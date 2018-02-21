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США грабят колонию: смерть "латвийского тигра" поможет бизнесу Ротшильдов

08:2921.02.2018
(обновлено: 08:44 21.02.2018)
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CC BY 2.0 / kishjar? / РигаКолокольня Домского кафедрального собора в Риге в Латвии. Архивное фотоКолокольня Домского кафедрального собора в Риге в Латвии. Архивное фото
CC BY 2.0 / kishjar? / Рига

Иван Данилов, автор блога Crimson Alter

Наши латвийские соседи пытались построить "балтийскую Швейцарию" или даже "балтийский Лихтенштейн", но вдруг выяснялось, что для американских колоний опция превращения в "новую Швейцарию" принципиально не предусмотрена.

Здание Госдепартамента США в Вашингтоне. Архивное фото
© AP Photo / J. Scott Applewhite, File
США уверены, что Латвия справится со скандалом в финансовом секторе
Введение европейских и американских санкций и финансовых ограничений против крупного латвийского банка ABLV Bank AS вызвало закономерный и классический вопрос: "А нас-то за что?". Пострадавший от действий американского казначейства и европейского регулятора латвийский банк обвиняется в предоставлении услуг по отмыванию денег российским и украинским коррупционерам, а также в сотрудничестве с КНДР. Удивление же вызвано тем, что до недавнего времени США, которые являются инициаторами репрессий против латвийского банковского сектора, смотрели на ситуацию сквозь пальцы, а теперь вдруг решили придушить один из главных (если не самый главный) сектор латвийской экономики. Ларчик открывается просто: в некотором смысле конкретный латвийский банк, а в будущем и латвийский банковский сектор в целом, страдают из-за своих успехов. Американцы не любят конкуренции в сфере предоставления "черных" и "серых" финансовых услуг, и если для того, чтобы расправиться с конкурентами, работающими под прикрытием британской короны, им приходится использовать методы из арсенала спецслужб, хакерские атаки и медийные скандалы, то для устранения прибалтийских конкурентов будет достаточно одного официального выступления руководства казначейства США.

CC BY 2.0 / Paul Savala / Treasury DepartmentЗдание Министерства финансов США в Вашингтоне
CC BY 2.0 / Paul Savala / Treasury Department
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне

Глава Латвийского центрального банка Илмарс Римшевич. 20 февраля 2018
© REUTERS / Ints Kalnins
Глава Банка Латвии рассказал о "банках, жаждущих крови"
Особая ирония ситуации заключается в том, что для будущего латвийского финансового сектора не имеет особого значения, являются ли правдивыми обвинения, которые американские финансовые регуляторы выдвинули в адрес конкретного латвийского банка. Даже если банк чист на 100% (в чем есть определенные сомнения), шансы на успешную защиту интересов в рамках латвийской или американской судебных систем представляются нулевыми. У латвийских банков уже давно сформировалась репутация организаций, где можно легко "решать вопросы" о "серых" или "черных" схемах работы с деньгами неизвестного, криминального или коррупционного происхождения. После показательной и уже довольно успешной порки, которую устроили ABLV Banka, эта репутация будет дополнена важным элементом: да, Латвия — это место, где очень удобный и сравнительно лояльный бэнкинг, но конкретный латвийский банк может быть ликвидирован в любой момент, а денег клиенты больше не увидят. Собственно, этого уже будет достаточно, чтобы подорвать один из столпов и так хромающей на все ноги прибалтийской экономики, которая страдает от депопуляции, деиндустриализации и от того, что российские логистические потоки перенаправляются в новые российские порты.

Рига. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Мелконов
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Коррупционный скандал в ЦБ: что будет с финансовой репутацией Латвии
Когда американский Минфин заявляет о том, что его цель заключается в борьбе с коррупцией и отмыванием "черных" денег, добытых преступным путем, следует помнить, что крупнейшим офшором в мире являются сами США. Фактически американский Минфин борется с конкурентами американских финансовых структур, которые предоставляют услуги по отмыванию денег в штатах Невада и Делавер. В 2016 году агентство Блумберг опубликовало скандальное расследование, в котором описывались в том числе маркетинговые материалы, которые юристы американской Rothschild & Co. использовали для привлечения иностранных клиентов в невадские офшоры, обслуживаемые финансовой компанией. Судя по цитатам из презентаций, типичным клиентом для таких услуг является "гонконгский инвестор, который беспокоится о том, что китайские власти узнают о его деньгах", и этот образ легко экстраполировать на состоятельных россиян, европейцев или латиноамериканцев, которых тоже очень беспокоит возможность того, что власти заинтересуются размером и происхождением их активов.

Глава Латвийского центрального банка Илмарс Римшевич прибывает на пресс-конференции в Риге, Латвия. 20 февраля 2018
© REUTERS / Ints Kalnins
Подозреваемого в коррупции главу ЦБ Латвии отстранили от должности
Самый яркий фрагмент из утекшей в СМИ презентации ротшильдовского адвоката Эндрю Пенни — его прямое заявление о том, что США — "это фактически самая большая налоговая гавань в мире", совмещенное с заверениями в том, что у американских властей нет особого желания выполнять обязательства по обмену информацией с иностранными налоговыми органами.

Когда Минфин США громит швейцарские банки, на самом деле происходит банальная борьба за передел рынка услуг по обслуживанию международных коррупционных финансовых потоков и активов. Когда неизвестные хакеры вскрывают информацию об офшорах, находящихся в Британском содружестве (объединении суверенных государств, в которое входят Великобритания и почти все ее бывшие доминионы, колонии и протектораты), — это тоже элемент борьбы за передел того же рынка. Когда неизвестные хакеры находят, а американские СМИ с удовольствием публикуют информацию о том, в какие офшоры инвестирует королевская семья Великобритании, на самом деле тоже происходит борьба за передел этого рынка "черных" и "серых" финансовых услуг. Когда на кону стоит возможность привлечь в свою финансовую систему триллионы "черных" и "серых" долларов, то никакие правила вежливости не работают.

Глава Центробанка Латвии Илмар Римшевич
© REUTERS / Ints Kalnins
Большая стирка. Как коррупция превращает Латвию в страну-изгоя
В этом контексте удивительно не то, что за латвийским банком "пришли американцы", а то, что они сделали это так поздно. Видимо, только сейчас руки дошли. А ведь многие наши прибалтийские соседи верили в то, что им действительно позволят много и хорошо зарабатывать на обслуживании и "обелении" коррупционных и инвестиционных денег из России. Наивность — это дорогое удовольствие, и за него сейчас придется заплатить сполна. Даже немножко жаль, что те украинские политики, которые сейчас тоже носятся с идеей создания еще одной "восточноевропейской Швейцарии", на этот раз на Черном море, не вынесут для себя ничего полезного из печального опыта прибалтийских коллег.

А мы можем сделать правильные выводы. Помимо необходимости бороться с нелегальным вывозом капитала из России, что уже происходит, в том числе с помощью зачистки российских банков, специализирующихся на "транзитных" и "отмывочных" операциях, стоит рассмотреть возможность использовать ситуацию на глобальном рынке офшорных услуг в свою пользу. Попутно можно превратить то, что коллективный Запад считает нашей проблемой, в наше конкурентное преимущество. Так как западные страны упорно не признают независимость Южной Осетии и Абхазии, то почему бы не рассмотреть возможность превращения Южной Осетии и Абхазии в "финансовые гавани" для иностранных инвесторов, которые не хотят "светиться" перед Минфином США или британской налоговой службой?

Вид на Ригу. Архивное фото
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Главу ЦБ Латвии подозревают в получении взятки в особо крупном размере
При должной сноровке, правильном юридическом оформлении и соответствующей рекламной кампании можно создать "русские офшоры" для привлечения иностранных денег, которые будут прозрачны только для местных и российских налоговых органов и финансовых регуляторов. По большому счету, властям США даже претензии присылать будет некуда. Аналогичный статус, предполагающей полную "непрозрачность" иностранных инвестиционных денег, можно было бы рассмотреть в том числе для Крыма, что позволило бы превратить его в магнит для инвестиций.

Россия — не Латвия, и нам явно не нужно чужое разрешение для таких действий: это один из бонусов реальной российской независимости, которая сильно отличается от мифической латвийской. Если "восточноевропейская Швейцария" где-то и появится, то, скорее всего, в России или под защитой России.

© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкРига
© РИА Новости / Алексей Куденко
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