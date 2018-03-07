ОПЕК и Россия соблазняют сланцевиков США: мир ждет нефтяной суперкартель

Иван Данилов, для РИА Новости
В понедельник ночью в городе Хьюстоне на полях масштабной энергетической конференции CERAWeek состоялась встреча заклятых врагов — министров стран ОПЕК и руководителей американских нефтяных компаний, специализирующихся на сланцевой добыче. Непримиримые враги и конкуренты провели совместный приватный ужин, на который не пустили журналистов. И несмотря на то, что слово "новый картель" никто из участников не произносил, чтобы не попасть под каток американской Фемиды, оно буквально витало в воздухе.
Один из участников встречи, крупный акционер компании Centennial Resource Development Inc. и "патриарх американского сланца" Марк Папа утверждает, что перспективы американской сланцевой отрасли совсем не такие радужные, как принято считать среди финансовых аналитиков и экспертов. Wall Street Journal посвятил позиции этого "сланцевого диссидента" специальную статью. В ней подчеркнуто, что Марк Папа приехал на конференцию "встретиться в представителями ОПЕК и сообщить собранию руководителей сланцевых компаний, что распространенное мнение о том, что сланцевые компании могут быстро нарастить добычу, а потом в случае необходимости поддерживать этот уровень — ошибочно". Этой же позиции придерживается еще один из старейших игроков на американском нефтяном рынке, директор Continental Resources Inc., Гарольд Гамм, который тоже не верит в оптимистичные прогнозы официальных лиц.
Если "патриарх американского сланца" прав, то лучшей стратегией для нефтяников станет картельный сговор с ОПЕК и Россией, который позволит заработать намного больше денег, не участвовать в ценовых войнах и не беспокоиться о том, что месторождения с по-настоящему дешевой (в плане расходов на добычу) сланцевой нефтью уже поделены и вскоре могут быть истощены.освещали западные журналисты, временами было невозможно отделаться от впечатления, что они буквально ждали явления оперативников ФБР. Этим, кстати, объясняется и отсутствие на переговорах с американцами представителей российской стороны — в этом случае спецслужбы точно не смогли бы пройти мимо возможности устроить "маски-шоу" под предлогом борьбы с российским вмешательством в американский нефтяной сектор. Однако это не означает, что "соглашения", путь и неформального, не будет. Косвенные признаки указывают как раз на то, что оно возможно.
Wall Street Journal отмечает, что уже 12 американских нефтедобывающих компаний, которые специализируются на сланцевой нефти, заявили о том, что их планы по разведке и добыче будут ниже, чем ожидания аналитиков Уолл-стрит.
Если так будет продолжаться дальше, то мировой нефтяной рынок перейдет в новую фазу равновесия, в которой все крупные экспортеры нефти будут добывать меньше, а зарабатывать больше исключительно за счет роста цен.
Такой сценарий может показаться маловероятным, ведь "экспертный консенсус", о котором постоянно сообщают западные деловые СМИ, предполагает совсем другое развитие событий — когда американские сланцевики "ломают ОПЕК через колено" и буквально заливают рынок дешевой нефтью, что приводит к обвалу цен. В контексте обсуждения вероятности очередного "триумфа американского сланца" стоит вернуться к позиции Марка Папа.
Дело в том, что он уже один раз отметился скандальными прогнозами, связанными с американским нефтегазовым сектором, причем эти прогнозы шли вразрез с экспертным консенсусом и ожиданиями деловых СМИ. Читатели легко вспомнят, что в 2011 году одной из главных тем антироссийской пропаганды была так называемая "газовая сланцевая революция", которая должна была, с одной стороны, обеспечить США практически неиссякаемым источником сверхдешевой энергии, а с другой — сделать "Газпром" и другие "традиционные" газовые компании банкротами. Марк Папа в том же 2011 году заявил, что ничем хорошим для американских газовых компаний "сланцевая революция" не закончится, и, несмотря на то что его считали едва ли не безумным, переключился с газа на разработку сланцевой нефти. Дальнейшее развитие событий показало, что "патриарх сланца" и некоторые другие скептики были по большому счету правы: да, в некоторых частях США цены на газ очень низкие, никакого экономического бума, основанного на "сверхдешевом газе", не случилось, "традиционные" газовые компании, такие как "Газпром", чувствуют себя отлично и ставят рекорды по поставкам топлива в Евросоюз, и это не говоря уже о том, что для обогрева Бостона приходится покупать СПГ из России.
Если в ближайшие полгода цены продолжат расти, а сланцевики США продолжат сокращать прогнозы и планы по добыче, можно будет констатировать, что глобальный русско-американско-арабский нефтяной картель стал реальностью.