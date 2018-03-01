Путин отменил мировую войну

Иван Данилов, для РИА Новости

Послание Путина — это своего рода политический огнетушитель, с помощью которого российский президент остудил слишком горячие головы в американской политической и военной элите. Истерика западных СМИ, политиков и экспертного сообщества, которая неизбежно последует в ближайшие дни, будет лучшим подтверждением того, что послание достигло цели. Хотя западные СМИ и политики обвинят Владимира Путина в милитаризации внешней политики и запуске новой гонки вооружений, президентское послание, перечисляющее новые виды российского вооружения, — это залог того, что следующая мировая война отложена на неопределенный срок.

Как всегда, ни одно доброе дело не остается безнаказанным. Вот и президента будут много и со вкусом ругать, причем с помощью предсказуемых и уже пропахших нафталином тезисов времен холодной войны. Те, кто увидел в выступлении Путина воинственность или агрессивный империализм и теперь спешат поведать об этом миру в СМИ или соцсетях, или глухи, или глупы, или отрабатывают зарплату от подразделений по психологическим операциям, которые есть во многих американских и европейских структурах, специализирующихся на борьбе с Россией. Легко предсказать, что Путина обвинят в том, что из-за его милитаристских амбиций и непомерных расходов на армию в России страдает и будет страдать социальная сфера. Президента обвинят в том, что он повторяет ошибки позднего СССР и втягивает страну в гонку вооружений с США, а эту гонку мы по определению не можем выиграть. Еще нам из каждого брайтонского соцсетевого утюга будут твердить, что из-за "агрессивного милитаризма" Путина и бесконечного русского "бряцанья оружием" все цивилизованное человечество от нас отвернулось и мы остались одни в нашем холодном Мордоре — в обнимку с самоваром и ракетой "Сармат".

Давайте пройдемся по всем этим пунктам обвинения, которые предъявляются Владимиру Путину, да и всем сторонникам Путина.

Начнем с прогнозов о том, что нам не выиграть гонку вооружений у великой Америки с ее Илоном Маском, электрокаром на Луне и военным бюджетом в 886 миллиардов долларов в год. Дело в том, что нам не нужно выигрывать гонку вооружений. Мы ее уже выиграли и, как прозрачно намекнул наш президент, в случае необходимости сможем этот результат повторить. Владимир Путин — мастер асимметричных ответных действий, и это позволяет ему избегать ошибок, которые совершили некоторые лидеры СССР. Вместо того чтобы конкурировать с США в количественном плане, Россия конкурирует в качестве. Когда американцы запускали систему ПРО, они рассчитывали, что Россия просто надорвется, пытаясь создать собственную ПРО (или надорвется, пытаясь произвести столько баллистических ракет, чтобы это позволило преодолеть систему ПРО за счет их массового запуска). Американцы справедливо считали, что попытка реализовать любой из этих подходов обернется для России экономической катастрофой. На практике же новое российское вооружение не требует экономических сверхусилий, а все многомиллиардные вложения американцев в системы ПРО в США и по всему миру превращает в пустую трату денег. Презентация Путина в одночасье превратила систему, на которую американцы потратили огромные финансовые, человеческие и политические ресурсы, в дорогостоящий металлолом.

Для этого не понадобилось догонять и перегонять Америку по военным расходам. Разумного использования имеющихся ресурсов вполне хватило для того, чтобы "обнулить" американские преимущества. Именно об этом говорил Путин в ключевой фразе своего послания:

"А тем, кто на протяжении последних 15 лет старается раздувать гонку вооружений, пытается получить в отношении России односторонние преимущества, вводит незаконные с международно-правовой точки зрения ограничения и санкции с целью сдержать развитие нашей страны, в том числе в военной области, скажу: все, чему вы пытались помешать, воспрепятствовать, проводя такую политику, уже свершилось. Сдержать Россию не удалось!"

Кстати, не стоит думать, что у США есть безразмерные финансовые ресурсы и их можно без последствий направить на ВПК. Это просто не соответствует действительности. После презентации новой ядерной доктрины США, о которой так нелестно сегодня отозвался российский лидер, автора этой доктрины, генерала Джеймса "Бешеного Пса" Мэттиса, вызвали на ковер в сенат, где члены комиссии по обороне обвинили его в том, что программа развития американских ядерных сил стоит слишком дорого даже для США.

Мэттис признался, что заявления о создании новых видов ракет и увеличении объемов их производства нужны прежде всего для того, чтобы "торговаться с русскими" по поводу российской ядерной программы. После того как Путин обозначил спектр новых российских возможностей в плане ядерного сдерживания, торг на условиях американских военных станет очевидно невозможным. Вашингтону придется предлагать уступки совсем другого рода, и российский президент уже обозначил первые внешнеполитические требования к США — отправить на покой политиков и чиновников, застрявших в эпохе холодной войны.

Пару слов про изоляцию. Великий практик и утонченный специалист в вопросах специфики американских деловых переговоров, Аль Капоне, утверждал, что "добрым словом и пистолетом можно добиться гораздо большего, чем просто добрым словом". Есть все основания полагать, что "добрым словом и "Сарматом" Москва добьется от Вашингтона и других наших западных партнеров гораздо большей чуткости к российским национальным интересам. Ну а слова российского президента о том, что мы готовы защищать с помощью ядерного оружия не только нашу страну, но и наших союзников, послужат сильнейшим стимулом к тому, чтобы многие почувствовали внезапную тягу к дружбе с Россией (или как минимум осознали всю пагубность институционализированной русофобии). Силу уважают. Умную и высокотехнологичную силу уважают вдвойне.

Стоит особо отметить, что в центре послания президента был человек, рядовой гражданин России, а совсем не оружие или внешняя политика. Ядерное сдерживание, ракеты и подводные дроны, способные устроить радиоактивное цунами на американском побережье, — это инструменты, с помощью которых государство обеспечивает мир и покой для своих граждан . Президент особо подчеркнул, что главный враг России — не какая-то внешняя сила, не Вашингтон, не Лондон и даже не международный терроризм, а отставание нашей экономики. Сверхмощное оружие — это залог нашего суверенитета сегодня. Построение высокотехнологичной экономики — залог нашего суверенитета завтра.

Президент сказал, что мы сами можем выбирать себе будущее, и набросал его контуры: развитие образования и медицины, инвестиции в сшивание российской транспортной инфраструктуры, развитие больших и малых городов, защита бизнеса от произвола чиновников и силовиков, доступное кредитование и содействие фундаментальной науке.

Не люди ради оружия, а оружие ради людей.

Владимир Путин раз за разом подчеркивает, что главное богатство России — это ее люди: офицеры и ученые, врачи и учителя, аграрии и инженеры, а также стартаперы, урбанисты, венчурные капиталисты и экологи. Россия будущего — это прежде всего страна возможностей, и для того, чтобы эти возможности были реализованы, с одной стороны, нужен "ядерный зонтик", а с другой, как справедливо заметил президент, необходимо "сконцентрировать все ресурсы, собрать все силы в кулак, проявить волю для дерзновенного, результативного труда".

Ну и последнее. Если бы 18 лет назад россиянам показали это президентское послание, мы бы не поверили в то, что такое возможно. Что страну, по которой предательство элиты и разруха 90-х прошлись, как война, можно оживить, вылечить и снова сделать сильной. К счастью, в это не верили не только мы, но и наши геополитические оппоненты. Взгляд назад, на то, что уже сделано, придает уверенности в том, что у нас все получится.

У нас часто спорят о том, как должна жить Россия, и о том, какова ее особая роль — да и есть ли она вообще. Послание президента намекает на то, что судьба и призвание России — быть вежливым и высокотехнологичным добром с кулаками. И если мы все будем над этим работать, то тогда сбудется прогноз нашего президента: "Весь XXI век, безусловно, станет временем наших ярких побед, нашего общего успеха. Я верю, так и будет."