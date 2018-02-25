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Феномен Вяльбе. Главное российское открытие Олимпиады

10:0025.02.2018
(обновлено: 10:01 25.02.2018)
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© РИА Новости / Алексей ФилипповПерейти в фотобанкПрезидент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе среди болельщиков на XXIII зимних Олимпийских играх в ПхенчханеПрезидент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе среди болельщиков на XXIII зимних Олимпийских играх в Пхенчхане
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Дмитрий Лекух, для РИА Новости

После любого громкого события, в том числе спортивного, необходим "разбор полетов". И мы не сомневаемся в том, что он будет проведен, причем на самом высоком уровне: слишком много информации, в том числе негативной, принес в спортивную, общественную и, чего уж там, политическую жизнь России последний олимпийский цикл.

Тут что важно понимать: даже если нашим олимпийцам разрешат, как было обещано, пронести российский флаг на официальной церемонии закрытия, на этом ничего не закончится. И нам — не только спортсменам и спортивным чиновникам, но и всему населению великой страны — теперь с этим жить.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Шаг до золота: лыжники Большунов и Ларьков взяли серебро и бронзу в марафоне

Впрочем, говорить на эту тему пока рано. Еще не подведены итоги, не награждены герои и не выявлены причины негатива: всему свое время. Но одно очевидно: позитивное открытие эта Олимпиада нашей стране все-таки подарила. Это свершившийся факт, 
как бы странно ни звучало слово "открытие" применительно к великой спортсменке, трехкратному олимпийскому чемпиону, четырнадцатикратной чемпионке мира, пятикратной обладательнице Кубка мира, многократной чемпионке СССР и Российской Федерации.
Главное наше открытие на южнокорейской Олимпиаде — феномен Вяльбе. Здесь все просто.

© РИА Новости / Алексей ФилипповПерейти в фотобанкРоссийский спортсмен Денис Спицов на дистанции гонки на 15 километров свободным стилем на XXIII зимних Олимпийских играх
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Российский спортсмен Денис Спицов на дистанции гонки на 15 километров свободным стилем на XXIII зимних Олимпийских играх

Мы почти во всех спортивных дисциплинах получили ровно то, на что рассчитывали. Нам милостиво "разрешили" быть лидерами, по сути, только в двух видах: женском фигурном катании и мужском хоккее, где без русских все было бы совсем печально и даже смешно.

В общем, все было понятно. С самого начала — без шансов.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Вяльбе: мне пофигу на косые взгляды на Олимпиаде

Но нашлась одна спортивная федерация, которая этот "точный расчет" поломала к русской едрене фене. Причем не за счет уникального героизма, сверхнапряжения сил и прочей "настроенческой атмосферы подвига". А за счет проделанной ранее системной, методичной и многолетней работы. На которую никто не обращал особого внимания, но которая принесла в Пхенчхане столь неожиданный и феноменальный результат.

Впрочем, по порядку. Избрание Елены Витальевны Вяльбе на должность президента Федерации лыжных гонок России в свое время состоялось вопреки воле как Олимпийского комитета России, так и Министерства спорта Российской Федерации. Они просили, точнее, рекомендовали, отложить выборы президента ФЛГР на два-три месяца. ОКР и Министерство спорта аргументировали свою просьбу необходимостью разобраться с рекомендациями Международной лыжной федерации относительно смены руководства ФЛГР после многочисленных случаев использования допинга в сборной команде России в сезоне 2008-2009 годов (к которым Вяльбе никакого отношения не имела).

© РИА Новости / Алексей ФилипповПерейти в фотобанкФорма российских лыжников на зимних Олимпийских играх в Пхенчхане
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Форма российских лыжников на зимних Олимпийских играх в Пхенчхане

Тем не менее в июле 2010 года Елена Вяльбе была избрана президентом ФЛГР большинством голосов. А уже через четыре года, в мае 2014-го, Елена Валерьевна была переизбрана на безальтернативной основе.

Чтобы было понятно: Вяльбе пришла в федерацию, которая после всех скандалов превратилась в настоящую "выжженную землю". И за семь с половиной лет сумела поставить дело так, что те ребята, которые сейчас поехали в Пхенчхан, — это уже фактически третье вяльбовское поколение российских лыжников. Первым можно условно назвать поколение Легкова и Вылегжанина, выигрывавшие сочинский марафон в 2014-м в возрасте за тридцать (1983 и 1982 годы рождения соответственно). Следом за ними, несправедливо (это уже признано и Спортивным арбитражем в Лозанне) отстраненными от соревнований, стало поколение Устюгова, который, "подхватив выпавшее знамя" в прошлом году, был официально признан "королем лыж", но тоже по непонятной причине не допущен к этой Олимпиаде.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Неудержимые: лыжники Спицов и Большунов взяли серебро в командном спринте

Александр Большунов, которому сейчас всего 21 год, и его ровесник Денис Спицов, герои нынешней Олимпиады, — это уже третье поколение, что говорит о системности работы федерации. Она не только "штампует" одну победоносную плеяду за другой, но и активно развивает массовый спорт, без чего победы были бы просто невозможны: многочисленные "Лыжни России", от Красногорска до Дальнего Востока, сейчас у всех на слуху.

Всего же на этой Олимпиаде "дети Вяльбе", вчерашние и нынешние юниоры, "второй эшелон" нашего лыжного спорта, выиграли восемь (!) медалей: чуть меньше половины от всех семнадцати, если считать еще не оформленное золото хоккея. Результат налицо и, как говорят спортсмены, — "счет на табло".

© РИА Новости / Владимир ПесняПерейти в фотобанкРоссийский спортсмен Александр Большунов на дистанции гонки на 50 километров классическим стилем среди мужчин с масс-старта. 24 февраля 2018
© РИА Новости / Владимир Песня
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Российский спортсмен Александр Большунов на дистанции гонки на 50 километров классическим стилем среди мужчин с масс-старта. 24 февраля 2018

И все же Елену Валерьевну трудно назвать общей любимицей.

Причина проста: Вяльбе — крайне неудобный для карьерного спортивного чиновничества руководитель и очень жесткий человек, который не только всегда громко говорит что думает, но и делает то, что думает. Не входя ни в какие кланы и до сих пор оставаясь спортивным кумиром, она абсолютно "системный" человек.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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За честь России. Как Вяльбе помогла лыжникам завоевать медали Олимпиады

Советник губернатора Московской области по организационным вопросам. Президент Московского областного клуба "Деловая женщина Подмосковья". Член политического совета партии "Единая Россия". "По правилам" Вяльбе играть не хочет и не считает нужным, но при этом имеет прямой доступ к руководителям такого уровня, что с ней невозможно не считаться. Да еще и идейно "национально ориентирована", что в нашем спортивном мирке совсем уже откровенный моветон. Большинство российских спортивных федераций привыкли считать себя частью международного движения, а не решать "мелкие" проблемы собственной страны.

И нет ничего удивительного в том, что по русским лыжным гонкам МОК прошелся самым жестким катком. Не были допущены на Олимпиаду без объяснения причин "король лыж" Устюгов, Максим Вылегжанин, Алексей Петухов, олимпийский чемпион в марафоне Александр Легков — по сути, весь первый эшелон России. Кстати, не была официально приглашена на Олимпиаду в Пхенчхане и сама Елена Валерьевна. Она присутствовала в качестве "простой болельщицы", что оскорбительно для великой лыжницы.

© РИА Новости / Алексей ФилипповПерейти в фотобанкРоссийские спортсмены Денис Спицов и Александр Большунов, завоевавшие серебряные медали в командном спринте среди мужчин на XXIII зимних Олимпийских играх в Пхенчхане
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Российские спортсмены Денис Спицов и Александр Большунов, завоевавшие серебряные медали в командном спринте среди мужчин на XXIII зимних Олимпийских играх в Пхенчхане

В Южную Корею отправились чуть ли не юниоры. И, что самое удивительное, эти, как их уже прозвали, "дети Вяльбе" приехали туда побеждать.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Снова в тройке: бронза россиянок в лыжной эстафете на Олимпиаде в Пхенчхане

И вот здесь мы подходим к самому главному: победы этих ребят на нынешней Олимпиаде неслучайны. Просто Вяльбе удалось немыслимое — реанимировать школу русских лыж и создать такой запас прочности, такую систему поиска и отбора талантов в массовом и молодежном спорте, что ей оказались не страшны ни санкции, ни молчаливые недопуски. В Пхенчхане обезглавленная, казалось бы, лыжная сборная взяла медалей чуть ли не больше, чем все остальные федерации вместе взятые.

Это и есть самое главное.

И опыт Вяльбе по производству "лыжных королей" нужно самым тщательным образом изучить и организационно, и методологически.

Потому что вот! Умеем же!

Дело не в "неталантливых поколениях" спортсменов и не в "недостаточном финансировании", а, похоже, — только в управлении.

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Комментарии
14 пользователей оставили 17 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
neyuec351
Мутко и подобных ему надо гнать из руководства спортом, тогда все будет нормально. надо в руководство спортом назначать людей действительно любящих спорт а не деньги.
10:33
25.02.2018
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Фурий Харибдов
наша, магаданская. между прочим!
10:20
25.02.2018
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