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"Москва — наш партнер". Кандидаты в парламент Италии — о России и санкциях

08:0004.03.2018
(обновлено: 08:15 04.03.2018)
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© РИА Новости / Александр ЛогуновСнег, выпавший на улицах Рима. Архивное фотоСнег, выпавший на улицах Рима. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Логунов

МОСКВА, 4 мар — РИА Новости, Игорь Гашков. В парламентских выборах, завершающихся в Италии 4 марта, участвуют кандидаты, выступающие за снятие санкций против России. В их числе фаворит — коалиция правых партий "Италия, вперед", "Лига" и "Братья Италии", поддерживаемая экс-премьером Сильвио Берлускони. Бывший глава правительства имеет все шансы вернуться во власть в качестве одного из теневых лидеров нового кабинета. Возвращение Берлускони может создать юридическую проблему для Украины: в 2015 году он в сопровождении Владимира Путина посетил Крым. Лидера итальянских правых, убежденного противника антироссийских санкций, связывают давние отношения с Кремлем.

Почему снова голосуют за Берлускони

Рост популярности консервативных политиков и националистов (у власти в Италии — левые) объясняется неспособностью правительства справиться с проблемой миграции. В нулевые годы приток незаконных переселенцев вызывал опасения только на зажиточном севере страны. После смены власти в Ливии ситуация изменилась. Массовая миграция через территорию этого государства и далее по Средиземному морю усилила националистические настроения на юге Апеннинского полуострова.

Итальянский политический деятель Сильвио Берлускони. Архивное фото
© AFP 2018 / Tiziana Fabi
Возвращение Берлускони в политику улучшит отношения с Италией, считают в ГД
Выходцы из Африки оказались в центре предвыборных дебатов. В городе Мачерата на юге Италии нашли обезображенный труп девушки. В убийстве подозревают уроженцев Нигерии. Там же, на юге, африканцев поймали за поджариванием собаки на медленном огне. Переселенцы шокировали общественное мнение, заявив, что употребление в пищу домашних животных соответствует обычаям страны, откуда они прибыли.

В наэлектризованной предвыборной атмосфере крайне правые преступили закон. В ответ на убийство девушки националист Лука Траини в том же городе Мачерата открыл огонь по африканским мигрантам, ранив шесть человек. Объединившиеся левые провели митинги против неофашистской угрозы. Тем не менее, как показывают социологические опросы, на рейтинги коалиции Берлускони инцидент с Траини не повлиял.

"Евангелие не учит принимать у себя всех подряд"

Председатель Европейского совета Дональд Туск. Архивное фото
© AFP 2018 / Dario Pignatelli
Туск призвал страны Евросоюза урегулировать вопрос с расселением беженцев
Итальянские политики, к которым обратилось РИА Новости, признают трудности, связанные с адаптацией переселенцев. "Значение такого феномена, как миграция, все возрастало последние годы, и больше нельзя им пренебрегать", — заявил Паоло Маргари, представляющий коалицию альтернативных левых "Пять звезд". Правые высказываются более определенно. "Для меня миграция — это вопрос социальной справедливости: деньги нужно тратить не на нелегалов, а на итальянцев, находящихся в трудном положении", — считает кандидат от коалиции Берлускони Симоне Билли.

Незадолго до дня голосования о мигрантах дискутировали участник той же коалиции Маттео Сальвини и католический архиепископ Джанкарло Перего. Религиозный деятель назвал отношение правых к приезжим нехристианским. Сам Сальвини считает иначе: "Разве Евангелие учит принимать у себя всех подряд? Пять миллионов итальянцев живут в бедности. Мой "ближний", он здесь, рядом — в Милане, Неаполе, Турине, Риме. Это итальянский бедняк, а не мигрант".

Однако по мере того, как общественное мнение правеет, солидаризируясь с точкой зрения Сальвини, в экономике все сильнее ощущается нехватка рабочей силы. И споры о мигрантах продолжаются. В 2017 году, согласно данным Национального института статистики (Istat), в стране зафиксирован исторический минимум рождаемости — 1,34 ребенка на женщину. Несмотря на ощутимый приток нелегалов, население Италии сокращается.

"Миграция — это один из основных (если не основной) вызов наших дней. Проблема в том, что обычно предлагают лишь два решения: впускать либо всех, либо никого. Но лично я согласен с мнением папы римского на покое Бенедикта XVI: помимо права эмигрировать, должно быть и право не делать этого. Вот почему необходимо создавать достойные условия жизни в странах, откуда люди уезжают", — поделился своим мнением с РИА Новости кандидат от центристской группы Civica Popolare Лука Тальяретти.

"Отмена санкций — дорогая мне тема"

Деловое рукопожатие. Архивное фото
© Fotolia / FotolEdhar
Крымские и итальянские бизнесмены заключили меморандум о сотрудничестве
С точки зрения интересов России Италия может сыграть важную роль в предотвращении нового витка санкционной войны. В политическом классе Рима непопулярны торговые ограничения — они рассматриваются как результат давления Вашингтона и Берлина. Итальянский экспорт в Россию упал с 2014 года на 40%, но все равно остается весомым: вторым по значимости среди стран ЕС. В Риме, естественно, обеспокоены снижением доходов.

"В одном только прошлом году санкции нанесли ущерб итальянскому экспорту на 3,7 миллиарда евро, а кроме того, осложнили любое сотрудничество в сфере борьбы с терроризмом. Считаем, что Россию следует рассматривать как необходимого партнера для будущего Европы и Италии. Кризис в отношениях с Москвой серьезно повлиял на нашу экономику, но, помимо этого, следует принять в расчет влияние Кремля на Ближнем Востоке", — сказал в интервью РИА Новости Паоло Маргари. По его словам, "Пять звезд" выступают за немедленное снятие антироссийских санкций.

В коалиции Берлускони придерживаются того же мнения. "Отмена антироссийских санкций — это тема, дорогая мне, поскольку они очень болезненно сказываются на наших предпринимателях, работающих в вашей стране. Италии необходимо подтолкнуть ЕС к полной отмене санкций, приняв в расчет огромное негативное воздействие на наш экспорт", — резюмирует Симоне Билли, претендующий на мандат депутата от итальянских экспатов в ЕС и России.

Антироссийские санкции и международная торговля
© РИА Новости, Инфографика
Санкции против России и международная торговля
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1 пользователь оставил 1 комментарий
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Популярные комментарииВсе комментарии
Сepreu _
Путин: “Берлускони сейчас судят за то, что он живёт с женщинами, а если бы он был гомосексуалистом — его бы пальцем бы никто не тронул”
Одних этих слов достаточно, чтобы Берлускони победил на выборах.
08:39
04.03.2018
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