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Как США обманули сами себя. Пол Манафорт — агент и жертва Вашингтона

08:0027.02.2018
(обновлено: 09:43 27.02.2018)
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© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЭкс-глава предвыборного штаба Трампа Пол Манафорт у здания федерального суда в Вашингтоне. 14 февраля 2018Экс-глава предвыборного штаба Трампа Пол Манафорт у здания федерального суда в Вашингтоне. 14 февраля 2018
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais

Ростислав Ищенко, обозреватель МИА "Россия сегодня"

У президента США Дональда Трампа очередные неприятности. Его бывший советник Ричард Гейтс дал показания против бывшего начальника предвыборного штаба Пола Манафорта. Гейтс признался в том, что помогал Манафорту уклоняться от налогов, оформляя его гонорары как кредиты, а также помог тому обмануть Министерство юстиции США, несколько раз подтвердив, что Манафорт якобы никогда не лоббировал Украину.

Трамп, конечно, не виноват в том, что нанятый им политтехнолог обслуживал прежде Януковича и обманывал налоговое ведомство и американскую юстицию. Но теперь спецпрокурор, расследующий дело о "вмешательстве России в американские выборы", может надавить на Манафорта, и тому придется выбирать между тюрьмой (когда-то по обвинению в неуплате налогов смогли надолго закрыть даже Аль Капоне) и свидетельскими показаниями против Трампа. При этом неважно, будут ли показания Манафорта правдивы. Важно, что он даст их.

С импичментом Трампа демократы могут и не успеть (начался второй год его каденции, затем стартует президентская избирательная кампания), но вычеркнуть его из списка кандидатов на следующих выборах попробуют.

Глава Комитета спасения Украины Николай Азаров на презентации доклада Мониторинг некоторых аспектов нарушений прав человека в Украине за 2017 год в пресс-центре МИА Россия сегодня. 22 ноября 2017
© РИА Новости / Александр Натрускин
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Я бы на их месте не искушал судьбу. Трамп хотя и не разделяет левацко-троцкистскую глобалистскую концепцию демократов, но он как минимум принимает правила игры, выработанные американской двухпартийной элитой, и не собирается их нарушать. Он подчиняется американской политической традиции.

Кардинальная смена американской политики (внешней и внутренней) — не причуда Трампа, а жизненная необходимость. В радикальной реформе нуждается американская экономика. Как известно, экономический базис диктует форму политической надстройке.

© AP Photo / Manuel Balce CenetaПрезидент США Дональд Трамп выходит из Овального кабинета. 16 февраля 2018
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Президент США Дональд Трамп выходит из Овального кабинета. 16 февраля 2018

Трамп — последняя попытка американских консерваторов-традиционалистов, противостоящих глобалистским левакам, выйти из кризиса в рамках конституции — путем выборов президента. Если глобалисты свалят его (неважно, до выборов или в ходе), у традиционалистов не останется иного варианта коррекции политического курса, кроме силового. Внутриполитический кризис в США окончательно перейдет в формат второй Гражданской войны.

Экс-глава предвыборного штаба Трампа Пол Манафорт в Вашингтоне. 26 декабря 2017
© AP Photo / Andrew Harnik
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США уже сейчас несут политический ущерб от своих внутриполитических дрязг. Из-за гражданского противостояния не сформулирована концепция внешней политики. А теперь Штаты вскрыли механизм реализации своего политического курса в последнее десятилетие. И это саморазоблачение предоставляет убедительные доказательства того, в чем и раньше никто не сомневался — весь украинский кризис Вашингтон изначально контролировал с обеих сторон (не только со стороны оппозиции, но и со стороны Януковича).

Демократы поставили Манафорта под угрозу тюремного заключения, чтобы получить от него показания против Трампа. Неважно, насколько правдивые. Важно, что на них можно построить обвинение, способное организовать импичмент или прервать политическую карьеру Трампа.

Здание Белого дома в Вашингтоне, США. Архивное фото
© AFP 2018 / Mandel Ngan
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Демократы или не понимают, что играют с огнем, или осознают, но надеются выиграть. Рассчитывала же победить Хиллари Клинтон, пытавшаяся шантажировать Россию угрозой ядерной войны еще до своего неудавшегося избрания президентом США. А это был более опасный блеф, чем попытка силовыми (незаконными) средствами, остановить смену американского внутриполитического тренда. Ведь Трамп со своей концепцией снижения внешнеполитической активности (которую он, кстати, пока так и не сумел реализовать) пришел к власти не в результате удачных манипуляций в твиттере, а благодаря смене настроений в среде бизнес-элиты. Национальная буржуазия США дала бой клинтоновским компрадорам и выиграла его.

Если теперь их конституционную победу отберут неконституционными средствами, то у национальной буржуазии не останется другого выхода, как выступить против компрадорского правительства с теми же методами. Но это потенциальная опасность. Пока команда Трампа достаточно успешно отбивается от внутриполитических оппонентов. А вот факты о деятельности Манафорта в Киеве рушат американские позиции в украинском кризисе уже сейчас.

Роберт Мюллер. Архивное фото
© AFP 2018 / Brendan Smialowski
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Ричард Гейтс показал под присягой, что вместе с Манафортом не просто получал от Януковича и компании укрытые от налогов миллионы долларов, но и оказывал за это неофициальные лоббистские услуги, что категорически запрещено американским законодательством. Услуги заключались не только в том, чтобы оправдать перед американской элитой внутреннюю политику Януковича, но и обеспечить вступление Украины в ЕС.

© РИА Новости / Андрей СтенинПерейти в фотобанкСторонники евроинтеграции Украины около сцены на Европейской площади в Киеве. 25 января 2013
© РИА Новости / Андрей Стенин
Перейти в фотобанк
Сторонники евроинтеграции Украины около сцены на Европейской площади в Киеве. 25 января 2013

Лоббист брал у Януковича деньги за то, чтобы Вашингтон обеспечил вступление Украины в ЕС. На всякий случай: США — не член ЕС и не может влиять на принятие кого-либо в члены Евросоюза. Официально не может. Но никого не удивляет, что по делам приема в ЕС нужно неофициально обратиться в Белый дом. Это, конечно, не новость, но публичное признание этого факта американцами резко ослабляет позицию их европейских союзников в украинском кризисе.

Париж и Берлин извертелись как ужи на сковородке, пытаясь угодить страдающему от санкций европейскому бизнесу и сохранить сами санкции против России хотя бы формально (чтобы Вашингтон не гневался). Теперь же им придется объяснять, как так получилось, что под лозунгом евроинтеграции и при поддержке Евросоюза было свергнуто правительство Украины, которое платило неучтенные миллионы ради того, чтобы максимально приблизиться к ЕС. Получается, что Янукович сам платил за то, что бы Украина вошла в Евросоюз, а Порошенко за то же самое пытается сейчас содрать с европейцев деньги.

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
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Политикам Европы, на фоне американских саморазоблачений, будет очень трудно убедить свои деловые круги в целесообразности дальнейшего следования в фарватере внешнеполитического курса Вашингтона. Ведь получается, что претензии, предъявляемые Манафорту, санкции, разоряющие европейский бизнес, попытки США лишить Старый Свет дешевого российского газа, резко уронив таким образом конкурентоспособность ее промышленности, — все это не ради "торжества идей демократии и толерантности". А исключительно для удовлетворения амбиций небольшой кучки американских политиков, готовых даже Конституцию США растоптать, чтобы остаться у власти.

Почему Европа должна страдать? Этот вопрос раздавался в ЕС и раньше. Отвечавшие ссылались на "атлантическую солидарность". А теперь Вашингтон не скрываясь демонстрирует, что все страдания Европы вызваны лишь неумеренными амбициями американских политиков и их незаконным вмешательством в дела других стран. Это и раньше все знали, но только сейчас получено официальное подтверждение из США.

США, конечно же, более прочный организм, чем Украина, но внутриполитическая борьба и раскол элит в Вашингтоне проистекают с таким размахом и ожесточением, что грозят привести к тем же последствиям, что и в Киеве. От Киева все бывшие союзники уже отвернулись. От Вашингтона отворачиваются.

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1 пользователь оставил 1 комментарий
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Леонид Гщрщхов
Европейцам и цеевропейцам на заметку!
08:44
27.02.2018
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