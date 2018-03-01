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Ким победил на Играх: Южная Корея просит американских хозяев начать диалог

08:0001.03.2018
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© РИА Новости / Владимир ПесняПерейти в фотобанкСеверокорейские болельщики на трибуне на XXIII зимних Олимпийских играхСеверокорейские болельщики на трибуне на XXIII зимних Олимпийских играх
© РИА Новости / Владимир Песня
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Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, для РИА Новости

Одним из победителей завершившихся в Пхёнчхане зимних Олимпийских игр стал северокорейский лидер Ким Чен Ын. Ему по праву должна быть присуждена золотая медаль за дипломатическое искусство. Воспользовавшись Играми как поводом, Ким почувствовал желание Юга нормализовать отношения и протянул руку новому президенту Южной Кореи Мун Чже Ину. Стороны возобновили межкорейский диалог, благодаря чему Киму удалось нарушить единогласие Сеула, Вашингтона и Токио относительно жесткого подхода к КНДР. Символом этого возобновления стал визит в Южную Корею не только северокорейских спортсменов с симпатичными болельщицами (чей приезд был оплачен из южнокорейского бюджета — еще одна победа Кима), но и посещение Сеула высокопоставленной северокорейской делегацией. Ее представители встретились с Мун Чжэ Ином и другими представителями южнокорейского истеблишмента, а также обсудили ряд пунктов двусторонних отношений. Кроме того, в Сеуле побывала сестра северокорейского лидера. Судя по всему, Ким готов продолжить это обсуждение, причем лично — президента Муна пригласили в Пхеньян.

Демонстранты в масках, изображающих Дональда Трампа и Ким Чен Ына, во время митинга в Сеуле
© AFP 2018 / Ed Jones
Мнение: "победа над КНДР" Южной Корее уже не нужна
Безусловно, межкорейское общение ожидается очень сложным — Юг не собирается во всем угождать Северу и продолжит увеличивать военные расходы, проводить учения (в том числе с третьими странами), а также разрабатывать новые виды вооружений. Например, ракеты, способные поражать северокорейские подземные объекты. Однако эти проблемы разрешимы. Реальным же "стеклянным потолком" в развитии двусторонних отношений является позиция Вашингтона. Если Белый дом займет принципиально жесткую позицию, то переговоры Голубого дома (резиденция президента Южной Кореи) с Пхеньяном просто сорвутся. Ведь все прекрасно понимают, что суверенитет Сеула ограничен Вашингтоном и что США могут наложить вето на исполнение любых соглашений между Муном и Кимом. Южная Корея вряд ли рискнет пойти против воли США, а Север не готов договариваться о чем-то без гарантий выполнения этих соглашений.

Собственно, американцы уже саботируют переговорный процесс, ибо ведут себя очень неконструктивно. Так, Вашингтон анонсировал принятие нового широкого пакета санкций против КНДР. Если же и это не изменит поведение Кима, то Трамп пообещал перейти к "фазе 2", которая будет "очень несчастливой для мира". Подобные слова провоцируют ответную риторику со стороны Кима и ведут лишь к эскалации напряжения.

Ракетный паритет
© Инфографика
Ракетный паритет

Более того, такой подход неконструктивен и с точки зрения интересов самих Соединенных Штатов. Эксперты не раз поясняли, что политика давления на КНДР превращается для американцев в самоцель. Реальной же цели — обезопасить американскую территорию от северокорейского ядерного удара — Вашингтон угрозами не достигнет. Ким помнит о судьбе Каддафи и, находясь под угрозой американо-южнокорейского вторжения с целью смены режима, уверен: ядерное оружие его единственная защита от непрошеных гостей. Сдавать его под угрозой войны он тем более не станет, а война на Корейском полуострове — та сама "фаза 2" — приведет не только к многомиллионным жертвам в Восточной Азии, но и к доставке северокорейской ядерной боеголовки в США самовывозом. Именно возможность Пхеньяна осуществить такую доставку заставила американцев задуматься о целесообразности развертывания в Восточной Азии систем противоракетной обороны, баз и проведения учений. Теперь игра уже не стоит свеч — под угрозой оказались не южнокорейские или японские, а американские города.

Портреты президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына во время трансляции новостей на железнодорожном вокзале в Сеуле после ракетного пуска КНДР. Архивное фото
© AFP 2018 / Jung Yeon Je
В Совфеде рассказали, к чему может привести удар США по КНДР
Именно поэтому президент Мун предлагает Трампу сделать приятное себе и миру: отказаться от бессмысленного давления и организовать трехсторонние переговоры.

Трамп демонстрирует признаки понимания, говорит, что готов на переговоры с КНДР, но только "при соблюдении определенных условий". Каких именно? По мнению Роберта Мэннига из Атлантического совета, предварительным условием должен стать мораторий КНДР на ракетные и ядерные испытания. Собственно, Ким Чен Ын недавно продемонстрировал готовность отказаться от новых испытаний, поскольку программа создания ракетно-ядерного оружия в КНДР успешно завершена. Более того, вот уже несколько месяцев Пхеньян ничего не запускает и не взрывает.

© REUTERS / KCNAЛидер КНДР Ким Чен Ын во время военного парада в Пхеньяне
© REUTERS / KCNA
Лидер КНДР Ким Чен Ын во время военного парада в Пхеньяне

Военнослужащий КНДР в Пханмунджоме. Архивное фото
© AP Photo / Korea Pool
В Госдепе заявили, что готовы говорить с КНДР только о денуклеризации
Однако, судя по всему, главное условие Трампа — выгодная ему повестка переговоров. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон (будучи специалистом в переговорных вопросах) правильно в свое время заявил, что говорить можно о чем угодно, хоть о погоде. Главное — говорить. Но администрация Трампа быстро дезавуировала его слова, и теперь актуальна новая установка. "Скажем прямо: итогом любого диалога с Северной Кореей должна быть денуклеаризация КНДР", — считает пресс-секретарь Белого дома Сара Хаккаби. Понятно, что с такой повесткой Ким Чен Ын за стол не сядет.

Возникает ощущение, что Белый дом вообще не имеет переговорной стратегии в отношении КНДР. "В дипломатическом контексте администрация Трампа похожа на собаку, которая преследует машину. Ну догонит она машину — и что?" — вопрошает Роберт Мэннинг.

"Эту проблему должны были решить другие президенты США, правившие до меня. Они разговаривали 25 лет — и безрезультатно", — говорит Трамп.

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AFP 2018 / Mandel Ngan
В ГД рассказали, как КНДР может воспринять слова Трампа о мировой угрозе
Однако никто не мешает США без истерики и шельмования вести диалог о мерах контроля или деэскалации напряженности — тем более что Ким Чен Ын (проводящий в стране сложные реформы) очень нуждается в спокойствии на внешних границах и восстановлении социально-экономических связей с миром. Поэтому он готов не только к конструктивным переговорам, но и непременно исполнит взятые на себя обязательства.

Понимают ли это в Штатах? Возможно. Любопытно, что на церемонии закрытия Игр рядом с южнокорейским Муном находились Иванка Трамп и глава делегации КНДР Ким Ён Чол. Естественно, в администрации США напрочь отрицают вероятность того, что дочь президента провела с северокорейцем какие-то "переговоры о переговорах". Однако просто так люди такого уровня рядом не оказываются.

© REUTERS / Lucy NicholsonПрезидент Южной Кореи Мун Чже Ин, его супруга Ким Джонсук, Иванка Трамп и глава делегации КНДР Ким Ён Чол на церемонии закрытия XXIII зимних Олимпийских игр
© REUTERS / Lucy Nicholson
Президент Южной Кореи Мун Чже Ин, его супруга Ким Джонсук, Иванка Трамп и глава делегации КНДР Ким Ён Чол на церемонии закрытия XXIII зимних Олимпийских игр
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