Итальянцы проголосовали против Европы и за Путина

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, для РИА Новости







Окончательные итоги прошедших 4 марта выборов в итальянский парламент еще не определены (подсчет голосования по одномандатным округам продолжается), однако примерные результаты уже понятны. Ни одна политическая сила не набрала пока 40 процентов голосов, достаточных для формирования правительства.

Ближе всего к заветной цифре подобралась правоцентристская коалиция, где основные роли играют сепаратистская "Лига Севера" Маттео Сальвини и "Вперед, Италия" Сильвио Берлускони. У нее 37 процентов голосов. В этой коалиции, вопреки прогнозам, почти половина голосов — 18 процентов — отошла "Лиге", а у Берлускони (который из-за судимости не может снова стать премьером, посему и метил на роль серого кардинала правых) лишь около 14 процентов.

На втором месте оказались радикальные популисты из "Пяти звезд", возглавляемые Луиджи ди Майо, — у них около 32 процентов. Колоссальный успех для партии, которая ориентируется на протестный электорат, но вполне объяснимый, если посмотреть на итальянские реалии. Итальянцы устали от существующей социальной и идейной модели. Они устали от того, что каждый третий молодой человек не имеет работы, экономика в стагнации, колоссальный внешний долг (126 процентов от ВВП), обслуживание которого, по некоторым данным, стоит 70 миллиардов долларов в год. Они хотят реформ и перемен. И предлагают им эти перемены лишь радикалы и популисты.

На третьем — главные неудачники выборов. Левоцентристский альянс во главе с Демократической партией, которую вел на выборы бывший премьер Маттео Ренци. Демократы набрали чуть менее 20 процентов, а их коалиция — около 24 процентов голосов. Именно демократы правили страной последние годы, и именно их население считает виновными за нерешенные проблемы.

Теперь президента Италии Серджио Маттарелла в апреле (когда соберется новый парламент) ожидает увлекательная игра под названием "собери коалицию". Если по итогам подсчета голосов на одномандатных округах процентные соотношения не изменятся в пользу правоцентристов, то сформировать устойчивое правительство Италии будет очень непросто.Вариантов несколько. Первый — это коалиция под условным названием "Кошмар Европы", состоящая из "Лиги Севера" и "Пяти звезд". Обе партии выступают за выход из зоны евро (да, Ди Майо убрал этот пункт из партийной повестки перед выборами, однако лишь для того, чтобы не отпугивать проевропейскую часть электората).

К счастью для Брюсселя, такой вариант маловероятен: эти политические силы друг друга терпеть не могут. "Пять звезд" меняли свое мнение по стольким вопросам столько раз, что сотрудничество с ними для меня — это большое табу", — заявил Сальвини, причем уже после выборов, когда стало ясно, что с кем-то блокироваться придется.

Впрочем, если правоцентристы смогут перекупить или арендовать несколько десятков голосов, то получат возможность собрать кабинет. "Правоцентристская коалиция получила больше всех голосов и в состоянии править. Мы готовы проводить работу над тем, чтобы сформировать правительство", — заявил Маттео Сальвини. Он же этот кабинет и возглавит — по слухам, между Сальвини и Берлускони было заключено джентльменское соглашение. Согласно уговору, тот из них, кто набирает большинство голосов, имеет право выбрать премьера.

Что же касается демократов, то они от участия в коалициях с такими нерукопожатными, по их мнению, партнерами, как коррумпированный Берлускони, сепаратист Сальвини и популист Ди Майо отказались сразу. "Демократическая партия, со своего рождения направленная против антисистемных сил, не станет ступенькой для правительства антисистемных сил, возможно, принимающего решения за закрытыми дверями", — заявил Маттео Ренци. Правда, он также принял решение о своей отставке с поста лидера партии. Поэтому теоретически не исключено, что партия позицию поменяет. Либо вообще рассыплется.Любопытно, что развал демократов дает возможность нерукопожатным "Звездам" тоже совершить подход к премьерскому снаряду. Ди Майо действительно считает себя более достойным собрать коалицию, чем Сальвини. И не только по причине наибольшего процента полученных "в одиночку", без партнеров, голосов. "Тот факт, что мы представляем всю страну (камешек в огород "Лиги", которая все-таки Севера. — Прим. ред.) ведет нас к необходимости формировать правительство", — говорит Луиджи ди Майо. По мнению некоторых политологов, он может попытаться добрать необходимые голоса за счет осколков Демократической партии — тем более что в "Пяти звездах" достаточно много людей с "левыми" убеждениями, как и у демократов.Но пока это все спекуляции — надо дождаться подсчета голосов одномандатников. Если же говорить об очевидных внешнеполитических итогах, то итальянцы проголосовали, фигурально говоря, "за Путина". Хотя бы потому, что из всех четырех основных участников гонки наиболее пророссийскими (именно наиболее — все фавориты декларировали желание налаживать отношения с Москвой) были первый и второй номер медального зачета. И "Пять звезд", и "Лига Севера" выступают за снятие санкций, а политики из последней вообще призывают признать возвращение Крыма в российскую юрисдикцию.

Разумеется, итальянцы проголосовали не за "пророссийские" партии. Они просто выбрали те силы, которые разделяют базовые ценности, декларируемые и поддерживаемые Москвой. Устойчивый суверенитет вместо зарвавшегося глобализма, консервативные ценности, которые должны защитить общество от распада — эти идеи становятся в ЕС все более популярными.

По той же самой причине голосование называют антиевропейским и антисистемным, ведь победители отнюдь не разделяют либеральные ценности. Кроме того, и "Лига", и "Звезды", и вместе с ними более 50 процентов итальянцев (проголосовавших за них) выступают с позиций евроскептицизма.

Может ли Москва использовать эти настроения в свою пользу и с помощью итальянских партнеров добиться снятия санкций (для продления которых нужен консенсус)? Если правительство действительно сформируют "Лига" и "Звезды", то это возможно. Эти ребята в рамках своей борьбы против евросистемы вполне могут пойти наперекор мнению Брюсселя и в вопросе России. В других же случаях прямая фронда Италии маловероятна — у Европы достаточно экономических инструментов для того, чтобы убедить любое более-менее респектабельное итальянское правительство (то есть "Лига" + Берлускони + кто-нибудь в довесок) действовать в рамках блоковой дисциплины.

Однако отсутствие мгновенного результата не означает, что его не будет совсем. Консерваторы-евроскептики сейчас на коне во многих европейских странах. Они победили не только в Италии, но и в Венгрии, Польше и Австрии, показали весьма неплохие результаты во Франции, Нидерландах и Германии. И все они (за исключением поляков, для которых политическая русофобия часть идентичности) симпатизируют консервативной и суверенной Москве.

Возможно, просто нужно подождать, пока уровень консерватизма и здравого смысла в ЕС достигнет нужной отметки.