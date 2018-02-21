США грабят колонию: смерть "латвийского тигра" поможет бизнесу Ротшильдов

Иван Данилов, автор блога Crimson Alter

Наши латвийские соседи пытались построить "балтийскую Швейцарию" или даже "балтийский Лихтенштейн", но вдруг выяснялось, что для американских колоний опция превращения в "новую Швейцарию" принципиально не предусмотрена.

Введение европейских и американских санкций и финансовых ограничений против крупного латвийского банка ABLV Bank AS вызвало закономерный и классический вопрос: "А нас-то за что?". Пострадавший от действий американского казначейства и европейского регулятора латвийский банк обвиняется в предоставлении услуг по отмыванию денег российским и украинским коррупционерам, а также в сотрудничестве с КНДР. Удивление же вызвано тем, что до недавнего времени США, которые являются инициаторами репрессий против латвийского банковского сектора, смотрели на ситуацию сквозь пальцы, а теперь вдруг решили придушить один из главных (если не самый главный) сектор латвийской экономики. Ларчик открывается просто: в некотором смысле конкретный латвийский банк, а в будущем и латвийский банковский сектор в целом, страдают из-за своих успехов. Американцы не любят конкуренции в сфере предоставления "черных" и "серых" финансовых услуг, и если для того, чтобы расправиться с конкурентами, работающими под прикрытием британской короны, им приходится использовать методы из арсенала спецслужб, хакерские атаки и медийные скандалы, то для устранения прибалтийских конкурентов будет достаточно одного официального выступления руководства казначейства США.

Особая ирония ситуации заключается в том, что для будущего латвийского финансового сектора не имеет особого значения, являются ли правдивыми обвинения, которые американские финансовые регуляторы выдвинули в адрес конкретного латвийского банка. Даже если банк чист на 100% (в чем есть определенные сомнения), шансы на успешную защиту интересов в рамках латвийской или американской судебных систем представляются нулевыми. У латвийских банков уже давно сформировалась репутация организаций, где можно легко "решать вопросы" о "серых" или "черных" схемах работы с деньгами неизвестного, криминального или коррупционного происхождения. После показательной и уже довольно успешной порки, которую устроили ABLV Banka, эта репутация будет дополнена важным элементом: да, Латвия — это место, где очень удобный и сравнительно лояльный бэнкинг, но конкретный латвийский банк может быть ликвидирован в любой момент, а денег клиенты больше не увидят. Собственно, этого уже будет достаточно, чтобы подорвать один из столпов и так хромающей на все ноги прибалтийской экономики, которая страдает от депопуляции, деиндустриализации и от того, что российские логистические потоки перенаправляются в новые российские порты.

Когда американский Минфин заявляет о том, что его цель заключается в борьбе с коррупцией и отмыванием "черных" денег, добытых преступным путем, следует помнить, что крупнейшим офшором в мире являются сами США. Фактически американский Минфин борется с конкурентами американских финансовых структур, которые предоставляют услуги по отмыванию денег в штатах Невада и Делавер. В 2016 году агентство Блумберг опубликовало скандальное расследование, в котором описывались в том числе маркетинговые материалы, которые юристы американской Rothschild & Co. использовали для привлечения иностранных клиентов в невадские офшоры, обслуживаемые финансовой компанией. Судя по цитатам из презентаций, типичным клиентом для таких услуг является "гонконгский инвестор, который беспокоится о том, что китайские власти узнают о его деньгах", и этот образ легко экстраполировать на состоятельных россиян, европейцев или латиноамериканцев, которых тоже очень беспокоит возможность того, что власти заинтересуются размером и происхождением их активов.

Самый яркий фрагмент из утекшей в СМИ презентации ротшильдовского адвоката Эндрю Пенни — его прямое заявление о том, что США — "это фактически самая большая налоговая гавань в мире", совмещенное с заверениями в том, что у американских властей нет особого желания выполнять обязательства по обмену информацией с иностранными налоговыми органами.

Когда Минфин США громит швейцарские банки, на самом деле происходит банальная борьба за передел рынка услуг по обслуживанию международных коррупционных финансовых потоков и активов. Когда неизвестные хакеры вскрывают информацию об офшорах, находящихся в Британском содружестве (объединении суверенных государств, в которое входят Великобритания и почти все ее бывшие доминионы, колонии и протектораты), — это тоже элемент борьбы за передел того же рынка. Когда неизвестные хакеры находят, а американские СМИ с удовольствием публикуют информацию о том, в какие офшоры инвестирует королевская семья Великобритании, на самом деле тоже происходит борьба за передел этого рынка "черных" и "серых" финансовых услуг. Когда на кону стоит возможность привлечь в свою финансовую систему триллионы "черных" и "серых" долларов, то никакие правила вежливости не работают.

В этом контексте удивительно не то, что за латвийским банком "пришли американцы", а то, что они сделали это так поздно. Видимо, только сейчас руки дошли. А ведь многие наши прибалтийские соседи верили в то, что им действительно позволят много и хорошо зарабатывать на обслуживании и "обелении" коррупционных и инвестиционных денег из России. Наивность — это дорогое удовольствие, и за него сейчас придется заплатить сполна. Даже немножко жаль, что те украинские политики, которые сейчас тоже носятся с идеей создания еще одной "восточноевропейской Швейцарии", на этот раз на Черном море, не вынесут для себя ничего полезного из печального опыта прибалтийских коллег.

А мы можем сделать правильные выводы. Помимо необходимости бороться с нелегальным вывозом капитала из России, что уже происходит, в том числе с помощью зачистки российских банков, специализирующихся на "транзитных" и "отмывочных" операциях, стоит рассмотреть возможность использовать ситуацию на глобальном рынке офшорных услуг в свою пользу. Попутно можно превратить то, что коллективный Запад считает нашей проблемой, в наше конкурентное преимущество. Так как западные страны упорно не признают независимость Южной Осетии и Абхазии, то почему бы не рассмотреть возможность превращения Южной Осетии и Абхазии в "финансовые гавани" для иностранных инвесторов, которые не хотят "светиться" перед Минфином США или британской налоговой службой?

При должной сноровке, правильном юридическом оформлении и соответствующей рекламной кампании можно создать "русские офшоры" для привлечения иностранных денег, которые будут прозрачны только для местных и российских налоговых органов и финансовых регуляторов. По большому счету, властям США даже претензии присылать будет некуда. Аналогичный статус, предполагающей полную "непрозрачность" иностранных инвестиционных денег, можно было бы рассмотреть в том числе для Крыма, что позволило бы превратить его в магнит для инвестиций.

Россия — не Латвия, и нам явно не нужно чужое разрешение для таких действий: это один из бонусов реальной российской независимости, которая сильно отличается от мифической латвийской. Если "восточноевропейская Швейцария" где-то и появится, то, скорее всего, в России или под защитой России.