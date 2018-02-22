Американская элита распилит на России 70 миллиардов долларов

Авигдор Эскин, для РИА Новости
Американцы продолжают атаковать собственную политическую систему в поисках врага дома. Как легко заметить, все шайбы там летят в свои ворота — хотя речь вроде бы о внешней политике.
Кипучая политическая жизнь в Вашингтоне приводит нас к новым изыскам. Противники Трампа сделали попытку охватить пророческую сферу бытия — с целью осудить его на основании ожиданий и откровений.
Сенатор от Демократической партии Марк Ворнер бьет тревогу: "У нас было больше года, чтобы обсудить вместе угрозу российских атак. Но до сих пор нет плана".
Директор Национальной разведки Дэн Коатс строг и убежден: "Как минимум мы ожидаем, что Россия продолжит использовать пропаганду, социальные сети, персон под "чужими флагами" и симпатизирующих им для оказания воздействия и влияния на социальные и политические процессы в США".
Однако глава ЦРУ Майкл Помпео присоединился к хору взбудораженных и озабоченных: "Разведка сообщает, что Россия особо нацелена на выборы 2018 года". Примечательно, что назначенный Трампом Помпео полностью попал в ту же идейную параноидальную струю, которую форсировал его предшественник Джон Бреннан.
Глава ФБР Кристофер Рэй подвергся перекрестному допросу со стороны противников Трампа. Сенатор-демократ Джек Рид наседает на него: получал ли он от президента распоряжения по борьбе с российским вмешательством? Рэй отвечает, что никаких специфических директив не было. Раздается гул: дескать, вот, Трамп покрывает тех, кто пытается повлиять на политический процесс в США.
Давайте представим себе теоретически, что электронную почту Демократической партии взломали на самом деле российские хакеры. В этой связи стоит вспомнить интереснейшее высказывание бывшего главы ЦРУ Майкла Хайдена: "Неужели вы думаете, что я при возможности не поинтересовался бы содержимым электронной почты одной из крупнейших российских политических партий? Но я не стал бы это передавать потом в WikiLeaks".
Это был вполне откровенный разговор. Но ни один ответственный американский политик не сказал, что Москва на самом деле повлияла на выборы 2016 года. Говорят, "пыталась повлиять", но не повлияла. Если так, то не много ли шума из этого ничего?
На практике перед нами очередная волна антироссийской риторики на почве того, что Россия "собирается сделать". Можно было бы сказать, что такой подход не имеет аналогов в прошлом — однако все помнят большую кровавую войну, начатую из-за фантомного химического оружия какие-то 15 лет назад.
Самым простым объяснением этому может быть понятное стремление разведсообщества США оправдать свой 70-миллиардный бюджет. Одно дело — Иран и Северная Корея, совсем другое — Россия. Внедрение идеи угрозы со стороны второй по военной мощи мировой державы помогает утверждать бюджет.
Есть, разумеется, и политическая составляющая — а именно не угасшее по сей день желание значительного большинства американской элиты уничтожить Трампа и все дела его.
Проблема в том, что когда интересы сил, ведущих внутриполитический джихад, и сил, которыми движет банальная алчность, совпадают, — вместе они разрушают не только здание американской государственности, но и международную стабильность.
А поскольку по-настоящему влиять на происходящее в сильнейшей стране мира извне в реальности вряд ли кому-то под силу, миру остается только искать пути обезопасить себя от последствий внутриамериканских разборок.