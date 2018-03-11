"Си, ставший бессменным главой Китая": что, если это просто вранье

Дмитрий Косырев, политический обозреватель МИА "Россия сегодня"

© AFP 2018 / Fred Dufour, pool Книга президента Китая Си Цзиньпина во время церемонии открытия конференции мировых политических партий в Пекине © AFP 2018 / Fred Dufour, pool Книга президента Китая Си Цзиньпина во время церемонии открытия конференции мировых политических партий в Пекине

Ограничений и не существовало? Не может быть

Есть мнение, что многодневная международная какофония насчет того, что китайский лидер Си Цзиньпин решил теперь править вечно, просто вранье. Говорите, этого не может быть, если "все" об этом пишут и в интернет-энциклопедиях об этом сказано? Но в нашем сегодняшнем мире вранье буквально обо всем — в порядке вещей. И если "все" говорят и пишут, то как раз и надо присмотреться к происходящему.

Речь, как известно, о том, что на стартовавшей в Пекине сессии двух палат китайского парламента в полном составе должны быть приняты изменения в конституцию. Согласно которым высшие китайские руководители — начиная, понятно, с нынешнего лидера Си Цзиньпина — больше не будут связаны конституционным лимитом на два пятилетних срока. Что за отмену этого лимита и проголосуют обе палаты, собравшиеся на свою совместную ежегодную сессию.

Напомним, в Америке только что признали, что 70 лет ее усилий по "западнизации" Китая пошли прахом. А тут такая антиамериканская акция — в США есть ограничения на власть (те же два срока), а в Китае их отменяют. Приговор: страна скатывается в тоталитарную диктатуру, Си присвоил абсолютную власть, как у Мао Цзэдуна. Иметь дело с такой страной нельзя.

И приговор этот отправился в кругосветное путешествие. Все видные и невидные идеологи мировой демократии высказались на тему двух конституционных сроков минимум один раз. Им просто нельзя было иначе.

Дальше начался цирк. На прошлых выходных выступил Дональд Трамп. Дословно так: "Теперь он (Си Цзиньпин) — председатель до конца жизни. Председатель на всю жизнь. Нет, он потрясающий. <…> И, смотрите, он смог сделать это. Я считаю, это потрясающе. Может быть, мы должны попробовать это когда-нибудь".

© AFP 2018 / Nicolas Asfouri Обложки журналов с портретами президентов США и Китая Дональда Трампа и Си Цзиньпина © AFP 2018 / Nicolas Asfouri Обложки журналов с портретами президентов США и Китая Дональда Трампа и Си Цзиньпина

Традиционно лишенные чувства юмора демократические идеологи профессионально захлебнулись ненавистью, прочитав это. Отдышались, начали обсуждать уже Трампа. И нет чтобы им задуматься: а не шутит ли их президент? Может, он что-то знает?

Например, вот что. На открывшейся сессии китайского парламента официальный ее представитель по имени Чжан Есуй, отвечая на вопрос журналиста, сказал: Конституция Китая не содержит упоминаний того, сколько раз глава государства может занимать высший пост. И устав правящей компартии не содержит такого — чтобы глава компартии и Центрального военного совета занимал должность лишь десять лет. Так что отменять просто нечего.

Может, он что-то перепутал? Может, его опровергнут — но пока все тихо. Может, его отправят в лагеря трудового перевоспитания, которых давно нет, или расстреляют на стадионе, чего в Китае уже не первое десятилетие не делают.

И ведь никто в мире этого высказывания какого-то Чжана даже не заметил. Как не заметил до того нерешительного молчания людей, которых именуют профессиональными китаеведами. Они, наверное, решили, что что-то упустили, надо бы перечитать китайскую конституцию, как и устав КПК, в подлиннике. Специалисты — они всегда сомневаются и проверяют. А пропагандисты — редко.

История хорошая. Особенно с учетом того, что на двухнедельной сессии политические изменения отложены, видимо, на последние ее дни. Китайцы садистски держат паузу, вместо этого занимаясь…

© AP Photo / Eugene Hoshiko Строительство в Китае. Архивное фото © AP Photo / Eugene Hoshiko Строительство в Китае. Архивное фото

А чем они занимаются? Да так, пустяками. Экономикой. Ну, например, как вам такая цифра — 200 000 километров сельских дорог, которые должны отремонтировать или построить с нуля только в течение нынешнего года? Это же не сенсация, не правда ли. Ну, как 20 раз проехать Россию из одного конца в другой.

Меньше угля и стали

© AFP 2018 / Wang Zhao Премьер-министр Китая Ли Кэцян на заседании весенней сессии парламента в Китае. 5 марта 2017 года © AFP 2018 / Wang Zhao Премьер-министр Китая Ли Кэцян на заседании весенней сессии парламента в Китае. 5 марта 2017 года

"Две сессии" — это совместное заседание китайского аналога нашей Общественной палаты (Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета) и аналога нашего слегка подзабытого после 1993 года съезда народных депутатов — Всекитайского собрания народных представителей. В стране есть еще работающий круглый год уменьшенный состав ВСНП, то есть профессиональный парламент. Но только "две сессии" могут принять уже анонсированные, но очень загадочно объясненные поправки к конституции. А пока что депутаты выслушали и обсуждают доклад премьера Ли Кэцяна о достигнутом и о планах.

Достигнутое… Ну, это же скучно — опять перечислять китайские успехи, но все же. Вот, допустим, за пять лет из рядов бедных вышло 68 миллионов человек, или — сокращена армия на 300 тысяч человек. Или ровно вдвое сократилось число дней, когда над городами висит промышленный смог. А висит он оттого, что за истекшую пятилетку страна чуть менее чем вдвое увеличила ВВП.

Теперь о планах. Для начала: страна должна дать меньше угля и стали — соответственно на 150 и 30 миллионов тонн. Потому что загрязнение воздуха (смотри выше) должно и дальше идти к минимуму, это в стране считается частью "критической битвы" за будущее. Для продолжения: китайцы снижают налоги — бросая этим вызов Америке, где снижение налогов тоже считается важным для возрождения страны. В Китае соберут налогов меньше на 126 миллиардов долларов.

Но будет и конец "двух сессий", и что-то изменится по части государственного устройства. По крайней мере, это обещано в многословных и невнятных китайских комментариях, которые внешним миром были поняты так, как уже сказано. Интересно будет посмотреть, что произойдет на самом деле.

Можно сразу сказать, что число сроков на посту главы государства — это последнее, что должно интересовать. Ну да, вот и Чжан нам говорит: сегодня китайские лидеры теоретически могут занимать свои должности вечно, примерно как премьер-министр Великобритании или канцлер Германии. Но неформально работает (пока что) система, где важны не только два срока двух предыдущих лидеров, а еще очень грамотная система выбора и постепенной подготовки двух-трех наследников.

Вот ссылка о том, как это было с Си Цзиньпином. Обратите внимание на дату публикации — за пять лет до утверждения Си во главе страны. Поломают ли они эту достойную внимания традицию? Ограничат ли срок пребывания лидера у власти?

Тогда я знаю, что скажут многочисленные аналитики, не способные даже склонять китайские имена (некоторые пишут и говорят "Си Цзиньпинем" — и не стесняются). Они нам всем объяснят, что перед съездом Си столкнулся с непредвиденной оппозицией, его всевластию нанесен удар, страна на пороге хаоса. И не будет ни пожизненного Трампа, ни бессменного Си, демократия торжествует.

Хотя не исключено, что в задуманной в Пекине реформе государственного устройства речь идет о чем-то совсем ином, пусть и требующем конституционных поправок.

Только пусть эти события на самом деле случатся.