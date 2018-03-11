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"Си, ставший бессменным главой Китая": что, если это просто вранье

08:0011.03.2018
(обновлено: 08:02 11.03.2018)
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© РИА Новости / Сергей ГунеевПерейти в фотобанкПредседатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин. Архивное фотоПредседатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Дмитрий Косырев, политический обозреватель МИА "Россия сегодня"

Китай. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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В Китае государственных руководителей изберут и назначат 17-19 марта
Есть мнение, что многодневная международная какофония насчет того, что китайский лидер Си Цзиньпин решил теперь править вечно, просто вранье. Говорите, этого не может быть, если "все" об этом пишут и в интернет-энциклопедиях об этом сказано? Но в нашем сегодняшнем мире вранье буквально обо всем — в порядке вещей. И если "все" говорят и пишут, то как раз и надо присмотреться к происходящему.

© AFP 2018 / Fred Dufour, poolКнига президента Китая Си Цзиньпина во время церемонии открытия конференции мировых политических партий в Пекине
© AFP 2018 / Fred Dufour, pool
Книга президента Китая Си Цзиньпина во время церемонии открытия конференции мировых политических партий в Пекине

Ограничений и не существовало? Не может быть

Речь, как известно, о том, что на стартовавшей в Пекине сессии двух палат китайского парламента в полном составе должны быть приняты изменения в конституцию. Согласно которым высшие китайские руководители — начиная, понятно, с нынешнего лидера Си Цзиньпина — больше не будут связаны конституционным лимитом на два пятилетних срока. Что за отмену этого лимита и проголосуют обе палаты, собравшиеся на свою совместную ежегодную сессию.

Напомним, в Америке только что признали, что 70 лет ее усилий по "западнизации" Китая пошли прахом. А тут такая антиамериканская акция — в США есть ограничения на власть (те же два срока), а в Китае их отменяют. Приговор: страна скатывается в тоталитарную диктатуру, Си присвоил абсолютную власть, как у Мао Цзэдуна. Иметь дело с такой страной нельзя. 

Дом Всекитайского собрания народных представителей. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Бабушкин
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В Китае опубликовали проект поправок в конституцию
И приговор этот отправился в кругосветное путешествие. Все видные и невидные идеологи мировой демократии высказались на тему двух конституционных сроков минимум один раз. Им просто нельзя было иначе.

Дальше начался цирк. На прошлых выходных выступил Дональд Трамп. Дословно так: "Теперь он (Си Цзиньпин) — председатель до конца жизни. Председатель на всю жизнь. Нет, он потрясающий. <…> И, смотрите, он смог сделать это. Я считаю, это потрясающе. Может быть, мы должны попробовать это когда-нибудь".

© AFP 2018 / Nicolas AsfouriОбложки журналов с портретами президентов США и Китая Дональда Трампа и Си Цзиньпина
© AFP 2018 / Nicolas Asfouri
Обложки журналов с портретами президентов США и Китая Дональда Трампа и Си Цзиньпина

Традиционно лишенные чувства юмора демократические идеологи профессионально захлебнулись ненавистью, прочитав это. Отдышались, начали обсуждать уже Трампа. И нет чтобы им задуматься: а не шутит ли их президент? Может, он что-то знает?

Например, вот что. На открывшейся сессии китайского парламента официальный ее представитель по имени Чжан Есуй, отвечая на вопрос журналиста, сказал: Конституция Китая не содержит упоминаний того, сколько раз глава государства может занимать высший пост. И устав правящей компартии не содержит такого — чтобы глава компартии и Центрального военного совета занимал должность лишь десять лет. Так что отменять просто нечего.

Может, он что-то перепутал? Может, его опровергнут — но пока все тихо. Может, его отправят в лагеря трудового перевоспитания, которых давно нет, или расстреляют на стадионе, чего в Китае уже не первое десятилетие не делают.

Флаг Китая. Архивное фото
© AP Photo / Andy Wong, File
США подчеркнули важность сильных политических институтов Китая
И ведь никто в мире этого высказывания какого-то Чжана даже не заметил. Как не заметил до того нерешительного молчания людей, которых именуют профессиональными китаеведами. Они, наверное, решили, что что-то упустили, надо бы перечитать китайскую конституцию, как и устав КПК, в подлиннике. Специалисты — они всегда сомневаются и проверяют. А пропагандисты — редко.

История хорошая. Особенно с учетом того, что на двухнедельной сессии политические изменения отложены, видимо, на последние ее дни. Китайцы садистски держат паузу, вместо этого занимаясь…

© AP Photo / Eugene HoshikoСтроительство в Китае. Архивное фото
© AP Photo / Eugene Hoshiko
Строительство в Китае. Архивное фото

А чем они занимаются? Да так, пустяками. Экономикой. Ну, например, как вам такая цифра — 200 000 километров сельских дорог, которые должны отремонтировать или построить с нуля только в течение нынешнего года? Это же не сенсация, не правда ли. Ну, как 20 раз проехать Россию из одного конца в другой.

Меньше угля и стали

Студенты смотрят выступление Си Цзиньпина на открытии 19-го съезда Коммунистической партии Китая. Архивное фото
© AFP 2018 / Stringer
Китай отменяет границы времени: что задумал товарищ Си
"Две сессии" — это совместное заседание китайского аналога нашей Общественной палаты (Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета) и аналога нашего слегка подзабытого после 1993 года съезда народных депутатов — Всекитайского собрания народных представителей. В стране есть еще работающий круглый год уменьшенный состав ВСНП, то есть профессиональный парламент. Но только "две сессии" могут принять уже анонсированные, но очень загадочно объясненные поправки к конституции. А пока что депутаты выслушали и обсуждают доклад премьера Ли Кэцяна о достигнутом и о планах.

© AFP 2018 / Wang ZhaoПремьер-министр Китая Ли Кэцян на заседании весенней сессии парламента в Китае. 5 марта 2017 года
© AFP 2018 / Wang Zhao
Премьер-министр Китая Ли Кэцян на заседании весенней сессии парламента в Китае. 5 марта 2017 года

Достигнутое… Ну, это же скучно — опять перечислять китайские успехи, но все же. Вот, допустим, за пять лет из рядов бедных вышло 68 миллионов человек, или — сокращена армия на 300 тысяч человек. Или ровно вдвое сократилось число дней, когда над городами висит промышленный смог. А висит он оттого, что за истекшую пятилетку страна чуть менее чем вдвое увеличила ВВП.

Сотрудник службы охраны во время выступления Си Цзиньпина на открытии съезда Коммунистической партии Китая. Архивное фото
© AP Photo / Andy Won
Эксперт: перемены в Китае не стоит сводить к властолюбию Си Цзиньпина
Теперь о планах. Для начала: страна должна дать меньше угля и стали — соответственно на 150 и 30 миллионов тонн. Потому что загрязнение воздуха (смотри выше) должно и дальше идти к минимуму, это в стране считается частью "критической битвы" за будущее. Для продолжения: китайцы снижают налоги — бросая этим вызов Америке, где снижение налогов тоже считается важным для возрождения страны. В Китае соберут налогов меньше на 126 миллиардов долларов.

© РИА Новости / Александр ШтольПерейти в фотобанкПрохожие на пешеходной улице в Шанхае
© РИА Новости / Александр Штоль
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Прохожие на пешеходной улице в Шанхае

Но будет и конец "двух сессий", и что-то изменится по части государственного устройства. По крайней мере, это обещано в многословных и невнятных китайских комментариях, которые внешним миром были поняты так, как уже сказано. Интересно будет посмотреть, что произойдет на самом деле.

Можно сразу сказать, что число сроков на посту главы государства — это последнее, что должно интересовать. Ну да, вот и Чжан нам говорит: сегодня китайские лидеры теоретически могут занимать свои должности вечно, примерно как премьер-министр Великобритании или канцлер Германии. Но неформально работает (пока что) система, где важны не только два срока двух предыдущих лидеров, а еще очень грамотная система выбора и постепенной подготовки двух-трех наследников.

Вот ссылка о том, как это было с Си Цзиньпином. Обратите внимание на дату публикации — за пять лет до утверждения Си во главе страны. Поломают ли они эту достойную внимания традицию? Ограничат ли срок пребывания лидера у власти?

Вид на Пекин. Архивное фото
© Fotolia / Savvapanf Photo
В Китае призвали обнести Пекин железной стеной к сессии ВСНП
Тогда я знаю, что скажут многочисленные аналитики, не способные даже склонять китайские имена (некоторые пишут и говорят "Си Цзиньпинем" — и не стесняются). Они нам всем объяснят, что перед съездом Си столкнулся с непредвиденной оппозицией, его всевластию нанесен удар, страна на пороге хаоса. И не будет ни пожизненного Трампа, ни бессменного Си, демократия торжествует.

Хотя не исключено, что в задуманной в Пекине реформе государственного устройства речь идет о чем-то совсем ином, пусть и требующем конституционных поправок.

Только пусть эти события на самом деле случатся.

© РИА Новости / Сергей ГунеевПерейти в фотобанкПредседатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин перед встречей лидеров экономик форума АТЭС с членами Делового консультативного совета саммита лидеров стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) во Вьетнаме
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин перед встречей лидеров экономик форума АТЭС с членами Делового консультативного совета саммита лидеров стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) во Вьетнаме
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