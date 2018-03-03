Больше никакого газа для Украины

Дмитрий Лекух, для РИА Новости

"Газпром" расторгает контракты с "Нафтогазом". По словам председателя правления российской компании Алексея Миллера, "Стокгольмский арбитраж, руководствуясь двойными стандартами, принял асимметричное решение по контрактам на поставку и транзит газа с НАК "Нафтогаз Украины". Таким образом, решение арбитража существенно нарушило баланс интересов сторон".

Напомним: долгий судебный спор закончился 28 февраля. Стокгольмский арбитраж, вопреки ожиданиям (предполагалось, что инстанция попытается свести взаимные претензии сторон на нет), все-таки обязал "Газпром" заплатить "Нафтогазу" 2,56 миллиарда долларов по иску о недопоставке согласованных объемов газа для транзита.

До суда дошло, когда общая сумма требований "Газпрома" к "Нафтогазу" составила уже 37 миллиардов долларов, а "Нафтогаза" к "Газпрому" — 27 миллиардов.

Сам договор, подписанный в 2009-м, давал возможность для многого. Да и обрамлялся таким количеством разного рода "дополнений", что всякий, кто до конца разобрался в этом деле, — уже крутой юрист. Достаточно сказать, что по документам за основу цены для Украины бралась базовая "европейская" (на тот момент — 450 долларов за тысячу "кубов"). Но не просто так, а со скидкой в 20%. Позже российская сторона установила самые разнообразные скидки: например, в 2010 году — еще 20% под гарантии в счет оплаты пребывания Черноморского флота в Севастополе. В конце 2013-го — дополнительный "скидочный коэффициент". Короче, уже в первом квартале 2014-го цена составляла 268,5 доллара за все ту же тысячу кубометров. Но и это еще не все: ставка на транзит через украинскую территорию была установлена на уровне 1,7 доллара за тысячу кубометров газа на каждые сто километров.

Однако в соглашении была оговорена специальная формула роста транзитной ставки, и в итоге к 2013 году эта ставка достигла 3,4 доллара за тысячу "кубов" на сто километров.

В результате сейчас транзит газа в Европу обходится дешевле через "Северный поток — 1", чем через Украину. А после строительства второй ветки "Нордстрима" разница в стоимости доставки станет еще существеннее.

…В общем, главное, что можно предъявить нашим соотечественникам, — надо было смотреть, какой арбитраж прописываешь в соглашениях.

Хотя, признаться, это был далекий 2009-й, и будущего антироссийского безумия во всех сферах, включая газовую, не мог ожидать никто.

Тем более от Украины, которая сейчас откровенно сжигает все мосты.

Так, президент данной державы Петр Порошенко заявил о том, что НАК "Нафтогаз" должна добиваться ареста всех активов "Газпрома", включая месторождения и "Северный поток — 2", в случае невыплаты по решению Стокгольмского арбитража.

Цитируем по украинскому телеканалу "112": "Если "Газпром" не заплатит эти деньги, НАК должна добиться ареста активов "Газпрома" и обеспечения выполнения этих решений. Есть достаточно активов вроде "Северного потока — 2", — заявил Порошенко в ходе заседания местного Совета национальной безопасности и обороны.

Так что Берлину, Вене и Москве, пожалуй, стоит ожидать появления украинских судебных приставов.

Может оказаться смешно.

Ну а если серьезно, то главный результат и главный урок всего произошедшего касается отнюдь не "спора хозяйствующих субъектов". Даже если "Газпрому" не удастся оспорить решение, эти два с небольшим миллиарда долларов его не разорят.

А вот желания вообще иметь хоть какие-то дела с Украиной что у "Газпрома", что у его европейских партнеров явно поубавится.

Денег с этими светлыми людьми толком не заработаешь, а вот скандалов и дрязг совершенно точно не оберешься. Главы крупнейших германских и австрийских энергетических концернов в начале недели по этому поводу уже высказались, и довольно определенно.

Деньги — любят тишину.

Отдельные последствия наступят, вероятно, и для Стокгольмского арбитража. Он, напомним, в общем-то коммерческое предприятие, процветание которого зависит от авторитета (суд, имеющий репутацию ангажированного, просто не будут включать в арбитражные соглашения). И стокгольмским судьям в ближайшее время предстоит на практике проверить, стоило ли их решение потери российской "клиентуры".