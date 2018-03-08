Химическая атака на Трампа: зачем сирийские боевики снимают игровое кино

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, для РИА Новости

Американская киноакадемия в очередной раз опростоволосилась. Не тем, совсем не тем дали они "Оскара". "Форма воды", конечно, неплохой фильм, да и Гильермо дель Торо далеко не последний режиссер, однако куда более достойные кандидаты на "Лучший фильм" и "Лучшего режиссера" — шедевры пропаганды сирийских боевиков о последствиях "варварских действий кровавого режима Асада", а также создатели этих роликов. Жаль только, "Оскар" за "Лучшую массовку" пока не придумали.

Ребята работают настолько качественно, что западные Станиславские не только позиционируют их поделки как реальность, но и делают на основе этой реальности далеко идущие выводы. Да, кадры со "съемочных площадок", демонстрирующие оживших и улыбающихся мертвецов, накладывающих "раны" и "пыль" гримеров, а также искусственные "поврежденные конечности" позволяют нам понять, что все это — лишь искусство пропаганды. Нам, но не Станиславским из США, Европы и Ближнего Востока, которые такие мелочи игнорируют, продолжая говорить о реальности.

Причина их упорства очень проста. Против Башара Асада, Ирана и России, освобождающих сирийские территории от террористов, идет масштабная информационная война (параллельно собственно настоящей войне — кровавой и разрушительной). На данном этапе инфовойна сосредоточена вокруг действий антитеррористической коалиции в Восточной Гуте — пригороде Дамаска и одном из основных оставшихся анклавов боевиков. Этот анклав укреплялся годами, и, естественно, боевые действия идут с применением тяжелого вооружения, включая "последний довод королей" — артиллерию, а также боевые самолеты. Использование этих доводов неизбежно ведет к потерям среди гражданских лиц (в Восточной Гуте живет около 400 тысяч человек, и боевики их, конечно же, не выпускают, используя как живой щит). Базируясь на осознании всеми вменяемыми людьми этой неизбежности, режиссеры раздувают количество потерь, преувеличивают жестокость наступающей стороны и позиционируют свои фильмы ужасов как ту самую реальность. Все ради информационной войны, которая ведется сейчас в Гуте ровно по тем же самым лекалам, как велась во время освобождения войсками Асада и российскими ВКС города Алеппо.

В чем цель данной войны на данном этапе? Асада позиционируют "тираном по ту сторону морали", которому за его преступления нет места в будущем Сирии (что добавляет аргументов тем участникам межсирийских переговоров, которые выступают за отказ Асада от участия в переговорном процессе). Кроме того, пропаганда пытается обосновать навязываемую Западом мысль о том, что Асад не готов договариваться со своими противниками и скорее хочет пойти по пути своего отца Хафеза, то есть физически уничтожить всех недовольных. Так, "Аль-Джазира" называет действия сирийской армии в Гуте "политикой выжженной земли". По данным Сирийской обсерватории по правам человека (группы лондонских активистов, рисующих цифры с потолка), за последние две недели операции в Гуте погибло более 700 гражданских лиц, из которых более 120 — дети.

Что же касается России, то режиссеры прежде всего пытаются выставить Путина не борцом против террористов, а "убийцей простых сирийцев". Так, британская The Guardian написала, что Россия пытается замаскировать свои военные преступления под действия сирийской армии. Якобы для этого русские осуществляют бомбардировки устаревшими бомбами, какие присутствуют и в арсеналах сирийских Вооруженных сил. Данные обвинения, по мнению режиссеров и продюсеров, нанесут удар по имиджу России и ее статусу миротворца на Ближнем Востоке.

Возможно, при правильной подаче в правильной связке с другими "преступлениями" эти обвинения также станут одним из элементов делегитимации победы Путина на мартовских президентских выборах.

© REUTERS / Omar Sanadiki Портреты президента РФ Владимира Путина и президента Сирии Башара Асада на улице в Восточной Гуте © REUTERS / Omar Sanadiki Портреты президента РФ Владимира Путина и президента Сирии Башара Асада на улице в Восточной Гуте

В этой информационной войне сейчас сложился некий статус-кво. Запад пожинает плоды шельмования России, а Москва осознает, что у нее недостаточно медиаресурса противостоять этой кампании. Поэтому Кремль просто сосредотачивается на максимально быстром освобождении Гуты, прекрасно понимая, что после этого (как и в случае с Алеппо) информационная бомбардировка быстро прекратится. Ведь снимать освобожденную от террористов Гуту и возвращающихся к мирной жизни местных жителей Западу не интересно.

Проблема в том, что этот статус-кво может разрушить такой элемент информационной войны, как "химическое оружие". Ни для кого не секрет, что определенные круги как среди "сирийской оппозиции", так и в Соединенных Штатах отказываются признать факт своего военного поражения в Сирии. Они считают, что ситуацию еще можно обратить вспять, однако для этого в сирийскую гражданскую войну должны вмешаться США. И поводом для вмешательства может послужить "использование кровавым Асадом химического оружия", ведь и американские официальные лица, и британские не раз говорили, что это станет "красной чертой", после пересечения Асадом которой последуют удары.

Собственно, о применении химического оружия уже рассказали. Сначала, ссылаясь на неких сотрудников гуманитарных организаций, Bloomberg в редакционной статье писал, что "режим Башара Асада добавил в свой арсенал варварского оружия (где уже присутствуют бочковые бомбы и кассетные боеприпасы) хлор". Сразу же после этого "активисты" из Гуты отчитались об использовании Асадом этого оружия, а также о 30 пострадавших от хлора мирных жителях, 28 из которых ритуальные "женщины и дети" (стариков, видимо, забыли). Потом были и другие сообщения об атаках. Естественно, на вопрос "Зачем Асаду использовать химоружие, если он знает, что за этим последует вторжение и лишит его гарантированной победы?" режиссеры ответ не дают.

Сейчас все внимание обращено на Трампа, и пока в Белом доме четкой реакции нет. Очевидно, администрация президента США либо была не в курсе операции с химическим оружием, либо пока просто не готова выработать консолидированную реакцию и решить, как в сложившейся ситуации поступить.

По данным The Washington Post, Дональд Трамп собрал специальное совещание, на котором присутствовали глава его аппарата Джон Келли, советник по национальной безопасности Герберт Макмастер и министр обороны Джеймс Мэттис. И президент с указанными генералами держал совет на предмет того, как реагировать на историю с химоружием. Судя по инсайду газеты, мнения разделились. Если Макмастер был за операцию возмездия, то Бешеный Пес Мэттис — категорически против. Министр обороны, по всей видимости, считает операцию слишком рискованной — инцидент с израильским самолетом показал, что летать над Сирией беспрепятственно уже нельзя, а возможное падение американского самолета уже обяжет США дать куда более полномасштабный ответ. Способный вызвать прямое военное столкновение с Россией. В свете недавнего выступления Путина и слайдов, им показанных, такое столкновение может быть для США более чем чревато.

Трамп, судя по всему, прислушался к своему министру и решил поставить вопрос на паузу. Передумать он всегда сможет, операция в Восточной Гуте закончится не завтра (армия только-только приступает к самому сложному этапу — зачистке городских кварталов), и сцен с химоружием будет еще много.

По сути, у президента есть три варианта. Первый — все-таки пренебречь позицией Мэттиса и рискнуть нанести бомбовый удар. Второй — ограничиться лишь устной критикой Асада. Этот вариант тоже рискованный, ведь Трампа (обещавшего ответить на химоружие ударом) обвинят в слабости и сравнят со столь презираемым им Обамой, который ранее также брал обязательства наказать Асада за применение химоружия и не выполнил их. Этот отказ Обамы редакция Bloomberg назвала "одним из худших унижений США за весь период после окончания холодной войны".

Наконец, есть третий вариант. Нанести образцово-показательный удар по заранее очищенному сирийцами и русскими военному объекту, как он это сделал в апреле 2017 года в ответ на якобы применение зарина в Сирии. Так можно сохранить лицо и заткнуть рот "правозащитникам". Правда, есть одна проблема — для реализации такого сценария нужно сесть и договариваться с Москвой. А значит, дать в руки соперникам аргументы о сговоре между Трампом и Путиным. Не побоится ли?