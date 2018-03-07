Украина стала настоящим врагом Европы: подоплека "газовой ликвидации"

Дмитрий Лекух, для РИА Новости

"Неожиданность" нового витка ликвидации украинской ГТС (крайне наивно, как отчего-то делают многие СМИ и "экспертное сообщество", называть происходящее "газовой войной между Россией и Украиной") отнюдь не стала "неожиданностью". Просто и "Газпром", и "Нафтогаз Украины", каждый по-своему, пытаются воспользоваться нечаянным "стокгольмским подарком судьбы".

Коротко напомним: "Газпром" на решение арбитража выплатить "Нафтогазу" 2,6 миллиарда долларов за недопоставленные объемы сообщил, что немедленно начнет в Стокгольмском арбитраже процедуру расторжения контрактов с НАК "Нафтогаз Украины" на поставку и транзит газа. Слова Миллера, сказанные им в минувшие выходные, не разошлись с делом: как стало известно, "Нафтогаз" уже в понедельник получил от "Газпрома" официальное "письмо счастья" — в смысле, уведомление о разрыве контрактов на покупку и транзит газа.

Это, конечно, вовсе не значит, что договор немедленно разрывается и "Газпром" прекращает транзит топлива в Европу. В этом сейчас не заинтересована ни одна из сторон "треугольника" Россия — Украина — ЕС. По крайней мере, судя по довольно спокойной реакции в европейских структурах, Европа к подобному повороту событий если и не была полностью готова, то отнеслась, мягко говоря, "с пониманием". Единственное — во время телефонного разговора с российским министром зампред Еврокомиссии Шефчович передал Новаку "обеспокоенность Украины". Но это так, мелочи на общем фоне. Стороны, цитируем, "договорились продолжить тесный контакт по этому вопросу".

Да и сами слушания в Стокгольмском арбитраже по поводу разрыва контрактов продлятся долгие месяцы, в лучшем случае решение предварительно подготовят к концу года.

А в 2019-м, напомним, действие текущего договора между "Газпромом" и "Нафтогазом" и так закончится.

То есть декларация "Газпрома" — в принципе о другом.

Главное тут, как представляется, вообще произошло вдалеке от Украины. Речь — об объявленной Америкой реиндустриализации и переформатировании мировых товарных рынков.

"Налоговая реформа" Трампа, которую все признают едва ли не самой успешной новацией нынешнего американского президента, — она ведь не для того, чтобы "богатые стали еще богаче".

Она — для снижения налоговой составляющей в себестоимости американских товаров.

Учитывая технологическую мощь США и низкую, по сравнению с "социальной" европейской, "стоимость труда", это фактически неизбежно ведет к серьезным конкурентным преимуществам американских товаров перед европейскими. И у европейской промышленности остаются только два козыря: традиционное качество и сравнительно низкая стоимость энергетической составляющей (европейская продукция — и машиностроительная и тем более энерготехническая и химическая — крайне энергоемки). То есть европейской промышленности (именно промышленности, а не "обывателям") остро нужен самый дешевый и надежный из энергоносителей: трубопроводный газ. Какой — русский, норвежский, алжирский, катарский, иранский — без разницы.

И никакой дорогой СПГ эту проблему не решит.

Но и это еще не все.

При изяществе, которое демонстрирует американский слон в европейской посудной лавке, — даже конкурентоспособной европейской продукции доступ на "англосаксонские" торговые площадки, скорее всего, будет несколько прикрыт. Как — Трамп только что продемонстрировал на примере "рынка металлов". И такие возможности любой более или менее вменяемый и неаффилированный европейский "экономический прагматик" просто не имеет права не держать в своей умной тевтонской голове.

А значит, нужно искать не только источник надежной и бесперебойной поставки устраивающих по цене энергоносителей, но и безопасный доступ произведенных товаров на премиальные азиатские рынки. И его может дать только Китай с его "поясом и путем". И Россия, контролирующая проходящий по ее территории трансевразийский коридор и Северный морской путь. Причем очень похоже, что Россия и Китай не собираются тут конкурировать между собой, а, напротив, все решительнее кооперируются.

И в этой ситуации настоящими врагами для старой Европы становятся отнюдь не американцы, которые зло привычное и в нынешних геополитических условиях непреодолимое. И не китайцы с русскими, с которыми, несмотря ни на что, все-таки можно договориться.

Настоящими врагами Европы становятся вассальные американцам "лимитрофы", дестабилизирующие ситуацию в транспортных коридорах (себе, кстати, в убыток) в интересах своих заокеанских хозяев. Украина, Прибалтика, та же Польша.

То есть что произошло в Стокгольме на самом деле.

Необходимость исключения "украинского маршрута" из энергетической карты Европы ни у кого уже не вызывает сомнений по обе стороны трубы. Тут — вопрос решенный, иначе в украинскую ГТС шли бы хоть какие-то инвестиции. Она уже на пределе изношенности и требует вложений в модернизацию на суммы, вполне сопоставимые со стоимостью "Северного потока — 2". Без этого она через какое-то время просто умрет своей смертью по сугубо технологическим, а не политическим либо экономическим причинам.

Но какие-то отступные за обход "молодой демократии" все равно придется платить. И вот Стокгольм с присущим "старой демократии" изяществом решил, что эту цену должен заплатить именно российский "Газпром". Собственно говоря, к "нулевому балансу" в судебном решении были готовы все, включая Европу, Россию и даже саму Украину, но почему бы необходимое "территории 404" для поддержания видимости жизни финансирование не переложить на российский концерн? У него все равно денег много.

И именно это, по сути, возмутило "Газпром". И именно поэтому российский гигант начал процедуру денонсирования транзитного договора так показательно, объясняя "европейским элитам", что, во-первых, у него и без того достаточно серьезные переговорные позиции. А во-вторых, подчеркивая, что не собирается в таком случае гнать через украинскую "трубу" вообще никаких объемов. Даже "политически необходимых", на которых продолжают так настаивать отдельные европейские бюрократы, "чтобы не сильно злить наших американских друзей".

…Вам "не надо злить" — вы и не злите.

А нам уже в принципе пополам.