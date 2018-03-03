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Больше никакого газа для Украины

08:0003.03.2018
147534019
© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкСотрудник высокогорной газокомпрессорной станции Воловец в Закарпатской областиСотрудник высокогорной газокомпрессорной станции Воловец в Закарпатской области
© РИА Новости / Стрингер
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Дмитрий Лекух, для РИА Новости

"Газпром" расторгает контракты с "Нафтогазом". По словам председателя правления российской компании Алексея Миллера, "Стокгольмский арбитраж, руководствуясь двойными стандартами, принял асимметричное решение по контрактам на поставку и транзит газа с НАК "Нафтогаз Украины". Таким образом, решение арбитража существенно нарушило баланс интересов сторон".

Напомним: долгий судебный спор закончился 28 февраля. Стокгольмский арбитраж, вопреки ожиданиям (предполагалось, что инстанция попытается свести взаимные претензии сторон на нет), все-таки обязал "Газпром" заплатить "Нафтогазу" 2,56 миллиарда долларов по иску о недопоставке согласованных объемов газа для транзита.

Газовое оборудование в Львовской области
© РИА Новости / Стрингер
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"Нафтогаз" заявил о потере права "Газпрома" на take or pay в 2018 году
До суда дошло, когда общая сумма требований "Газпрома" к "Нафтогазу" составила уже 37 миллиардов долларов, а "Нафтогаза" к "Газпрому" — 27 миллиардов.

Сам договор, подписанный в 2009-м, давал возможность для многого. Да и обрамлялся таким количеством разного рода "дополнений", что всякий, кто до конца разобрался в этом деле, — уже крутой юрист. Достаточно сказать, что по документам за основу цены для Украины бралась базовая "европейская" (на тот момент — 450 долларов за тысячу "кубов"). Но не просто так, а со скидкой в 20%. Позже российская сторона установила самые разнообразные скидки: например, в 2010 году — еще 20% под гарантии в счет оплаты пребывания Черноморского флота в Севастополе. В конце 2013-го — дополнительный "скидочный коэффициент". Короче, уже в первом квартале 2014-го цена составляла 268,5 доллара за все ту же тысячу кубометров. Но и это еще не все: ставка на транзит через украинскую территорию была установлена на уровне 1,7 доллара за тысячу кубометров газа на каждые сто километров.

Однако в соглашении была оговорена специальная формула роста транзитной ставки, и в итоге к 2013 году эта ставка достигла 3,4 доллара за тысячу "кубов" на сто километров.

Вывеска НАК Нафтогаз Украины на административном здании в Киеве
© РИА Новости / Максим Блинов
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Аналитик: "Нафтогаз" пытается вывернуть ситуацию в свою пользу, но зря
В результате сейчас транзит газа в Европу обходится дешевле через "Северный поток — 1", чем через Украину. А после строительства второй ветки "Нордстрима" разница в стоимости доставки станет еще существеннее.

…В общем, главное, что можно предъявить нашим соотечественникам, — надо было смотреть, какой арбитраж прописываешь в соглашениях.

Хотя, признаться, это был далекий 2009-й, и будущего антироссийского безумия во всех сферах, включая газовую, не мог ожидать никто.

Тем более от Украины, которая сейчас откровенно сжигает все мосты.

Так, президент данной державы Петр Порошенко заявил о том, что НАК "Нафтогаз" должна добиваться ареста всех активов "Газпрома", включая месторождения и "Северный поток — 2", в случае невыплаты по решению Стокгольмского арбитража.

© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкЗдание нефтегазовой компании "Нафтогаз Украины" в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
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Здание нефтегазовой компании "Нафтогаз Украины" в Киеве

Цитируем по украинскому телеканалу "112": "Если "Газпром" не заплатит эти деньги, НАК должна добиться ареста активов "Газпрома" и обеспечения выполнения этих решений. Есть достаточно активов вроде "Северного потока — 2", — заявил Порошенко в ходе заседания местного Совета национальной безопасности и обороны.

Сотрудники компании Нафтогаз. Архивное фото
© AFP 2018 / Sergei Supinsky
"Нафтогаз" призвал украинцев меньше пользоваться газом для отопления‍
Так что Берлину, Вене и Москве, пожалуй, стоит ожидать появления украинских судебных приставов.

Может оказаться смешно.

Ну а если серьезно, то главный результат и главный урок всего произошедшего касается отнюдь не "спора хозяйствующих субъектов". Даже если "Газпрому" не удастся оспорить решение, эти два с небольшим миллиарда долларов его не разорят.

А вот желания вообще иметь хоть какие-то дела с Украиной что у "Газпрома", что у его европейских партнеров явно поубавится.

Денег с этими светлыми людьми толком не заработаешь, а вот скандалов и дрязг совершенно точно не оберешься. Главы крупнейших германских и австрийских энергетических концернов в начале недели по этому поводу уже высказались, и довольно определенно.

Вывеска нефтегазового холдинга Нафтогаз Украины в Киеве. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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"Нафтогаз" предрек "Газпрому" убытки в сотни миллионов долларов

Деньги — любят тишину.

Отдельные последствия наступят, вероятно, и для Стокгольмского арбитража. Он, напомним, в общем-то коммерческое предприятие, процветание которого зависит от авторитета (суд, имеющий репутацию ангажированного, просто не будут включать в арбитражные соглашения). И стокгольмским судьям в ближайшее время предстоит на практике проверить, стоило ли их решение потери российской "клиентуры".

© РИА Новости / Виталий ПодвицкийЗдоровее будете
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
Здоровее будете
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Комментарии
12 пользователей оставили 14 комментариев
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Сepreu _
Ну да, стокгольмский суд показал себя во всей красе. Выбирать его на заключаемый договор в качестве арбитра вряд ли кто захочет.
Даже если на момент заключения договора, политические настроения (которые так легко продавливают этот суд), на твоей стороне, то совсем не факт, что в случае спора, ситуация не изменится на противоположную.
08:14
03.03.2018
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fomion
Хотели агрессора - получите
08:17
03.03.2018
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