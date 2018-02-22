Секрет амнистии. Зачем России нужны даже беглые олигархи

Дмитрий Лекух, для РИА Новости

На неделе президент Российской Федерации подписал пакет законов, предусматривающих продление срока амнистии капиталов до 28 февраля 2019 года включительно. Ранее соответствующие документы были приняты и законодательно оформлены Государственной думой и одобрены Советом Федерации.

Этими поправками к действующему законодательству устанавливается второй этап амнистии капиталов на еще один годовой период — с начала марта 2018 года по конец февраля 2019 года.

Для тех, кто подаст в ходе этого нового периода декларации, будут сохранены те же самые гарантии, что и на первом этапе. Это специально подчеркивается представителями власти разных уровней — от президента до депутатов.

В том числе, кстати, и для тех, кто уже воспользовался амнистией капиталов в ходе первого этапа в 2015-2016 годах, но не реализовал ее возможности до конца. И, разумеется, предусматривается такой же объем гарантий для "уникальных" участников второго этапа.

Число этих участников в нынешней международной обстановке может довольно прилично увеличиться. Ибо знаменитое "пророчество" Путина насчет мучений, испытываемых фигурантами при глотании пыли, сбывается.

Что сейчас по-настоящему важно.

На втором этапе амнистии капиталов "физическим лицам предоставляется возможность указывать в декларации не только открытые до 1 января 2018 года счета в банках за пределами России, но и счета, закрытые на дату предоставления декларации, при условии, что такие счета были открыты до 1 января 2018 года". Также продлевается срок так называемой безналоговой ликвидации контролируемых российскими резидентами, желающими подпасть под амнистию, иностранных компаний.

Крайне наивно думать, что это важно только потому, что российской экономике нужны деньги. Деньги у России, в общем, есть. Если они были бы так уж позарез нужны, проще было бы взять те, что сейчас покоятся в ценных бумагах ФРС США.

Речь идет, безусловно, не о деньгах, а о людях.

Потому как амнистия — это по определению акт прощения. А прощать деньги бессмысленно. Они — инструмент, но не цель и не субъект. Инструменты амнистировать смешно: это все равно что прощать лопату. Куда важнее человек, в чьих руках эта лопата (или миллиарды).

Глава государства обращался совсем не к капиталам, поясняя: "Этот шаг навстречу российскому бизнесу создаст новые возможности для тех, кто хочет честно, цивилизованно, в белую работать в России, создавать здесь предприятия и новые рабочие места".

То есть президент, принявший в свое время страну в совершенно разобранном состоянии, продолжает заниматься своим привычным делом, а именно преодолевает "общественный раскол".

Исторически так получилось, что нас на такую гигантскую территорию катастрофически мало. И государство принятием очередного гуманистического акта приглашает к сотрудничеству и возращению "домой" тех, кто хочет и способен вернуться.

И отнюдь не случайно этим людям — тем, кто согласится провести добровольное декларирование активов и счетов в банках, гарантируется, что на такую декларацию будет распространяться "режим налоговой тайны".

Это вовсе не "списание прегрешений", поскольку речь идет не о криминальных деньгах.

Но тем не менее это действительно царское предложение.

А те, кто его не примет, останутся один на один с тем внешним "цивилизованным миром", который уже показывает им свою широкую улыбку в тридцать два заостренных зуба.

Кстати, "деофшоризация капиталов" — это не только внутрироссийский тренд. И раскулачивание сильными слабых (достаточно понаблюдать банковский погром, которому сейчас США подвергают маленькую верную Латвию) только набирает обороты.

Люди все взрослые, пусть сами решают.