людей. Когда это доверие поставлено под угрозу, пусть и по необоснованным причинам, какой бы хорошей любая инициатива ни была, она не даст результатов", — написал он.

Что тут интересно. Во-первых, "борьба с коррупцией" объявлена едва ли не высшей демократической ценностью вполне "евроассоциированного" государства. А во-вторых, весьма своеобразные умонастроения "европейски ориентированных элит", имеющих только мелкие региональные отличия от "элит" как соседней Украины, так и наших "системных либералов".

Премьер-министр Молдавии Павел Филип. Архивное фото
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Премьер Молдавии выступил за сбалансированные отношения с Россией
Есть мнение, что западным политикам и спецслужбам известно, куда именно растворился тот самый "украденный миллиард" (для Молдовы сумма вообще-то запредельная). Они знают также, какое отношение ко всему этому имеет цвет местной нации в составе того же Тэнасе, Дрэгуцану, Шора и возглавляющего их "теневого хозяина Молдавии" Плахотнюка.

Им все известно, просто именно такие политики им и нужны. Если раньше для того, чтобы открыть ворота враждебной крепости, осаждавшим ее для подкупа требовался хотя бы "осел с золотом", то сейчас и его не надо. Достаточно объявить кого-нибудь из местных "демократическим политиком", обеспечить его медийной "крышей" и притащить к власти. А вознаградит он себя сам.

Как показывает опыт той же Молдовы, все идет по приблизительно одинаковым схемам. Что там, что на Украине, что в какой-нибудь "маленькой демократической Латвии". Что у нас, в России, — тут тоже не надо особенно, честно говоря, обольщаться. Все проходит по схемам, изобретенным англосаксами еще в колониальные времена в Восточной Азии. Когда из их местной прислуги и примкнувших к ней местных же "поставщиков", работающих на хозяев и живущих их благоволением, появилась так называемая "компрадорская буржуазия".

Флаги Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
© Sputnik / Мирослав Ротарь
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В настоящее время этот термин — определение целого класса людей, наживающих деньги на продаже за рубеж национальных ресурсов и на торговле иностранными товарами внутри. Людей, хранящих свои средства в иностранных банках и мотивированных на собственные интересы, а не на интересы страны. И эта страта, предельно крикливая, сама себя назначившая элитой и старательно окормляемая "либеральными ценностями" и медиаресурсами из-за рубежа, безусловно, есть понятие интернациональное. Ее представители описываются метким американским выражением "наш сукин сын".

Разумеется, представители этого сообщества тоже могут засыпаться. Хозяева не очень держатся за "сукиных детей", пусть и "своих". Но если в аналогичной ситуации с политиком "пророссийским" это было бы безусловным поводом для очередного майдана с переворотом (более или менее жестким), то катастрофа политика "проевропейского" не подорвет веры Запада в приверженность местной власти европейским ценностям. Напротив, тут схема с покаянием в фейсбуке и картинным уходом в отставку будет подана как очевидный прогресс и шаг в сторону цивилизации. То есть чуть ли не как подвиг.

Строго говоря, молдавским "компрадорским элитам" есть на кого ориентироваться. Еще свеж пример главы нидерландского МИД, который после вскрывшейся его лжи о якобы намерениях В. В. Путина "захватить все постевропейское пространство" тоже с плачем подал в отставку — и был едва ли не расхвален за мужественный свой шаг.

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