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Террористы ИГ* вернулись в Грузию — и ждут весны в России

08:0006.03.2018
(обновлено: 08:45 06.03.2018)
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© Sputnik / Леван АвлабрелиПерейти в фотобанкСотрудники спецназа Грузии. Архивное фотоСотрудники спецназа Грузии. Архивное фото
© Sputnik / Леван Авлабрели
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Авигдор Эскин, для РИА Новости

После разгрома ИГ* в Сирии и Ираке десятки тысяч боевиков расползлись по странам Ближнего Востока, а часть вернулась в прежние места проживания. Возник обратный поток и на Кавказ, угрожающий не только региону, но и России.

Газета "Вашингтон пост" сообщила на днях, что не менее пятидесяти террористов, воевавших на стороне ИГ* в Сирии и Ираке, вернулись в Грузию. Речь идет о собственных ячейках радикалов, а также обосновавшихся там боевиках из Чечни и других регионов Кавказа. Как известно, во времена правления Саакашвили десятки матерых террористов получили в Грузии пристанище — в рамках поощрения тогдашним правительством любой антироссийской деятельности.

Они называют себя "оппозиционерами", противниками Рамзана Кадырова и других знаковых фигур российской государственности на Кавказе. Это дает им по сей день статус благоприятствования в Грузии.

Афганские силы безопасности после операции против боевиков исламского государства (ДАИШ) в провинции Нангархар
© AFP 2018 / Noorullah Shirzada
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За последние годы многие тысячи радикальных исламистов из разных стран мира проникли в зону конфликта в Сирии через Турцию, а сейчас немалая доля уцелевших в боях ищут пути восвояси и в другие места через ту же Турцию. После довольно-таки массовых зачисток, проведенных Эрдоганом в ответ на попытку переворота в армии и в силовых структурах, надеяться на особую эффективность тамошних спецслужб не приходится. Турция (отметим, что это в настоящий момент страна, ведущая войну на своих юго-восточных границах) остается очень удобной для боевиков и радикалов всех сортов. Сегодня можно совершенно свободно находиться там и заниматься любого рода деятельностью, если это не против президента и его режима. И уж точно нынешняя турецкая власть не может контролировать в полной мере отток заезжих радикалов в Грузию через ее территорию.

По этой логике проще избавиться от бесноватых, предоставив им возможность выехать беспрепятственно на соседние территории, нежели пытаться их остановить и вступать в конфликт.

Упомянутые газетой "Вашингтон пост" пятьдесят террористов относятся к категории "тикающих бомб", то есть представляют прямую и непосредственную угрозу. В беседах с грузинскими экспертами мы, кстати, получили подтверждение, что реальное число прибывших в Грузию боевиков существенно выше.

Мечеть на территории исправительной колонии №1 в Симферополе
© РИА Новости / Александр Полегенько
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Все это не может не беспокоить Россию, особенно если учесть низкую подготовку и отсутствие опыта в борьбе с терроризмом у грузинских спецслужб. Мы видели, как неумело действовали грузинские силовики в ходе операции по ликвидации проникшего в Тбилиси террориста Ахмеда Чатаева. Он, напомним, воевал на стороне ИГ* в Сирии, а потом участвовал в организации взрыва в аэропорту Стамбула. Знаменательно, что грузинские власти ничего не знали о пребывании на их территории видного члена международной террористической организации. Они начали действовать только после того, как получили информацию от ЦРУ с прямым требованием принять меры. Согласно публикациям, Чатаев планировал теракты против международных представительств в Грузии.

© Sputnik / Леван АвлабрелиПерейти в фотобанкСотрудники спецназа Грузии
© Sputnik / Леван Авлабрели
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Сотрудники спецназа Грузии

Его удалось ликвидировать лишь после изнурительной — суточной! — перестрелки.

И да, чуть не забыл. При всем при этом глава грузинской разведки Давид Суджашвили единственной реальной угрозой безопасности страны считает Россию. Это следует из сообщений грузинской прессы о его выступлении перед тремя комитетами парламента по вопросам национальной безопасности на прошлой неделе. И это в то время, когда сотрудничество между Москвой и Тбилиси в сфере борьбы с угрозой терроризма представляется первоочередным, исходя из интересов самой Грузии.

По-прежнему особенно тревожно в ведущем к российской территории Панкисском ущелье. Правительство слабо контролирует этот район, населенный чеченцами-кистинцами. Со времен Шеварднадзе эта местность использовалась для переправки боевиков на территорию России. Порядка двух сотен жителей ущелья в 2012-2014 годах, по данным МИД России, отправились воевать в составе бандформирований ИГ* в Ирак и Сирию.

CC BY-SA 3.0 / Aleksey Muhranoff / Pankisi Gorge, GeorgiaПанкисское ущелье в Грузии
CC BY-SA 3.0 / Aleksey Muhranoff / Pankisi Gorge, Georgia
Панкисское ущелье в Грузии

В преддверии чемпионата мира по футболу особо остро стоит вопрос о возможном использовании местоположения Грузии исламистами — в качестве базы для атак на территорию России и союзных ей республик. Сами грузинские силовики говорят об этом уже в частных беседах и признают, что не располагают средствами для эффективной борьбы с терроризмом.

Молодой человек с компьютером. Архивное фото
© Depositphotos / Taras Malyarevich
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Хотелось бы поинтересоваться: что еще должно случиться, какие новые потрясения должны постичь Грузию, чтобы там поняли необходимость и безальтернативность сотрудничества с Москвой в вопросах безопасности и противодействия терроризму?

Это сфера общих интересов, а не предмет раздора. Хочется верить, что в Тбилиси голос здравого смысла в конце концов услышат.

* Террористическая организация, запрещенная в России.

 

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Комментарии
4 пользователя оставили 4 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
ATAK - 129
Эта грузинцы шта ли?
08:43
06.03.2018
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wall
......Хотелось бы поинтересоваться: что еще должно случиться, какие новые потрясения должны постичь Грузию, __«Пока гром не грянет, мужик не перекрестится», -эту поговорку выдумали не мы, и не грамотеи, а мы подслушали ее опять-таки из уст самой истории. Вяземский, Старая записная книжка. (с)
08:46
06.03.2018
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