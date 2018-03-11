"Си, ставший бессменным главой Китая": что, если это просто вранье

Дмитрий Косырев, политический обозреватель МИА "Россия сегодня"
Ограничений и не существовало? Не может быть
Речь, как известно, о том, что на стартовавшей в Пекине сессии двух палат китайского парламента в полном составе должны быть приняты изменения в конституцию. Согласно которым высшие китайские руководители — начиная, понятно, с нынешнего лидера Си Цзиньпина — больше не будут связаны конституционным лимитом на два пятилетних срока. Что за отмену этого лимита и проголосуют обе палаты, собравшиеся на свою совместную ежегодную сессию.
Напомним, в Америке только что признали, что 70 лет ее усилий по "западнизации" Китая пошли прахом. А тут такая антиамериканская акция — в США есть ограничения на власть (те же два срока), а в Китае их отменяют. Приговор: страна скатывается в тоталитарную диктатуру, Си присвоил абсолютную власть, как у Мао Цзэдуна. Иметь дело с такой страной нельзя.
Дальше начался цирк. На прошлых выходных выступил Дональд Трамп. Дословно так: "Теперь он (Си Цзиньпин) — председатель до конца жизни. Председатель на всю жизнь. Нет, он потрясающий. <…> И, смотрите, он смог сделать это. Я считаю, это потрясающе. Может быть, мы должны попробовать это когда-нибудь".
Традиционно лишенные чувства юмора демократические идеологи профессионально захлебнулись ненавистью, прочитав это. Отдышались, начали обсуждать уже Трампа. И нет чтобы им задуматься: а не шутит ли их президент? Может, он что-то знает?
Например, вот что. На открывшейся сессии китайского парламента официальный ее представитель по имени Чжан Есуй, отвечая на вопрос журналиста, сказал: Конституция Китая не содержит упоминаний того, сколько раз глава государства может занимать высший пост. И устав правящей компартии не содержит такого — чтобы глава компартии и Центрального военного совета занимал должность лишь десять лет. Так что отменять просто нечего.
Может, он что-то перепутал? Может, его опровергнут — но пока все тихо. Может, его отправят в лагеря трудового перевоспитания, которых давно нет, или расстреляют на стадионе, чего в Китае уже не первое десятилетие не делают.
История хорошая. Особенно с учетом того, что на двухнедельной сессии политические изменения отложены, видимо, на последние ее дни. Китайцы садистски держат паузу, вместо этого занимаясь…
А чем они занимаются? Да так, пустяками. Экономикой. Ну, например, как вам такая цифра — 200 000 километров сельских дорог, которые должны отремонтировать или построить с нуля только в течение нынешнего года? Это же не сенсация, не правда ли. Ну, как 20 раз проехать Россию из одного конца в другой.
Меньше угля и стали
Достигнутое… Ну, это же скучно — опять перечислять китайские успехи, но все же. Вот, допустим, за пять лет из рядов бедных вышло 68 миллионов человек, или — сокращена армия на 300 тысяч человек. Или ровно вдвое сократилось число дней, когда над городами висит промышленный смог. А висит он оттого, что за истекшую пятилетку страна чуть менее чем вдвое увеличила ВВП.
Но будет и конец "двух сессий", и что-то изменится по части государственного устройства. По крайней мере, это обещано в многословных и невнятных китайских комментариях, которые внешним миром были поняты так, как уже сказано. Интересно будет посмотреть, что произойдет на самом деле.
Можно сразу сказать, что число сроков на посту главы государства — это последнее, что должно интересовать. Ну да, вот и Чжан нам говорит: сегодня китайские лидеры теоретически могут занимать свои должности вечно, примерно как премьер-министр Великобритании или канцлер Германии. Но неформально работает (пока что) система, где важны не только два срока двух предыдущих лидеров, а еще очень грамотная система выбора и постепенной подготовки двух-трех наследников.
Вот ссылка о том, как это было с Си Цзиньпином. Обратите внимание на дату публикации — за пять лет до утверждения Си во главе страны. Поломают ли они эту достойную внимания традицию? Ограничат ли срок пребывания лидера у власти?
Хотя не исключено, что в задуманной в Пекине реформе государственного устройства речь идет о чем-то совсем ином, пусть и требующем конституционных поправок.
Только пусть эти события на самом деле случатся.