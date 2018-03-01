РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Мнение

Путин отменил мировую войну

19:4501.03.2018
(обновлено: 20:23 01.03.2018)
9103955
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкДевушка у себя в квартире в Новосибирске смотрит трансляцию ежегодного послания президента РФ Владимира Путина к Федеральному собранию. 1 марта 2018Девушка у себя в квартире в Новосибирске смотрит трансляцию ежегодного послания президента РФ Владимира Путина к Федеральному собранию. 1 марта 2018
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк

Иван Данилов, для РИА Новости

Послание Путина — это своего рода политический огнетушитель, с помощью которого российский президент остудил слишком горячие головы в американской политической и военной элите. Истерика западных СМИ, политиков и экспертного сообщества, которая неизбежно последует в ближайшие дни, будет лучшим подтверждением того, что послание достигло цели. Хотя западные СМИ и политики обвинят Владимира Путина в милитаризации внешней политики и запуске новой гонки вооружений, президентское послание, перечисляющее новые виды российского вооружения, — это залог того, что следующая мировая война отложена на неопределенный срок.

Президент РФ Владимир Путин после выступления с ежегодным посланием Федеральному Собранию в ЦВЗ Манеж. 1 марта 2018
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Принуждение к миру — 2018. Колонка Маргариты Симоньян
Как всегда, ни одно доброе дело не остается безнаказанным. Вот и президента будут много и со вкусом ругать, причем с помощью предсказуемых и уже пропахших нафталином тезисов времен холодной войны. Те, кто увидел в выступлении Путина воинственность или агрессивный империализм и теперь спешат поведать об этом миру в СМИ или соцсетях, или глухи, или глупы, или отрабатывают зарплату от подразделений по психологическим операциям, которые есть во многих американских и европейских структурах, специализирующихся на борьбе с Россией. Легко предсказать, что Путина обвинят в том, что из-за его милитаристских амбиций и непомерных расходов на армию в России страдает и будет страдать социальная сфера. Президента обвинят в том, что он повторяет ошибки позднего СССР и втягивает страну в гонку вооружений с США, а эту гонку мы по определению не можем выиграть. Еще нам из каждого брайтонского соцсетевого утюга будут твердить, что из-за "агрессивного милитаризма" Путина и бесконечного русского "бряцанья оружием" все цивилизованное человечество от нас отвернулось и мы остались одни в нашем холодном Мордоре — в обнимку с самоваром и ракетой "Сармат".

Давайте пройдемся по всем этим пунктам обвинения, которые предъявляются Владимиру Путину, да и всем сторонникам Путина.

Председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Депутат Госдумы: гонка вооружений закончилась в Москве 1 марта 2018 года
Начнем с прогнозов о том, что нам не выиграть гонку вооружений у великой Америки с ее Илоном Маском, электрокаром на Луне и военным бюджетом в 886 миллиардов долларов в год. Дело в том, что нам не нужно выигрывать гонку вооружений. Мы ее уже выиграли и, как прозрачно намекнул наш президент, в случае необходимости сможем этот результат повторить. Владимир Путин — мастер асимметричных ответных действий, и это позволяет ему избегать ошибок, которые совершили некоторые лидеры СССР. Вместо того чтобы конкурировать с США в количественном плане, Россия конкурирует в качестве. Когда американцы запускали систему ПРО, они рассчитывали, что Россия просто надорвется, пытаясь создать собственную ПРО (или надорвется, пытаясь произвести столько баллистических ракет, чтобы это позволило преодолеть систему ПРО за счет их массового запуска). Американцы справедливо считали, что попытка реализовать любой из этих подходов обернется для России экономической катастрофой. На практике же новое российское вооружение не требует экономических сверхусилий, а все многомиллиардные вложения американцев в системы ПРО в США и по всему миру превращает в пустую трату денег. Презентация Путина в одночасье превратила систему, на которую американцы потратили огромные финансовые, человеческие и политические ресурсы, в дорогостоящий металлолом.

Авангард
© РИА Новости / Андрей Веселов
Ракета "Авангард" делает бесполезной систему ПРО США, считает эксперт
Для этого не понадобилось догонять и перегонять Америку по военным расходам. Разумного использования имеющихся ресурсов вполне хватило для того, чтобы "обнулить" американские преимущества. Именно об этом говорил Путин в ключевой фразе своего послания:

"А тем, кто на протяжении последних 15 лет старается раздувать гонку вооружений, пытается получить в отношении России односторонние преимущества, вводит незаконные с международно-правовой точки зрения ограничения и санкции с целью сдержать развитие нашей страны, в том числе в военной области, скажу: все, чему вы пытались помешать, воспрепятствовать, проводя такую политику, уже свершилось. Сдержать Россию не удалось!"

© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию. 1 марта 2018
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию. 1 марта 2018

Кстати, не стоит думать, что у США есть безразмерные финансовые ресурсы и их можно без последствий направить на ВПК. Это просто не соответствует действительности. После презентации новой ядерной доктрины США, о которой так нелестно сегодня отозвался российский лидер, автора этой доктрины, генерала Джеймса "Бешеного Пса" Мэттиса, вызвали на ковер в сенат, где члены комиссии по обороне обвинили его в том, что программа развития американских ядерных сил стоит слишком дорого даже для США.

Изображение лазерного комплекса во время трансляции послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию
© Минобороны РФ
"Просто фантастика": Владимир Путин рассказал о новейшем супероружии России
Мэттис признался, что заявления о создании новых видов ракет и увеличении объемов их производства нужны прежде всего для того, чтобы "торговаться с русскими" по поводу российской ядерной программы. После того как Путин обозначил спектр новых российских возможностей в плане ядерного сдерживания, торг на условиях американских военных станет очевидно невозможным. Вашингтону придется предлагать уступки совсем другого рода, и российский президент уже обозначил первые внешнеполитические требования к США — отправить на покой политиков и чиновников, застрявших в эпохе холодной войны.

Пару слов про изоляцию. Великий практик и утонченный специалист в вопросах специфики американских деловых переговоров, Аль Капоне, утверждал, что "добрым словом и пистолетом можно добиться гораздо большего, чем просто добрым словом". Есть все основания полагать, что "добрым словом и "Сарматом" Москва добьется от Вашингтона и других наших западных партнеров гораздо большей чуткости к российским национальным интересам. Ну а слова российского президента о том, что мы готовы защищать с помощью ядерного оружия не только нашу страну, но и наших союзников, послужат сильнейшим стимулом к тому, чтобы многие почувствовали внезапную тягу к дружбе с Россией (или как минимум осознали всю пагубность институционализированной русофобии). Силу уважают. Умную и высокотехнологичную силу уважают вдвойне.

Демонстрация испытания авиационного ракетного комплекса Кинжал во время трансляции послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию
Военный эксперт рассказал об "абсолютном российском оружии"
Стоит особо отметить, что в центре послания президента был человек, рядовой гражданин России, а совсем не оружие или внешняя политика. Ядерное сдерживание, ракеты и подводные дроны, способные устроить радиоактивное цунами на американском побережье, — это инструменты, с помощью которых государство обеспечивает мир и покой для своих граждан. Президент особо подчеркнул, что главный враг России — не какая-то внешняя сила, не Вашингтон, не Лондон и даже не международный терроризм, а отставание нашей экономики. Сверхмощное оружие — это залог нашего суверенитета сегодня. Построение высокотехнологичной экономики — залог нашего суверенитета завтра.

© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию. 1 марта 2018
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию. 1 марта 2018

Президент сказал, что мы сами можем выбирать себе будущее, и набросал его контуры: развитие образования и медицины, инвестиции в сшивание российской транспортной инфраструктуры, развитие больших и малых городов, защита бизнеса от произвола чиновников и силовиков, доступное кредитование и содействие фундаментальной науке.
Не люди ради оружия, а оружие ради людей.

Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию. 1 марта 2018
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Новые вооружения делают Россию неуязвимой для ПРО и ПВО, заявил Путин
Владимир Путин раз за разом подчеркивает, что главное богатство России — это ее люди: офицеры и ученые, врачи и учителя, аграрии и инженеры, а также стартаперы, урбанисты, венчурные капиталисты и экологи. Россия будущего — это прежде всего страна возможностей, и для того, чтобы эти возможности были реализованы, с одной стороны, нужен "ядерный зонтик", а с другой, как справедливо заметил президент, необходимо "сконцентрировать все ресурсы, собрать все силы в кулак, проявить волю для дерзновенного, результативного труда".

Ну и последнее. Если бы 18 лет назад россиянам показали это президентское послание, мы бы не поверили в то, что такое возможно. Что страну, по которой предательство элиты и разруха 90-х прошлись, как война, можно оживить, вылечить и снова сделать сильной. К счастью, в это не верили не только мы, но и наши геополитические оппоненты. Взгляд назад, на то, что уже сделано, придает уверенности в том, что у нас все получится.

У нас часто спорят о том, как должна жить Россия, и о том, какова ее особая роль — да и есть ли она вообще. Послание президента намекает на то, что судьба и призвание России — быть вежливым и высокотехнологичным добром с кулаками. И если мы все будем над этим работать, то тогда сбудется прогноз нашего президента: "Весь XXI век, безусловно, станет временем наших ярких побед, нашего общего успеха. Я верю, так и будет."

Комментировать
Мнение
Комментарии
9 пользователей оставили 9 комментариев
Комментировать
Популярные комментарииВсе комментарии
marina19636637
Спасибо,автор,прекрасная статья!!!Владимир Путин - мастер ассиметричных ответов!Вот мы и дождались ответа на все стоны наших вечных оппонентов на сайте.Зная,что нам не грозит уничтожение,можно и нужно теперь плотно заниматься внутренними делами,поднимать экономику и уровень жизни людей,опираясь на собственные природные и людские ресурсы.Сегодняшняя речь ВВП просто потрясла в хорошем смысле,внушила оптимизм,которого нам последние годы так не хватало
20:14
01.03.2018
ОтветитьНе отвечать
Валентин Гусятин
Ну,и слава Богу,хватит прогибаться и пластилинить нам перед Западом,а нужно делать то,что НАМ нужно,а не партнерам",теперь нужно доводить до ума нашу внутреннюю политику,укреплять экономку и социалку,улучшать жизнь нашего населения в образовании,медицине и др. сферах.
20:49
01.03.2018
ОтветитьНе отвечать
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена