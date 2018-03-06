Террористы ИГ* вернулись в Грузию — и ждут весны в России

Авигдор Эскин, для РИА Новости
После разгрома ИГ* в Сирии и Ираке десятки тысяч боевиков расползлись по странам Ближнего Востока, а часть вернулась в прежние места проживания. Возник обратный поток и на Кавказ, угрожающий не только региону, но и России.
Газета "Вашингтон пост" сообщила на днях, что не менее пятидесяти террористов, воевавших на стороне ИГ* в Сирии и Ираке, вернулись в Грузию. Речь идет о собственных ячейках радикалов, а также обосновавшихся там боевиках из Чечни и других регионов Кавказа. Как известно, во времена правления Саакашвили десятки матерых террористов получили в Грузии пристанище — в рамках поощрения тогдашним правительством любой антироссийской деятельности.
Они называют себя "оппозиционерами", противниками Рамзана Кадырова и других знаковых фигур российской государственности на Кавказе. Это дает им по сей день статус благоприятствования в Грузии.
По этой логике проще избавиться от бесноватых, предоставив им возможность выехать беспрепятственно на соседние территории, нежели пытаться их остановить и вступать в конфликт.
Упомянутые газетой "Вашингтон пост" пятьдесят террористов относятся к категории "тикающих бомб", то есть представляют прямую и непосредственную угрозу. В беседах с грузинскими экспертами мы, кстати, получили подтверждение, что реальное число прибывших в Грузию боевиков существенно выше.
Его удалось ликвидировать лишь после изнурительной — суточной! — перестрелки.
И да, чуть не забыл. При всем при этом глава грузинской разведки Давид Суджашвили единственной реальной угрозой безопасности страны считает Россию. Это следует из сообщений грузинской прессы о его выступлении перед тремя комитетами парламента по вопросам национальной безопасности на прошлой неделе. И это в то время, когда сотрудничество между Москвой и Тбилиси в сфере борьбы с угрозой терроризма представляется первоочередным, исходя из интересов самой Грузии.
По-прежнему особенно тревожно в ведущем к российской территории Панкисском ущелье. Правительство слабо контролирует этот район, населенный чеченцами-кистинцами. Со времен Шеварднадзе эта местность использовалась для переправки боевиков на территорию России. Порядка двух сотен жителей ущелья в 2012-2014 годах, по данным МИД России, отправились воевать в составе бандформирований ИГ* в Ирак и Сирию.
В преддверии чемпионата мира по футболу особо остро стоит вопрос о возможном использовании местоположения Грузии исламистами — в качестве базы для атак на территорию России и союзных ей республик. Сами грузинские силовики говорят об этом уже в частных беседах и признают, что не располагают средствами для эффективной борьбы с терроризмом.
Это сфера общих интересов, а не предмет раздора. Хочется верить, что в Тбилиси голос здравого смысла в конце концов услышат.
* Террористическая организация, запрещенная в России.