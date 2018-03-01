Ким победил на Играх: Южная Корея просит американских хозяев начать диалог

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, для РИА Новости
Одним из победителей завершившихся в Пхёнчхане зимних Олимпийских игр стал северокорейский лидер Ким Чен Ын. Ему по праву должна быть присуждена золотая медаль за дипломатическое искусство. Воспользовавшись Играми как поводом, Ким почувствовал желание Юга нормализовать отношения и протянул руку новому президенту Южной Кореи Мун Чже Ину. Стороны возобновили межкорейский диалог, благодаря чему Киму удалось нарушить единогласие Сеула, Вашингтона и Токио относительно жесткого подхода к КНДР. Символом этого возобновления стал визит в Южную Корею не только северокорейских спортсменов с симпатичными болельщицами (чей приезд был оплачен из южнокорейского бюджета — еще одна победа Кима), но и посещение Сеула высокопоставленной северокорейской делегацией. Ее представители встретились с Мун Чжэ Ином и другими представителями южнокорейского истеблишмента, а также обсудили ряд пунктов двусторонних отношений. Кроме того, в Сеуле побывала сестра северокорейского лидера. Судя по всему, Ким готов продолжить это обсуждение, причем лично — президента Муна пригласили в Пхеньян.
Собственно, американцы уже саботируют переговорный процесс, ибо ведут себя очень неконструктивно. Так, Вашингтон анонсировал принятие нового широкого пакета санкций против КНДР. Если же и это не изменит поведение Кима, то Трамп пообещал перейти к "фазе 2", которая будет "очень несчастливой для мира". Подобные слова провоцируют ответную риторику со стороны Кима и ведут лишь к эскалации напряжения.
Более того, такой подход неконструктивен и с точки зрения интересов самих Соединенных Штатов. Эксперты не раз поясняли, что политика давления на КНДР превращается для американцев в самоцель. Реальной же цели — обезопасить американскую территорию от северокорейского ядерного удара — Вашингтон угрозами не достигнет. Ким помнит о судьбе Каддафи и, находясь под угрозой американо-южнокорейского вторжения с целью смены режима, уверен: ядерное оружие его единственная защита от непрошеных гостей. Сдавать его под угрозой войны он тем более не станет, а война на Корейском полуострове — та сама "фаза 2" — приведет не только к многомиллионным жертвам в Восточной Азии, но и к доставке северокорейской ядерной боеголовки в США самовывозом. Именно возможность Пхеньяна осуществить такую доставку заставила американцев задуматься о целесообразности развертывания в Восточной Азии систем противоракетной обороны, баз и проведения учений. Теперь игра уже не стоит свеч — под угрозой оказались не южнокорейские или японские, а американские города.
Трамп демонстрирует признаки понимания, говорит, что готов на переговоры с КНДР, но только "при соблюдении определенных условий". Каких именно? По мнению Роберта Мэннига из Атлантического совета, предварительным условием должен стать мораторий КНДР на ракетные и ядерные испытания. Собственно, Ким Чен Ын недавно продемонстрировал готовность отказаться от новых испытаний, поскольку программа создания ракетно-ядерного оружия в КНДР успешно завершена. Более того, вот уже несколько месяцев Пхеньян ничего не запускает и не взрывает.
Возникает ощущение, что Белый дом вообще не имеет переговорной стратегии в отношении КНДР. "В дипломатическом контексте администрация Трампа похожа на собаку, которая преследует машину. Ну догонит она машину — и что?" — вопрошает Роберт Мэннинг.
"Эту проблему должны были решить другие президенты США, правившие до меня. Они разговаривали 25 лет — и безрезультатно", — говорит Трамп.
Понимают ли это в Штатах? Возможно. Любопытно, что на церемонии закрытия Игр рядом с южнокорейским Муном находились Иванка Трамп и глава делегации КНДР Ким Ён Чол. Естественно, в администрации США напрочь отрицают вероятность того, что дочь президента провела с северокорейцем какие-то "переговоры о переговорах". Однако просто так люди такого уровня рядом не оказываются.