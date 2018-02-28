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Германские концерны выступили против Украины и Польши

08:4228.02.2018
(обновлено: 10:13 28.02.2018)
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© AP Photo / APN Photo/Frank HormannСварка труб на строительстве газопровода в Германии. Архивное фотоСварка труб на строительстве газопровода в Германии. Архивное фото
© AP Photo / APN Photo/Frank Hormann

Дмитрий Лекух, для РИА Новости

Главы трех крупнейших энергетических концернов Европы, представляющие германоязычные Федеративную Германию и Австрию, выступили в начале текущей недели с резким, на грани допустимого, заявлением. Относительно строительства газопровода "Северный поток — 2".
Немного о героях. Wintershall. Это фактически BASF ("стопроцентная дочка" крупнейшего в мире германского химического концерна). В свою очередь, австрийский OMV — крупнейшая в Центральной Европе нефтяная компания.

Трубы для газопровода Северный поток 2. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Spiegel пугает немцев "потерями" от "Северного потока — 2"
Так вот. Руководители этих гигантов вместе с присоединившимся к ним главой Uniper заявили: "Энергобезопасность Европы не должна становиться игрушкой американской энергетической и экономической политики, а также действий США в сфере безопасности и геополитики". А идущие в фарватере американцев "такие страны, как Украина и Польша, как транзитеры-монополисты не заинтересованы в создании новой и конкурентоспособной газовой инфраструктуры в Европе".

Но и это еще не все.

"Строительство трубопровода ("Северный поток — 2". — Прим. ред.) означает диверсификацию существующих путей, дополнение и расширение имеющихся сетей. Именно это соответствует целям европейского энергосоюза и устойчивого европейского газового внутреннего рынка. Nordstream2 связывает и укрепляет Европу, поскольку в итоге будет создан надежный путь транспортировки газа в Европу. А тот, кто выступает против "Северного потока — 2", способствует ослаблению конкуренции и энергобезопасности ЕС".

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…В общем, это даже не "бунт на корабле". Это прямое решение "совета капитанов", ибо подобного рода заявление просто физически невозможно без согласия на него хозяев вышеуказанных структур.
Что это означает.

Совместная пресс-конференция премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого и канцлера Германии Ангелы Меркель. 16 февраля 2018
© AFP 2018 / John MacDougall
Давление газа. Почему Германия не откажется от "Северного потока — 2"
Крупный энергетический бизнес Старой Европы окончательно и бесповоротно определился в вопросе о русских газопроводах. Он прекрасно осознает все обстоятельства и возможные препятствия, равно как и все "инструменты противодействия" на всех возможных и невозможных уровнях. И решение принято.

Все.

Точка.

Дальше — "кто не с нами — тот против нас".

И неслучайно "Еврокомиссия должна задаться вопросом, почему она в дискуссиях вокруг "Северного потока — 2" не действует объективно". То есть, прозрачно намекают крупнейшие концерны Европы, Еврокомиссии стоит помнить, на чьи деньги вся эта брюссельская говорильня вообще живет.

Несмотря на то, что позиция европейского мегабизнеса и ранее была ясна, тут важно другое. Приведенное выше заявление вполне можно считать не только экономическим, но и политическим.

© Фото : Nord Stream 2Производство труб для строительства газопровода"Северный поток &ndash; 2". Архивное фото
© Фото : Nord Stream 2
Производство труб для строительства газопровода"Северный поток – 2". Архивное фото

Европейский "реальный сектор" прекрасно понимает, что сейчас стоит на кону. Там стоит само его существование. Дело в том, что помимо знаменитого на весь мир "немецкого качества" очевидным преимуществом крайне энергоемкой продукции европейской промышленности является и ее вполне конкурентная цена. А она достигается в том числе и за счет доступности именно трубопроводного ("русский" он или нет — дело десятое) газа.

Транзит газа через ГИС Суджа. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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Генерал Мороз принуждает Европу любить "Газпром"
И зависеть в подобных условиях от "украинской трубы" Европа хочет еще меньше, чем Российская Федерация. Для той же германской "химии" или электротехники — это вопрос банального выживания в сверхконкурентной среде.

И если крупный европейский бизнес еще может понять позицию США и решает эту проблему с помощью традиционно сильных в Вашингтоне "немецких лоббистов", то позицию евробюрократов, которых он банально содержит, а также позицию Варшавы и Киева он просто склонен расценивать как "никчемную".

И одним "решением вопроса Nordstream 2" европейский бизнес вряд ли сможет ограничиться. Ибо, если ты встаешь на какой-то путь, то на нем все равно будет определенная последовательность шагов.

Что ж.

У нас нет ни малейших сомнений в том, что в конторах, подобных Uniper, Wintershall и OMV, люди умеют считать, и делают это довольно неплохо.

Северный поток - 2
"Северный поток – 2"
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