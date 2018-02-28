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Доктор Смерть для Украины. В Киеве делят деньги Минздрава

08:0028.02.2018
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© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкУчастники акции протеста работников здравоохранения в КиевеУчастники акции протеста работников здравоохранения в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
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Ростислав Ищенко, обозреватель МИА "Россия сегодня"

Губернатор Закарпатья Геннадий Москаль публично обматерил исполняющую обязанности министра здравоохранения Ульяну Супрун. Через неделю она ответила, справедливо квалифицировав выпад Москаля как свидетельство низкого уровня культуры в стране. Но к нему присоединился экс-губернатор Харьковской области Михаил Добкин, буквально (с использованием ненормативной лексики) повторивший его высказывание в прямом эфире украинского телеканала. И уже после Добкина слово взяли другие "эксперты", заявившие, что Супрун не уйдет из Минздрава, поскольку ее туда назначили и США, и президент Порошенко, и даже премьер Гройсман.

Забавная получается ситуация. Один высокопоставленный чиновник выражает свое отношение к другому на языке подворотни, заодно упоминая "дебилов в правительстве" так, что не совсем понятно, все ли правительство Украины страдает именно данной формой умственной отсталости или только часть его.

Человек, страдающий психическим расстройством
© Depositphotos / Wisky
Названа основная причина психических расстройств украинцев
Супрун не реагирует на выпад, очевидно, полагая, что, во-первых, вступать в такого рода "дискуссию" в стиле дворовой шпаны — только себя позорить, а во-вторых, порядок среди губернаторов должны наводить президент и премьер. Первый подписывает указы о назначении и смещении, второй — подает соответствующие представления. Однако президент молчит, Гройсман же лишь проблеял, что Москаль обязан извиниться — и пусть ребята живут дружно. Москаль тут же откликнулся: пускай сама извиняется.

После чего Супрун, уяснив, что тема сама собой не рассосется, а президент с премьером ее защищать не собираются, высказалась по поводу недостойной формы, в которую было облачено заявление Москаля. И тут же получила от Добкина.

© РИА Новости / Саид ЦарнаевПерейти в фотобанкГубернатор Харьковской области Михаил Добкин. 2014 год
© РИА Новости / Саид Царнаев
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Губернатор Харьковской области Михаил Добкин. 2014 год

Вспомним, что Добкин, с одной стороны, — человек, своим предательством Януковича и харьковского восстания обеспечивший победу Майдана не только в Киеве, но и во всей стране. С другой — один из наиболее одиозных регионалов, посадить которого до сих пор мечтают "патриоты". Да еще и конкурент министра внутренних дел Арсена Авакова в борьбе за контроль над Харьковом.

Врач во время процедуры осмотра
© РИА Новости / Николай Хижняк
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Голуб: со стороны Минздрава Украины идет "очень интересная игра"
Пока Добкину и действующему мэру Харькова Геннадию Кернесу, который выполняет в тандеме роль мозга, удается удерживать город под своим контролем. Но приходится соблюдать предельную осторожность. В условиях перманентной борьбы всех против всех на Украине такой лакомый кусок, как Харьков, в руках двух столь малосимпатичных "патриотам" людей — повод для атаки при первой же ошибке.

Следовательно, раз уж Добкин полез в прямой эфир с поддержкой Москаля, избрав наиболее наглую и циничную форму уничижения Супрун, он знал, что делал, и посоветовался с другом своим Геннадием Адольфовичем. Харьковский тандем считает, что Москаль не просто не сдержал эмоций (для этого он слишком матерый и хитрый бюрократ), а пошел в сознательная атаку на и. о. министра. Но вес губернатора Закарпатья недостаточен для успешного давления на Супрун. Значит, у Москаля есть мощная поддержка в Киеве.

Расчеты харьковчан выглядят куда убедительнее, чем сказки "экспертов". Ни президент, ни премьер, ни Вашингтон не сподобились примерно приструнить Москаля и поддержать Супрун, хотя времени было достаточно. На этом фоне утверждения "экспертов" о том, что Супрун никто не посмеет снять поста, — скорее свидетельство того, что является целью атаки и чего боится и. о. министра, но никак не реалистичная оценка ситуации.

На линии по розливу и упаковке лекарственных настоек. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Минздрав Украины хочет запретить российские лекарства
Супрун пребывает в статусе исполняющего обязанности с июля 2016 года. Все это время ни Вашингтон, ни Порошенко, ни Гройсман не беспокоились о том, что глава Минздрава, проводящая "эпохальную" реформу, находится в составе правительства на птичьих правах. Сейчас Супрун уже слишком непопулярна, чтобы тратить на нее силы, но поначалу-то ничто не мешало продавить через Раду ее назначение. Это же не антикоррупционный суд. А у президента, премьера и Вашингтона вместе взятых достаточно аргументов, чтобы украинские депутаты не ерепенились.

CC BY-SA 3.0 / Николай Сварник / Suprun Ulyana TorontoУльяна Супрун
CC BY-SA 3.0 / Николай Сварник / Suprun Ulyana Toronto
Ульяна Супрун

Более того, предшественник Супрун, Александр Квиташвили, сбежал с весьма хлебной должности главы Минздрава, как только реформа, от которой он долго уклонялся, стала неизбежной (из-за требований Запада). А "лейб-медик" Майдана Ольга Богомолец, приглашенная на пост министра сразу после переворота, отказалась от такой чести. Подозреваю, именно потому, что понимала, как отразится на ее репутации предстоящая медицинская реформа.

В общем, Супрун — козел отпущения. Ей поручили провести реформу, и она по своей наивности не понимала, какую ответственность берет на себя. Сейчас, когда реформа проведена, а всеобщая ненависть к Супрун зашкаливает, ее уход — вопрос решенный. Дело тормозится только борьбой кланов за слишком финансово вкусный пост.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Палинчак
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Гройсман призвал главу Закарпатья извиниться за оскорбление главы Минздрава
Ульяна Супрун, которую уже сравнивают с Йозефом Менгеле и называют Доктором Смерть, в полном соответствии с поставленной задачей сняла с центральной власти ответственность и большую часть расходов на здравоохранение. Строить и содержать больницы, закупать оборудование и выплачивать зарплату врачам теперь должны местные общины. Села лишены даже фельдшерских пунктов — медицинскую помощь врач окажет по интернету либо больного доставят в областную больницу за тридевять земель (если доживет, конечно). Первый результат этой реформы — эпидемия кори, ждут дифтерию.

Тем не менее на 2018 год бюджет Минздрава увеличен на 12 миллиардов гривен (на 15%), почти до 87 миллиардов гривен (три миллиарда долларов).

© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкАкция протеста медицинских работников в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
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Акция протеста медицинских работников в Киеве

Итак, расходы должны сократиться, но бюджет увеличился. Сумма для Украины заоблачная — больше крадут только военные. Однако генералы Полторак и Муженко сами несут ответственность за то, что творится в армии, а здесь Супрун уже все сделала. После ее реформаторства год, а то и два можно ссылаться на "ужасное наследие". И все будут верить и сочувствовать.

Теперь давайте вспомним, что на Украине практически все системные политические силы два года готовятся к досрочным президентским и парламентским выборам, а в мае до очередных всего 12 месяцев останется. На Украине политики деньги на выборы не тратят. Они на них зарабатывают. Контроль над финансово емким ведомством предоставляет для этого неограниченные возможности. На три миллиарда долларов можно целый год проводить выборы раз в квартал — и еще что-то останется.

Акция протеста работников здравоохранения в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
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Мнение: медицинская реформа – это приговор украинцам
Но деньги нужны не только на выборы. На финансирование антипорошенковских уличных акций, покупку СМИ, взятки европейским политикам, чтобы делали "правильные" заявления, тоже нужны средства. В таких условиях контроль над финансовыми потоками Минздрава значит очень много.

Москаль запустил процесс травли Супрун, когда расчеловечивание Доктора Смерть уже состоялось. Судя по его политическому прошлому, нюху и актуальной расстановке политических сил на Украине, подсуетился он для Тимошенко. "Поддержка" Москаля Добкиным говорит о том, что "Оппозиционный блок" также претендует на место Супрун. Интересно, выдвинет ли кандидатуру министра Порошенко или предпочтет договориться с экс-регионалами? А ведь есть еще "Народный фронт", который — хоть формально и входит в пропрезидентскую коалицию — состоит из политиков, ведущих самостоятельную игру даже по отношению друг к другу, не говоря уже о слабом и неинтересном для них Порошенко.

Монумент Независимости на Майдане Незалежности в Киеве, Украине. Архивное фото
© Fotolia / Mikhail Markovskiy
Незалежность как суслик. На завоевания свободной Украины
В общем, задержать отставку Супрун способны только маневры разных политических сил вокруг продавливания своего кандидата на ее место. А вот фигура нового министра и его политическая ориентация многое скажут о складывающихся ситуативных союзах, следовательно, и о шансах на относительно мирное преодоление кризиса власти, возможное только в случае общеолигархического компромисса, который пока не только не просматривается, но еще и не имеет под собой материальной базы.

Большой передел вкусных должностей может отвлечь оппонентов Порошенко от уличной активности. Но тогда уже одним Минздравом не обойтись.

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Популярные комментарииВсе комментарии
валентина исаева
Теперь жить они захотели!
Думать надо было, а не скакать с кастрюлями на голове.
08:40
28.02.2018
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