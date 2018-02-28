Альянсу конец: Европа и Россия впервые вместе выступили против США

Иван Данилов, для РИА Новости
В начале текущей недели произошло неординарное событие — посол Европейского союза в США выступил с жесткой критикой действий американского президента Трампа, обвинил США в торговле принципами и пообещал, что Евросоюз будет саботировать попытки США ввести новые международные санкции против Ирана. Очень жесткий демарш европейского дипломата был явно согласован с Брюсселем и Берлином и указывает на то, что трансатлантической солидарности по ключевым вопросам международной политики уже пришел конец. После того как против действий США на иранском направлении еще раз жестко высказался Сергей Лавров, создалась парадоксальная ситуация: Евросоюз и Россия выступают единым фронтом против американской политики на стратегически важном направлении. От того, готов ли Трамп идти напролом, чтобы удовлетворить амбиции и фобии своих спонсоров в США и на Ближнем Востоке, зависит то, начнется ли в этом году большая ближневосточная война.
Посол Евросоюза в США четко обозначил негативную позицию Брюсселя по вопросу повторного ввода антииранских санкций и отмены "ядерной сделки": "Это, на мой взгляд, не сработает. Мы сняли санкции, и это было частью договоренности, и мы не можем с чистой совестью ввести санкции снова без уважительной причины", — заявил посол, прозрачно намекая на то, что желание американского ВПК заработать денег и политические амбиции Трампа не входят в список "уважительных причин".
"Мы, как и Франция, считаем необходимым в полном объеме выполнять Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД). Если хочется обсуждать какие-то другие вопросы, касающиеся Ирана, то это нужно делать с его обязательным участием и на основе консенсуса, а не путем ультиматумов".
"Есть целая мифология в США, в определенных кругах, и эта мифология о том, что мы заинтересованы только в торговле с Ираном и готовы продать свои души за возможность продать несколько автомобилей или самолетов. Ну примерно как это делает "Боинг", — отметил посол О'Салливан, намекнув на то, что американская корпорация пытается продать в Иран самолеты на 20 миллиардов долларов. "Мы не занимаемся продажей принципов ради нескольких контрактов", — подчеркнул европейский дипломат.
Второй вариант предполагает введение санкций и выход США из "ядерной сделки", несмотря на несогласие Евросоюза, России и КНР. Этот подход кажется привлекательным только на первый взгляд, так как односторонние санкции США никак не навредят Ирану, который вполне может удовлетворить все свои экономические и технологические потребности за счет сотрудничества со странами, которые не поддержат американские санкции. Попытки США ввести санкции против европейских компаний, работающих с Ираном, приведут к ответным действиям со стороны Еврокомиссии, и, скорее всего, Белый дом откажется от них так же, как отказался от попыток наказать европейские компании, инвестирующие в "Северный поток — 2". Санкционная импотенция Вашингтона плохо отражается на имидже мирового гегемона, а если перевести конфликт сразу в военную плоскость, то есть серьезный риск, что Евросоюз использует такое волюнтаристское поведение как причину для снижения уровня военного сотрудничества с США. Тем более что Евросоюз уже создает свою собственную военную структуру, которую британские и американские эксперты воспринимают как "европейскую альтернативу НАТО".
Хороших выходов из ситуации, в которую команда Трампа сама себя загнала, пока не просматривается, и это довольно позитивная ситуация с точки зрения российских интересов. У наших вашингтонских оппонетов случился цугцванг — и теперь остается с максимальной выгодой использовать их неизбежные ошибки.