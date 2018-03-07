Украина стала настоящим врагом Европы: подоплека "газовой ликвидации"

Дмитрий Лекух, для РИА Новости
"Неожиданность" нового витка ликвидации украинской ГТС (крайне наивно, как отчего-то делают многие СМИ и "экспертное сообщество", называть происходящее "газовой войной между Россией и Украиной") отнюдь не стала "неожиданностью". Просто и "Газпром", и "Нафтогаз Украины", каждый по-своему, пытаются воспользоваться нечаянным "стокгольмским подарком судьбы".
Это, конечно, вовсе не значит, что договор немедленно разрывается и "Газпром" прекращает транзит топлива в Европу. В этом сейчас не заинтересована ни одна из сторон "треугольника" Россия — Украина — ЕС. По крайней мере, судя по довольно спокойной реакции в европейских структурах, Европа к подобному повороту событий если и не была полностью готова, то отнеслась, мягко говоря, "с пониманием". Единственное — во время телефонного разговора с российским министром зампред Еврокомиссии Шефчович передал Новаку "обеспокоенность Украины". Но это так, мелочи на общем фоне. Стороны, цитируем, "договорились продолжить тесный контакт по этому вопросу".
А в 2019-м, напомним, действие текущего договора между "Газпромом" и "Нафтогазом" и так закончится.
То есть декларация "Газпрома" — в принципе о другом.
Главное тут, как представляется, вообще произошло вдалеке от Украины. Речь — об объявленной Америкой реиндустриализации и переформатировании мировых товарных рынков.
"Налоговая реформа" Трампа, которую все признают едва ли не самой успешной новацией нынешнего американского президента, — она ведь не для того, чтобы "богатые стали еще богаче".
Она — для снижения налоговой составляющей в себестоимости американских товаров.
И никакой дорогой СПГ эту проблему не решит.
Но и это еще не все.
При изяществе, которое демонстрирует американский слон в европейской посудной лавке, — даже конкурентоспособной европейской продукции доступ на "англосаксонские" торговые площадки, скорее всего, будет несколько прикрыт. Как — Трамп только что продемонстрировал на примере "рынка металлов". И такие возможности любой более или менее вменяемый и неаффилированный европейский "экономический прагматик" просто не имеет права не держать в своей умной тевтонской голове.
И в этой ситуации настоящими врагами для старой Европы становятся отнюдь не американцы, которые зло привычное и в нынешних геополитических условиях непреодолимое. И не китайцы с русскими, с которыми, несмотря ни на что, все-таки можно договориться.
Настоящими врагами Европы становятся вассальные американцам "лимитрофы", дестабилизирующие ситуацию в транспортных коридорах (себе, кстати, в убыток) в интересах своих заокеанских хозяев. Украина, Прибалтика, та же Польша.
То есть что произошло в Стокгольме на самом деле.
Необходимость исключения "украинского маршрута" из энергетической карты Европы ни у кого уже не вызывает сомнений по обе стороны трубы. Тут — вопрос решенный, иначе в украинскую ГТС шли бы хоть какие-то инвестиции. Она уже на пределе изношенности и требует вложений в модернизацию на суммы, вполне сопоставимые со стоимостью "Северного потока — 2". Без этого она через какое-то время просто умрет своей смертью по сугубо технологическим, а не политическим либо экономическим причинам.
И именно это, по сути, возмутило "Газпром". И именно поэтому российский гигант начал процедуру денонсирования транзитного договора так показательно, объясняя "европейским элитам", что, во-первых, у него и без того достаточно серьезные переговорные позиции. А во-вторых, подчеркивая, что не собирается в таком случае гнать через украинскую "трубу" вообще никаких объемов. Даже "политически необходимых", на которых продолжают так настаивать отдельные европейские бюрократы, "чтобы не сильно злить наших американских друзей".
…Вам "не надо злить" — вы и не злите.
А нам уже в принципе пополам.