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Путинский беспредел в Великобритании. Обличительный фельетон

Сюжет:
Отравление экс-офицера ГРУ в Британии (31)
08:5507.03.2018
(обновлено: 08:58 07.03.2018)
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© AP Photo / Frank AugsteinОцепление в городе Солсбери после госпитализации бывшего полковника ГРУ Сергея СкрипаляОцепление в городе Солсбери после госпитализации бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля
© AP Photo / Frank Augstein

Игорь Романович, автор блога Green Tea

"В Британии отравили шпионившего в пользу Лондона россиянина". (Из СМИ).
…………………………

"Путин отомстил!", "Остановите Путина!" — с такими заголовками вышли британские газеты и таблоиды, их хор тут же был подхвачен другими западными СМИ.

…На следующий день Британию и остальное демократическое человечество потрясла другая новость. В своем особняке в Бристоле был застрелен известный писатель-фантаст Владимир Резун.

Глава МИД Великобритании Борис Джонсон. Архивное фото
© AFP 2018 / Adrian Dennis
Посольство России в Лондоне ответило на заявление Джонсона по делу Скрипаля
Скотленд-Ярд на пресс-конференции продемонстрировал всем оружие убийцы — пистолет Glock 17 с дарственной надписью: "Полковнику Путину на память о совместной работе в Петроградской ВЧК. Ф. Э. Дзержинский".

— Кто будет следующим — я, вы или, может, Борис Джонсон?! — трагично взывала премьер-министр Великобритании Тереза Мэй на экстренном заседании палаты лордов.

Борис Джонсон вздрогнул, побледнел и с опаской огляделся вокруг.

— Следует положить конец этим кровавым преступлениям Москвы! — строго добавила Мэй, тут же предложив увеличить поставки российского сжиженного газа в Великобританию в три раза.

Следующим оказался известный британский бизнесмен Чичваркин, которого нашли в его лондонском магазине элитных спиртных напитков. Рядом с телом полиция обнаружила разбитую бутылку водки "Путинка", которой, как выяснили лучшие эксперты Скотленд-Ярда, усопшего и ударили по голове. Рядом, на стойке, стоял недопитый бокал со взболтанным, но не смешанным коктейлем "водка с мартини", который к делу решили не приобщать — мало ли кто с кем пил.

Дом в Солсбери, где жил бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль. 6 марта 2018
© РИА Новости / Денис Ворошилов
Скандал добрался до парламента: в Британии расследуют дело Скрипаля
"За что Путин убил Чичваркина?" — взревели британские СМИ, попутно сообщив, что состояние и имущество усопшего были с глубокой скорбью национализированы Центральным Банком Англии.

— Евгений был ярким и харизматичным лидером, за которым пошел бы народ России, — горячо делился в эфире BBC Ходорковский, — поэтому Путин боялся его!

На следующее утро его нашли в ванне лондонского отеля.
Поскольку он утонул, его состояние логично оформили на Королевский военно-морской флот Великобритании. Правда, выяснилась одна небольшая неувязка: состояние оформили за два часа до купания Михаила Борисовича в ванне, но ее быстро замяли.

………………….

Полицейское оцепление в городе Солсбери после госпитализации бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля
© РИА Новости / Денис Ворошилов
Загадка в Солсбери: местные жители обсуждают все версии
Спустя неделю, возле воздушной границы России два Су-27 решительно отогнали британский истребитель "Тайфун" от маленького, но юркого "Гольфстрима-650", держащего курс на Москву.
"Тайфун" напоследок дал по самолетику очередь, но не попал.

В Шереметьево из бизнес-джета, тяжело дыша, вывалился бывший владелец уральского малахитового холдинга "Каменный цветок инкорпорейтед" Данила Петрович, сбежавший в Лондон еще в конце 90-х.

Он рухнул на колени и принялся целовать холодный бетон аэродрома. А затем и подбежавших к нему эмчеэсовцев, всхлипывая и приговаривая: "Родненькие мои… Сынки… Свои… Родненькие…"

Эмчеэсовцы аккуратно вытащили из спины олигарха нож с надписью "KGB" на рукоятке, ослабили на горле несчастного удавку из трех дорогих галстуков и дезактиваторами опрыскали брызги полония, уже начинавшего разъедать шубу.

— Чудом ушел, чудом… — шептал олигарх, дрожащими руками пытаясь прикурить сигарету не с того конца. — Но активы успел перевести, хрен им, собакам британским! Товарищи, есть какой-нибудь заброшенный завод в маленьком городке, который нужно возродить вместе с инфраструктурой? Умоляю, дайте, дайте мне его адрес!

Сергей Скрипаль
© Оперативная съемка ФСБ РФ
Шпионские страсти. Кому понадобилось покушение на Скрипаля
Некоторые пограничники украдкой вытирали слезы.

Вскоре в Ш-2 пришлось строить отдельный терминал. В нем постоянно дежурили девушки в кокошниках, держащие караваи с хлебом-солью, и цыганский хор с песней: "К нам приехал, к нам приехал … дорогой", вставляющий имена по мере прибытия бортов.

Через год ВВП на душу населения в России вырос в три с половиной раза.

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