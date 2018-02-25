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Как свободным людям отстреливать друг друга: о горячей дискуссии в США

08:0025.02.2018
(обновлено: 09:20 25.02.2018)
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© Fotolia / Maksym DykhaМужчина с пистолетом. Архивное фотоМужчина с пистолетом. Архивное фото
© Fotolia / Maksym Dykha
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, для РИА Новости

Двадцать третьего февраля в США случился очередной "отстрел студентов" — на этот раз в кампусе одного из университетов Луизианы. К счастью, обошлось без убитых, лишь двое получили ранения. Это ничто по сравнению с событиями 10-дневной давности во Флориде, где отчисленный ученик Николас Круз вернулся в школу и убил 17 человек. Как ни прискорбно — и это отнюдь не рекорд года. В ночь на 1 октября 2017-го Стивен Пэддок расстрелял толпу на Стрипе в Лас-Вегасе, убив 58 человек и ранив более 800, что, в свою очередь, блекнет на фоне ежегодной статистики: каждые 12 месяцев в США из огнестрельного оружия убивают 35 тысяч человек и ранят еще более 80 тысяч. Это самый большой показатель (в пересчете на душу населения) среди развитых стран. И к сожалению, американские власти ничего не могут сделать для того, чтобы избавиться от этого лидерства.

Президент США Дональд Трамп
© AFP 2018 / Mandel Ngan
Трамп пообещал усилить проверки потенциальных покупателей оружия

Корень проблемы лежит в далеком 1791 году. Именно тогда была принята Вторая поправка к американской конституции. "Поскольку хорошо организованное ополчение необходимо для безопасности свободного государства, право народа хранить и носить оружие не должно нарушаться", — гласила она и таким образом разрешала гражданам США свободно носить оружие.

С тех пор минуло более 200 лет, и ополчение для безопасности границ давно не нужно (индейцы смирно сидят по резервациям и зарабатывают на казино, а грозные "красные мундиры" — англичане — из бультерьера превратились в пуделя), однако поправка до сих пор действует. Более того, она трактуется не просто как право граждан владеть оружием, но и как обязанность государства ничем это право не ограничивать — ни дополнительными проверками, ни иной дискриминацией покупателей. В результате сейчас "каждый четвертый американец владеет оружием, а всего в США около 310 миллионов стволов при количестве населения в 316 миллионов. То есть в среднем по четыре на владельца", — поясняет РИА Новости программный директор Валдайского клуба Андрей Сушенцов. Собрать арсенал не проблема: оружие продают в буквальном смысле из автомобильных багажников — десятки тысяч американцев имеют соответствующую лицензию. Контроль покупателей минимальный.

Президент США Дональд Трамп . Архивное фото
© AP Photo / Evan Vucci
Половина американцев против инициативы Трампа разрешить учителям оружие

И на страже этого права стоит не только сама поправка. Многочисленные расстрелы людей теми, кто "имеет право", давно бы привели общество (кроме разве что жителей сельского Юга, для которых владение оружием — элемент сакральный) к осознанию необходимости ее пересмотра. Однако все их попытки разбиваются о деньги Национальной стрелковой ассоциации (National Rifle Association, или попросту NRA) — одной из крупнейших лоббистских структур США, объединяющей владельцев оружия и тратящей миллионы долларов на то, чтобы это владение сохранялось. Естественно, своей вины (как и вины Второй поправки) в массовых расстрелах NRA не видит. Виноваты, по мнению лоббистов, как раз те, кто поправку нарушают, ограничивая ношение оружия.

Логика NRA следующая: в США есть ряд зон, где оружие носить нельзя (так называемые "зоны, свободные от оружия"). Например, школы. Вооруженный бандит туда все равно придет (короткоствол спрячет под одежду, длинноствол — в сумку). Чтобы он не расстрелял людей, его потенциальные жертвы тоже должны быть вооружены. То есть необходимо такие зоны взять и отменить. А заодно и облегчить правила продажи.

Эта иезуитская логика возмущает противников оружия, однако они ничего не могут сделать против ассоциации. NRA настолько влиятельна, что позволяет себе открытые атаки на федеральные структуры. Так, один из ее руководителей в свое время заявил о том, что цель его работы — закрытие Бюро алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ (федерального агентства, контролирующего оборот этих средств). Для понимания — это то же самое, если бы в России табачные лоббисты во всеуслышание ляпнули, что их цель — роспуск Минздрава. Что бы стало с этими лоббистами? А с NRA ничего не случилось. И немудрено, ведь эта структура — один из самых доверенных спонсоров республиканской партии. Кроме того, 25 процентов граждан — владельцев оружия составляют это значительное и солидарное меньшинство, ядерный электорат республиканцев", — поясняет Андрей Сушенцов. Даже Обама, пытавшийся в свое время хотя бы ввести новые ограничения на продажу, вынужден был признать свое поражение: "заряженный" NRA конгресс его просто не поддержал.

В качестве реакции на расстрел во Флориде 24 марта студенты планируют организовать в Вашингтоне "Марш за наши жизни", но и до этой даты в стране еще пройдет немало шествий.

Президент США Дональд Трамп на встрече с местными и федеральными властями, посвященной безопасности в школах. 22 февраля 2018
© AFP 2018 / Mandel Ngan
Трамп призвал оперативно реагировать на подозрительное поведение школьников

Стоит отметить, что к маршу безоговорочно присоединились антитрамповские СМИ и вообще все общественные силы, настроенные против президента США. Несмотря на масштабность трагедии, она далеко не первая, однако до маршей дошло лишь сейчас, поскольку борцы с оружием объединились с "антитрампистами".

Впрочем, NRA сработала четко. Местные власти из числа республиканцев не стали поддерживать активистов. Даже в самой Флориде, где зверствовал Николас Круз. "Рик Скотт (губернатор Флориды. — Прим. ред.) подписал за свой срок больше законов в поддержку оружия, чем любой из его предшественников на этом посту", — приводит слова главного лоббиста NRA Криса Кокса издание New Yorker. Подключились и республиканские СМИ — в США вышла целая серия статей, утверждающих, что проблема не в продаже оружия. Либеральные элиты страны "хотят уничтожить Вторую поправку и нашу оружейную свободу для того, чтобы они смогли ликвидировать все личные свободы", — уверяет вице-президент NRA Уэйн ЛаПьер.

На Трампа его враги, понятное дело, не надеются. Он называет NRA "друзьями, патриотами, прекрасными людьми, которые меня поддерживают" и намерен решать проблему методом, который предложила Ассоциация. Американский президент повторил доводы NRA: зоны, свободные от оружия, на территории школ лишь подвергают учеников большей опасности. "Школа без оружия — магнит для плохих людей", — заявил он. По мнению Трампа, "хорошо тренированные, любящие оружие учителя и инструкторы должны иметь возможность скрытно носить его, чтобы немедленно открыть ответный огонь, если жестокий псих придет в школу с плохими намерениями".

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AP Photo / Alex Brandon
Трамп предложил увеличить возрастной ценз на ношение "длинностволок"

Преподаватели-демократы, естественно, против. "Среди множества плохих идей, которые я слышал, эта — одна из худших", — заявил президент Американской федерации учителей (объединяющей более половины педагогов страны) Ренди Уэйнгартен. Ряд экспертов тоже критикуют подобную инициативу с формулировкой "А где гарантии, что учителя не используют оружие для угроз распоясавшимся ученикам?"

Что же касается мер по ограничению продажи, то Трамп хочет лишь запретить специальные приклады для полуавтоматического оружия, которые увеличивают скорострельность и кучность огня.

Кроме того, республиканцы предлагают повысить минимальный возрастной порог для покупки полуавтоматической винтовки AR-15. Также они готовы ужесточить проверку людей, желающих вооружиться.

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Комментарии
4 пользователя оставили 5 комментариев
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Liam F
Люди должны быть вооруженны, на школы 100% организовывают нападения те, кто запретить оружие мечтает
10:11
25.02.2018
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noland001981
А я слышал что в канаде оружия больше, а убийст намного меньше.
09:23
25.02.2018
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Алексей Поляков
Это всё полная чушь! Вот нет у нас такого доступа к оружию, так с топорами на школу нападают. После того, как в нашу культуру стали активно проникать "западные ценности", подобные случаи стали происходить с "завидной" регулярностью. Так что дело не в оружии, а в общественном сознании и в результатах целенаправленного отупления народных масс!
08:46
25.02.2018
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i.s.05
Алексей Поляков,
Конечно, есть статистика комитета ООН на эту тему:
Преднамеренных убийств на 1000 жителей
4,62 США
9, 2 Россия
3,5 Латвия
0,7 Швейцария
7,5 Молдавия
4,3 Грузия
В странах с жестким оружейным законодательством уровень убийств превышает аналогичные показатели в странах со свободным оборотом оружия. Например: в 9 европейских странах с наименьшим количеством оружия у населения совершается в 3 раза больше убийств, чем в 9 европейских странах с наибольшим количеством оружия у населения.
10:13
25.02.2018
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i.s.05
Алексей Поляков,
И вот ещё туда же:
Например, несмотря на то, что в Англии запрещено владение короткоствольным оружием, Англия носит звание «самой жестокой страны» в ЕС. В год там происходит 2034 тяжких преступлений на 100 тыс. населения. В США эта цифра составляет 466.
Статистика ФБР показывает, что в штатах, в которых разрешено скрытое ношение оружия, упало количество умышленных убийств (на 8,5%), изнасилований (5%), нападений при отягчающих (на 7%), а также грабежей (3%).
Приведем один общеизвестный факт: в 1982 в г. Кеннесо, штат Джорждия, было принято законодательное постановление, согласно которому во всех домовладениях должно быть огнестрельное оружие для самообороны. Количество ограблений домов сразу же упало на 88%. И сегодня количество насильственных преступлений в этом городе на 85% ниже, чем в среднем по стране.
10:13
25.02.2018
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