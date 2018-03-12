Почему революция Трампа обречена на провал

Андраник Мигранян, для РИА Новости
Выступая в 2017 году после инаугурации Трампа в Вашингтоне в Центре национального интереса, я начал с шутки, еще недавно популярной на постсоветском пространстве:
— Один политически активный человек спрашивает другого: может ли произойти цветная революция в США? Второй отвечает: нет, потому что в Вашингтоне нет американского посольства.
Именно они, эти белые, забытые всеми люди "ржавого пояса" США привели Трампа в Белый дом и, казалось, совершили величайшую революцию в современном мире. Трамп шел к власти и проводил кампанию под лозунгами, радикально отличающими его от всех кандидатов в президенты как минимум со времен Второй мировой войны. Его идеи как по внутренней, так и по внешней политике США были парадигмальным разрывом со всем тем, чем жили и американские элиты, и широкие массы. На этих выборах среди развитых капиталистических стран Запада Америка, вопреки ожиданиям, оказалась первой страной, где национализм победил глобализм.
Главным лозунгом Трампа во внутренней политике было обещание вернуть власть народу, которую узурпировала в своих руках вашингтонская олигархия. Фактически Трамп объявил войну народа против антинародных вашингтонских правителей. Об этом можно было бы много говорить, но в данном тексте я хотел бы остановиться и хотя бы вкратце перечислить революционные идеи, которые при их реализации могли бы изменить всю внешнеполитическую парадигму и институциональную систему международных отношений и которые создавались при самом активном участии — если не под руководством — США.
Таким образом, на выборах Трамп обещал американскому народу революцию как во внешней, так и во внутренней политике. И народ дал ему мандат на это.
Первые же указы нового президента по поводу нелегальных мигрантов и ограничения иммиграции в США из ряда мусульманских стран были приостановлены судебными решениями.
Провалились попытки отозвать и заменить программу медицинского страхования, проведенную Обамой через конгресс в 2010 году.
Не удалось преодолеть полный паралич в деле строительства стены, отделяющей США от Мексики, что было наиболее ярким элементом президентской кампании Трампа.
Выяснилось, что не только демократы, но и собственная партия не готовы поддержать его в слишком далеко, по их мнению, идущих действиях, исходя из самых разных соображений. Либералы обвинили его в исламофобии и фобии к мексиканцам, дошли даже до обвинений в антисемитизме (притом что у Трампа зять еврей, а дочь приняла иудаизм).
Окончательным поражением Трампа можно назвать его позицию по событиям в Шарлоттсвилле, когда белые хотели воспрепятствовать сносу памятника генералу южан Ли, и в результате были столкновения между белыми (как их назвала либеральная печать — супрематистами) с куклуксклановцами и черными с цветными. Сначала Трамп пытался быть таким же неполиткорректным, как во время избирательной кампании, и обвинил в беспорядках обе стороны. Но либеральная печать и телевидение, а также расовые меньшинства подняли такую волну возмущения против президента, что он вынужден был бесславно ретироваться.
Таким образом, можно констатировать, что почти все вернулось на круги своя. И в Вашингтоне, и в стране все пошло, как говорят в США, по принципу business as usual.
Никаких следов революции.
Дальше — больше. То ли испугавшись заявленного импичмента от конгресса за "нелегальные связи с Москвой", то ли забыв, что он обещал улучшить отношения с Россией, он не только не отменил санкции, но и продлил их и добавил новые под давлением конгресса.
Апофеозом стало то, что практически во всех стратегических документах по вопросам национальной безопасности, подписанных Трампом, Россия фигурирует наряду с Китаем как ревизионистская страна и главный противник, угрожающий интересам США и Запада. Таким образом, и обещания смены внешнеполитической парадигмы обернулись пшиком. И здесь все тоже вернулось на круги своя.
Не берусь выделить все причины объективного порядка, но назову, на мой взгляд, главные. Во-первых, при всей кажущейся огромности власти президента Соединенных Штатов абсолютно правы те специалисты по американской политической системе, которые считают, что институт президентства сам по себе является весьма слабым и уязвимым. Известный американский политолог Фрэнсис Фукуяма посвятил ряд разделов в своей недавно вышедшей книге "Политический порядок и политический упадок" этому вопросу. И убедительно доказал, что как суды, так и конгресс берут на себя часть функций исполнительной власти и оставляют президента часто беспомощным, неспособным к принятию самостоятельных решений — и особенно их имплементации. Приостановка судами действия указов Трампа по мигрантам и решения конгресса, связывающие президенту руки в его политике в отношении России, говорят сами за себя.
Сегодняшняя американская политическая система работает таким образом, что если президент не имеет большинства своей партии в обеих палатах конгресса, не пользуется полной поддержкой своей партии и большинства населения страны, то хорошо организованный лоббистский интерес в США сможет заблокировать любые решения исполнительной власти или через суды, или через конгресс.
Очевидно, что в обществе зрели все те идеи, с которыми Трамп пришел в Белый дом. Но его база, которая привела его к власти, оказалась весьма аморфной и разрозненной — в то время как ей противостоят мощные институты и хорошо организованные группы интересов, которым не по пути с белым рабочим классом. Последний добился наверняка последнего своего успеха в политике, заявив через голосование за Трампа о том, что среди белых тоже есть угнетаемое меньшинство и вашингтонскому истеблишменту надо задуматься над этим.
Но проблемы, приведшие Трампа в президентское кресло, так никуда и не ушли и в обозримой перспективе не могут быть решены. Так что у американцев впереди новые революционные бури — на сей раз, быть может, с более умным и эффективным лидером и с институционально лучше организованными сторонниками. Иначе может оказаться так, что Трамп станет последним президентом, в чью победу внесли решающий вклад члены белого среднего класса, численность которого неуклонно сокращается последние почти сорок лет.