РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Мнение

Секрет амнистии. Зачем России нужны даже беглые олигархи

08:0022.02.2018
(обновлено: 10:16 22.02.2018)
1539816
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкМеждународный деловой центр Москва-СитиМеждународный деловой центр Москва-Сити
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк

Дмитрий Лекух, для РИА Новости

На неделе президент Российской Федерации подписал пакет законов, предусматривающих продление срока амнистии капиталов до 28 февраля 2019 года включительно. Ранее соответствующие документы были приняты и законодательно оформлены Государственной думой и одобрены Советом Федерации.

Этими поправками к действующему законодательству устанавливается второй этап амнистии капиталов на еще один годовой период — с начала марта 2018 года по конец февраля 2019 года.

Для тех, кто подаст в ходе этого нового периода декларации, будут сохранены те же самые гарантии, что и на первом этапе. Это специально подчеркивается представителями власти разных уровней — от президента до депутатов.

Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Путин подписал пакет законов об амнистии капитала
В том числе, кстати, и для тех, кто уже воспользовался амнистией капиталов в ходе первого этапа в 2015-2016 годах, но не реализовал ее возможности до конца. И, разумеется, предусматривается такой же объем гарантий для "уникальных" участников второго этапа.

Число этих участников в нынешней международной обстановке может довольно прилично увеличиться. Ибо знаменитое "пророчество" Путина насчет мучений, испытываемых фигурантами при глотании пыли, сбывается.

Иногда они возвращаются
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
Иногда они возвращаются
Что сейчас по-настоящему важно.

На втором этапе амнистии капиталов "физическим лицам предоставляется возможность указывать в декларации не только открытые до 1 января 2018 года счета в банках за пределами России, но и счета, закрытые на дату предоставления декларации, при условии, что такие счета были открыты до 1 января 2018 года". Также продлевается срок так называемой безналоговой ликвидации контролируемых российскими резидентами, желающими подпасть под амнистию, иностранных компаний.

Крайне наивно думать, что это важно только потому, что российской экономике нужны деньги. Деньги у России, в общем, есть. Если они были бы так уж позарез нужны, проще было бы взять те, что сейчас покоятся в ценных бумагах ФРС США.

Речь идет, безусловно, не о деньгах, а о людях.

Денежные купюры
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Обратный отсчет. Почему в Россию возвращаются миллиарды
Потому как амнистия — это по определению акт прощения. А прощать деньги бессмысленно. Они — инструмент, но не цель и не субъект. Инструменты амнистировать смешно: это все равно что прощать лопату. Куда важнее человек, в чьих руках эта лопата (или миллиарды).

Глава государства обращался совсем не к капиталам, поясняя: "Этот шаг навстречу российскому бизнесу создаст новые возможности для тех, кто хочет честно, цивилизованно, в белую работать в России, создавать здесь предприятия и новые рабочие места".

То есть президент, принявший в свое время страну в совершенно разобранном состоянии, продолжает заниматься своим привычным делом, а именно преодолевает "общественный раскол".

Исторически так получилось, что нас на такую гигантскую территорию катастрофически мало. И государство принятием очередного гуманистического акта приглашает к сотрудничеству и возращению "домой" тех, кто хочет и способен вернуться.

И отнюдь не случайно этим людям — тем, кто согласится провести добровольное декларирование активов и счетов в банках, гарантируется, что на такую декларацию будет распространяться "режим налоговой тайны".

Это вовсе не "списание прегрешений", поскольку речь идет не о криминальных деньгах.

Президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме 2017
© РИА Новости / Константин Чалабов
Перейти в фотобанк
Глава РСПП: амнистия капиталов – это второй шанс
Но тем не менее это действительно царское предложение.

А те, кто его не примет, останутся один на один с тем внешним "цивилизованным миром", который уже показывает им свою широкую улыбку в тридцать два заостренных зуба.

Кстати, "деофшоризация капиталов" — это не только внутрироссийский тренд. И раскулачивание сильными слабых (достаточно понаблюдать банковский погром, которому сейчас США подвергают маленькую верную Латвию) только набирает обороты.

Люди все взрослые, пусть сами решают.

Комментировать
Мнение
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
Комментировать
Популярные комментарииВсе комментарии
Вячеслав Гаджиев
Проще видимо сказать, что банкам нужны деньги. А из этого и выводы можно всякие делать.
08:37
22.02.2018
ОтветитьНе отвечать
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена