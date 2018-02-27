Как США обманули сами себя. Пол Манафорт — агент и жертва Вашингтона

Ростислав Ищенко, обозреватель МИА "Россия сегодня"
У президента США Дональда Трампа очередные неприятности. Его бывший советник Ричард Гейтс дал показания против бывшего начальника предвыборного штаба Пола Манафорта. Гейтс признался в том, что помогал Манафорту уклоняться от налогов, оформляя его гонорары как кредиты, а также помог тому обмануть Министерство юстиции США, несколько раз подтвердив, что Манафорт якобы никогда не лоббировал Украину.
Трамп, конечно, не виноват в том, что нанятый им политтехнолог обслуживал прежде Януковича и обманывал налоговое ведомство и американскую юстицию. Но теперь спецпрокурор, расследующий дело о "вмешательстве России в американские выборы", может надавить на Манафорта, и тому придется выбирать между тюрьмой (когда-то по обвинению в неуплате налогов смогли надолго закрыть даже Аль Капоне) и свидетельскими показаниями против Трампа. При этом неважно, будут ли показания Манафорта правдивы. Важно, что он даст их.
С импичментом Трампа демократы могут и не успеть (начался второй год его каденции, затем стартует президентская избирательная кампания), но вычеркнуть его из списка кандидатов на следующих выборах попробуют.
Кардинальная смена американской политики (внешней и внутренней) — не причуда Трампа, а жизненная необходимость. В радикальной реформе нуждается американская экономика. Как известно, экономический базис диктует форму политической надстройке.
Трамп — последняя попытка американских консерваторов-традиционалистов, противостоящих глобалистским левакам, выйти из кризиса в рамках конституции — путем выборов президента. Если глобалисты свалят его (неважно, до выборов или в ходе), у традиционалистов не останется иного варианта коррекции политического курса, кроме силового. Внутриполитический кризис в США окончательно перейдет в формат второй Гражданской войны.
Демократы поставили Манафорта под угрозу тюремного заключения, чтобы получить от него показания против Трампа. Неважно, насколько правдивые. Важно, что на них можно построить обвинение, способное организовать импичмент или прервать политическую карьеру Трампа.
Если теперь их конституционную победу отберут неконституционными средствами, то у национальной буржуазии не останется другого выхода, как выступить против компрадорского правительства с теми же методами. Но это потенциальная опасность. Пока команда Трампа достаточно успешно отбивается от внутриполитических оппонентов. А вот факты о деятельности Манафорта в Киеве рушат американские позиции в украинском кризисе уже сейчас.
Лоббист брал у Януковича деньги за то, чтобы Вашингтон обеспечил вступление Украины в ЕС. На всякий случай: США — не член ЕС и не может влиять на принятие кого-либо в члены Евросоюза. Официально не может. Но никого не удивляет, что по делам приема в ЕС нужно неофициально обратиться в Белый дом. Это, конечно, не новость, но публичное признание этого факта американцами резко ослабляет позицию их европейских союзников в украинском кризисе.
Париж и Берлин извертелись как ужи на сковородке, пытаясь угодить страдающему от санкций европейскому бизнесу и сохранить сами санкции против России хотя бы формально (чтобы Вашингтон не гневался). Теперь же им придется объяснять, как так получилось, что под лозунгом евроинтеграции и при поддержке Евросоюза было свергнуто правительство Украины, которое платило неучтенные миллионы ради того, чтобы максимально приблизиться к ЕС. Получается, что Янукович сам платил за то, что бы Украина вошла в Евросоюз, а Порошенко за то же самое пытается сейчас содрать с европейцев деньги.
Почему Европа должна страдать? Этот вопрос раздавался в ЕС и раньше. Отвечавшие ссылались на "атлантическую солидарность". А теперь Вашингтон не скрываясь демонстрирует, что все страдания Европы вызваны лишь неумеренными амбициями американских политиков и их незаконным вмешательством в дела других стран. Это и раньше все знали, но только сейчас получено официальное подтверждение из США.
США, конечно же, более прочный организм, чем Украина, но внутриполитическая борьба и раскол элит в Вашингтоне проистекают с таким размахом и ожесточением, что грозят привести к тем же последствиям, что и в Киеве. От Киева все бывшие союзники уже отвернулись. От Вашингтона отворачиваются.