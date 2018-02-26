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Украина заставит Запад взять ее из-за ориентации

08:0026.02.2018
(обновлено: 08:51 26.02.2018)
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© РИА Новости / Стрингер
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Максим Соколов, для РИА Новости

Представитель президента Украины в Верховной раде Ирина Луценко сообщила: "Мы думаем о том, чтобы обеспечить и застолбить курс евроатлантический и европейский в один из разделов Конституции Украины. Такой разговор ведется для того, чтобы дать дополнительный сигнал нашим международным европейским партнерам".

Участники акции протеста с требованием отставки президента Украины Петра Порошенко. 18 февраля 2018
© РИА Новости / Стрингер
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Идея понятна. В канцелярии Порошенко предполагают, что западным державам будет приятно видеть такое рвение и они ответят какими-нибудь встречными любезностями. Начинание тем более актуальное, что в последнее время у партнеров проявляются признаки усталости от политики Киева, а такая конституционная новелла их приободрит. Так, по крайней мере, полагают на Банковой улице.

Опять же, партнерам будет труднее в случае чего сказать киевскому политикуму: "Разбирайтесь сами, а нам надоело". Нельзя же бросить на произвол судьбы евроатлантического союзника, который сам себя так назвал.

Наконец, если вместо революции гидности случится какая-нибудь революция ехидности, деятелям новой власти будет труднее развернуть внешнеполитическую ориентацию Украину — ведь в конституции уже прописано черным по белому: евроатлантическая. Конечно, тут несколько преувеличивается пиетет украинских политиков к писаным документам, бумажкой от бурного потока там в случае чего не отгородишься (см. свержение Януковича) — но все же хоть какая-то надежда.

Граждане Украины на международном пункте пропуска через украинско-польскую границу
© РИА Новости / Стрингер
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Однако, принимая во внимание все эти важные резоны, надо обратить внимание на одну деталь. Слова "евроатлантический курс" — или его синонимов — нет ни в одной из конституций стран, входящих в НАТО. Хотя, казалось бы, куда уж евроатлантичнее. Ни в конституциях грандов, таких как США и ФРГ. Ни в конституциях стран малых, но зато очень ретивых, таких как страны Прибалтики.
В некоторые конституции членов ЕС — Франции, ФРГ, Австрии — действительно, внесены изменения, отражающие членство этих стран в ЕС, но эти поправки носят процедурно-технический характер. Как избирать членов Европарламента, как гармонизировать национальное законодательство с общеевропейским и так далее.

Кроме того, что некоторые немаленькие страны — Италия, например — спокойно обходятся без этих гармонизирующих поправок, существенно то, что даже там, где такие поправки есть, они лишены идеологического содержания. Хотя в принципе мало какая конституция обходится вовсе без идеологии, а равно без сообщения о главных постулатах общественного устройства — это, как правило, преамбула и первая глава основного закона (как и у нас, в частности), но упоминания о конкретных военно-политических союзах, равно как и о геополитической ориентации там не встречается.

Поезд Киев-Варшава на железнодорожном вокзале польской столицы
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Если администрация президента Порошенко проведет задуманные поправки, Украина окажется первой из стран того самого евроатлантического ареала, которая произведет такую существенную реновацию конституционного канона. Даже саакашвилевская Грузия, издававшая вполне горячие законы и очень желавшая завтра же вступить в НАТО и ЕС, так в свою конституцию все же не лезла.
Причина того, что обыкновенно страны, иные из которых даже и вполне вольно относятся к собственной конституции, полагая, что основной закон что дышло — куда повернул, туда и вышло, все же не уснащают конституционный текст злобой дня, объясняется тем, что в рамках общепринятых приличий конституция — это на века или, по крайней мере, на весьма продолжительное время и кроить ее в угоду текущим внешнеполитическим заботам не стоит. Искать союзников можно и не влезая в основной закон страны.

Тем более что внешняя политика по самой природе своей текуча и подвижна. Постоянны только национальные интересы, а списки приятелей и неприятелей куда более изменчивы. И что, каждый раз кроить закон?

Не говоря о том, что евроатлантический курс переживает сегодня непростые времена, да и само понятие это туманное и правовой смысл его не слишком ясен.

Сторонники оппозиции оказывают помощь раненому во время столкновений на площади Независимости в Киеве
© РИА Новости / Андрей Стенин
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Поэтому, исходя из того общего правила, что конституционный процесс не терпит суеты, прекрасное должно быть величаво, различные внешнеполитические альянсы и мезальянсы с их неизбежными вольтами и курбетами принято оставлять за рамками этого процесса.
Но это в том случае, если есть хоть какой-то горизонт державного строительства. Если же весь он сводится к бессмертной фразе из "Свадьбы в Малиновке" — "Чует мое сердце, шо мы накануне грандиозного шухера", — тогда, конечно, дело другое.

У оперетки свои каноны, гораздо менее строгие.

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