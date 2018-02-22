Американская элита распилит на России 70 миллиардов долларов

Авигдор Эскин, для РИА Новости

Американцы продолжают атаковать собственную политическую систему в поисках врага дома. Как легко заметить, все шайбы там летят в свои ворота — хотя речь вроде бы о внешней политике.

Кипучая политическая жизнь в Вашингтоне приводит нас к новым изыскам. Противники Трампа сделали попытку охватить пророческую сферу бытия — с целью осудить его на основании ожиданий и откровений.

Выдающейся в этом смысле стала дискуссия в комиссии сената США по разведке, где был представлен документ "Всемирная оценка угрозы американской разведкой". К программному тексту на 28 страницах принято относиться с особой серьезностью. Однако на этот раз он послужил политическим инструментом для подрыва позиций действующего американского президента Дональда Трампа. Выступления участников создают шизофреническое ощущение.

Сенатор от Демократической партии Марк Ворнер бьет тревогу: "У нас было больше года, чтобы обсудить вместе угрозу российских атак. Но до сих пор нет плана".

Директор Национальной разведки Дэн Коатс строг и убежден: "Как минимум мы ожидаем, что Россия продолжит использовать пропаганду, социальные сети, персон под "чужими флагами" и симпатизирующих им для оказания воздействия и влияния на социальные и политические процессы в США".

Им оппонировал сенатор-республиканец Джеймс Риш, утверждая, что американцы готовы к этому вызову. Угроза, получается, неоспорима, но американский народ способен ей противостоять.

Однако глава ЦРУ Майкл Помпео присоединился к хору взбудораженных и озабоченных: "Разведка сообщает, что Россия особо нацелена на выборы 2018 года". Примечательно, что назначенный Трампом Помпео полностью попал в ту же идейную параноидальную струю, которую форсировал его предшественник Джон Бреннан.

© AFP 2018 / Saul Loeb Глава ФБР Кристофер Рэй и директор ЦРУ Майкл Помпео во время слушания доклада "Всемирная оценка угрозы американской разведкой" в Вашингтоне © AFP 2018 / Saul Loeb Глава ФБР Кристофер Рэй и директор ЦРУ Майкл Помпео во время слушания доклада "Всемирная оценка угрозы американской разведкой" в Вашингтоне

Глава ФБР Кристофер Рэй подвергся перекрестному допросу со стороны противников Трампа. Сенатор-демократ Джек Рид наседает на него: получал ли он от президента распоряжения по борьбе с российским вмешательством? Рэй отвечает, что никаких специфических директив не было. Раздается гул: дескать, вот, Трамп покрывает тех, кто пытается повлиять на политический процесс в США.

И никому не пришло в голову задаться вопросом, а точно ли знают Помпео и Коатс, что Кремль готовит серию идеологических диверсий, направленных на подрыв демократического процесса в США и общественного устройства? А было ли вмешательство со стороны российского государства в выборы 2016 года?

Давайте представим себе теоретически, что электронную почту Демократической партии взломали на самом деле российские хакеры. В этой связи стоит вспомнить интереснейшее высказывание бывшего главы ЦРУ Майкла Хайдена: "Неужели вы думаете, что я при возможности не поинтересовался бы содержимым электронной почты одной из крупнейших российских политических партий? Но я не стал бы это передавать потом в WikiLeaks".

Это был вполне откровенный разговор. Но ни один ответственный американский политик не сказал, что Москва на самом деле повлияла на выборы 2016 года. Говорят, "пыталась повлиять", но не повлияла. Если так, то не много ли шума из этого ничего?

А вот прогнозы на будущее особо волнуют воображение. Это прямо из области ясновидения. При таких опасениях можно и нужно бы задействовать прямые каналы связи с Россией, чтобы обсудить весь комплекс вопросов, связанных с возможным взаимным вмешательством во внутренние дела. Не стоит ли установить правила игры для обеих сторон? При наличии подтвержденной информации такие переговоры с Москвой были бы уместны и продуктивны. Только сдается нам, что в Вашингтоне руководствуются иными целями, нежели безопасность и интересы США.

На практике перед нами очередная волна антироссийской риторики на почве того, что Россия "собирается сделать". Можно было бы сказать, что такой подход не имеет аналогов в прошлом — однако все помнят большую кровавую войну, начатую из-за фантомного химического оружия какие-то 15 лет назад.

Любопытно, кстати, что та война была признана — пусть отчасти и сквозь зубы — ошибкой. Однако легко заметить, что создание ложных угроз продолжается полным ходом и сегодня.

Самым простым объяснением этому может быть понятное стремление разведсообщества США оправдать свой 70-миллиардный бюджет. Одно дело — Иран и Северная Корея, совсем другое — Россия. Внедрение идеи угрозы со стороны второй по военной мощи мировой державы помогает утверждать бюджет.

© REUTERS / Leah Millis Отпечатанные копии проекта бюджета США на 2019 финансовый год © REUTERS / Leah Millis Отпечатанные копии проекта бюджета США на 2019 финансовый год

Есть, разумеется, и политическая составляющая — а именно не угасшее по сей день желание значительного большинства американской элиты уничтожить Трампа и все дела его.

Проблема в том, что когда интересы сил, ведущих внутриполитический джихад, и сил, которыми движет банальная алчность, совпадают, — вместе они разрушают не только здание американской государственности, но и международную стабильность.

А поскольку по-настоящему влиять на происходящее в сильнейшей стране мира извне в реальности вряд ли кому-то под силу, миру остается только искать пути обезопасить себя от последствий внутриамериканских разборок.