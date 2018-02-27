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Сломанные зубы Украины. Кто предсказал войну в Донбассе

08:0027.02.2018
(обновлено: 08:24 27.02.2018)
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© РИА Новости / Сергей АверинПерейти в фотобанкОполченцы ДНР на территории Донецкого аэропортаОполченцы ДНР на территории Донецкого аэропорта
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Владимир Корнилов, обозреватель РИА Новости

Весной 2009 года украинские СМИ разразились серией статей о "провокационных книгах" фантастического жанра, описывающих войну между Донбассом и Украиной. Тогда это действительно казалось всем фантастикой. Арсен Аваков, в то время харьковский губернатор, разместил в своем блоге заметку под заголовком "Хотят ли русские войны?". Кратко описав сюжеты этих книг, он гневно обличал авторов в незнании фактов и отсутствии логики. Прошло всего пять лет — и Аваков стал одним из инициаторов кровавой операции украинских силовиков против Донбасса.

"Украинский фантастический технотриллер"

Во многочисленных публикациях по поводу "провокации" как-то упускали из виду тот факт, что "произведения", вызвавшие скандал, были написаны коренными жителями Донбасса. Когда их страшные фантазии сбылись, писатели воспринимались публикой уже не фантастами. Их смело можно было называть пророками. После начала войны они создали и возглавили Союзы писателей Донецкой и Луганской народных республик.

В ДНР глава Союза писателей — Федор Березин, автор книги "Война 2010. Украинский фронт". Его первый заместитель — еще один фантаст, Владислав Русанов, а самый активный помощник — Георгий Савицкий, автор книги "Поле боя — Украина. Сломанный трезубец". Союзом писателей ЛНР руководит Глеб Бобров, описавший грядущую войну между Донбассом и Украиной в романе "Эпоха мертворожденных" еще в 2007 году.

Погрузка беженцев на греческий корабль в порту Бенгази. Архивное фото
© РИА Новости / Андрей Стенин
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Уроженец Сталино (ныне Донецк), 63-летний Федор Березин — профессиональный военный, ракетчик. В 1991 году уволился в запас в звании капитана, с тех пор постоянно проживает в родном городе и пишет романы в жанре, как он сам определил, "фантастического технотриллера". В 2009-м издал роман "Война 2010. Украинский фронт". В этой книге натовские войска проводят военную операцию в Донбассе по усмирению местных жителей, дончане сопротивляются. Конечно же, официальная пропаганда Киева пытается это сопротивление представить "российской агрессией", хотя Россия не вмешивается.

Спустя пять лет после выхода романа капитан в отставке Березин взял оружие в руки, чтобы оборонять родной Донецк. Занимал пост заместителя министра обороны ДНР по промышленности. В его задачи входило перепрофилирование местных предприятий, перевод их на военные рельсы. Сейчас Березин жалеет, что не вел тогда дневник. "Потому что описание каждого дня из той реальности — это уже самостоятельный роман", — рассказывает он РИА Новости.

CC BY 3.0 / Denis Kornilov / ёдор Березин в Донецке, 21 июня 2014 годаПисатель-фантаст Федор Березин
CC BY 3.0 / Denis Kornilov / ёдор Березин в Донецке, 21 июня 2014 года
Писатель-фантаст Федор Березин

"Из двух разбитых танков собрать один действующий"

В те дни ополченцы Донбасса еще не располагали бронетехникой, сопротивлялись украинским кадровым военным, что называется, голыми руками, порой добывая оружие в бою. "Мы, в частности, отвечали за ремонт военной техники, — говорит писатель. — То есть нашей задачей было из двух разбитых танков собрать один действующий. Или из трех БМП делали один". Березин изучал и украинский БТР-4, который отбили ополченцы.

Украинские военные на бронетранспортере в районе Дебальцево, Донецкая область. Архивное фото
© AFP 2018 / Sergei Supinsky
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Писатель-фантаст гордится тем, что лично конструировал первые минометы для создававшейся тогда армии ДНР. Он распорядился снять миномет с памятника советскому полковнику Виктору Масловскому, погибшему при освобождении Донбасса 75 лет назад. Оружие было 1943 года выпуска, настоящее.

Вот как вспоминает об этом писатель Георгий Савицкий, служивший тогда под началом своего коллеги: "Федор Дмитриевич Березин взял этот миномет, удалил краску, разобрал на части и исследовал. То есть был произведен обратный инжиниринг. Все замерили, выпустили чертежи. С 2014 года мы серийно производим свой миномет. В отличие от украинских минометов, которые взрываются, уничтожают свои расчеты из-за дефектов конструкции, у нас не было ни единого отказа, ни единого разрыва ствола… Этот миномет с помощью беспилотника-квадрокоптера наносил удары по украинским войскам, в частности в Донецком аэропорту. Он малошумный, не перегревается, довольно точный и эффективный".

© Фото из личного архива Федора БерезинаРуководители Союза писателей ДНР фантасты Федор Березин и Владислав Русанов
© Фото из личного архива Федора Березина
Руководители Союза писателей ДНР фантасты Федор Березин и Владислав Русанов

А миномет 1943 года снова собрали, покрасили и вернули на постамент.

Говоря о тех книгах, Савицкий поясняет: "Мы написали их фактически одновременно в Донецке и Луганске. Конечно, уже тогда наметилась тенденция. Страшная тенденция. Это было правление президента Виктора Ющенко. И стало ясно, куда все катится".

© Фото из личного архива Федора БерезинаЧлены союза писателей ДНР. На переднем плане: Федор Березин и Владислав Русанов, на заднем плане: Георгий Савицкий
© Фото из личного архива Федора Березина
Члены союза писателей ДНР. На переднем плане: Федор Березин и Владислав Русанов, на заднем плане: Георгий Савицкий

"Я вас предупреждал. Проклятые вы дураки"

В книге луганчанина Глеба Боброва "Эпоха мертворожденных" от Украины откололась Восточная конфедерация (Донецкая, Луганская и Харьковская области). Украинские войска при прямом участии НАТО начали кровавую операцию по подавлению русскоязычных регионов. Разобравшись с Новороссией, Запорожьем, Днепропетровском, они взялись за Донбасс, где и разворачиваются события книги. Россия не вмешивается, ограничиваясь технической и моральной поддержкой мятежной донецкой республики. Все это было описано за семь лет до начала реальной войны.

Военнослужащие вооруженных сил Украины
CC BY 2.0 / Ministry of Defense of Ukraine /
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Отвечая на вопросы РИА Новости, 53-летний уроженец Донбасса Глеб Бобров просит не называть его фантастом. "В "Эпохе мертворожденных" я прежде всего отталкивался от двух китов. Во-первых, личного, более чем двухлетнего опыта солдата Афганской войны — в пехоте, в рейдовом батальоне, в качестве рядового снайпера. И во-вторых, от более чем двадцатилетнего наблюдения (лично, изнутри) за Незалежной и ее социумом — в журналистике, предвыборных баталиях и, в общем-то, в качестве далеко не рядового пиарщика".

На вопрос, не страшно ли ему самому, что его книга сбылась, Бобров отвечает: "Не страшно, а грустно — предупреждение не сработало".

© Фото из личного архива Глеба БоброваГлава Союза писателей ЛНР Глеб Бобров
© Фото из личного архива Глеба Боброва
Глава Союза писателей ЛНР Глеб Бобров

Примерно о том же говорит и дончанин Березин. Отвечая на вопрос, считает ли он теперь себя фантастом, после того, как его произведение превратилась в страшную реальность для Донбасса, он на секунду задумался: "Ну, Герберт Уэллс ведь не перестал быть фантастом из-за того, что изобрели атомную бомбу, предсказанную им еще в 1914 году, до Первой мировой войны. Думаю, он не сильно радовался, когда увидел, что его предсказание сбылось (он ведь умер в 1946 году). И мне нерадостно. Лучше бы все осталось там, в книгах. Надеюсь, другие мои предсказания не сбудутся, а то у меня есть книги и об атомных войнах. Мы ведь работаем на хорошее, а предсказание должно предотвращать плохое, оно содержит призыв пойти по другому пути. Ведь любой писатель хочет изменить мир. И я пишу, чтобы плохое не сбылось. Но оно сбылось".

Военнослужащий вооруженных сил Украины. Архивное фото
CC BY 2.0 / Ministry of Defense of Ukraine /
Украинские военные расстреляли четырех сослуживцев в Донецкой области‍

В предисловии к своей книге 1941 года Герберт Уэллс пишет, что эпитафией ему должна стать фраза: "Я вас предупреждал. Проклятые вы дураки". Вот и писатели Донбасса честно предостерегали, какими страшными последствиями могут обернуться попытки спровоцировать Майданы, навязать их региону чуждые ему идеи и взгляды, подчинить его силой. И их тоже не послушали.

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